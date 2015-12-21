Яндекс.Транспорт: версия с маршрутами

В прошлом году мы запустили Яндекс.Транспорт — приложение, которое рассказывает о движении автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев. Сейчас в приложении доступно около 70 городов. В 26 из них мы получаем данные о перемещении транспорта в реальном времени, в остальных знаем график движения. В любом случае вы всегда можете посмотреть, какой транспорт идёт через остановку и когда примерно подъедет. Сегодня вышла новая версия приложения — с возможностью строить маршруты.

Прокладывать маршруты можно до адреса или организации. Скажем, вам не обязательно знать, где ближайшая «Шоколадница» или другое кафе: приложение найдет его на карте и покажет, как до него добраться. Если это возможно, вам будет предложено несколько вариантов проезда — например, самый быстрый, без пересадок и где не надо долго идти пешком. Приложение прокладывает маршруты с учётом разных видов транспорта, в том числе электричек и метро. Для каждого маршрута указывается, когда придет автобус или трамвай. Это важно: например, в холод проще уехать не самым удобным автобусом, зато прямо сейчас.

Когда вы выберете вариант проезда, на карте останется только нужный для него транспорт. Весь остальной исчезнет, чтобы не загрязнять эфир. Если вы ещё не освоили какой-то маршрут или пользуетесь им от случая к случаю, можно его сохранить. Тогда не придется строить его каждый раз заново. А чтобы не запутаться в своих маршрутах, можно дать каждому из них название.

Может оказаться, что наши маршруты не всегда будут совпадать с теми, к которым вы привыкли. Например, мы предложим вам доехать до одной остановки, а вы выходите обычно на другой, потому что от неё удобнее или безопаснее идти до дома. Пожалуйста, сообщайте нам о таких вещах. Это можно сделать прямо в приложении (раздел «О программе»). Мы постараемся учесть ваши замечания в наших алгоритмах.