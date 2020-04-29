Яндекс.Ровер на улицах Сколково

Яндекс.Ровер, наш робот-курьер, получил первую работу за пределами Яндекса. Теперь его можно встретить в Сколково. Это микрорайон к западу от МКАД, где расположен одноимённый инновационный центр. Ровер помогает администрации Сколково: перевозит из здания в здание документы и посылки.

Задачи роботу ставят со смартфона. Например, сотрудники Сколково могут поручить ему отвезти документы из одного офиса в другой или доставить посылку в почтовое отделение. Груз помещают в грузовой отсек, и после этого Ровер отправляется в дорогу. Следить за его перемещениями можно на карте.

Здания, которые обслуживает Ровер, находятся в разных частях Сколково. Расстояние между ними — до нескольких километров. В отличие от беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам, робот-курьер передвигается по тротуарам. Он едет со скоростью, примерно равной скорости пешехода.

Яндекс.Ровер и беспилотный автомобиль на улице Сколково

Ровер оснащён набором датчиков и лидаром — с его помощью робот уверенно ориентируется даже в темноте. Ровер сам строит себе маршрут, а в пути постоянно следит за обстановкой вокруг и мгновенно реагирует на любые изменения. Так, если наперерез ему двинется человек, Ровер притормозит и уступит дорогу, а если на пути встретится препятствие — объедет его.

Когда Ровер прибывает в место назначения, адресату остаётся лишь выйти к роботу, открыть с телефона замок отсека и забрать груз.

Яндекс.Ровер будет полезен в любых областях, где имеют дело с небольшими грузами. Например, он может забирать заказы из пунктов выдачи, доставлять пиццу, перевозить товары по складу или серверы по дата-центру. В будущем мы с командой Сколково планируем поручить роботу новые задачи.