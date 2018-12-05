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Телефон со своим Я

Много лет подряд нас спрашивали, планирует ли Яндекс выпустить свой мобильный телефон. Было бы неправдой сказать, что мы никогда о таком не задумывались — но с другой стороны, в магазинах и так доступны тысячи моделей смартфонов на любой вкус и кошелёк. В общем, идея долго оставалась идеей — вплоть до момента, когда у нас появился голосовой помощник Алиса.

Сначала Алиса жила в поисковом приложении Яндекса. Вскоре стало ясно, что в рамках одной программы ей тесно. Алиса быстро развивалась: из «приложения к приложению» она превратилась в полноценного ассистента, способного управлять программами и устройствами. Такому помощнику нужен свой дом. Первым домом для Алисы стала Яндекс.Станция, а сегодня мы рады представить Яндекс.Телефон.

Яндекс.Телефон — это смартфон на Android с сервисами Яндекса и под управлением Алисы. Теперь наш голосовой помощник живёт не в отдельных программах, а в устройстве, которое можно носить с собой всюду. Это открывает новые возможности как для Алисы, так и для наших пользователей.

Алиса, которая всегда с вами

Чтобы поговорить с Алисой, не надо искать приложение в длинном списке. Достаточно сказать «Слушай, Алиса» — и она ответит. Алису можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры. По вашей просьбе Алиса готова поставить музыку, запустить игру, построить маршрут, вызвать такси, поставить напоминание или набрать номер мамы.

Алиса откликается на зов, даже если Телефон просто лежит где-то рядом. Это удобно, когда заняты руки — или просто лень тянуться за устройством. Например, в процессе готовки можно быстро уточнить у Алисы, сколько муки помещается в стакан. А перед сном — не открывая глаз попросить её поставить будильник или рассказать сказку на ночь. Чтобы общаться с Алисой, не дотрагиваясь до Телефона, настройте на аппарате Smart Lock, или автоматическую разблокировку экрана. Тогда вам не придётся начинать диалог со ввода пароля.

Алиса не только выполняет пожелания, но и предугадывает, какая информация пригодится вам в будущем. Эту информацию она показывает на карточках-подсказках — на домашнем экране и на экране блокировки. Утром Алиса сообщит, сколько займёт дорога на работу с учётом пробок. Вечером — какой погоды ждать завтра. Она предупредит, если надвигается сильный дождь или снегопад. А когда вы подключаете к Телефону наушники, Алиса предлагает музыку в тему.

Определитель номера

Современные мобильные аппараты умеют многое, но всё-таки смартфон остаётся устройством для звонков. Яндекс.Телефон умеет определять, кто вам звонит и с какой целью. Приложение для звонков подключено к базе Яндекс.Справочника: в ней есть контакты миллионов российских организаций, от служб доставки пиццы до посольств. Когда вам поступает звонок с номера, которого нет в личной книжке, приложение ищет его в базе и сообщает, кому он принадлежит. База регулярно обновляется: из неё убирают неактуальные контакты и добавляют новые.

Определитель работает и в обратную сторону. Если вам нужно куда-то позвонить — например, в кафе, чтобы заказать столик, — достаточно ввести название места в поиск по книжке, и Телефон подскажет нужный номер.

Номер, с которого поступил вызов, может отсутствовать в базе Справочника. В таких случаях Яндекс.Телефон пытается распознать цель звонка. Алгоритм на основе машинного обучения изучает данные о номере — как часто с него звонят на разные телефоны, сколько длятся разговоры и так далее, — а затем определяет, может ли звонок быть спамом. Если да, Телефон показывает предупреждение.

Приложения и система

Телефон работает на Android 8.1. В аппарате используется графическая оболочка Яндекс.Лончер — она сочетает привычный для пользователей Android интерфейс с набором удобных мелочей. Например, иконки приложений в Лончере можно разложить по цветам — это пригодится,  когда название приложения забылось, но вы твёрдо помните, что у него оранжевый значок. 

Лончер также помогает открывать для себя что-то новое. На экране рекомендаций он показывает приложения, которые соответствуют вашим предпочтениям. Человеку, который использует фитнес-браслет, Лончер посоветует приложения для тренировок. Любителю платформеров — разнообразные игры в этом жанре. Поклоннику мобильной фотографии — программы-фоторедакторы.

Телефон снаружи и внутри

Яндекс.Телефон оснащён 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек и процессором Snapdragon 630 с восемью вычислительными ядрами. Корпус Телефона сделан из алюминия, а передняя и задняя панели накрыты стеклом Gorilla Glass — оно предохраняет аппарат от царапин, сколов и трещин.

В Телефоне предусмотрено место для двух сим-карт. Если вам достаточно одной, во второй слот можно вставить карту microSD — в дополнение к 64 гигабайтам основной памяти. Для качественного звучания музыки и видео мы встроили в Телефон чип Qualcomm Aqstic с цифро-аналоговым преобразователем.

У Телефона две камеры — основная из двух модулей, на 16 и на 5 мегапикселей, и фронтальная для селфи. Снимки можно сохранять не только на устройстве, но и на Яндекс.Диске — туда они загружаются автоматически. Объём фотохранилища не ограничен: кадры можно грузить в облако гигабайтами.

На задней панели Телефона находится сканер отпечатка пальца — благодаря ему разблокировать устройство можно одним прикосновением. Смартфон поддерживает технологию NFC: она пригодится и для бесконтактных платежей, и для считывания данных с электронных карт, например московской «Тройки».

Яндекс.Телефон будет стоить 17 990 рублей и поступит в продажу уже завтра. В первый день его можно будет купить в Магазине и музее Яндекса в Москве, а начиная с седьмого декабря Телефон начнут продавать «М.Видео», «Эльдорадо», Билайн и наш маркетплейс Беру — с бесплатной доставкой по России.

Вместе с Телефоном покупатели получат полугодовую подписку Яндекс.Плюс, бонусы от Такси и Денег, а также подарок от электронной библиотеки «ЛитРес».

97 комментариев
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BILL-KILL
5 декабря 2018, 12:40
"Лончер также помогает открывать для себя что-то новое. На экране рекомендаций он показывает приложения, которые соответствуют вашим предпочтениям". И тут реклама? Сколько ж можно...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 12:46
Экран рекомендаций можно отключить в настройках Лончера.
Анопченко Кирилл
5 декабря 2018, 17:33
BILL-KILL,
Да там не совсем реклама. Там в списке приложений только одно приложение реклама. И оно помечено, как рекламное. 
Артем Зощук
5 декабря 2018, 12:41
Выглядит достойно, молодцы
rvtis
5 декабря 2018, 12:44
Молодцы!
Жалко, на Украине нельзя им пользоваться — Яндекс заблокирован.
reserve.kolesnikov
5 декабря 2018, 13:53
rvtis,
надо просто отменить украину, за ненадобностью
Александр Медведь
сегодня, 10:32
reserve.kolesnikov,
Ну блин. Я только и сижу с яндекс браузером. И даже без ван. Хотя когда прошу Алису найти по фото приходится включать ван. Так как фотки не грузятся 
rasdmr
5 декабря 2018, 12:51
А удалить полностью Алису можно будет?
Artemonim
5 декабря 2018, 12:57
rasdmr,
тогда зачем смартфон от Яндекса?
fr0man1912
5 декабря 2018, 17:27
rasdmr,
Не проще ли тогда какой-нибудь Xiaomi mi a2 lite купить без Алисы и прочих оболочек, но с тем же функционалом и дешевле? 
 Этот смартфон как раз и рассчитан 6а тех, кто Яндексом доволен и "подвязан" на их сервисах. 
mikeuzl
5 декабря 2018, 12:59
А аккумулятор какой? Сколько заявленный срок работы при разговоре и в режиме спокойствия? 
BILL-KILL
5 декабря 2018, 13:10
mikeuzl,
Заявлено: 3050 мА·ч (24 дня в режиме ожидания, до 20 часов разговоров в 3G, до 10 часов интернета через Wi-Fi и до 90 часов музыки)
fr0man1912
5 декабря 2018, 17:30
mikeuzl,
На 5 часов игрушек с видео на Ютубе через 3G или на 4 часа через 4G, ибо 4G и покрытие наших операторов - чисто для центров крупных городов. (Это если без перерыва насиловать телефон)
serg-savchuk
5 декабря 2018, 13:02
Классный телефон! Было бы интересно посмотреть краш-тест, стекло сзади наводит опасения.
BILL-KILL
5 декабря 2018, 13:14
Характеристики камер бы узнать. Мегапиксели не очень интересны.
Borodchenkov
5 декабря 2018, 13:20
Молодцы, дизайн классный, все функции оптимальны,  надеюсь продолжение будет не менее достойным.  Может когда-то и лучше пикселя будет, чем черт не шутит) Рад за вас.
RistiCore
5 декабря 2018, 13:37
Есть ли синхронизация "из коробки" контактов смартфона с адрес-буком яндекс-почты?
geraskinp
5 декабря 2018, 13:59
Пока все супер. Вот только интересно а можно как у Samsung получить исходники ядра? Или будет как с устройствами от Мегафон (Mlogin), которым сделали планшет ZTE и благополучно похоронили исходники, а может и прислали в Мегафон, где на эти исходники посмотрели пустым взглядом и так же похоронили в архивах.....
Овчинников Александр
5 декабря 2018, 14:02
А почему бы Яндексу не продавать данный телефон в 2 раза дешевле? Понятно, что сначала будут убытки, но плюсом будет завоевание аудитории и дальнейшие подписки на "Плюс"
fr0man1912
5 декабря 2018, 17:35
Овчинников Александр,
На "голом" Андройде "серые" смартфоны с таким функционалом по железу и с меньшим объемом постоянной памяти стоят 11,5 т.р., а Вы хотите получить смартфон со всеми железными плюшками, разработанным софтом "белый" и в 2-а раза дешевле? Не ну я бы ещё согласился на "дешевле на пару тысяч", но не в 2-а раза... Это уже наглость. Но они могли бы сделать бесплатную подписку на весь гарантийный срок. Это реально бы зацепило. Не думаю, что из-за нескольких тысяч проданных телефонов с подпиской на срок гарантии Яндекс бы много потерял. 
Обновлено 5 декабря 2018, 17:37
Овчинников Александр
8 декабря 2018, 07:54
fr0man1912,
Какая наглость? Это маркетинг. Основная цель Яндекса - явно не заработок на продаже смартфонов. А за счет снижения цены, могли бы увеличить свою аудиторию и доходы в дальнейшем от использования "Плюса" на Я.Смартфонах.


Смысл покупать Я.Смартфон за 18 тыс., за эти деньги можно купить более "навороченный" смартфон, как Вы выразились, на "голом" андроиде? И установить туда и Яндекс.Лоунчер и Алису.
starbogdan@tut.by
5 декабря 2018, 14:39
Телефон выглядит отменно! Надеюсь оптимизация прошивки будет так же на уровне:) Интересно узнать следующие моменты: в течении какого отрезка времени планируется осуществлять поддержку (выкладывать обновления системы) после официальной даты начала продаж? Какие ещё варианты расцветок готовятся к производству? Планируется ли в дальнейшем версия с более ёмким аккумулятором?
geraskinp
5 декабря 2018, 15:08
starbogdan@tut.by,
Будем оптимистами. Ядро и Андроид явно собирали не в Яндексе а в подрядной Китайской республике. В Яндексе лишь сборка с приложениями Яндекс, слегка прикрученных к функциям Андроида. Так что сильно сомневаюсь, что кто-то будет заморачиваться чтобы обновиться до 9 версии ибо это не просто пересобрать сборку - это ядро переворошить и саму сборку Андроида в том числе. 
К тому же это не чистый Android и посему никто и не планирует повышать версию. Ну а обновления будут как у всех вендоров содержать обновления безопасности и может включать исключать приложения самого яндекса как системные - остальные будут обновляться через маркет (маркет наверняка не гугловый кстати).   
starbogdan@tut.by
5 декабря 2018, 15:33
geraskinp,
если это просто китаец с оболочкой яндекса, без доводки штатными программерами, то тогда совсем печаль:( сейчас для меня решает наличие стабильной прошивки, а не железа
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 15:41
Обновления будут выходить в течение трёх лет. Поддержка новых версий Android — в течение двух лет. Над внедрением девятки уже работаем.


Geraskinp, установка новых приложений на Телефон — через Google Play.
geraskinp
5 декабря 2018, 16:36
Света Чистякова,
А как бы исходниками ядра разжиться? Это ведь в рамках открытой лицензии не запрещено.
echo.bravo
5 декабря 2018, 14:57
На яндекс-маркет выложить забыли?
geraskinp
5 декабря 2018, 15:03
echo.bravo,
https://market.yandex.ru/product--smartfon-yandex-telefon/177547282?track=tabs
coth
5 декабря 2018, 15:06
16+5 ни о чём не говорит. Какие характеристики камеры? Диафрагма, размер сенсора, размер пикселя, функционал второй камеры итд.
456
5 декабря 2018, 15:09
Молодцы!!!
enef92
5 декабря 2018, 15:10
Фото можно использовать?
Никитина Екатерина
5 декабря 2018, 15:12
Неделю назад после долгих мучений таки купила себе новый смартфон примерно с теми же характеристиками, когда надо было немножко подождать >_< Кто ж знал(((
Анопченко Кирилл
5 декабря 2018, 17:40
Никитина Екатерина,
Я бы вернул телефон обратно в магазин :D
Захар Кокорин
5 декабря 2018, 15:17
У меня у одного возникли подозрения, что Большое Обновление для ЯС включающее в себя: эквалайзер, звук по HDMI, HDMI CEC и систему распознавания голоса владельца аккаунта Яндекс - благополучно перенесли на следующий год?
Владислав
8 декабря 2018, 13:12
Захар Кокорин,
Даа, что-то затянули...
Захар Кокорин
9 декабря 2018, 14:56
Владислав,
где-то читал, что только весной большое обновление будет.
Захар Кокорин
5 декабря 2018, 15:27
Без системы распознавания голоса владельца Яндекс.Телефоном будет опасно пользоваться.
Андрей
5 декабря 2018, 15:27
А подешевле модель стоит ждать? Чтобы Алиса была, а всего остального не было?
HallWeb
6 декабря 2018, 08:47
Андрей,
берёшь любой китайский фуфлофон, ставишь Алису - profit!
Андрей
6 декабря 2018, 09:15
HallWeb,
это можно сказать и по отношению к Яндекс.Телефону в целом.
za4еmpеrm
5 декабря 2018, 15:30
А его тоже надо будет пол-года ждать после покупки, как и Станцию?
Владислав
8 декабря 2018, 13:15
za4еmpеrm,
нет, уже везде в продаже, доставят через несколько дней.
ChervonenkoSergey
5 декабря 2018, 15:56
Интересно, на чьих мощностях произведено "железо"? Ибо если это какой-нибудь noname производитель, то качество сборки может сильно отличаться от картинки.
A-32
5 декабря 2018, 21:28
ChervonenkoSergey,
http://www.arimacomm.com.tw/en/solutions-1.php?index_id=1
varlib
5 декабря 2018, 16:03
17900? Совсем с дуба рухнулись.
Petia
5 декабря 2018, 16:35
varlib,
а что тогда про Огрызок говорить ?
fr0man1912
5 декабря 2018, 17:47
varlib,
А сколько должен стоить первый "белый" телефон с 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ с предустановленными (отдельно разработанными) сервисами? Обратите внимание, что тот же 3,5 сохранили, прикрутили USB-C и аккумулятор НЕ на 2600 поставили. 
Обновлено 5 декабря 2018, 17:51
Petia
5 декабря 2018, 16:34
Молодцы ... Красавцы !!!
fr0man1912
5 декабря 2018, 17:53
Думаю, что его стоит сравнивать с Huawei mate 20 lite или Nokia 7 plus
Yuriy
5 декабря 2018, 18:37
Телефон привязан к яндекс аккаунту или надо все равно заводить гугл аккаунт? 
geraskinp
5 декабря 2018, 18:40
Yuriy,
См, выше ответ "установка новых приложений на Телефон — через Google Play." значит гугловый аккаунт. Но только вопрос при первом запуске обязательно ли привязываться к гуглу?
koliaivanov2002
5 декабря 2018, 18:54
Очень рад выходу Яндекс.Телефона. Надо было мне подождать пару месяце и вместо Xiaomi Redmi 5 Plus (который у меня сейчас) купить Яндекс.Телефон. Эх .... Вот бы установить прошивку от Яндекс.Телефона в мой. А как Яндексу такая идея: чтобы можно было прошивку от Яндекс.Телефона установить на другие смартфоны? Я бы очень обрадовался бы этой возможности и сразу же установил вместо MUIU 10 прошивку от Яндекс.Телефона.  
geraskinp
5 декабря 2018, 19:02
koliaivanov2002,

Для того чтобы подружить ваш телефон с "прошивкой" в очень грубом приближении:
1. Нужно переписать в Linux ядре от яндекс телефона все драйвера под ваш аппарат, при условии, что Xiaomi вам передаст исходники ядра от своего аппарата (тут особых проблем нет, хотя тот же Xiaomi делает это нехотя)
2. В промышленной сборке Андроид-яндекса от телефона яндекса прописать проприетарные драйвера от вашего железа Xiaomi. А вот тут засада - ни один Вендор проприетарщиной делиться  не хочет. И не только производители телефонов, но и производители самого железа - достаточно зайти на сайт гр.процессоров Mali - там черным по аглицки написано, что драйвера только под Linux а проприетарщина под Android только для промышленных Вендоров.
Так что ваша идея никак не пройдет, впрочем как и общая мания по лоховскому "портированию" - типа воткнуть прошивку от одной железки и радоваться, что вторая эту прошивку смогла проглотить, а потом еще напильником допиливать все косяки.....
koliaivanov2002
5 декабря 2018, 19:09
geraskinp,
жаль  печалька :(
Il Burbero
27 декабря 2018, 12:06
koliaivanov2002,
Xiaomi Redmi 5 Plus то я считаю лучше
Особенно если учесть тот факт что железо для ЯТелефона делают те же китайцы, может даже в соседнем цеху...


Алексей Акимов
5 декабря 2018, 21:22
А еще хотелось бы не лопата-фон, а что-нибудь поменьше. Как представлю себе телефон больше SE, то прям ладонь судорожно сжимается.
A-32
5 декабря 2018, 21:23
Ой а что это такое?
http://www.arimacomm.com.tw/en/solutions-1.php?index_id=1


Обновлено 5 декабря 2018, 21:23
Yuriy
5 декабря 2018, 22:29
A-32,
ой, а Яндекс прямо и говорит, что их партнер в производстве телефона это  компания Arima. Разоблачитель, блин... 
Владимир
5 декабря 2018, 22:03
Ну почему так? Так ждал от Яндекса чуда, прорыва, нечто интересного, готовил бабло, а в итоге как то стыдно, да и еще за 17990 руб. ну как так ? 
Как всегда подобрали то что везде уже забыли ...  И наверно претензий не предъявят ...
Процессор стар морально, батарея на пол дня, куча платного контента, ...
Чем вообще этот ТЕЛЕФОН лучше других Смартфонов ?
Обновлено 5 декабря 2018, 22:07
geraskinp
5 декабря 2018, 22:30
Владимир,
Ни чем. Просто телефон от Яндекса... 
Yuriy
5 декабря 2018, 22:30
Владимир,
да я тоже ожидал хотя бы глубокую переработку андроида, а тут даже от гугл аккаунта нельзя отказаться. 
geraskinp
5 декабря 2018, 22:56
Yuriy,
А смысл? Если глобально переработать Андроид, то это уже должна быть Яндекс OS, а так какой смысл работать параллельно с гуглом? Гугл же на месте не стоит и Андроид не забросил, а совместно яндекс с гуглом вряд ли будут работать.
traveller7
5 декабря 2018, 23:34
Яндекс на данный момент предлагает множество сервисов: от музыки до каршеринга. Но в Крыму действуют не все сервисы. 
Стоит ли брать смартфон, если что-то из ваших предложений недоступны?
vol.stepanenko2012
7 декабря 2018, 14:36
traveller7,
Так установите программу "Турбо ВПН"
traveller7
7 декабря 2018, 14:49
vol.stepanenko2012,
Я в том смысле, что некоторые сервисы тут реально не работают, такие услуги как Такси, Драйв и т.д. Это вам не блокировка в сети. Это именно отсутствие сервиса как такового.
Наше старе село
7 декабря 2018, 16:00
traveller7,
У нас Таксі Яндекс діє підпільно. Шкода, що до вас той сервіс ще не дійшов. Таксі це - дешеве. 
Александр Балбеков
6 декабря 2018, 00:39
Я бы хотел, чтоб появились наушники с двумя доп кнопками, кроме паузы и громкости, одна-лаик в Яндекс музыке, другая-дизлаик, а зажатие-алиса. Можно было бы что-нибудь забиндить на зажатие обоих кнопок громкости на самом телефоне, добавить жесты для сканера отпечатков пальцев, типо вверх, вниз, влево, вправо пальцем провести, обязательно на двойное нажатие кнопки питания открытие камеры, прям обязательно, чтоб даже без разблокировки работала, ну и просто, чтоб все эти бинды можно было менять. Естественно подключение к Яндекс станции, иначе смысла в экосистеме нет, ну а вообще хочется, чтоб вы начали собирать телефоны не у сторонних компаний, тогда сможете делать дорогостоящие версии и, глядишь, образуется экосистема, а то и умный дом, если сможете с кем надо договориться, Но это долгосрочная перспектива.

maestro431
6 декабря 2018, 08:52
Я считаю, что телефон должен быть небольшого размера, чтобы он помещался в карман или маленькую сумочку. А сейчас почему-то модно пользоваться телефонами, экран которых 5 и более дюймов. Это не телефон, это "лопата"! Почему нельзя выпускать компактные смартфоны? Вот когда Яндекс выпустит компактный смартфон, тогда и куплю!
Руслан
6 декабря 2018, 16:45
maestro431,
100%
Владислав
8 декабря 2018, 13:28
maestro431,
Телефон может и да, но это смартфон, карманный компьютер можно сказать!
Руслан
6 января, 15:49
Владислав,
А Sony Vivaz это что? А Iphone 4-5 это что? Не смартфон что-ли?
Захар Кокорин
6 декабря 2018, 09:04
Не совсем понятна логика Яндекса. Почему вместо того чтобы сконцентрировать все силы всех своих программистов на реально перспективном продукте они выпускают копию китайского ширпотреба и выдают его за эксклюзив? Сдаётся мне у них в команде работает диверсант проплаченный Гуглом, который не даст запустить систему распознавания голоса владельца аккаунта Яндекс на Яндекс.Станции и добавить в неё эквалайзер до тех пор пока Google не начнёт официальные продажи Google Home в России.
Михаил Александрович
6 декабря 2018, 11:07
А зачем телефон за 18к когда есть аналогичные по характеристикам за 10-12? 
Учитывая что по сути это тот же телефон за 12 только с лейблом яндекса
geraskinp
6 декабря 2018, 12:36
Михаил Александрович,
А зачем у Iphone цена выше 70К, когда по железу такие же китайцы по 18К?
И к с лову, при покупке в БЕРУ у Вас ценник будет с промокодом в 17К, а еще Вам "плюшек" Яндекс с покупкой дарит как минимум на 1К.
Михаил Александрович
7 декабря 2018, 06:57
geraskinp,
у айфона хотя бы бренд есть, а у яндекса антибренд, почти как амиго.
При покупке беру - я ваще хз что это и зачем надо. Недокаталог и недомагазин.
А плюшки от яндекса это нафиг ненужные сервисы яндекса же, ну
geraskinp
7 декабря 2018, 22:45
Михаил Александрович,
Ну, каждому свое ;(
guanare3
6 декабря 2018, 12:06
Расскажите немножко о звуке, кроме ЦАП от квалком ничего не сказали на презентации, есть ли к цапу усилитель к примеру, какова мощность на выходе,  графики ачх , сравнение с эталонным бустом 3, поддержка лослесс форматов и блютуз кодеков (аптч-хд и т.п.)
Руслан
6 декабря 2018, 16:46
Мёртворождённый!
Михаил Александрович
7 декабря 2018, 06:57
Руслан,
То что мертво умереть не может! :-D

vol.stepanenko2012
7 декабря 2018, 14:27
Алиса еше далека от совершенства. Вместо ответов на многие вопросы, на которые "Окей-Гугл" отвечает, она дает ответ: "Найдется все"... И другие языки не понимает и не знает. Потому пока нечего такой телефон покупать.

Smoki--Mo
7 декабря 2018, 22:32
Молодцы, Яндекс, радуете
geraskinp
7 декабря 2018, 22:49
Переписка с яндекс:
Добрый день. А где можно скачать исходники Linux ядра для данного аппарата согласно GNU General Public License?
Яндекс:
В настоящее время мы не комментируем данную информацию.
Благодарим за интерес к Телефону!


Надо признать, телефон - мертвый, через 2 года будет пустышкой....
 
radmirhm
8 декабря 2018, 18:05
если будете выпускать не больше одной модели в год, поддерживать девайсы по 5 лет, по тихой разработаете свою ОС (без ряда кнопок внизу), то может что т получится. Удачи, но пока что устройство слабовато. Чисто для фанатов яндекса. Голосовые ассистенты, имхо, не самая интересная фича в смартфонах.
krymzkiy
9 декабря 2018, 17:25
годный телефон
Itarku
9 декабря 2018, 20:07
Яндекс молодцы. Пора всем показать кто здесь хозяин! На счет телефона, железо не так прям важно как все твердят. Важна оптимизация, качественный софт и заявленная трехлетняя поддержка! Только избранные могут такое предложить.
izmailovaizmailowa
13 декабря 2018, 14:31
Спасибо мне нравиться
artem.tema2002g
15 декабря 2018, 19:42
Ну, как я понял вся фишка вашего телефона в Алисе. А так ничего нового, обыкновенный Андроид. Да, в одном приложении алисе действительно тесно, а теперь она будет как сири на iPhone. Интересно, а она сможет сама выключать будильники, а то на обычном смартфоне она только их включает, а выключить не может. Ещё хотелось бы знать, какие приложения уже установлены на телефон(а то покупаешь телефон, а там уже половина памяти забита). А так это уже небольшой прогресс. Может быть, вы и компьютер свой сделаете со своей ОС.(хотя хотелось бы, чтобы систем было поменьше и не приходилось бы мучиться с эмуляторами, установкой нескольких ОС на одну машину и установкой плагина Флэш на Андроид, ведь далеко не все приложения кроссплатформенные. Хотя, быть может, в будущем ОС наоборот будут кроссприложенческими? )А теперь на вашем телефоне алиса будет свободна, как на ПК(но у меня алиса всё время зависает, так что мне удобней всё делать вручную). Ёще хотелось бы, чтобы вы развивали интеграцию алисы с вашими приложениями на windows 10 и больше бы поддерживали и развивали эти самые приложения.
DjVolsky
19 декабря 2018, 20:19
https://t.me/yasmartfan ФАН группа в ТЛГ
Обновлено 19 декабря 2018, 20:19
thehacker1337228
23 декабря 2018, 20:43
Здравствуйте, уважаемые представители компании "Яндекс". 2 года назад начал пользоваться вашим браузером и другими продуктами. А именно - аккаунт, почта, поиск и т.д. Сейчас, из-за крайнего неудовлетворения политикой вашей фирмы хочу обратно перейти на сервисы Google.
Помогите, пожалуйста, все данные с Диска, Почты, Браузера и т.д. перенести в аналогичные Google сервисы. Заранее спасибо.
Руслан
6 января, 15:43
thehacker1337228,
Хрен-то там, перейти тебе.
SNowBeez
25 декабря 2018, 19:41
Купил телефон, добавил пин-код, отпечатки. Вечером обновился до последней прошивки 8.1.0. (обновление безопасности). Пытаюсь сменить пин-код, запрашивает пин-код устройства, ввожу тот, которым разблокирую, жму "галочку" и ничего не происходит. Ввожу любой другой, галочку опять ничего не происходит. И так везде, где просит пин-код устройства кроме разблокировки.  Что посоветуете? Да и вообще куда писать, если с телефоном проблемы?
drygdryg2014
4 января, 23:40
Были удалены темы на форуме 4PDA с кастомными прошивками... Похоже, что такая политика исходит от самой Компании.
moiseev-nikolay2012
6 февраля, 00:25
Микроволновки еще начните делать вместе с алисой встроенной
Владислав
6 февраля, 10:09
moiseev-nikolay2012,
подобную технику они делать точно не будут, а вот сотрудничать с производителями для встраивания Алисы уже готовы. Производители тупят пока.
Я так думаю)
Руслан
16 февраля, 13:11
Продано около 1000 штук. Что и требовалось доказать!
oleg.davydulin
15 марта, 23:55
Привет! Почему я не знал этого раньше? Плохо рекламировали! Я купил HUAWEI P20 Lite, а по характеристики они почти братья - близнецы. Я конечно поддержал-бы НАШ ЯНДЕКС. 
Александр Медведь
сегодня, 11:30
Если в этой операционной системе не будит гугла с фейзбук, то прошу выложить прошивку в открытый доступ. Так как телефон вряд ли будут продавать на Украине. Сервисы Яндекса куда лучше сервисов гугла. Еще бы можно было сохранять контакты, календарь  и другие вещи хотя бы на Яндекс диск. Так сказать синхронизация полная. Было бы супер.