Приглашаем на Yandex Cup — ежегодный чемпионат Яндекса по программированию

Мы открыли регистрацию на Yandex Cup. Это большой чемпионат по программированию, который Яндекс проводит каждый год.

История чемпионата началась десять лет назад, когда мы организовали первый Яндекс.Алгоритм, соревнование по решению алгоритмических задачек. Со временем список дисциплин, в которых можно состязаться, расширился, и чемпионат переименовали в Yandex Cup. Сейчас он, помимо алгоритмов, охватывает ещё пять направлений: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, аналитика и машинное обучение. Иными словами, поучаствовать в чемпионате могут не только фанаты спортивного программирования, но и разработчики самых разных специальностей. Иметь соревновательный опыт необязательно.

Yandex Cup — состязание с денежными призами. Призовой фонд чемпионата вырос по сравнению с прошлым годом почти вдвое и теперь составляет 6,2 миллиона рублей. В этом году мы впервые наградим не только тройку лидеров в каждом из направлений, но и тех, кто по итогам финального раунда займёт четвёртое и пятое места. За первое место полагается 300 тысяч рублей, за пятое — 100 тысяч.

По традиции, за хорошие результаты на чемпионате мы дарим футболки. В 2019 году были вот такие

Чемпионат состоится осенью и пройдёт целиком в онлайне. Первый раунд, с 20 по 26 сентября, — пробный, его результаты ни на что не влияют. Участвовать в нём необязательно, но мы всё же советуем это сделать, чтобы познакомиться с форматом заданий и проверяющей системой. Второй раунд, с 27 сентября по 3 октября, — квалификационный. В нём важно хорошо проявить себя, потому что по его итогам определятся списки финалистов. Финальный раунд назначен на 16 октября. В пробном и квалификационном раунде можно попробовать силы в разных направлениях, но к финалу надо выбрать что-то одно.

В каждом раунде участникам Yandex Cup предложат набор задач, которые надо решить за отведённое время. Решения можно писать на удобном языке программирования. В составлении задач участвовали сотрудники Яндекса — они сделали их похожими на те, с которыми они сталкиваются на работе. Поэтому участников, которые покажут на чемпионате хорошие результаты, мы готовы пригласить в Яндекс — собеседование будет проводиться по упрощённой схеме.

Состязания по машинному обучению стоят особняком и проходят по своим правилам. Здесь нет трёх раундов, как в других дисциплинах. Участники выбирают интересное им поднаправление — распознавание речи, анализ текстов, компьютерное зрение или рекомендательные системы — и получают одну задачу, но большую и сложную. На её решение отводится месяц. В каждом поднаправлении жюри выберет одного победителя — он получит 300 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в Yandex Cup, нужно заранее зарегистрироваться на сайте чемпионата. Это можно сделать до 3 октября — последнего дня квалификационного раунда. Если вы хотите начать подготовку к состязанию уже сейчас, вам поможет эта страничка: мы собрали на ней задачи с чемпионатов прошлых лет.