Телефон со своим Я

Много лет подряд нас спрашивали, планирует ли Яндекс выпустить свой мобильный телефон. Было бы неправдой сказать, что мы никогда о таком не задумывались — но с другой стороны, в магазинах и так доступны тысячи моделей смартфонов на любой вкус и кошелёк. В общем, идея долго оставалась идеей — вплоть до момента, когда у нас появился голосовой помощник Алиса.

Сначала Алиса жила в поисковом приложении Яндекса. Вскоре стало ясно, что в рамках одной программы ей тесно. Алиса быстро развивалась: из «приложения к приложению» она превратилась в полноценного ассистента, способного управлять программами и устройствами. Такому помощнику нужен свой дом. Первым домом для Алисы стала Яндекс.Станция, а сегодня мы рады представить Яндекс.Телефон.

Яндекс.Телефон — это смартфон на Android с сервисами Яндекса и под управлением Алисы. Теперь наш голосовой помощник живёт не в отдельных программах, а в устройстве, которое можно носить с собой всюду. Это открывает новые возможности как для Алисы, так и для наших пользователей.

Алиса, которая всегда с вами

Чтобы поговорить с Алисой, не надо искать приложение в длинном списке. Достаточно сказать «Слушай, Алиса» — и она ответит. Алису можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры. По вашей просьбе Алиса готова поставить музыку, запустить игру, построить маршрут, вызвать такси, поставить напоминание или набрать номер мамы.

Алиса откликается на зов, даже если Телефон просто лежит где-то рядом. Это удобно, когда заняты руки — или просто лень тянуться за устройством. Например, в процессе готовки можно быстро уточнить у Алисы, сколько муки помещается в стакан. А перед сном — не открывая глаз попросить её поставить будильник или рассказать сказку на ночь. Чтобы общаться с Алисой, не дотрагиваясь до Телефона, настройте на аппарате Smart Lock, или автоматическую разблокировку экрана. Тогда вам не придётся начинать диалог со ввода пароля.

Алиса не только выполняет пожелания, но и предугадывает, какая информация пригодится вам в будущем. Эту информацию она показывает на карточках-подсказках — на домашнем экране и на экране блокировки. Утром Алиса сообщит, сколько займёт дорога на работу с учётом пробок. Вечером — какой погоды ждать завтра. Она предупредит, если надвигается сильный дождь или снегопад. А когда вы подключаете к Телефону наушники, Алиса предлагает музыку в тему.

Определитель номера

Современные мобильные аппараты умеют многое, но всё-таки смартфон остаётся устройством для звонков. Яндекс.Телефон умеет определять, кто вам звонит и с какой целью. Приложение для звонков подключено к базе Яндекс.Справочника: в ней есть контакты миллионов российских организаций, от служб доставки пиццы до посольств. Когда вам поступает звонок с номера, которого нет в личной книжке, приложение ищет его в базе и сообщает, кому он принадлежит. База регулярно обновляется: из неё убирают неактуальные контакты и добавляют новые.

Определитель работает и в обратную сторону. Если вам нужно куда-то позвонить — например, в кафе, чтобы заказать столик, — достаточно ввести название места в поиск по книжке, и Телефон подскажет нужный номер.

Номер, с которого поступил вызов, может отсутствовать в базе Справочника. В таких случаях Яндекс.Телефон пытается распознать цель звонка. Алгоритм на основе машинного обучения изучает данные о номере — как часто с него звонят на разные телефоны, сколько длятся разговоры и так далее, — а затем определяет, может ли звонок быть спамом. Если да, Телефон показывает предупреждение.

Приложения и система

Телефон работает на Android 8.1. В аппарате используется графическая оболочка Яндекс.Лончер — она сочетает привычный для пользователей Android интерфейс с набором удобных мелочей. Например, иконки приложений в Лончере можно разложить по цветам — это пригодится, когда название приложения забылось, но вы твёрдо помните, что у него оранжевый значок.

Лончер также помогает открывать для себя что-то новое. На экране рекомендаций он показывает приложения, которые соответствуют вашим предпочтениям. Человеку, который использует фитнес-браслет, Лончер посоветует приложения для тренировок. Любителю платформеров — разнообразные игры в этом жанре. Поклоннику мобильной фотографии — программы-фоторедакторы.

Телефон снаружи и внутри

Яндекс.Телефон оснащён 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек и процессором Snapdragon 630 с восемью вычислительными ядрами. Корпус Телефона сделан из алюминия, а передняя и задняя панели накрыты стеклом Gorilla Glass — оно предохраняет аппарат от царапин, сколов и трещин.

В Телефоне предусмотрено место для двух сим-карт. Если вам достаточно одной, во второй слот можно вставить карту microSD — в дополнение к 64 гигабайтам основной памяти. Для качественного звучания музыки и видео мы встроили в Телефон чип Qualcomm Aqstic с цифро-аналоговым преобразователем.

У Телефона две камеры — основная из двух модулей, на 16 и на 5 мегапикселей, и фронтальная для селфи. Снимки можно сохранять не только на устройстве, но и на Яндекс.Диске — туда они загружаются автоматически. Объём фотохранилища не ограничен: кадры можно грузить в облако гигабайтами.

На задней панели Телефона находится сканер отпечатка пальца — благодаря ему разблокировать устройство можно одним прикосновением. Смартфон поддерживает технологию NFC: она пригодится и для бесконтактных платежей, и для считывания данных с электронных карт, например московской «Тройки».

Яндекс.Телефон будет стоить 17 990 рублей и поступит в продажу уже завтра. В первый день его можно будет купить в Магазине и музее Яндекса в Москве, а начиная с седьмого декабря Телефон начнут продавать «М.Видео», «Эльдорадо», Билайн и наш маркетплейс Беру — с бесплатной доставкой по России.

Вместе с Телефоном покупатели получат полугодовую подписку Яндекс.Плюс, бонусы от Такси и Денег, а также подарок от электронной библиотеки «ЛитРес».