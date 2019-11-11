Яндекс.Ровер — робот-доставщик

На прошлой неделе во дворе штаб-квартиры Яндекса в Москве появился необычный робот: чем-то похожий на луноход, на шести колёсиках, около полуметра в высоту. Мы назвали робота Яндекс.Ровер — в честь самоходных космических аппаратов, которые исследуют поверхность небесных тел.

Яндекс.Ровер — робот для транспортировки небольших грузов. Тестирование Ровера только началось. Его первой задачей стала перевозка документов и мелких пакетов, которые нужно доставить из штаб-квартиры на улице Льва Толстого в другой московский офис Яндекса. Ровер забирает груз из канцелярии и отвозит в точку, где останавливается курсирующий между двумя офисами микроавтобус.

Грузы помещаются в отсек внутри корпуса. Ровер оснащён набором датчиков, включая лидар — благодаря ему робот может работать даже в тёмное время суток.

Яндекс.Ровер функционирует без какого-либо участия человека. Он сам составляет для себя маршрут и во время движения распознаёт объекты вокруг: например, объезжает препятствия и пропускает прохожих и животных. Робот самоуправляем — люди лишь присматривают за ним дистанционно.

Ровер спроектировали в Яндексе. Его можно считать младшим братом нашего беспилотного автомобиля. В нём используются те же технологии, что и в беспилотнике, только адаптированные под новые условия: доставщик ездит не по дорогам, а по тротуарам, и со скоростью, с которой передвигаются пешеходы.

В штаб-квартире Яндекса Ровер проходит полевые испытания. Их условия не назовёшь тепличными: на дворе поздняя осень, робот ездит под открытым небом в офисном квартале, где работают больше семи тысяч человек — и это не считая посетителей окрестных кафе и магазинов и просто случайных прохожих.

Когда первые испытания будут завершены, Ровер сможет попробовать себя в новых сферах. Он пригодится не только для перевозки корреспонденции, но и, скажем, для доставки блюд в Яндекс.Еде, заказов в магазине Беру или в складской логистике. Мы также рассматриваем возможность предложить робота другим компаниям.