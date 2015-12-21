КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Яндекс.Транспорт: версия с маршрутами

В прошлом году мы запустили Яндекс.Транспорт — приложение, которое рассказывает о движении автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев. Сейчас в приложении доступно около 70 городов. В 26 из них мы получаем данные о перемещении транспорта в реальном времени, в остальных знаем график движения. В любом случае вы всегда можете посмотреть, какой транспорт идёт через остановку и когда примерно подъедет. Сегодня вышла новая версия приложения — с возможностью строить маршруты.

 

Прокладывать маршруты можно до адреса или организации. Скажем, вам не обязательно знать, где ближайшая «Шоколадница» или другое кафе: приложение найдет его на карте и покажет, как до него добраться. Если это возможно, вам будет предложено несколько вариантов проезда — например, самый быстрый, без пересадок и где не надо долго идти пешком. Приложение прокладывает маршруты с учётом разных видов транспорта, в том числе электричек и метро. Для каждого маршрута указывается, когда придет автобус или трамвай. Это важно: например, в холод проще уехать не самым удобным автобусом, зато прямо сейчас.

 

Когда вы выберете вариант проезда, на карте останется только нужный для него транспорт. Весь остальной исчезнет, чтобы не загрязнять эфир. Если вы ещё не освоили какой-то маршрут или пользуетесь им от случая к случаю, можно его сохранить. Тогда не придется строить его каждый раз заново. А чтобы не запутаться в своих маршрутах, можно дать каждому из них название.

Может оказаться, что наши маршруты не всегда будут совпадать с теми, к которым вы привыкли. Например, мы предложим вам доехать до одной остановки, а вы выходите обычно на другой, потому что от неё удобнее или безопаснее идти до дома. Пожалуйста, сообщайте нам о таких вещах. Это можно сделать прямо в приложении (раздел «О программе»). Мы постараемся учесть ваши замечания в наших алгоритмах.

217 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Игорь
21 декабря 2015, 15:55
Отлично! Будет конкурент 2ГИС.
Но жаль, что нет версии для Windows Mobile.
Лиза
21 декабря 2015, 16:20
Игорь,
спасибо :) Пока что мы сфокусировались на двух самых популярных мобильных платформах — iOS и Android.
Алексей
14 января 2016, 12:47
Лиза,
По подсчетам аналитиков «Связного», за первые пять месяцев 2015 года продажи гаджетов под управлением Windows Phone в России выросли на 106%. В результате, мобильная платформа Microsoft вышла на второе место в рейтинге популярности среди российских пользователей, потеснив на этой позиции iOS.
taras-2323
2 октября 2016, 00:28
Лиза,
у меня и у всей моей семьи Lumia на WindowsPhone
san39b
21 декабря 2015, 16:01
Сделайте для Windows Phone!
Лиза
21 декабря 2015, 16:19
san39b,
в мобильных Яндекс.Картах для Windows Phone есть слой «живых» автобусов :)
anm123
21 декабря 2015, 17:57
Лиза,

Пробовали уже по совету Windows, но это, к сожалению, вообще не вариант:
- автобусы видно только при большом приближении (т.е. очень маленький территориальный охват и поймать свой автобус нереально)
- нельзя выбрать нужный номер автобуса (т.е. не экране информация постоянно перекрывается если несколько автобусов в одном месте)
- нет сроков прибытия нужного транспорта с учетом пробок

... зато легко можно понять какой марки телефон у замерзших и не очень добрых людей на остановке :(
san39b
21 декабря 2015, 18:12
e.semyanovskaya, это я знаю, но функционал уже не тот что в Яндекс.Транспорт! Вот anm123 кое что перечислил.
Игорь
12 января 2016, 17:16
san39b,
поддерживаю!
Яндекс, Windows Phone немало людей пользуется!
brezgin@integros.biz
18 июля 2016, 16:33
Лиза,
я тоже уже как пол года жду Яндекс Транспорт на WP, очень нужная вещь...
egorchik.lukin
9 марта 2018, 16:27
Лиза,
А вы будете совершенствовать функцию расположения нужного транспорта в разных городах? Просто в Нижнем Новгороде всего один автобус (71) с такой функцией. Особенно это было бы полезно с трамваями (6,7)
iamF13
21 декабря 2015, 16:43
А планируется ли подключение новых городов? В частности, интересуют города от 500 тысяч.
Лиза
21 декабря 2015, 17:45
iamF13,
чтобы Яндекс.Транспорт появился в каком-то городе, нужно, чтобы перевозчики в этом городе захотели с нами сотрудничать. Мы со своей стороны постоянно выходим на связь с перевозчиками и пытаемся с ними договориться о подключении данных.
kuma
22 декабря 2015, 19:08
Лиза,
можно поинтересоваться - вы случайно не вели/ведёте переговоры с перевозчиками Ижевска? Недавно у нас установили первое цифровое табло с приблизительным временем прибытия троллейбуса и автобуса, оно синхронизировано с системой спутниковой навигации ГЛОНАСС
anm123
21 декабря 2015, 17:49
Поддерживаю Игоря!
Покупая на днях смартфон Windows (в надежде на лучшее, т.к. бесславно "умерли" оба наших Андроида) даже подумать не могли, что на нем нет этого приложения. И вот такой "сюрприз" + еще и новость о шикарной доработке...
Приложение нужно как воздух!!!! Пользовались постоянно всей семьей и уже так привыкли, что серьезно думаем о возврате смартфонов Windows.
Или есть перспектива подождать неделю-другую до выхода версии для WP?


Joel
21 декабря 2015, 20:40
У меня Windows phone 8.1. Жаль нету приложения для этой ОС
borisl
21 декабря 2015, 20:41
После обновления не запусается
s.taranin2011
10 августа 2016, 17:17
borisl,
Согласен, обновил-та же проблема!!!
Света Чистякова
10 августа 2016, 17:42
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Транспорта: gpbusfeedback@yandex-team.ru. Только обязательно сообщите детали: устройство, версия операционной системы и обстоятельства, при которых происходит ошибка. 
maydyk
21 декабря 2015, 20:48
Лучше сделайте отображение нескольких маршрутов. Часто нужно ждать любой автобус из нескольких
stepuzpetr
22 декабря 2015, 10:04
Здравствуйте! Чем будут отличаться функции вашего приложения от аналогичных функций 2ГИС?
rusavv
22 декабря 2015, 11:06
Отлично! А Краснодар добавить не планируете? Вроде у нас тут все есть уже — http://www.marsruty.ru/krasnodar/#trol/map
mzbaryon
22 декабря 2015, 16:27
Дважды переустанавливал. Пишет "Нет соединения с сетью". В чем проблема?
abatashov
22 декабря 2015, 18:08
Попробовал - работает! Сервис стал реально интересным. Возможно ли сделать интеграцию с Яндекс Электричками? Сейчас вижу, что при маршруте, включающим эльку, при тапе по символу эльки не всплывает время ближайшей. А при тапе по символу автобуса или трамвая - всплывает, что крайне удобно - понятно, нужно тебе уже бежать или ещё можно пройтись.

Ещё один вопрос: учитывается ли время первого / последнего рейса автобусов, трамваев, метро? Например, что я сяду на автобус в 00:45 и при подъезде к метро в 01:20 с учётом пробок уже не смогу туда зайти? Мне кажется, что у вас уже есть большинство необходимых сервисов и источников данных для такого анализа.

Спасибо!
nvar3
22 декабря 2015, 21:26
Удобно! Жаль нету Уфы. Можно спросить, она вообще планируется?
Света Чистякова
23 декабря 2015, 19:04
nvar3,
здравствуйте. В Уфе Яндекс.Транспорт работает в режиме справочника. В приложении можно узнать, где находятся остановки, какой транспорт к ним подходит, с каким интервалом он курсирует и куда идёт.

Отслеживать перемещения транспорта в реальном времени в Уфе пока нельзя. Но список городов, где эта функция работает, постоянно растёт.
borisl
24 декабря 2015, 03:40
После обновления у меня не работает Яндекс транспорт
Помогите пожалуйста
luba.vyaznikova
24 декабря 2015, 15:55
borisl,
Подскажите, пожалуйста, название вашего телефона и версию ОС, постараемся разобраться. Пробовали ли переустанавливать приложение?
buzina999
26 декабря 2015, 08:30
У меня после обновления перестал отображаться весь транспорт, который перемещается по карте. При нажатии на остановку отображается общий интервал хождения "каждые 8 минут", а не "3 минуты" или "5 минут" до прибытия. Если это проблема с приложением, то как исправить? Если это такое обновление, то оно очень неудачное. Я хочу в режиме реального времени видеть какой транспорт едет.
coth
27 декабря 2015, 11:19
Планшетная версия для iOS-то будет?
Владимир
28 декабря 2015, 10:29
Маршруты это хорошо, но пока очень сыро на мой взгляд. По моим обычным маршрутам ноль совпадений (за исключением маршруток, которыми я не пользуюсь, ибо "Тройка").
coth
29 декабря 2015, 07:43
Кстати текст статьи уходит за пределы экрана в портретной ориентации. И никак туда не прокрутить.
Света Чистякова
30 декабря 2015, 13:01
coth,
здравствуйте. А скриншот сможете показать? И название устройства сказать.
afentev
7 января 2016, 12:29
Nexus 7 (2013)
"Нет соединения с сетью"
Кнопка обновить не помогает :(
Вот ссылка на скриншот: http://savepic.ru/8231610.png
EasyStylez
9 января 2016, 12:13
Замечательная программа, помогает не стоять в пустую на остановке в ожидании транспорта. А то что теперь в обновленной версии будет еще и маршрут прокладывать по желаю так это вообще ребята шик, цены нет. Спасибо!
stepanova-vorobei
11 января 2016, 14:59
хорошая вещ
Алексей
13 января 2016, 21:26
Поддержку Windows phone людям!!!
galat.andrei2016
14 января 2016, 11:42
Отлично
vagrant79
15 января 2016, 10:45
У нас во Владимире уже давно функционирует сервис bus33.su. Очень удобный, есть приложение как для Android, так и для IOS - Умный транспорт.
К сожалению не все перевозчики подключены к данному сервису, хотя еще до середины 15-го года его наполняемость составляла 95%. Очень выручал, понятный, информативный, простой.
tanya.lysyk
16 января 2016, 02:37
Жаль, что нет версии для Windows Mobile. Не хочется менять телефон, Windows устраивает.
Rinat2088
19 января 2016, 15:11
НЕТ Автобусов в реальном времени в КОРОЛЕВЕ номер 13 и 551 Королев МОСКВА - Хотя вроде были
glowster
30 января 2016, 01:19
опять андроид и сра--е яблоко!!!!, а остальные идут в 3 буквы.....
если вам лень сделать для Symbian 3+ , то соизвольте уже хотя бы запустить сайт на котором в онлайн режиме все это можно будет увидеть!
ruslan ) gudiev
31 января 2016, 18:40
ОТЛИЧНО БУДЕМ ВЕРИТЬ!!
astiho
2 февраля 2016, 14:50
Периодически пропадает весь транспорт, и в самый не подходящий момент! Интернет подключен, геолокация работает. В чем может быть проблема? Он сам потом и появляется,через пару дней, а как исправить ситуацию сразу же? (iphone)
Александр
19 февраля 2016, 18:11
Поддерживаю ребят!
Очень сильно ожидаю версию приложения для Windows Phone и верю, что вы разработаете его и осчастливите миллионы пользователей. Спасибо!
satir.sergy
24 февраля 2016, 02:16
У меня в семье у всех люмии.+2 сюрфэйса. Сделайте пожалуйста это приложение для windows 10!!очень рад был бы!на винде смартфонов немного. Зато сколько планшетов ноутов и ПК!
gelfa
1 марта 2016, 21:21
Здравствуйте! Добавьте, пожалуйста в функционал Яндекс.Транспорта, чтоб он мог показывать не только ближайший автобус конкретного маршрута, а также один-два следующих.
Думаю, данная функция будет востребована, т.к. иногда смотришь и видишь, что ближайший автобус приедет через 0-1 минуту и ты явно не успеешь добежать до остановки, а параллельный маршрут ближайший будет только через 15-20 минут.
А на самом деле через 4-6 минут будет следующий нужный автобус, но его можно будет увидеть только после того как уедет текущий... и снова не успеть...
Большое спасибо.
maxleontiev
2 марта 2016, 16:55
Странно, что нет версии для Windows Phone 8 и выше.
Vladlk71
12 марта 2016, 09:57
IOS 9.1 Не запускается программа. Значек серого цвета с подписью "ожидание".
alphabetz
17 марта 2016, 15:52
Добрый день!
Подскажите, что нужно сделать чтобы запустить Яндекс.Транспорт в своем городе, например, Владивостоке?
Спасибо!)
Света Чистякова
17 марта 2016, 17:04
alphabetz,
здравствуйте. Чтобы приложение в том или ином городе работало в полноценном режиме, нам нужны данные о местоположении транспорта.

Такими данными располагают компании-перевозчики. Чтобы Яндекс.Транспорт заработал в конкретном городе, необходимо договориться с перевозчиками.

Это не такой уж и быстрый процесс. Но тем не менее новые города мы подключаем постоянно — ну и в общем, надеемся, что рано или поздно будем работать везде.
alphabetz
18 марта 2016, 11:34
Света Чистякова,
добрый день!

Понимаю, что процесс не быстрый. Работаю в ИТ-компании, Акцент, как раз во Владивостоке, мы тесно сотрудничаем с Администрацией города и края (Приморского края), через них соответственно и с перевозчиками. Есть желание и интерес поспособствовать появлению данного сервиса в нашем городе.

Подскажите, с кем можно подробнее обсудить этот вопрос?
Если не сложно, отправьте ответ на почту - alphabetz@yandex.ru или rastauser@gmail.com.
Спасибо!
transportoskol
18 марта 2016, 08:30
Добрый день. Обращаюсь с предложением запустить данный сервис в городе Старый Оскол Белгородская область. Примерное количестве перевозчиков 700 едениц. Все оснащены системой глонасс, все готовы принять участие в данном проекте. Скажите, пожалуйста, какие наши действия?
Света Чистякова
18 марта 2016, 15:39
transportoskol,
здравствуйте. «Примерное количестве перевозчиков 700 едениц» — тут, наверно, речь идёт не о компаниях-перевозчиках, а о транспортных средствах?

Напишите, пожалуйста, на pr@yandex-team.ru.
ser88415167
20 марта 2016, 00:10
прикольная штука !!!! ))))))))))
refmeh71
21 марта 2016, 12:23
Почему перестал работать в Челябинске уже несколько дней?
stepanova.e86
22 марта 2016, 08:50
Добрый день! После обновления не работает на iOS в Москве и области? С чем может быть связана данная проблема??
paris55
23 марта 2016, 01:24
У меня Lumia 925. В субботу остановки стали отображаться только значками (СПб). Информация по остановкам больше не появляется. Печально. Транспорт по карте ездит
Юрий
23 марта 2016, 09:12
paris55,
В Москве то же самое.
Андрей
23 марта 2016, 11:00
Ребята, скажите просто - приложение для Windows 10 вообще планируется поддерживать?
Или про Яндекс на виндофонах пока можно забыть (забить)?
Думаю многие бы согласились получить Яндекс на виндофон даже за умеренную плату, но при наличии достойной поддержки приложений.
usazky98
27 марта 2016, 09:50
Не хватает автобусов, таких как 197э, 279, 179э, 179т, для Кемерово.
kvvidkus-t
27 марта 2016, 19:38
Есть ли свой блог у Яндекс-Транспорт?
Света Чистякова
28 марта 2016, 15:49
kvvidkus-t,
здравствуйте. Нет, отдельного блога у Транспорта нет.
kvvidkus-t
27 марта 2016, 19:41
Большая просьба тестировать приложение перед выпуском релиза. Пока оно крайне неэргономично. Поинтересуйтесь у курьеров, они вам выскажут кучу пожеланий.
Света Чистякова
28 марта 2016, 15:51
kvvidkus-t,
а опишите, пожалуйста, подробно, что именно не так. Отзывы о работе Транспорта можно отправлять по адресу gpbusfeedback@yandex-team.ru.
igorykaz
31 марта 2016, 00:52
Сделайте,пжл, приложение на Win mobile 8,10 - все-таки здесь тоже есть люди, хоть в России процент небольшой, но доп доход с рекламы точно принесет, а то как-то стыдно иметь флагманскую Microsoft 950 - и не иметь Яндекс.Транспорт)
kvvidkus-t
31 марта 2016, 23:11
Света Чистякова, претензий к программе, не считая пожеланий, очень много, поэтому буду излагать по частям, чтобы не валить всё в одну кучу.
Первое, с чем мы сталкиваемся - программа часто оказывается в памяти, даже если я её не запускал. А запустив её, обнаруживаю запущенными уже весь выводок Яндекса, включая Яндекс-работу, Яндекс-маркет и прочую ненужную мне лабуду, числом около дюжины. ЗАЧЕМ?!
Первый же экран программы ставит в тупик. Поиск "транспорта на маршруте" - это что? Это зачем? Это вообще как? На каком маршруте, если я только что запустил программу? Долго пытался, но так и не понял смысл этого поиска и этого экрана.
Вообще есть стойкое ощущение, что программу писали "на коленке", без обдуманной идеологии, без модели поведения пользователя и продумывания функциональной схемы приложения и это, боюсь, уже не исправить без издания совершенно новой версии.
Как загаживать приложениями Яндекса память - это пожалуйста. А как воспользоваться опытом того же Яндекс-навигатора, Яндекс-метро или Яндекс-электричек, так нет? Возьмите у них лучшее, зачем изобретаете велосипед, причём кривой?
Почему не отображаются станции электричек и время их подхода, а это гораздо важнее, чем троллейбус, т.к. электричку можно прождать час, чтобы проехать пару остановок, рекомендованных приложением.
То же самое - к метро. Время поездки в нём рассчитывается неверно. В какой вагон садиться и из какого выхода выходить - не указано. Маршрут рисуется от центра платформы. А ведь в Москве разветвлённая сеть выходов и переходов, они могут отстоять друг от друга на километр.
Берите лучшее у своих коллег.
kvvidkus-t
31 марта 2016, 23:35
Что реально выбешивает - уже построенный и СОХРАНЁННЫЙ маршрут при пропадании интернета вдруг теряется, на экране появляется надпись "Невозможно построить маршрут". Он даже ещё есть на экране под сообщением, но посмотреть на него нельзя. ЗАЧЕМ?!! То есть маршрут постоянно перестраивается, если есть интернет, мы этого не замечаем, хотя теряем время на лишнии обновления, платим за трафик многократно, а вы получаете дополнительную паразитную нагрузку на сервера. Где логика??
Если маршрут перестраивается в целях ежеминутного обновления и вычисления более актуального времени... Не уверен, что это вообще кому-либо и когда-нибудь надо. Точного времени всё равно не получите, т.к. наземный транспорт попадает в пробки и вообще ходит нерегулярно. Посчитали время в момент построения маршрута и в момент запуска программы для сохранённых маршрутов - и хватит. Ну в крайнем случае сделайте кнопку "Обновить", и вы увидите, что на неё жмут только случайно. Нагрузка на канал связи упадёт раз в 20. Если вы, конечно, не генерируете трафик специально. Как бы то ни было, даже если пересчитываете длительность, сам-то маршрут зачем перестраиваете при любом действии пользователя, выходе из фона, и т.п.? В процессе этого программа и виснет, и вылетает с ошибкой регулярно. Яндекс-навигатор ведь работает в офлайне, а там графы на два порядка сложнее. Почему вы не можете так?!
kvvidkus-t
31 марта 2016, 23:45
И да, сделайте более удобную манипуляцию списками сохранённых маршрутов, чтобы можно было передвигать вверх-вниз, удалять свайпингом (?), в общем сдвигом в сторону, как принято в Андроиде. А то троеточие справа то есть, то его нет. То нажимается и есть пункт Удалить, а то нажимаем и активизируем этот маршрут, который, как мы помним, начинает снова перестраиваться. А текущий, понятно, сбрасывается. Зачем делать сложнее, если можно проще?
И кстати, Вы понимаете, что у вас получились два похожих, но разных списка маршрутов, а? Один активизируется нажатием левой нижней кнопки на экране, а второй - на окне задания начальной и конечной точек маршрута, перед последними адресами поиска.
И они не одинаковы по функционалу. В "левом" списке, если попробовать задать новый старт или финиш, в окне поиска адреса адрес НЕ ИЩЕТСЯ. И ещё несколько мелких косяков, например, когда возвращаешься на уровень выше из процедуры, а попадаешь на два.
Это, извините, любительский подход к написанию программ.
freewaypilot
5 апреля 2016, 10:27
Отличное приложение! Очень забавно наблюдать за движением транспорта.
Есть одно предложение. Сделайте пожалуйста возможность отключать отображение остановок транспорта. Очень неудобно при уменьшении масштаба. Значки остановок перекрывают собой. Автобусы вообще за ними не видно. Или может сделать возможность постоянного отображения только любимых остановок, как это реализовано с транспортом.
Кроме того, когда два-три автобуса едут рядом, одни номера перекрывают другие. Тоже неудобно. Возможно, при наложении двух автобусов, имеет смысл писать их номера в столбик рядом с меткой.
Жду обновления программы )))
Vladimir
5 апреля 2016, 12:08
Уважаемая Светлана, скажите, вернётся ли отображение информации об остановках на Windows. Как уже писали выше, информация перестала отображаться в конце марта. Очень нехватает. Верните, пожалуйста!
markush.liza
11 апреля 2016, 10:36
Уже несколько раз прекращался показ движения автобуса 94. В оао 3 парк сказали, что это зависит от Яндекса.
dagrini
13 апреля 2016, 12:37
Пожалуйста, сделайте для windows phone! Яндекс.метро есть, даже электрички есть, а транспорта нет :с
После покупки смартфона было совсем неожиданно не обнаружить в маркете Яндекс.транспорта.
Приложение, которое сейчас есть для виндоус, (не от яндекса) просто ужасно, и дизайном, и функционалом.
Скажите пожалуйста, вы все еще даже не планируете появление приложения для windows?
Captain.Parcan
17 апреля 2016, 12:48
Когда версия для Андроида сможет использовать векторные карты, уже скачанные для Яндекс.Карт на том же устройстве? И будут ли вообще векторные карты для Я.транспорта?
anm123
21 апреля 2016, 21:24
Уже 4 месяца приложением пользуются все, кроме владельцев Windows!!!
Ответьте наконец внятно на вопросы о плановом сроке выпуска этого приложения для WP!!!
Столько людей вам пишет - вы никак не реагируете!!!
Почему такое неуважение? Может чтобы мы быстрее в гугл ушли?
zara.kyrbanova
25 апреля 2016, 20:34
а в ответ была, гробовая тишина=)) да не ждать нам на wp ничего !
Алекс
5 мая 2016, 16:48
Пропало время ожидания маршрута 144 по г.москве.
Вместо привычных минут ожидания, добавлено стандартное - каждые 30 минут.
Почему???
localmailbox
11 мая 2016, 10:12
с начала мая автобусы (транспорт, следующий к МГУ, и по Ленинскому проспекту к Губкинскому) 144, 113, 1, 224, не отображаются
только троллейбусы!
судя по предыдущим постам о проблеме заявили ещё неделю назад
обратная связь не отправляет сообщения
это и есть "новый Яндекс?

Видимо, без Сегаловича теперь будет все кривовато((
d.bludova
11 мая 2016, 11:11
Яндекс Транспорт постоянно врет! Каждый день езжу на работу на трамвайчике и за год пользования этим приложением поняла, что ему  совершенно нельзя доверять - по карте бегают не существующие трамвайчики, часто путаются номера маршрутов, а пробки вообще не фиксируются (например стоишь по десять минут в трамвае, а на карте показывают, что он продолжает движение).  Жаль, что все не доведено до ума... Идея хорошая, но она не работает.
d.bludova
11 мая 2016, 11:16
Посоветуйте, пожалуйста, более надежные аналоги ЯндексТранспорта🙂
anailin
12 мая 2016, 07:22
Два месяца пользуюсь Яндекс транспортом, смотрю нужный мне транспорт в Москве. Но последние три дня пропал мой маршрут 41, хотя автобусы ходят. Это почему, подарок лично мне к празднику? Хотел пожаловаться на ваш сайт по этому поводу, но не могу, некуда.
Naylok2007
13 мая 2016, 19:07
При прохождении опроса "Почему это я резко перестал пользоваться Я.Транспортом" в вопросе про платформу есть выбор Windows Phone. Смысл?
i.galaktionova
25 мая 2016, 12:46
не вижу на карте метку своего автобуса 139, который ходит от м. Водный стадион. хотя в списке маршрутов он есть.
также через поиск по номеру маршрута не ищется автобус 888. хотя если набрать в поисковой строке "автобус 888", он находится...метки маршрута тоже нет на карте.
Света Чистякова
26 мая 2016, 14:59
i.galaktionova,
здравствуйте. Пожалуйста, сообщите об этом напрямую разработчикам Транспорта (Транспорт —> Настройки —> О приложении —> Написать разработчикам). Спасибо!
nakhapetyan.k
26 мая 2016, 12:49
После "осоциаливания" маршрута 19м (ныне автобус 319, обслуживаемый 20 автопарком) онлайн информация по маршруту пропала. Когда ждать восстановления? Для меня очень актуально, так как альтернатива (автобус 22) останавливается на другой остановке.
Света Чистякова
26 мая 2016, 14:29
Здравствуйте. О подобных ошибках лучше сообщать напрямую разработчикам. В Транспорте откройте раздел «Настройки», выберите пункт «О приложении», нажмите «Написать разработчикам» и опишите проблему. Чем подробней, тем лучше: можно указать не только номера автобусов, но и назвать город, указать платформу, устройство и версию Транспорта, которую вы используете. Там будет проще разобраться :). Спасибо!
Елена
2 июня 2016, 19:01
Спасибо за удобное приложение! Последнее время не отражается маршрут автобуса 24 в Москве, просим исправить. Спасибо
Света Чистякова
3 июня 2016, 15:19
Здравствуйте. Спасибо за отзыв). Данные о транспорте Яндексу передают поставщики — как правило, это транспортные компании. Автобуса в приложении может не быть, например, из-за того, что у Яндекса пока нет данных о его перемещениях. А если автобус раньше был виден, а сейчас исчез (кажется, это ваш случай), возможно, произошла какая-то ошибка. О таких ошибках лучше сообщать сразу разработчикам Транспорта. Это можно сделать прямо в приложении: Транспорт —> Настройки —> О приложении —> Написать разработчикам.
Комментарий удалён
RadaRed710
5 июня 2016, 18:32
Не работает на андроиде,в строке с маршрутом время прибытия везде идет по нулям. Пермь 
Света Чистякова
6 июня 2016, 23:53
RadaRed710,
здравствуйте. А проверьте, пожалуйста, дату и время в настройках устройства. У вас точно правильный часовой пояс выбран?
flisyuk.elizaveta
20 июля 2016, 17:46
В Санкт-Петербурге почему-то не показывается движение автобусов 6А (Финляндский вокзал - ул. Кораблестроителей), приложение показывает маршрут автобуса, но сами автобусы не показывает, таким образом не получается отследить их движение и время прибытия(( 
flisyuk.elizaveta
20 июля 2016, 17:48
flisyuk.elizaveta,
забыла написать, что это в приложении для Iphone
Света Чистякова
20 июля 2016, 21:13
Елизавета, сейчас попробуем разобраться, спасибо. Кстати, если какой-то автобус не отображается (или отображается, но на самом деле его нет — мы такие призраками называем), можно сразу отослать сообщение разработчикам по горячим следам. Прямо через приложение Яндекс.Транспорт: нажать на значок остановки, выбрать «неправильный» автобус и нажать «Сообщить об ошибке». Так быстрей разберёмся :)
Дмитрий Звягин
22 июля 2016, 13:01
Вчера перестал работать яндекс транспорт после обновления программы. Включаю приложение, открывается просто белый экран без единой надписи. Что делать?
Света Чистякова
22 июля 2016, 15:10
Дмитрий, здравствуйте. Для начала попробуйте принудительно закрыть приложение, а потом снова запустить, а если не поможет — удалить и заново скачать из магазина. Если всё равно будет белый экран, значит, это какой-то страшный баг. С ним поможет расправиться служба поддержки: gpbusfeedback@yandex-team.ru. Только укажите в письме, какая у вас платформа и какие действия приводят к возникновению сбоя, так будет проще разобраться.
Дмитрий Звягин
22 июля 2016, 17:08
Света Чистякова,
спасибо за консультацию! Пробовал удалять и заново скачивать - работает через раз. Не знаю, может - временный сбой, ну, либо обращусь в службу поддержки, если само не пройдёт) 
yof007
26 июля 2016, 10:34
В Киеве автобус №73 изменил маршрут. Прошу учесть данное событие в приложении Яндекс Транспорт
Света Чистякова
26 июля 2016, 14:47
Проверим, спасибо.
simul
27 июля 2016, 19:01
Здравствуйте! Как убрать из приложения возможность предлагать маршрут с применением электричек и такси? Спасибо!
Света Чистякова
27 июля 2016, 20:55
Здравствуйте! Сейчас никак :(
simul
27 июля 2016, 21:41
Света Чистякова,
означает ли это, что потом будет это возможно?
k.rodendorf@kamis.ru
1 августа 2016, 15:38
Из яндекс транспорт Москва исчез автобус 265. Не отображаются вообще. Вчера ехал в нем, на карте двигался без автобуса)) 
Света Чистякова
1 августа 2016, 18:55
Здравствуйте. Не так давно маршрут № 265 стали обслуживать новые — так называемые «синие» — автобусы. У Яндекса пока нет данных об их перемещениях, поэтому в приложении их метки не показываются. Но мы уже ведём переговоры с перевозчиком.
k.rodendorf@kamis.ru
1 августа 2016, 19:19
Света Чистякова,
Да, в салоне объявляют, что маршрут обслуживает не Мосгортранс, а некое ОАО...
zaru-nat
4 августа 2016, 21:48
Отличная вещь! Когда будет для Windows?
jedemm
6 августа 2016, 19:53
При входе в яндекс транспорт пишет ошибка чтения ответа сервера. Что делать?
Света Чистякова
8 августа 2016, 15:42
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Транспорта — через приложение или по адресу gpbusfeedback@yandex-team.ru. Чтобы разобраться, понадобится немного подробностей: какое у вас устройство и версия ОС и при каких именно обстоятельствах возникает ошибка. Спасибо!
jedemm
12 августа 2016, 00:21
Света Чистякова,
Проблему решил установив приложение яндекс почта. Вход в это приложение решил проблему.
Света Чистякова
12 августа 2016, 13:18
Хм. Спасибо, что сообщили.
k.aleena
9 августа 2016, 10:35
Здравствуйте, нет маршрута автобуса 658 Люблино. Раньше был, сейчас не видно, когда подойдем автобус. В остальном отлично все.
Света Чистякова
9 августа 2016, 13:57
Здравствуйте. Маршрут № 658 не так давно начали обслуживать новые — так называемые «синие» — автобусы. Данных об их передвижениях у Яндекса пока нет, но мы ведём переговоры с перевозчиком.
Olga
14 августа 2016, 08:52
В последних 2-3-х версиях стали очень большие значки остановок, которые сливаются со значками транспорта, особенно с троллейбусами. Поэтому плохой обзор.
Также стали бледнее номера домов и улиц, второе неудобство.
Uka-2401
16 августа 2016, 17:15
Почему не всегда показывает автобусы?
Света Чистякова
16 августа 2016, 17:31
Здравствуйте. Чтобы разобраться, нам нужно знать, о каком городе и о каких именно автобусах идёт речь. :)
Uka-2401
16 августа 2016, 18:52
Света Чистякова,
Москва. 433, 508, 503, 515 и все похожие по калужскому шоссе
Света Чистякова
16 августа 2016, 20:07
Спасибо, посмотрим.
sanechka602
22 августа 2016, 09:10
Подскажите пожалуйста,а будет версия для Windows phone?
Удалённый пользователь
23 августа 2016, 11:39
Добрый день!При выстраивании маршрута программа пишет, что есть три варианта маршрута, но показывает только один. Как посмотреть остальные?
denislamova.t.s
26 августа 2016, 09:18
Сегодня не показывался на маршруте 861 автобус с утра
Света Чистякова
26 августа 2016, 16:22
Посмотрим, спасибо.
Дмитрий
28 августа 2016, 16:51
Здравствуйте.
https://mobile.yandex.ru/apps/android/transport/#main не увидел на вашем официальном сайте, возможность скачать рекламный плакат формата А4 для печати. Чтобы наклеить в автобус, например "через сколько подъедет и до скольки ходит наш автобус смотри в смартфоне через Яндекес Транспорт"
Передайте пожалуйста пожелание в соответствующий отдел.
Во большинстве городов, на остановках есть киоски быстрого питания, сотовой связи, платёжные терминалы.
Если вы сделаете удобный режим для планшета 10 дюймов, в котором без перематывания выбрав остановку виден весь транспорт, так же потом добавите банер со своей рекламой, можно ещё показывать погоду и электрички на ближайшей станции. Многие пассажиры, увидев полезность программы, поставят её себе на смартфон. Например салоны связи разместят небольшой плакат - "Посмотри через сколько подъедет твой транспорт", а под него закрепят планшет экраном на улицу, то любой ожидающий на остановке будет подходить и посматривать на движение транспорта. Точка, разместившая планшет, сможет рядом расположить банер: - Сотовый салон например смартфон от 3000руб на котором будешь смотреть транспорт(причём для многих это действительно будет повод для покупки); Фастфуд - о горячем кофе или пирожках; Терминалы оплат - лишний раз заманить к себе посетителя, который вспомнит что-то оплатить.
Т.к. в России крупные игроки, то вы можете заранее узнать интерес у салонов связи, операторов терминалов, представителей фастфуда (в Воронеже например Русский Аппетит и Робин Бобин).
Причём приложение в открытом доступе тоже будет пользоваться успехом, т.к. где-то обычный киоск ИП разместит планшет, а где-то муниципалитет или организация например на большом телевизоре с подключенной android приставкой.
Спасибо.
Света Чистякова
29 августа 2016, 14:49
Дмитрий,
здравствуйте.
>> Не увидел на вашем официальном сайте, возможность скачать рекламный плакат формата А4 для печати. Чтобы наклеить в автобус
Дело в том, что просто так, без согласования с транспортными компаниями, расклеивать в автобусах плакаты и объявления нельзя. Если вы представитель перевозчика, свяжитесь, пожалуйста, с нами по адресу gpbusfeedback@yandex-team.ru.
Насчёт второго предложения: специальной планшетной версии у нас пока нет, но мы подумаем над этим, спасибо.
Дмитрий
29 августа 2016, 15:01
Света Чистякова,
причём будет эффективна реклама, т.к. геотаргетинговая и с учётом категории пешеходов. Например реклама ближайшей недвижимости или акции из торговых сетей, чтобы никуда не ездить .  Представители перевозчика в нашей деревне Воронеж, как и др городах, это бывшие водители, поэтому единственное, что используется это лист напечатанный в ворде.
an.maister
1 сентября 2016, 15:48
Отличное приложение, но у меня не показывает где в данный момент идёт транспорт. 
Tacentia
2 сентября 2016, 17:57
Исчез с карт 901 автобус. Вернитеее(
vh15
4 сентября 2016, 12:22
После передачи списка маршрутов в частные руки мосгортрансом, они пропали с карт!
zhekas2
8 сентября 2016, 07:42
Исчез с карт 742 маршрут со вчерашнего дня :(
n19772011
13 сентября 2016, 18:41
zhekas2,
Многие маршруты пропали, зато они добавили рекламу своего такси((((
n19772011
13 сентября 2016, 18:40
Приложение перестало показывать правильное время прихода транспорта, зато они добавили свою рекламу яндекс такси, которым никто не пользуется. 
Света Чистякова
14 сентября 2016, 19:46
А проверьте, пожалуйста — правильно ли выставлено время у вас на устройстве? Если всё верно, но прогноз неправильный, напишите в службу поддержки Транспорта: gpbusfeedback@yandex-team.ru.
quartus-ego
15 сентября 2016, 16:51
Доброго часа. Имеется iPhone 4, iOS 7.1.2. 
Последние два или три дня (вероятно, после объявления) постоянно пишет "Нет доступа к сети" или "Нет соединения с сетью". Перезагрузка девайса вчера была результативна, сегодня уже не помогла.
Город - Санкт-Петербург, связь - Теле2. Значок 3G и в целом Интернет не пропадает.


Подскажите, что с этим можно сделать.
Света Чистякова
15 сентября 2016, 18:43
Здравствуйте. Да, похоже, что-то пошло не так. Напишите, пожалуйста, об этом в службу поддержки Транспорта: gpbusfeedback@yandex-team.ru. В письме укажите идентификатор UUID — он понадобится нам, чтобы разобраться в чём дело. Скопировать UUID в буфер обмена можно так: запустите Транспорт, откройте настройки и выберите раздел «О приложении». Нажимайте на иконку приложения до тех пор, пока не появится надпись UUID copied. Всё, после этого можно вставлять идентификатор в письмо.
dfrantov
16 сентября 2016, 07:51
Добрый день.  Вот уже как 3 недели на Чертановской улице в Москве вернули 1 и 16 трамвай. А в приложении их нет. Только видно 3 маршрут  А можно попробовать их вернуть ?
Алексей Самойлов
18 сентября 2016, 22:37
В последней версии приложения (из под iOS 10.0.1) невозможно выбрать остановку, если её перекрывает метка геопозиции. Очень неудобно, нужно исправить. 
katja-waltz
19 сентября 2016, 21:13
Добрый вечер. Были маршруты - 444, 336, 337, 322, 385 (москва-балашиха) - а уже который день их не показывает. Верните, пожалуйста, очень нужная программа.
Света Чистякова
20 сентября 2016, 14:58
Здравствуйте. Спасибо, смотрим.
Eva15265
21 сентября 2016, 15:58
Добрый день!
Помогите!
В приложении Яндекс Транспорт пропала карта. Движение транспорта показывает, но карту и мое место расположения нет (раньше показывало, но сейчас пропало).
Какая может быть причина? Может быть я что-то удалила не то? Как устранить неполадку?
Спасибо.
Устройство Sony Xperia, android
спасибо
Света Чистякова
21 сентября 2016, 19:21
Здравствуйте. Для начала проверьте, пожалуйста, нормально ли на устройстве работает интернет. Описанные вами симптомы могут возникать при плохом соединении.


Если с интернетом всё ок (и перезапуск приложения тоже не помогает), напишите, пожалуйста, в службу поддержки Транспорта: gpbusfeedback@yandex-team.ru.
D
23 сентября 2016, 14:38
При включенном геопозицировании иногда не определяется точно местоположение и интернет перескакивает с вышки на вышку а вместе с ним и карта. Как сделать так чтобы приложение в такой ситуации не двигало карту..( ну очень нервирует когда отслеживаешь автобус, а карта каждые 10-15 секунд перескакивает)???
s-che
29 сентября 2016, 17:17
Яндекс.транспорт 2.51 + android 4.1.1 и яндекс.транспорт 3.60 + android 4.2.2, проблема одна. Невозможно войти в аккаунт, пишет "ошибка чтения ответа сервера". Проблема исчезает если залогинился в любом другом приложении яндекса, например карты или диск. В этом случае просто предлагается присоединится к уже существующему аккаунту яндекс на телефоне. 
aneles
29 сентября 2016, 21:35
Здравствуйте! При выстраивании маршрута показывается один вариант а написано, что есть три. Как посмотреть остальные? В старой версии можно было поочереди все увидеть.
Света Чистякова
29 сентября 2016, 21:55
Здравствуйте. Три варианта — это включая пешеходные маршруты и такси (чтобы увидеть эти варианты, надо нажать на значок с человечком или машинкой).
heatherbell2016
8 октября 2016, 20:48
Здравствуйте!

В ЯТранспорт раньше была такая удобная штука - выбор конкретного маршрута из списка. Как это работало. Ты стоишь на остановке, нажимаешь на нее, открывается список автобусов. Нажимаешь на нужный тебе номер маршрута, и ЯТранспорт показывает тебе все автобусы этого маршрута, находящиеся в этот момент в пути. Было очень удобно отслеживать, где ближайший к тебе автобус и стоит ли его ждать. В какой-то момент зачем-то произошла фигня - при нажатии на конкретный маршрут, ЯТранспорт стал показывать вообще все автобусы всех других маршрутов вокруг тебя, все стопийсят тыщ. Приходится в этом мельтешащем месиве выискивать тот, который нужен тебе. Стало очень неудобно. Верните, пожалуйста, как было!
kdvaarchitects
9 октября 2016, 12:05
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как оставить заявку что на карте нет маршрута 882н Москва, м. Теплый стан - Николо-хованское? На карте не отображаются эти маршруты
s.stroeva2606
29 октября 2016, 08:34
 Здравствуйте , ваше приложение разочаровало !!!!после последнего обновления не работает . И никто не принимает мер. Почитайте отзывы на App Store. 

cmpacmu
6 ноября 2016, 21:10
Очень много глюков. 161 автобус очень часто не показывает, а он приезжает. 12 временами тоже пропадает. Трамваи А, 27 очень плохо - вообще почти никогда не показывает. Что странно - на официальном транспортном портале http://transport.orgp.spb.ru/Portal/transport/route/385 такие глюки были поначалу, но быстро закончились, там абсолютно адекватно показывает. Вы же из одного источника берёте информацию, с официальных транспортных источников? Почему такие глюки и когда исправите?
cmpacmu
7 ноября 2016, 23:03
cmpacmu,
От команды разработчиков мне ответили, что это от них не зависит, а зависит "от партнёров, от которых они получают информацию". Смешные какие, кому нужен этот дизайн и внешние удобства без настоящей информации. Что это за туманные "партнёры", когда есть номральный хорошо работающий городской сайт, на котором всё работает? Нужно значит лучше выбирать партнёров, от таких непредсказуюемых отказаться, а иметь дело с нормальными.
Зато я сегодня поставил себе приложение другое - Транспорт.спб, и хотя вот его дизайн оставляет желать - нельзя назначить любимые остановки, номера автобусов, а оно тупо показывает карту, на которой едет всё, весь транспорт - в глазах пестрит, но свой транспорт можно разглядеть, но зато - это реально едующий транспорт, без сюрпризов и недосказанностей как у Яндекс.транспорта. Похоже они берут инфо прямо с офицального сайта городского транспорта. В общем, ухожу от Яндекса, чего и вам желаю.
jscmsf
8 ноября 2016, 23:26
Создайте для Windows платформ, удобная программа особенно как на айфонах, пользовал прикольно, жду с нетерпением
burlidburlid
10 ноября 2016, 10:12
Здравствуйте! Я живу в Санкт- Петербурге на  Гражданском пр., работаю на ст.м. "пл. Мужества". Рабочая смена у меня начинается в 7.10 утра. Выходить из дома надо в 6.20. Установила ваше приложение с целью не мерзнуть на остановке в ожидании транспорта. Согласно вашим данным, транспорт в это время в городе отсутствует, хотя общественного транспорта на улице в реальности тьма. Достоверная информация на карте появляется только в 7 утра. Это как понимать? До 7 утра гадать на ромашке - придет не придет?
Света Чистякова
10 ноября 2016, 16:45
Ого. Посмотрим, в чём дело, спасибо большое, что написали.
Света Чистякова
10 ноября 2016, 16:59
Команда Транспорта пришла на помощь и говорит, что ей известно об этом сбое. Он обусловлен тем, что партнёр, ГКУ «Организатор перевозок», начинает отгружать нам данные о движении транспорта только в 06:40. А без данных понять, кто где едет, сами понимаете, нельзя. Мы ведём переговоры и просим, чтобы информацию нам поставляли сразу, как только первый транспорт выходит на линию. Кстати, можете присоединиться и тоже им написать о вашей трудности. Может быть, вместе мы справимся быстрее. Извините за неудобства :(
Cardamon
30 ноября 2016, 03:29
А как у вас происходит определение, по какому маршруту идёт конкретный автобус, и кому сообщить о неправильном определении? Сегодня пытался уехать с одной захолустной остановки в Казани, ждал автобус №34. Яндекс транспорт показал, что подъезжает автобус, и прямо в соответствии с движением иконки он подъехал в реале, но не 34, а 36! Ошибиться в номере было невозможно, потому что "36" было как на электронном табло спереди, так и полуметровыми буквами на картонном щите сбоку.
В приложении тоже безошибочно было видно, как ездили по маршруту циферки 34.
Перепутать один автобус с другим тоже невозможно — остановка, напомню, захолустная, там один автобус в пару минут приезжает, не толкаются друг с другом на остановке. Но тем не менее я, провожая ошалелым взглядом 36-й автобус, видел, как удаляется на карте от иконки "Я" иконка "34" (иконки "36" не было), то есть это определённо его яндекс транспорт счёл номером 34.
И, стоя на той же остановке чуть позже видел, как идёт ещё один автобус 34, отслеживал его, пока тот не подъехал примерно метров на 500 к остановке. После этого его иконка с карты пропала. А через некоторое время появилась, но уже метров через 500 после остановки! Стоит ли говорить, что мимо меня он не проезжал.
Помёрзнув с яндексом минут сорок, уехал в итоге на попутке.
В общем, место какое-то заколдованное, а я, возможно, туда на работу ездить буду, так что надо с этим колдовством бороться :) Укажите правильное направление :D
Обновлено 30 ноября 2016, 15:35
Света Чистякова
30 ноября 2016, 15:35
Здравствуйте. Спасибо за сообщение, сейчас посмотрим, что пошло не так. О таких штуках нам можно писать прямо через приложение (так сказать, с места событий). Нажмите на метку с неправильным номером, прокрутите экран вниз и нажмите «Сообщить об ошибке». Тип ошибки — «Неправильный номер».
Обновлено 30 ноября 2016, 15:39
lorimusa
30 ноября 2016, 21:21
Доброго времени суток, ждём, когда добавят Иваново и тоже можно будет следить за транспортом в режиме реального времени. Хотя бы троллейбус и автобус, маршрутки и так часто ездят. Появляются уже приложения от конкурентов для троллейбусов, но сделано всё коряво, поэтому надежда только на Яндекс. Стоит ли вообще ждать и ведутся ли работы в данном направлении?
i-vagina.gerasimova
30 ноября 2016, 22:09
Добрый вечер.подскажите почему я не могу увидеть маршруты бигавтотранс в городе Владимире?приходится ждать автобусы. Можно как то решить данный вопрос???очень не удобно.причём заявка данного перевозчика есть,а автобусов данного перевозчика нет.огромная просьба как то исправить данную проблему.
Обновлено 30 ноября 2016, 22:13
Weesley
4 декабря 2016, 20:15
Когда же, наконец, команда Яндекса вспомнит о пользователях смартфонов на платформе Windows? Ожидается это приложение в ближайшее время или не ожидается вовсе? Хотелось бы получить внятный ответ вместо слов "К сожалению, владельцы WP и т.д. и т.п...."
afrenkel
6 декабря 2016, 15:16
Хотел установить приложение Яндекс Транспорт. Для этого требуется дать разрешение:
- Использование аккаунтов на устройстве и данных профилей; - Использование внешнего накопителя и файлов на устройстве (фото, видео, аудио); Доступ к сведениям о состояние Wi-Fi и названия подключенных устройств; - Определение номера телефона и идентификаторов устройства, состояния активности вызова и номера телефона с которым установлено соединение; -...
Уважаемый Яндекс, вам зачем это всё?
navarros.restoran
22 декабря 2016, 09:48
здравствуйте! отличное приложение и очень удобное. не хватает только кнопки "пожаловаться на водителя". 
ivanova.natta2017
29 декабря 2016, 09:21
257 автобус изменил маршрут недавно. Теперь он ходит Хабаровска - Южное Измайлово. После этого маршрут исчез с карт! Не обозначается ни один из автобусов. Маршрута вообще нет !!! Администрация сайт, проверьте и решите, наконец, проблему!
Обновлено 29 декабря 2016, 09:22
Arabica1204
31 декабря 2016, 14:20
Старая версия была лучше. Был опрос, написала прекрасные отзывы, в этотже день мне его обновили и стал работать как попало, через ж... Мата уже не хватает.
Lara25051953
1 января 2017, 23:13
Здравствуйте, после обновления не работает! Вылетает сразу после входа и пишет "произошла ошибка". До этого проблем не было вообще. Зачем выпускать кривые версии взамен нормально работающих??!
ya.khabarov-96@ya.ru
2 января 2017, 07:52
Жаль что не отображает маршруты общественного транспорта в городе  Тамбов 
mikoryu
5 января 2017, 14:22
4.0 вылетает, предыдущая работала стабильно...
lora1231
10 января 2017, 15:00
Когда я в верхней строчке забиваю номер автобуса то мне отображается его маршрут ,в где автобус сейчас находится не отображает .раньше это все видео было .а сейчас приходится смотреть на общей карте с множеством автобусов и находить свой ,где он едет 
Momente Morte
24 января 2017, 12:45
Не работает отображение некоторых маршрутов и автобусов на этих маршрутах. Конкретно - 329 автобус вообще пропал с карт (маршрут остался, но на нем ни одного автобуса).
Света Чистякова
24 января 2017, 20:41
Здравствуйте. Починили, должно заработать. Проверьте при случае. Спасибо!
Alexey270588
1 февраля 2017, 19:01
После обновления перестал работать поиск автобусов и маршрутов. Сама карта работает, но что не вводи в поиск ничего не происходит. Когда исправят?
Света Чистякова
1 февраля 2017, 20:02
Алексей, здравствуйте. Похоже на какой-то баг. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Транспорта, указав, какое у вас устройство и какая платформа: 
https://yandex.ru/support/transport/troubleshooting/fb_m_map.xml#fb_m_map.
Александр Рассадин
6 февраля 2017, 18:16
Здравствуйте! Не подскажете, куда исчез 226 маршрут автобуса и когда он вернётся(всегда были отображены движущиеся автобусы, а теперь нет)
Света Чистякова
7 февраля 2017, 18:38
Александр, здравствуйте. Да, вот сейчас починили, должно работать :) Спасибо!
Paletz9i
7 февраля 2017, 11:37
Когда уже сделаете подобное приложение для пк на Windows 7/8/10?
Света Чистякова
7 февраля 2017, 20:10
Здравствуйте. Отдельного приложения пока нет, но информация о транспорте доступна в веб-версии Яндекс.Карт. Откройте карту, нажмите на значок нужной остановки, и вы увидите, какой транспорт к ней подойдёт и через сколько.


Во-вторых, недавно вышло приложение Яндекс.Карт для Windows 10. Оно тоже сообщает прогноз, а вдобавок показывает метки транспорта на карте. Нужно только включить соответствующую опцию в настройках.
Литвинов Руслан
14 февраля 2017, 08:20
Здравствуйте!
Почему перестал работать яндекс-транспорт Челябинск?
Смотрю на на смартфоне . В выходные: 11-12 февраля уже не работал.
Света Чистякова
14 февраля 2017, 15:20
Руслан, здравствуйте. Да, мы знаем о проблеме. Её причина — неполадки на стороне партнёра, который передаёт нам данные о перемещениях транспорта. Надеемся, что в ближайшее время всё заработает.
Литвинов Руслан
15 февраля 2017, 15:25
Спасибо, Светлана, здравствуйте! Нельзя ли найти другого партнера? Это  партнер крайне ненадежный, имейте ввиду, потому, что в выходные дни они, как правило, не отдают данные.А в выходные, днем есть такая проблема с трамвайным движением, что в течении длительного времени нет трамвая. Вот стоишь, торопишься и думаешь придет он или нет. На другой вид транспорта идти далеко.
Обновлено 15 февраля 2017, 15:25
Марина Фролова
9 марта 2017, 22:09
Здравствуйте.  Плохо грузится  ЯНДЕКС ТРАНСПОРТ в Москве.  То появятся автобусы на пол минутки, то пропадут и ждёшь по 5-6 мин. загрузку.  Пишет "Нет соединения с сетью". В чем проблема?  Интернет работает, но ЯТ не грузится нормально.

Наверное телефон плохой : Смартфон Highscreen Spark 2, Android 4.4, Доступ в интернет:
GPRS, EDGE, 3G, Встроенная память, Гб:4, Оперативная память, Мб: 512     Спасибо.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 марта 2017, 18:07
Марина, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Транспорта: gpbusfeedback@yandex-team.ru. Так будет проще разобраться.
Марина Фролова
26 марта 2017, 23:54
Света Чистякова,
Здравствуйте. Купила карту памяти  в телефон и всё слава Богу работает теперь отлично!!!! Спасибо за такое чудесное приложение-- ЯТ!!!
k-r-a-s-n-o-d-a-r
26 марта 2017, 18:20
Здравствуйте. Так когда же в приложении появится Краснодар?
mylove98.antonenko
8 апреля 2017, 12:44
Жаль, что нет Благовещенска...приходится удолить
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 апреля 2017, 13:06
Здравствуйте. Чтобы подключить новый город, нам нужны данные о перемещении транспорта от местного поставщика. Как только мы их получим, город сразу появится.
aler1984
9 апреля 2017, 17:17
Как перелистывать варианты проезда?   Например общественным транспортом ии например если их 4? Какой кнопкой ? Подскажите пож-та.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 апреля 2017, 15:03
Здравствуйте. Попробуйте провести пальцем (слева-направо, справа-налево) по той части экрана, где показан вариант проезда. Получилось?
aler1984
14 апреля 2017, 09:55
Светлана спасибо. Как посмотреть 1(один) первый верхний вариант понятно
, -это и так понятно. Я не об этом спрашивал. Как посмотреть остальные варианты? 2-ой 3- ий и т.д. как к ним перейти? Кнопок нет?
sergkz
21 апреля 2017, 18:11
Как в вашей программе проложить маршрут только с заданным видом общественного транспорта? Например, если я не хочу спускаться в метро? Или желаю ехать на трамвае?
И.М.
23 апреля 2017, 14:15
сфокусируйтесь на поддержке Windows Phone!
Лужецкий А.
18 мая 2017, 22:01
Ва ше слово, luj.andrey. Приложение уже неделю не отслеживает маршрут 15(бывший троллейбус). Хотелось бы снова его увидеть!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса19 мая 2017, 17:21
Здравствуйте. Уточняйте всегда город, пожалуйста)
Лужецкий А.
19 мая 2017, 19:16
извиняюсь за неточность,всё случилось в Москве.  из информации приложения исчез маршрут №15 , в самом центре столицы нашей родины!
garmon28reg
25 мая 2017, 20:50
Подскажите город Владивосток будет добавлен в список этого сервиса?

Лужецкий А.
27 мая 2017, 01:23
И снова,здравствуйте! Маршрут №15 в Москве загадочен , как Луна:несколько дней был виден и снова исчез! Нельзя ли вернуть его в приложение на постоянной основе?
kuza7084
30 мая 2017, 20:27
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность закэшировать карту города? 
SpongeBoo
9 июня 2017, 22:13
9.06 Тула, целый день плохо работает, ни один автобус не совпал с автобусами на карте
clochko.t
6 июля 2017, 16:39
Добрый день! 
Не отборажается транспорт в Ростов-на-Дону. ios.
bizon33ru
12 сентября 2017, 17:24
когда уже на ПеКа версию запилите?

ArinaKondaurova
3 ноября 2017, 04:01
Здраствуйте, после обновления маршрутное такси вг.Новокузнецке не показывает, буквально пару маршрутов и муниципальный транспорт показывает ((((( это возможно исправить?
romansrim
30 ноября 2017, 22:22
Сделайте для Windows Phone 10!
alo-zhenechka
18 декабря 2017, 11:24
В Вологде транспорт не отображается уже пару месяцев. Точнее только 3 маршрута, "по праздникам" 4ый выпрыгивает. Уже и скриншоты отправляла, и писала, и обещали, - все впустую. Перестанавливала несколько раз - бестолку. Обидно и жалко сносить, пользовалась долгое время, нравилось очень. iPhone 7. 
sobolev@top3dshop.ru
8 января 2018, 12:54
А можно реализовать это для ПК? чтобы онлайн смотреть на сайте
lisAlis8
16 февраля 2018, 19:44
Добрый день. Почему не показываются маршрутки Одинцово в приложении? ведь у них тоже стоит глонасс.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 февраля 2018, 21:52
Здравствуйте. Чтобы Транспорт мог показывать маршрутки (троллейбусы, автобусы — что угодно), нужны данные о перемещениях. Данные представляют поставщики — те, кто непосредственно занимается их сбором. Если мы что-то не показываем, значит, у нас пока нет данных от поставщика (но, возможно, в будущем мы с ним договоримся).
Евгений ф
1 марта 2018, 05:55
почему на карте яндекс транспорта не отображается транспорт в новосибирске уже второй день?
Евгений
11 марта 2018, 20:55
Здравствуйте. Есть проблема. Иногда на карте появляется фантомный транспорт. На карте он есть а в реалии-нет. И скорость его передвижения не зависит от дорожной ситуации, светофоров и т.д. что это и как с этим бороться? Г. Москва
Millenniumus
3 апреля 2018, 22:02
Самара, город не маленький, время 22:30 должен прибыть трамвай. Его нету. Вообще нету жду 10 минут нету. Ушёл с астановки в сторону метро. Иду минут 10, и по дороге между остановками идёт трамвай. А я ведь на трамвайную остановку шёл потому что был уверен что трамвай будет.((( в итоге растроен, потрачено времени 40 минут пешком и 10 на ожидание.
emaal
16 мая 2018, 11:16
Если не судьба на виндоусфоне 10, можно хотя бы реализовать это для ПК? чтобы онлайн смотреть на сайте. Пожалуйста (((
Nasrula
14 июня 2018, 13:13
Отметки о 316 автобусе и реальные автобусы ничего общего не имеют. И то, если в этот день они (метки) на карте вообще отоброжаются. В прошлый раз два призрака проехало, сейчас один. Не уверен, что ждать просто - хуже, чем доверять вашим отметкам. Не редко, наоборот, метка в 10мин  езды, а автобус вот, уже приехал.
Елена Павлова
18 июня 2018, 10:44
Добрый день. Уже 3 дня как из приложения пропал автобус А, Москва.
Очень неудобно(
Malikovayulinka
6 августа 2018, 17:10
Коллеги день добрый. Подскажите как каршеринговой компании подключится к яндекс.транспорт?
Зарина Мезенцева
26 августа 2018, 01:58
Перестал показывать весь транспорт по проложенному маршруту. Время прибытия очень сильно не совпадает.
stolbikova.natalya
10 октября 2018, 06:05
После обновления работает вообще погано. На экране трамваев ноль, по факту видны вдалеке два или три, на экране номер один, подходит номер другой.
andrey.ko72
26 ноября 2018, 15:15
Оценка - самый минимум, который возможен!!!
Сначала понравилось: видно движение общес твенного транспорта,  какой маршрут где и куда двигается, направляется.  А потом думаю, надо проверить. Остановился на ул. Горького (г. Королёв) в ожидании человека, думаю - время есть, можно проверить. За 15 минут ожидания мимо прошли 2 маршрутки и 3 автобуса НЕВИДИМКИ. Часто вместо одного маршрута едет другой (вместо 5 едет 565 или наоборот). Так что, думаю, есть еще над чем поработать, И НЕМАЛО! Желаю удачи. 
А приложение будет АКТУАЛЬНО, когда будет отображаться действительность, а не "виртуальный транспорт".
t4nyamaksimova
4 декабря 2018, 11:40
Не могу зайти в приложение,пишет остановлено и выходит. Что это может быть?
Семён Куралин
20 января, 18:33
Сегодня в Костроме не работает вообще! Нет отображения транспорта ни одного маршрута. В чем причина? Перехожу по карте в Москву все работает в Питере то же. Вчера в Костроме все работало, сегодня с утра сбой!
ipantipov1991
25 января, 11:07
Ожидаем с нетерпением версия для Браузеров и пк.
sviridoffvital
25 марта, 17:03
Пожалуйста сейчас добавить Метка Автобус, Троллейбусы, Маршрутное такси. Город Бобруйск
sviridoffvital
25 марта, 17:07
Пожалуйста добавьте остановки убрать Автобус 18Д, Новый  Метка Автобус 18а Орловского - Машиностроительный завод - Приберезинская в Бобруйске
cuzneczovaanje
сегодня, 13:28
Не показывает транспорт, только маршрут! 