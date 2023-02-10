Яндекс ждёт стажёров

Лето ещё нескоро, но мы уже готовы предложить вам способ провести его с толком — приходите к нам на летнюю стажировку. Стажировка даёт полезный опыт и новые знания, а ещё это возможность посмотреть, как устроен Яндекс, и приложить руку к сервисам, которые известны всем. Например, научить новому Алису, сделать точнее Карты, усовершенствовать Маркет — или внести вклад в развитие нейронных сетей, которые генерируют тексты и картинки. Интересных задач у нас много.

Базовые требования к стажёрам — уметь программировать и хорошо разбираться в алгоритмах и структурах данных. Остальное зависит от специальности: разработчику интерфейсов важно иметь представление о вёрстке, а аналитику пригодятся математическая статистика и теория вероятностей. Кроме фронтендеров и аналитиков, мы набираем мобильных разработчиков, бэкендеров, DevOps-инженеров, технических менеджеров, специалистов по машинному обучению и по информационной безопасности — в общем, есть из чего выбрать.

Хотя стажировка и называется летней, сроки у неё гибкие. Если вы успешно прошли собеседование и готовы присоединиться к нам уже весной — нет проблем. А если вы учитесь на дневном и хотите сначала расправиться с летней сессией, то отбор можно пройти весной, а начать стажировку — в конце июня или июле. График мы тоже подбираем индивидуально. Можно работать 20 или 30 часов в неделю, а можно выйти сразу на полный день — как удобнее.

В этом году вакансии для стажёров есть в офисах Яндекса в Питере, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи, но больше всего их в Москве. Поэтому тем, кто хорошо проявил себя на собеседовании, но живёт далеко, мы предлагаем пройти стажировку в столице. Дорога и проживание — за наш счёт.

Все стажёры в Яндексе получают зарплату. Её размер зависит от рабочего графика. Также компания оплачивает питание — поесть можно в столовой или в окрестных кафе — и выдаёт всю необходимую технику. Во многих офисах Яндекса есть спортивные залы и библиотеки, а ещё у нас каждую неделю проходят интересные мероприятия: конференции, лекции, митапы.

Путь на стажировку начинается на сайте Young&&Yandex: выберите интересное вам направление и подайте заявку. Дальше, как правило, мы предлагаем тестовое задание, и если оно выполнено хорошо, зовём кандидата на собеседования. Для тех, кто прошёл отбор, устраиваются встречи с разными командами Яндекса — чтобы помочь стажёру подобрать самую подходящую. Подготовиться к тестовому заданию и собеседованиям поможет всё тот же сайт: там собраны задачи прошлых лет, ссылки на курсы и учебники и советы бывалых.