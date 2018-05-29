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Яндекс.Станция: смотрите и слушайте

Всю свою историю Яндекс делает программы. Они работают на самых разных устройствах: компьютерах, смартфонах, планшетах и даже телевизорах. Несколько лет назад мы задумали новую программу. Эта программа отличалась от других и была настолько особенной, что заслуживала нового, особенного устройства.

Программу, о которой идёт речь, вы уже знаете, — это голосовой помощник Алиса. Пора рассказать и об устройстве. Сегодня на конференции YaC мы представили Яндекс.Станцию — домашнюю мультимедиа-платформу с Алисой на борту. Это первое устройство, которое Яндекс спроектировал самостоятельно.

Внешне Станция напоминает музыкальную колонку. Она действительно отлично играет музыку, а ещё находит и показывает видео, сериалы и кино — если подключить её к телевизору. Станцией управляет Алиса, которая ловит ваши поручения на лету. Она поставит ребёнку сказку, заведёт будильник, подскажет, сколько варить яйцо всмятку, и напомнит купить еды для кота.

Взаимодействовать со Станцией просто: вы говорите, Алиса отзывается. Вроде всё так же, как на смартфоне, но не совсем. Смартфон улавливает сказанное, только когда вы находитесь поблизости. Стоит чуть отойти, и он уже не откликнется на голос. А если в помещении шумно, аппарат и вовсе придётся поднести ко рту.

«Сердце» Яндекс.Станции — платформа Yandex IO. Главные составляющие платформы — микрофонная матрица и компьютер (главная плата). Благодаря Yandex IO Станция слышит пользователя даже издалека и в сложных акустических условиях. Подробнее о платформе читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

В Яндекс.Станции не один микрофон, а целых семь. Вместе они образуют микрофонную матрицу — она позволяет Станции расслышать вас даже с другого конца комнаты. Станция определяет, откуда идёт голос, и отсекает все посторонние звуки. Она поймёт вас, даже если в комнате открыто окно, а под окном дробят асфальт.

Обратиться к Станции можно прямо с дивана. Не надо нажимать кнопки или искать пульт — достаточно произнести слово-активатор: «Алиса» или «Яндекс».

У Станции есть два режима распознавания речи, фоновый и основной. В фоновом режиме она реагирует только на слова-активаторы, а всё остальное пропускает мимо ушей. Если слово-активатор прозвучало, Станция понимает, что вы обращаетесь к ней, и переключается в полноценный режим распознавания.

Микрофонную матрицу можно отключить одной кнопкой. Если кнопка нажата, Станция не слышит ничего, даже слов-активаторов, — её микрофоны обесточены.

Яндекс.Станция — ещё и история про хороший звук. Платформа оснащена тремя динамиками суммарной мощностью в 50 ватт и двумя пассивными излучателями и умеет работать в стереорежиме. Для аудиофилов мы предусмотрели возможность снять кожух — тогда треки будут звучать без малейших искажений.

Станция сохраняет способность понимать вас, даже когда из динамиков играет музыка. Для этого в Яндексе разработали набор технологий, которые вычитают из входящего сигнала исходящий. Когда зазвучит любимое соло, можно сказать «Алиса, громче!» — и Станция вас услышит.

Чтобы общаться со Станцией, не нужно заучивать команды. Русский — родной язык Алисы, и она в курсе, что один и тот же смысл можно передать разными словами. Говорите с ней, как придётся, — можно попросить посоветовать хорошее кино на вечер, а можно воскликнуть «Алиса, вруби рок!».

Внутри Яндекс.Станции размещён компьютер с модулем Wi-Fi — через него она выходит в интернет, чтобы находить для вас нужное. Впрочем, Станцию можно использовать и как обычную Bluetooth-колонку: подключить её к смартфону или планшету и слушать музыку из памяти устройства.

Яндекс.Станция вскоре поступит в продажу — если вы оставите адрес на сайте, мы сообщим, когда это произойдёт. Она будет стоить 9990 рублей. Покупатели Станции получат в подарок год бесплатной Яндекс.Музыки, возможность смотреть фильмы без рекламы на КиноПоиске и другие бонусы подписки Яндекс.Плюс, а также три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.

Возможности Яндекс.Станции будут постоянно расширяться. Алису обучают не только в Яндексе — весной мы запустили платформу Яндекс.Диалоги, с помощью которой разработчики могут прививать нашей помощнице новые навыки. Так что вскоре Алису можно будет попросить включить свет, запустить стиральную машину или погладить бельё — и она выполнит просьбу.

286 комментариев
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admin@inbrands.ru
29 мая 2018, 11:49
Ух....... Ждем.....
Тимофей Ермаков
29 мая 2018, 12:27
Крутая умная колонка!
GT
29 мая 2018, 12:52
Она тоже будет, как и амазоновская, отсылать все данные и аудиозаписи в ФСБ? А она сможет прослушивать соседей?
razor-vano
29 мая 2018, 13:01
GT,
Да, в этом случае к колонке надо обращаться "товарищ майор" :)
Rybakov-MV
29 мая 2018, 14:19
GT,
))) Отличная штука! Позже на основе этой станции можно будет пакет Яровой дополнить.
Дмитрий
29 мая 2018, 14:44
GT,
Амазон отправляет данные в ФСБ? Горжусь Россией! 
Какое звание в ФСБ у Алексы? 

GT
29 мая 2018, 15:58
Дмитрий,
В свой, американский ФСБ. Хотя недавно они прокололись и отправили записи знакомым (гуглите)
Михаил
29 мая 2018, 21:06
razor-vano,
Было бы прикольно поменять слово-активатор на своё. "Товарищ майор" включите музыку
Обновлено 29 мая 2018, 21:05
Mr. IAMTB
30 мая 2018, 08:34
Михаил,
Можно менять слова-активаторы на свои
advvizor
11 октября 2018, 22:54
GT,
 В свете никакой реакции Яндекса на то, как государство топчет рунет сапогами - будет. Уже сливает все по первому требованию. Это у Дурова есть принципы, а парни из Яндекс причмокивают и подмахивают. Ничего личного, просто бизнес. Покупайте станции...
razor-vano
29 мая 2018, 13:01
Ну прикольно, конечно, но сказать "наша колонка круто играет" и сделать так, чтобы она круто играла - совсем не одно и то же. Чье железо вы там используете? Одно дело Bose или B&O, совсем другое - колонка от дядюшки Ляо с али.
Mr. IAMTB
30 мая 2018, 08:34
razor-vano,
Harman/Kardon вас устроит?
razor-vano
30 мая 2018, 14:42
Mr. IAMTB,
Кардан-гармонь обычно делает довольно неплохие вещи, но всё равно надо послушать. Одно дело когда инженеры компании принимали участие в разработке и другое когда просто налепили лейбл.
Азат Камилов
5 июня 2018, 17:18
Mr. IAMTB,
Как только самсунг купили харман, харман сразу же упали в качестве. В прошлом обладатель колонки от харман и 2-х колонок jbl. У всех порвались сабы через год, они не отличаюлись хорошей громкостью и у jbl рассыпались порты зарядки. При чем колонка использовалась раз в неделю.
911
29 мая 2018, 14:14
Кинопоиск мутите как онлайн кинотеатр с фиксированной стоимостью подписки. Будет просто must have
Андрей
29 мая 2018, 14:22
А когда можно будет потанцевать с голограммой Алисы?
Захар Кокорин
29 мая 2018, 14:35
А она будет продаваться уже с зарегистрированым и авторизованным аккаунтом или можно будет войти под своим? И как будет реализован родительский контроль?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:46
Здравствуйте. Для настройки Станции потребуется ваш обычный аккаунт на Яндексе. Настройка происходит через приложение Яндекс, в нём же можно будет включить детский режим.
Захар Кокорин
1 июня 2018, 03:47
Света Чистякова,
детский режим конечно хорошо, но не достаточно. Он лишь защищает от просмотра контента 16+. А хотелось бы ещё и иметь возможность создать семейный аккаунт и присоединить к нему несколько личных с разграничением прав доступа, чтобы только один член семьи мог отключать и подключать подписку. Чтобы гости не смогли отключить подписку или купить фильм за деньги, сказав Алисе фразу: "Отключи подписку", "купи фильм" или "закажи такси". Эти операции безопаснее совершать со смартфона. А через Яндекс.Станцию пользоваться уже купленным контента. И это не говоря уже о личной электронной почте, прочтение которой гостями через Алису хотелось бы избежать. Плюс в связи с введением новой услуги Яндекс.Плюс хотелось бы получить возможность связать несколько аккаунтов Яндекс вместе для оформления услуги Яндекс.Плюс хотя бы на четыре аккаунта по цене услуги Яндекс.Плюс на два аккаунта, то есть с 50% скидкой, а то если в семье четыре человека, то получается слишком дорого оформлять услугу Яндекс.Плюс на каждый аккаунт.
ARTamos85
15 июня 2018, 09:15
Света Чистякова,
А приложение для Windows Mobile будет?
Если нет, то как тогда настраивать пользователям смартфонов на Windows?
ipatovsa
23 июня 2018, 18:47
ARTamos85,
я думал это миф... и пользователей смартфонов на Windows не существует))))
Moroz Denys
29 мая 2018, 15:09
Вопрос.... На Украине будет работать, если настроить впн сервер, например евро городе? И будут ли работать серверы с фильмами через такой впн? Спасибо!
Alexey Miroshin
29 мая 2018, 15:42
Спросил у Алисы, что она думает про Яндекс Станцию, она ответила: "Скукотень. Давайте что-нибудь другое обсудим". Как так???
leo83A
29 мая 2018, 16:21
Я так никогда не женюсь, потом Алисы жены появятся андроиды. Только я не понял как Алиса будет гладить белье?
Михаил
29 мая 2018, 16:50
машинку типа effie и включать голосом)
Антон
29 мая 2018, 16:26
Круто, жду с нетерпением.
Осталось решить вопрос с семейным аккаунтом Яндекс. 
Я допустим попросил Алису включить свой плейлист, а если это захочет сделать например жена? У которой свой плейлист? Как отреагирует Алиса?
Хотя в любом случаи куплю.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:52
Антон, здравствуйте. Прямо сейчас такой возможности нет, но в будущем Станция научится узнавать членов семьи по голосу. Если музыку попросите включить вы, Алиса поставит ваш плейлист, если жена — плейлист жены.
Обновлено 31 мая 2018, 16:53
Антон
31 мая 2018, 19:19
Света Чистякова,
 здравствуйте. Я правильно понял на одной станции можно будет использовать несколько аккаунтов?
Обновлено 31 мая 2018, 19:21
strannick-ru
29 мая 2018, 18:52
Назовите эту колонку «Миелофон».
Михаил
29 мая 2018, 21:00
strannick-ru,
И имя Алиса кстати )))
razduf
29 мая 2018, 19:24
Давно хотел такой девайс, поэтому хочу предзаказ. 100% куплю эту колонку. 
deadmind
29 мая 2018, 20:54
Могу ли я сдать буржуйский Google Home и получить скидку на отечественный продукт? ))
Михаил
29 мая 2018, 20:57
Как она к телевизору, интересно, будет подключаться?
Михаил
29 мая 2018, 21:02
А, сорри, мелькнул hdmi в ролике
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:54
Здравствуйте. Да, всё правильно, там HDMI.
lamartsis
3 июня 2018, 17:14
Света Чистякова,
А без провода можно будет подключаться, если телевизор с wi-if?
Фендр Пётр
24 августа 2018, 21:55
lamartsis,
Используйте беспроводной HDMI адаптер
bpm812
29 мая 2018, 23:40
А с какой целью сэкономили три цента и не дали ethernet порт? Модно-стильно-молодежно?

В городской квартире несколько десятков WiFi-сетей от соседей. Обязательно нужно видео (тяжелое, если мы говорим о хорошем качестве) гонять с лагами исключительно через WiFi?


vssosh3
30 мая 2018, 07:34
bpm812,
добавят в "ПРО" версии ))
a.belov92
6 июля 2018, 13:33
bpm812,
На 5Ггц WiFi скорость более чем достаточная для потокового видео высокого кач-ва
bpm812
6 июля 2018, 21:26
a.belov92,
сказочник-теоретик? проходил мимо - проходи мимо.
Обновлено 6 июля 2018, 21:28
Ольга
30 мая 2018, 00:47
У неё ведь нет USB разъёма?
Обновлено 30 мая 2018, 00:48
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:56
Ольга, здравствуйте. USB нет. К смартфону или планшету Станцию можно подключить по блютусу, к телевизору по HDMI.
Захар Кокорин
30 мая 2018, 04:38
А как относится к тому, что сама Алиса не рекомендует мне покупать эту Яндекс.Станцию?
flatronn12
30 мая 2018, 06:27
Молодцы развиваетесь продолжайте дальше)))
Yaa
30 мая 2018, 11:52
Как же здорово, ребята! 
Особенно то, что можно поппросить у Алисы сказку на ночь :)
Александр Фёдоров
30 мая 2018, 12:41
Интересный девайс. Ждём.
А с ноутбука по wifi музыку можно будет воспроизводить? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:59
Александр, здравствуйте. По блютусу можно.
Александр Фёдоров
31 мая 2018, 18:10
Но ведь это медленно. Станция же имеет модуль wifi, почему бы не гонять через роутер на неё музыку? Скорость блютуса сильно деградирует с увеличением дистанции. Не должен же ноут стоять рядом со станцией всегда?!

Или блютус служит только для управления? Например, отправляется команда запуска трека из плейлиста Я.Музыки, а сам трек тянется по wifi. Так работает?
DENBUM2
5 июня 2018, 02:24
Александр Фёдоров,
У вас устаревшая информация по поводу Bluetooth. 
Спецификация 4.0 включала в себя «традиционный» модуль Bluetooth и высокоскоростную передачу (основанную на Wi-Fi). Также был добавлен Bluetooth-протокол с минимальным энергопотреблением. Они используется главным образом в электронных датчиках, мини-сенсорах (в том числе и медицинских) и т.д.
Время установления соединения снизилось до 5мс, расстояние передачи возросло до 100м.
Макс Сон
30 мая 2018, 12:43
Очень привлекательная цена. Жду начала старта продаж))
g.abraamian2018
30 мая 2018, 14:23
Это аналог умной колонки  invoke с ассистентом Cortana. Видимо Cortana никогда не будет работать в России.
div00
30 мая 2018, 15:11
Bluetooth и jack отсутствует. Получается, слушать можно только Яндекс.Музыку?
Михаил
30 мая 2018, 18:53
написано же, что блютус есть


>> Станцию можно использовать и как обычную Bluetooth-колонку: подключить её к смартфону или планшету и слушать музыку из памяти устройства.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 16:59
Джека нет, а вот блютус точно есть!
Lvenysh
30 мая 2018, 19:40
А у меня несколько вопросов. Про молодцы, рано ещё говорить. Понятное дело, догоняем поколение next - и это хорошо, развивайтесь. Вопросы следующие: 1) да-да, будет ли ethernet порт с POE, как говорили, дело копеечное? 2) Дружит ли станция с китайскими, российскими, американскими гаджетами формата "умный дом" ( sonoff к примеру ) . 3) вытекающий - какое количество аккаунтов возможно подключить, если умный дом поддерживается? Сказки могут быть и про сам девайс, т.к. предзаказа даже ещё нет. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 17:20
Здравствуйте. 1) Ethernet нет. 2) Прямо сейчас нет, но мы над этим работаем.
Lvenysh
1 июня 2018, 08:33
Света Чистякова,
Здравствуйте. Большое Вам спасибо за ответ. Думаю, как и большинство, очень ждём появления функции под номером 2, согласитесь, будет прямо "нож в спину" всем импортным гаждетам этого формата. Своего рода - ПРОРЫВ!
hobomet2013
30 мая 2018, 21:08
Яндекс не может найти фото этой самой Яндекс колонки. Ужас!!! 
Исправляйте быстрее!
pagewash
31 мая 2018, 08:29
Сама "Алиса" зимой еще реагировала на команду "поставь на youtube песню....", сейчас просто открывает запрос в Яндекс. Или перебрасывает на Яндекс.Музыку, которая в моем регионе только по подписке.
v-talik
31 мая 2018, 10:20
Пара-тройка вопросов:
1. Какая операционка у колонки? Android с лаунчером Яндекса? Или своя поделка на линуксе? или тайзен с прочими webOS? 


2. Сторонний софт (в случае, если там все-таки андроид) можно будет ставить?


3. Доступ к локальной сети с колонки будет? Для проигрывания контента с NAS и прочих сетевых устройствах дома. 
Оптимально, конечно поддержка samba но и DLNA пойдет. 



Света Чистякова
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 14:07
Здравствуйте. 1. Разработанная в Яндексе ОС на базе Android. 2. и 3. Пока нет)
Сергей
27 июня 2018, 02:41
Света Чистякова,
Мне интересно, а что такого незаменимого есть в андроиде, что от него нельзя отказаться вообще? И что даже это устройство обязано на нем работать.
Фендр Пётр
24 августа 2018, 22:03
Сергей,
есть voice match ))
Фендр Пётр
24 августа 2018, 22:04
Света Чистякова,
Главное, чтобы Google не запретили в России ;)
alonehere
31 мая 2018, 10:30
А есть ли в Станции модуль zigbee или ZLL для общения с умным домом?
Lvenysh
1 июня 2018, 09:15
alonehere,
Ответили, в процессе...
Artic
31 мая 2018, 15:50
я всё жду, когда Яндекс разработает уже свою операционную систему с Алисой в главной роли, по аналогии с ОС в фильме Она! Работы такие ведутся?
Обновлено 31 мая 2018, 15:50
Lvenysh
1 июня 2018, 09:23
Artic,
В идеале, все к тому и идёт.
Захар Кокорин
5 июня 2018, 04:08
Artic,
А я думаю, что Алиса - это уже ОС, а её навыки - это её приложения.
Artic
5 июня 2018, 07:27
Захар Кокорин,
Ну пока её навыки слабоват и до Ос она не дотягивает. Она же работает как приложение на андроид, айфон или виндовс, но не заменяет их.
v-talik
31 мая 2018, 17:58
Раз станция умеет не только онлайн, но местами и оффлайн...
Случайно системы tts (text to speech) для текстовых файлов типа книжек не планируется?


Что бы можно было колонку не только как музыкальное устройство или аудио книжкк использовать,
Но и как полноценного диктора для художественной литературы использовать.


Можно намекнуть, что это исключительно для авторов на Самиздате, которых никто в mp3 не озвучил... Но мы в России и тогда до кучи, что бы два раза не вставать, сразу и опцию opds каталогов.


При цене китайского тв-бокса (на allwiner) условно в 30 баксов и аккустики в 70, зазор по цене должен приманить наших пользователей к покупке и максимальному использованию как действительно единственного медиа плеера в доме.
cherkashin-max
5 июня 2018, 09:25
v-talik,
хорошая идея! Тоже думал об этом.
georgykiselev
31 мая 2018, 22:22
Яндекс, вы молодцы. Жаль, дорого. А скидона для разработчиков ботов нет, случаем?
smiras
1 июня 2018, 01:06
Дайте мне одну, деньги скопил )
Георгий
1 июня 2018, 12:35
Можно ли будет воспроизводить потоковое видео со сторонних устройств? По аналогии с Андройд ТВ или Аппл ТВ. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 14:22
Здравствуйте. Прямо на старте нет, но думаем про это.
Andrey Lukas
1 июня 2018, 12:53
Возможно ли использование 2-х устройств в паре, что бы слушать полноценное стерео , коннектятся устройства между собой?
alexeygandreev
7 июня 2018, 18:58
Andrey Lukas,
слышал, что планируют. 
shitovmaks
1 июня 2018, 13:13
Подскажите пожалуйста, можно ли будет станцией управлять данными на внешнем жестком диске, подключенном к телевизору ? Условно включать фильмы из домашней видеотеки ? 
#username
1 июня 2018, 13:23
Если есть hdmi, логично ждать iptv от Яндекс.телепрограмма? Вид интерфейса можно будет менять с помощью приложения или с помощью самой Алисы? А подружить с принтером и распечатать документ из почты? А возможность связать через voip или аккаунты месенджеров с собеседником?  А набирать текст голосом и сохранять его в файл для дальнейшей работы с ним? Да, жду функции “умный дом”, ведь это просто, правда?
#username
1 июня 2018, 16:52
И да, если функция “умный дом” будет, можно ли управлять ею дистанционно? Сможет ли эта штука помогать мне в выборе товаров на Я.маркете, оплачивать их, отслеживать трекинг покупки? Возможно использовать её для выхода в интернет? Там мышь можно будет подключать по блютус? А клавиатуру?


Хочу всё знать!
spbgu-kcson
1 июня 2018, 13:47
Дайте две!
mr.shad
1 июня 2018, 18:51
Когда старт продаж?
Александр Масалкин
1 июня 2018, 19:35
Когда выйдет в продажу?
medlinux
1 июня 2018, 20:39
Есть большое пожелание: научить Алису вещанию сетевых радиостанций. Например, Бизнес ФМ, Евроньюс и т.п. Самое то.
И есть вопрос. Для поиска через Яндекс.Станцию необходим, например, смарт тв, или можно к обычному монитору/телевизору с HDMI выходом подключить? Если надиктовать адрес сайта голосом, то откроет? Будет в перспективе голосовое управление по страничкам сайтов?
Владислав
4 июня 2018, 04:35
medlinux,
причем здесь смарт ТВ, к любому экрану по hdmi.
Захар Кокорин
8 июня 2018, 08:28
medlinux,
так администраторы радиостанций уже сейчас могут создавать навыки для Алисы, которые смогут транслировать свой эфир прямо в Алису. Разве нет?
Liza.Objedalova
1 июня 2018, 21:10
Я бы хотела! :)
vas-ded
1 июня 2018, 22:53
Интересная штуковина, мне вот интересно, если я сксжу:"Алиса, поставь будильник на 7-45, хочу проснуться под песню группы" Сектор газа" пердёж." Она поймёт, что я хочу? 
mao.czi
2 июня 2018, 12:14
vas-ded,
+, меня тоже волнует этот вопрос.
Владислав
4 июня 2018, 04:36
vas-ded,
вопрос поддерживаю...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса4 июня 2018, 14:29
Здравствуйте. На старте будет стандартный будильник, но такому тоже научим.
Захар Кокорин
5 июня 2018, 04:11
Света Чистякова,
у меня на планшете Алиса умеет включать, но не умеет выключать будильник, а на Станции как?
ibk
1 июня 2018, 23:50
Очень и очень обращает на себя внимание следующее:
1) отсутствие встроенного источника питания (батарейки), поскольку без него:
смысл использования в качестве будильника утрачивается: при отключении электричества могут наступить печальные последствия;
прибор "привязан" к розетке, что в современном мире уже устарело и вызывает недоумение;
2) нет ни USB, ни SD, ни какого-нибудь AUX, что не позволяет использовать просто и удобно внешние носители, а искать источники, сопрягать и т.п. Да и радио тоже нет; 
3) есть вайфай, интернет, но нет разъёма RJ 45! А если нет вайфая, а есть кабель? Если уж всё равно надо в розетку 220 втыкать, так неужели 5 копеек на пайку разъёма к плате пожалели? 
  Получается, для полноценного использования требуется ритуал плясок с бубнами:необходимо воткнуть в розетку;подключить к вайфаю; "сопрягуть" с чем-то, при этом вероятно надо будет ещё и к точке доступа как-то привязать по мак-адресу или т.п.; обязательно подключить к телевизору (если смотреть или понимать, что Алиса нашла), при этом ещё и телевизор включить в розетку, настроить на определённый канал... ; да ещё и в другое помещение не перетащишь: только на длину провода 220.
С таким успехом я могу просто компьютер включить и Алису вызвать, да и слушать и смотреть с таким же успехом, и к телевизору компьютер могу наверное также через HDMI подключить. Складывается мнение, что это просто удлинитель колонок компьютера с микрофоном. Ой, как хочется в этом случае ошибаться: вещь-то красиво выглядит, и характеристики заявлены неплохие.Развейте мои опасения



Обновлено 1 июня 2018, 23:53
Захар Кокорин
5 июня 2018, 04:33
ibk,
1. Никакой аккумулятор не потянет такие мощные динамики, как в Яндекс.Станции. Смысл использования в качестве будильника не утрачивается, у всех маршрутизатор работает круглосуточно и Станция также может. Если в ней не будет жесткого диска, а встроенный носитель информации будет монтироваться в режиме ro, переходя в режим rw лишь для обновления ПО, то ничего страшного при отключение происходить не будет. 2. Наврятли к таким устройствам вообще, вне зависимости Яндекс, Google или Amazon, можно будет подключать внешние хранилища данных, всё-таки такие устройства больше рассчитаны на дистанционную работу с ними, чем на то чтобы к ним подбегать и что-то к ним подключать. 3. Я не знаю ни одного человека в мире у кого сейчас нет Wi-Fi дома. По-моему Wi-Fi есть даже у тех, у кого нет интернета, а кабель давно устарел.
Обновлено 5 июня 2018, 04:35
Владислав
5 июня 2018, 09:38
Захар Кокорин,
+
ibk
10 июня 2018, 19:16
Захар Кокорин,
Необходимо обратить внимание на следующее.
1. При отключенном электричестве ни маршрутизатор, ни вай-фай, ни будильник работать не будет. Риск велик, поэтому для обеспечения работы будильника необходимо купить ещё ИБП.
Отсутствие возможности подключения внешнего носителя лишает станцию функции проигрывания музыки без интернета. Следовательно, она - всего лишь приставка для "удлиннения" интернета в компьютере.
2. Хочется не подбегать, а просто включить флешку и слушать то, что хочется, а не то, что нужно покупать за дополнительные деньги в интернете. Это сделать со станцией не удастся.
3. Вайфай есть у многих, но люди, которые знают цену своему здоровью включают любое дополнительное электромагнитное излучение, например вай-фай, лишь по требованию. поскольку людям известно, что электромагнитные поля и излучения представляют угрозу почти для всех систем организма человека. Поищите в интернете, спросите Алису - узнаете много.
Излучение вайфая (2,4 и 5 ГГц) не думаю, что приносит пользу человеку.
Железобетонные стены современных домов являются определенной преградой для внешних источников излучений, но вносить источник дополнительного электромагнитного загрязнения жилища не очень-то хочется.
Поэтому провода лучше (по моему мнению).
Больше ничего "наврятли" пояснять не хочется.








Обновлено 10 июня 2018, 19:17
Lapaev89
2 июня 2018, 03:32
Отлично! До последнего сомневался в необходимости покупки аналогичных продуктов от Google или Apple из-за их слабой ориентированности на русский язык, а Станция - это прямо какой-то праздник :)
Захар Кокорин
5 июня 2018, 04:36
Lapaev89,
праздник слежки.
ИПМОБИТ
2 июня 2018, 12:47
Этот функционал можно было внедрить и в версию для ПК
Савва Блинников
2 июня 2018, 14:03
Боже, она настолько классная, что я думаю РФ что нибудь найдет, чтобы её запретить
*стучу три раза об деревянный стол*
Захар Кокорин
5 июня 2018, 04:40
Савва Блинников,
то что позволяет следить за всеми, тем кому следить надо - никогда не запретят.
scsiboy
2 июня 2018, 18:36
Завезите DLNA и дайте две!
ernesttv3472
2 июня 2018, 23:38
А она будет проигрывать контент с ютьюб или осуществлять поиск в интернете в браузере?
Захар Кокорин
3 июня 2018, 10:04
А Bluetooth-пульт ду будет в комплекте или докупать отдельно?
Владислав
4 июня 2018, 04:59
Захар Кокорин,
Станция не рассчитана для работы с пультом
Захар Кокорин
4 июня 2018, 05:46
Владислав,
очень жаль. Потому что каждый раз подбегать к ней чтобы выключить микрофоны довольно утомительно.
Владислав
4 июня 2018, 07:46
Захар Кокорин,
непонятно зачем мокрофон постоянно отключать, смысла в покупке якобы шпионского оборудования тогда не вижу. Этот выключатель если и нужен то для редких случаев.
Захар Кокорин
4 июня 2018, 11:33
Владислав,
 с такими функциями, как у Яндекс.Станции, даже и на шпионское оборудование согласишься. Хотя и обезопасить себя тоже не лишнее.
Обновлено 4 июня 2018, 11:34
mihasov
3 июня 2018, 14:31
Подскажите, а можно  звук с этой колонки передать по BT на внешний источник звука?
Владислав
4 июня 2018, 04:44
mihasov,
Алгоритмы распознавания звука с микрофонов настроены с учётом воспроизведения свука со встроенным динамиков, иначе Алиса вас будет слышать плохо и вся ценность этого дивайса пропадет. Хотя может в будущем и завезут подобное. На Хабре про станцию описано подробно.
workpage2
3 июня 2018, 14:52
Разработчики! Обязательно прикрутите к станции MQTT! Владельцы умных домов будут на руках вас носить!
kharevskyg
3 июня 2018, 15:27
Подскажите хотя бы примерную дату выхода в продажу? У брата 10 июня день рождение, есть ли смысл ждать или искать другой подарок? 
lamartsis
3 июня 2018, 17:18
kharevskyg,
А у меня у мужа 3 августа, тоже хотелось бы понять, в каком месяце хотя бы начнутся продажи...
Artic
4 июня 2018, 17:51
lamartsis,
написано же, что в июне. У вас ещё времени с запасом ;-)
Захар Кокорин
5 июня 2018, 04:52
Artic,
то что в июне понятно. Не понятно, когда в июне? Считаю не целесообразным с точки зрения маркетинга растягивать время между анонсом и началом продаж больше чем на неделю, а предзаказ вообще надо было начать в день анонса, а то как-то всё это подозрительно.
Artic
5 июня 2018, 07:28
Захар Кокорин,
Согласен. Тоже жду не дождусь 🤨
Захар Кокорин
5 июня 2018, 13:39
Artic,
а вдруг они не ожидали такого спроса и из-за маленькой партии перенесут старт продаж на август из-за нехватки комплектующих?
Artic
5 июня 2018, 14:02
Захар Кокорин,
Они же сами сказали на презентации, что станции уже в Москве. Возможно, что Первая партия разошлась по вип и без запуска свободных продаж. 
Захар Кокорин
5 июня 2018, 14:27
Artic,
вот именно, на VIP хватило, а на массовые продажи не хватит. Они же даже предзаказ не открыли, чтобы не испугаться, что общее количество заказов превысит 50 миллионов штук. Где они столько станций наштампуют?
azeri-patriot
3 июня 2018, 19:21
А он будет работать в СНГ?
AsraelRG
4 июня 2018, 07:17
Звук у колонки, допустим, будет хороший. А как ее подключить к усилителю или дом. кинотеатру? Есть в колонке оптический выход, или вывод звука по HDMI?
coolzadiak
4 июня 2018, 11:21
AsraelRG,
Мне вот кстати тоже это интересно. У меня ресивер и колонки есть. Нужен именно голосовой помошник.
Захар Кокорин
4 июня 2018, 11:45
А можно ли будет присваивать никнейм Алисе во избежании случайной активации? Например, если по телевизору или радио кто-нибудь скажет: "Привет, Алиса" или "Скажи, Яндекс", то она же активируется. А если разрешить покупателям присваивать Алисе никнейм голосовой командой: "Алиса, ты теперь Лея" - чтобы в дальнейшем на данном устройстве она активировалась не фразой: "Привет, Алиса", а фразой " Привет, Лея", то это позволит защитить её от случайной активации. Разве нет?
Владислав
5 июня 2018, 08:39
Захар Кокорин,
надо что бы узнавала меня по голосу и называла по имени. Надо что бы её алгоритмы понимали что активационной слово произносит не живой человек 🙂
Захар Кокорин
5 июня 2018, 08:57
Владислав,
мне один знакомый программист сказал, что для того чтобы Алиса обращалась к хозяину по имени, Яндексу необходимо зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператору связи для исполнения закона о персональных данных. Иначе запоминать, хранить и использовать персональные данные будет запрещено. Проще будет разрешить пользователям изменять активационное слово, как я и предложил.
Владислав
5 июня 2018, 09:42
Захар Кокорин,
Я в курсе. Потому она и говорит постоянно что пока не разобралась с законом о персональных данных.
Будем ждать когда Алиса разберётся с законом так же как её иностранные конкуренты.
Захар Кокорин
5 июня 2018, 13:44
Владислав,
с нашими законами этого ждать придётся очень долго.
Ingraset
4 июня 2018, 18:47
Будет ли станция дружить с Mi Home?
Было бы круто рулить тем, что уже есть через Алису (=
DENBUM2
5 июня 2018, 02:12
В общем думал брать на старье, но видимо буду ждать версию 2.0 с реализованными пожеланиями из данной ветки. 
Обновлено 5 июня 2018, 02:16
Захар Кокорин
5 июня 2018, 05:33
А Яндекс.Станцию можно будет купить на маркетплейсе "Беру!"? У меня там доставка бесплатная.
Захар Кокорин
6 июня 2018, 08:09
В сети появилась информация о том что продажи Яндекс.Станции начнутся только осенью. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Складывается впечатление, что она не оправдала ожиданий в плане функциональности и разработчикам приходится срочно исправлять ошибки.
Artic
6 июня 2018, 09:55
Захар Кокорин,
это печально.
Захар Кокорин
6 июня 2018, 14:38
Artic,
ещё бы не печально. Просто подло. Многие люди с ограниченными возможностями обрадовались, посмотрев презентацию, а оказалось, что как всегда - всех надули.
Обновлено 6 июня 2018, 14:39
Artic
6 июня 2018, 15:46
Захар Кокорин,
пока никого не надули - в презентации указано, что запуск продаж в июне. На сайте вообще указано, что летом. Да, хочется побыстрее и прямо сейчас, и я думаю, что они бы и сами рады начать продавать, пока ажиотаж есть, но видимо есть проблемы.
Захар Кокорин
6 июня 2018, 15:54
Artic,
https://ru-mi.com/blog/review/umnaya_kolonka_ot_yandex_cravnenie_s_kolonkoi_xiaomi.html - а тут написано, что в июле или в августе.
Захар Кокорин
7 июня 2018, 10:31
Artic,
https://m.youtube.com/watch?v=IJh3c9ANGVU&feature=youtu.be - проблем нет. Есть массовая агиткомпания против Яндекс. Корпорация Добра хочет "убить" Яндекс.Станцию до её рождения. У меня просьба к компании Яндекс. Начните продажи через маркетплейс "Беру!". У меня просьба к пользователям Яндекс. Давайте расскупим 50 млн штук за месяц и покажем Янки Гоу Хоум.
Обновлено 7 июня 2018, 10:32
Artic
7 июня 2018, 10:55
Захар Кокорин,
Лично я жду и куплю, т. К. Цена и функционал адекватные. А слушать лысого обрюзгшего дядьку с фотообоями Москвы - сити за спиной я буду в последнюю очередь. 
Захар Кокорин
7 июня 2018, 14:11
Artic,
скорее всего всё будет так, как он и говорит. Политика молчания, которую выбрали в Яндекс, и создаёт все эти слухи и спекуляции.
Artic
7 июня 2018, 16:26
Захар Кокорин,
ну и пофиг. Это не вещь первой необходимости, а просто игрушка ;-)
Захар Кокорин
8 июня 2018, 04:02
Artic,
ну для кого игрушка, а для кого средство первой необходимости.
Cinik
6 июня 2018, 11:09
звук через  hdmi выводит? или обрезали гады?
melkos
20 августа, 19:56
Cinik,
обрезали
gogolya2000
6 июня 2018, 14:33
Яндекс Станция может выступать как самостоятельное уст-во (именно как станция, а не колонка по БТ) или только в спайке с ТВ?
Захар Кокорин
6 июня 2018, 14:40
gogolya2000,
как самостоятельное.
ZyXeL69
6 июня 2018, 16:39
Поскорей бы! 
Захар Кокорин
7 июня 2018, 05:10
ZyXeL69,
повезет, если к новому году в продажу поступит, а то может и через год?
KerLaenda
6 июня 2018, 23:36
А тем у кого уже есть подписка на яндекс музыку, данный сертификат зачтется? 
dosja
7 июня 2018, 11:04
Что-бы этот продукт купили - надо начинать  его продажи сейчас, немедленно. По поводу себя, могу сказать, что если Google со своим ассистентом придет к нам раньше, чем Яндекс начнет продажи, - я куплю Google Home. Сейчас - определенно куплю! Через месяц - 50/50. В конце лета - определенно куплю Google Home. Кстати, интерес к Яндекс станции у народа уже начал падать.
Обновлено 7 июня 2018, 11:08
Захар Кокорин
7 июня 2018, 14:06
dosja,
полностью согласен. Политика молчания, которую выбрали в Яндексе вполне способна убить Яндекс.Станцию намного быстрее чем их конкуренты и скорее всего так и будет. Яндекс.Станцию ждёт судьба Яндекс.kit.
Захар Кокорин
8 июня 2018, 05:19
https://zen.yandex.ru/media/rozetked/znakomtes--iandeksstanciia-5b12ef78256d5c899e94d776?&via=zenkit - а это правда, что Яндекс разрешил добавлять свой фирменный модуль Yandex IO в любое устройство и скоро появится целая куча китайских станций с Алисой?
Artic
10 июля 2018, 10:12
Захар Кокорин,
Стою в очереди в магазин яндекса. А ты? 
Захар Кокорин
10 июля 2018, 14:42
Artic,
а я живу в городе Улан-Удэ и жду появления Яндекс.Станции на маркетплейсе Беру!
Artic
10 июля 2018, 15:50
Захар Кокорин,
 ну, судя по очереди, из магазина всю партию разберут руками. Как пишет яндекс, типа в маркет плэйсе только 2-ая поставка, через 1-2 месяца. Но на авито станции уже появились с 12-00. Хоть и давали по 2 в руки, всё равно народ брал на перепродажу. Наценка минимум 50%.
mikehme424
8 июня 2018, 22:24
Здравствуйте. Очень жду начала продаж Яндекс Станции. Только меня мучает один вопрос, возможно ли будет просматривать YouTube? 
Обновлено 8 июня 2018, 22:26
Захар Кокорин
9 июня 2018, 03:51
mikehme424,
YouTube и Яндекс.Видео поддерживать будет, но начало продаж, как говорят слухи, перенесли на конец лета или под Новый Год. Если вообще не отменят.
Илья Малахаев
10 июня 2018, 10:10
Хочуууууу её купиииить
bob.doro
15 июня 2018, 14:39
Как скоро появиться в продаже ?
cuzza
16 июня 2018, 21:59
Когда она появится в продаже?
makelench
17 июня 2018, 16:42
Ребята вы молодцы. Очень динамично развиваетесь. 
Priveter
19 июня 2018, 01:06
Подскажите, а при просмотре контента 4K через hdmi через яндекс.станцию кач-во будет теряться?
followlocation
22 июня 2018, 20:19
Priveter,
 там full hd, вроде.
BooBle9
21 июня 2018, 11:31
Непонятно, в каком месте станция будет монетизироваться, а точнее на сколько будет урезан функционал без подписки/сколько будет стоить отключить рекламу?
maklakov03
22 июня 2018, 13:58
Очень ждем
se-s-e
23 июня 2018, 01:57
Функционал без подписки? Как скоро доработают Алису? к примеру сейчас она не умеет выходить из навыков путем голосовой команды, поиграл в города к примеру и надо мышкой кликать что бы из навыка выйти, по другому не работает, если такая же беда будет на станции то как тогда вернуться "домой" к ассистенту Алисе? на кнопку принудиловки жать или перезагружать? очень хочу такую коробушку, но прежде всего хочу что бы все исправно функционировало. Был горький опыт с телевизором Самсунг за 200 тысяч рублей, полтора года сам по себе перещагружался, терял соединение беспроводное с саунбаром, полтора года ушло у разработчиков что бы устранить баги, очень надеюсь что Яндекс не Самсунг и все будет хорошо.
kapysha-13
23 июня 2018, 08:00
1 Если прибор называется станция, то почему в ней нет fm радио. Станция без укв не станция. 2 Если это калонка, то почему нет usb и sd вход для офлайн музыки и видео. О 3,5мм я молчу потому, что это как бы прошлый век. 3 Наушники тоже иногда нужны, но бт работает, скорее всего, только в одну сторону. 4 hdmi когда калонка на кухне, тв в зале не подходит. тогда лучше яндекс.каст придумать.5 Самое главное, аккумулятор, просто, необходим как минимум для будильника. 6 приложения голосовой браузер с мощной навигацыей и читалка книг на tts очень нужны, не говоря о подкаст плеере, который понравится многим.
 
Сергей
27 июня 2018, 02:53
Это все нереально круто, но мне бы хотелось еще к этой штуке поддержку обычных музыкальных CD (может и DVD еще, раз к телику можно подключать, хотя мне без разницы). Спросите, зачем это нужно в наш беспроводной век? А просто затем, что у меня их много осталось и выбрасывать их не хочу, вот хочется иногда диски послушать! Да и бывают всякие лицензионные диски с буклетами, автографами и т.д. Меломаны, как я, точно оценят.


Подумайте, как бы здорово было, если бы был CD плеер в виде дополнительного аксессуара, который устанавливался бы под станцию. По виду кажется, что она меньше диаметра компакт-диска как раз.
Обновлено 27 июня 2018, 02:54
Владислав
28 июня 2018, 16:03
Сергей,
))) вы прям старовер. Я и наверное все мои знакомые последний раз CD/DVD приводами пользовались много лет назад, а диски почти все я просто выкинул. Хотя в основном буке у меня он есть.
Сергей
28 июня 2018, 16:35
Владислав,
А я не викинул, во-первых есть вещи на них, чего нет и не будет в аппсторах и яндекс музыках (мы же не говорим про торренты, да? :) ), во-вторых, как я говорил, есть специальные коллекционные тиражи и пр., такие, например, часто продаются на концертах, и на чем их случать? Я бы хотел простую колонку и управлять ей голосом, но не хочу иметь 2 колонки - одну для дисков, вторую - для интернета. Но я понимаю, что я не в большинстве, поэтому, Упаси Господи, не предлагал встроить CD на постоянку, а только в виде дополнительного аксессуара.
dosja
27 июня 2018, 12:05
Эй, Яндекс! Народ хочет видеть в вашей станции следующие функции:
1 Поддержку CD и DVD дисков
2 Кассетный аудио-плеер
3 Видеомагнитофон стандарта VHS
4 Эфирный радиоприемник 
5 Телефон с дисковым номеронабирателем
6 Проигрыватель виниловых пластинок
7 Телевизор для приема аналогового вещания
Касательно моего мнения: мне всего вышеперечисленного не надо. Продавайте, как есть. Куплю.)))))

Сергей
27 июня 2018, 16:10
dosja,
Вот я ожидал подобного издевательства.
Владислав
28 июня 2018, 16:04
dosja,
+)))))
igorekpol
28 июня 2018, 23:05
Когда начнутся продажи ? С момента призентации прошёл уже месяц, думаю интерес к ней уже начал пропадать у людей и ещё чуть и начнут забывать про Яндекс станцию. Зачем вообще что то презентовать, а после не выпускать
Обновлено 28 июня 2018, 23:09
school3lbt
29 июня 2018, 14:26
Продавайте уже!!
kol-007@mail.ru
29 июня 2018, 14:59
Если завтра-послезавтра не начнут продавать - лично я сильно подумаю покупать ли её вообще (чисто из принципа) :( . Хотя я скакал как маленький мальчик когда 29.05 узнал что Яндекс такое сделал, и если бы сразу то и дороже 10тыр её купил бы :(
Наталья Зуева
1 июля 2018, 21:57
Когда именно будет в продаже?И можно ли будет сделать предзаказ?
mr.sviridovpavel
3 июля 2018, 11:54
Может-ли Яндекс.Станция работать одновременно и как обычная блютус-колонка, и как ТВ-приставка?


То, что я могу к ней подключить телефон и слушать на ней что-то с телефона/планшета/ноутбука - это вроде ясно. По блютусу подключается. Видимо просто как обычное блютус-аудиоустройство.


То, что при подключении к телевизору она будет транслировать звук при просмотре фильмов/роликов - это тоже ясно. В данном случае колонка по HDMI будет аудиосигнал получать.


Вопрос в том - сможет-ли она выступать в роли саундбара к телевизору? Например, я хочу чтобы при игре в приставку она звук воспроизводила. Но колонка будет подключена по одному HDMI. А приставка будет по другому кабелю HDMI подключена.


Или, например, я хочу прямую трансляцию футбольного матча послушать не через штатный спикер телевизора, а через "честные 50 Вт". Но ТВ-приставка у меня к телевизору по третьему HDMI кабелю подключена.
-----
Насколько функционал Я.Станции будет удовлетворять моему шаблону поведения?
homerender
3 июля 2018, 13:32
А еще долго?... :( 
borisovmedia
3 июля 2018, 19:36
НУУУУУУУУ СКОЛЬКООООООООООО ЖДААААААААТЬЬЬ УЖЕ МОЖНО??????????????????????????? (((((((((((((((((((((((((((((((((((
У моей сестры день рождение 10 июля я хочу подарить ей эту супер колонку обидно буде если не смогу((((((((((((((((
kol-007@mail.ru
4 июля 2018, 15:10
borisovmedia,

У меня 23-го, хотел себе на ДР её купить :( Боюсь что не судьба :(
Обновлено 4 июля 2018, 15:10
dimus80
7 июля 2018, 23:09
kol-007@mail.ru,
У меня 26-го. Тоже хочу. Шансов чуть больше...)))
kol-007@mail.ru
9 июля 2018, 10:15
dimus80,
СТАРТ!!!! 
Завтра будет доступна в оффлайне и "скоро" на beru.ru.


Только что пришло в канал телеграмм:


⚡️⚡️⚡️
Мы запускаем продажу долгожданной Яндекс.Станции — домашней мультимедиа-платформы с голосовым помощником Алисой. Первая партия доступна с 10 июля только в Магазине и музее Яндекса с 10 утра (вот где он находится: ya.cc/3jPHl).В ближайшее время откроется предзаказ на beru.ru.
 
Это первое устройство, разработанное в Яндексе. Станция играет музыку с отличным звуком, находит видео и показывает его на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить её завести будильник или рассказать сказку на ночь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому Алиса услышит пользователя даже с другого конца комнаты. Обесточить микрофоны можно одной кнопкой.
Обновлено 9 июля 2018, 10:16
Bear
4 июля 2018, 06:32
Тоже планирую покупку сего девайса, но смущает отсутствие аудио выхода(( Может прикрутят джек 3,5 мм?
homerender
7 июля 2018, 01:05
Я из-за вас поставил Яндекс браузер, посмотрел "Стартап", начал читать "Яндекс Воложа", потому что после презентации поверил что Яндекс могёт, раньше никогда не интересовался им. С появлением станции перейду на Яндекс.Музыку. Но. ГДЕ. ЯНДЕКС. СТАНЦИЯ?
Владислав
9 июля 2018, 18:07
homerender,
Завтра стартуют продажи.
8 июля 2018, 18:55
Когда уже запуск продаж???? Хоть какая то инфа??? Хоть какие то сроки???? 
Александр
9 июля 2018, 10:55
😎,
С 10го
MUHAmed2160
9 июля 2018, 11:17
Я могу её к компу вместо обычных колонок воткнуть? 
borisovmedia
9 июля 2018, 16:14
Мне вот что интересно, если я подключу к колонке телефон я смогу отправлять команды Алисе, чтоб она например ( включи музыку на станции) (переведи музыку на колонку) ну то есть чтоб она не в телефоне включала а на станции по умолчанию именно на станции а не через телефон на станцию)
luckyfoxdesign
9 июля 2018, 16:45
Поддерживается ли синхронизация между несколькими станциями? Синхронизирую через приложение - все играют что то одно в разных частях квартиры.
kol-007@mail.ru
9 июля 2018, 17:20
luckyfoxdesign,
На презентации (и потом) говорили что сейчас не поддерживается, но в скором будущем будет доступна эта функция.
luckyfoxdesign
9 июля 2018, 18:33
kol-007@mail.ru,
Спасибо/
dosja
10 июля 2018, 11:34
Купил.
kol-007@mail.ru
10 июля 2018, 13:16
dosja,
Блин а у нас нормальных по цене рейсов в Москву не стало, хотел вчера или сегодня с утра прилететь купить....
Ждём живой отзыв! ;)
Много народу было в очереди? Всем хватило того что было у магазина, осталось ещё?
dosja
10 июля 2018, 14:51
kol-007@mail.ru,
Приехал в районе 9 часов утра, народу было - человек 50 - 70. К открытию магазина - в 10 часов, конца очереди видно не было. Чтоб не так грустно было стоять, сотрудники Яндекса раздавали всем желающим кофе и воду.  Процесс покупки был организован очень хорошо, в магазин запускали по нескольку человек - никакого дискомфорта. После входа в магазин, вышел минут через 5, с коробкой.  Не знаю, хватило всем, или нет. Говорят, что следующая партия колонок будет через 90 дней. Как-то так.
borisovmedia
10 июля 2018, 15:12
dosja,
Приехал к 10 уехал в 13:20
kol-007@mail.ru
10 июля 2018, 15:24
dosja,
"Говорят, что следующая партия колонок будет через 90 дней. "

Блин надо было не жалеть денег и лететь вчера :(
 Спасибо за отчёт.


Есть впечатления от покупки, попробовали, что можете сказать?
Обновлено 10 июля 2018, 15:25
dosja
11 июля 2018, 07:31
kol-007@mail.ru,
Музыку играет, будильник ставит, погоду сообщает, сказки рассказывает.  Плохо, что не умеет играть контент с домашнего медиасервера по DLNA. Не может нормально искать в Яндекс-музыке песни определенного исполнителя из определенного альбома. (Гугл прекрасно справляется с тем-же запросом). Говорит, иногда, странно.... Странность заключается в том, что периодически фраза начинается нормально, но с середины темп речи ускоряется и к концу уже звучит скороговорка. Надеюсь, что поправят.  Видеовозможности имеют смысл только, если телевизор не смарт-тв. "Звук лучше, чем у телевизора" - ну, не совсем правда. Я бы сказал "Звук лучше, чем у плохого маленького телевизора".  Собственно, от миниатюрной колонки большего и не ожидал. Своих денег, определенно, стоит.
kol-007@mail.ru
11 июля 2018, 11:41
dosja,
Спасибо. Да с DLNA печаль :( Странно что с родным сервисом музыки работает хуже чем стороннее, надеюсь разрабы почитают и поправят в ближайшее время. 
"Я бы сказал "Звук лучше, чем у плохого маленького телевизора"" - вот тут странно, я ожидаю от неё звука хотя бы как от JBL Charge 2.
dosja
11 июля 2018, 12:36
kol-007@mail.ru,
Прошу прощения, был не прав по поводу плохой работы Алисы с Яндекс-музыкой! Просто у Яндекса не очень хорошо с иностранными исполнителями. Отсюда и проблемы. Касаемо звука.... Может, я просто придираюсь. Для фонового прослушивания музыки и для вечеринок - вполне себе на уровне. Думаю, что может составить конкуренцию многим, более дорогим, портативным колонкам. Но, точно хуже, чем Microlab Solo 6C, например. Но тут не корректно сравнивать, мне кажется. На днях будет возможность сравнить с дорогой колонкой JBL - тогда точно будет понятно. 
Обновлено 11 июля 2018, 12:41
malrom
10 июля 2018, 16:48
Уважаемые разработчики Станции. Из многих презентаций и видео-сюжетов может сложиться ощущение, что среди прочих расцветок, будет также белый цвет...
Взять хотя бы даже официальный портал: https://station.yandex.ru/#partners
Но в текстовых сообщениях от представителей Яндекс упоминаются только Черный, Фиолетовый и Серый.
Скажите, будет ли белый? Очень надо :)
akolosov89
10 июля 2018, 19:49
Добрый, 1)а будет/есть возможность объединять несколько колонок в квартире в одну группу и управлять через приложение в телефоне громкостью и выбором музыки, возможно даже разным контентом для разных колонок? 2) и как если что это планируется реализовать, прошивкой или апгрейдом железка, тогда и нет смысла пока покупать ее...)) спасибо 
pr@goldenformula.net
11 июля 2018, 00:56
Я живой пользователь Windows Mobile))
Рад приветствовть тебя Алиса!

kol-007@mail.ru
11 июля 2018, 15:20
Заказал на beru.ru :)
"Доставка с 1 по 31 октября"
homerender
11 июля 2018, 21:25
kol-007@mail.ru,
Я тоже, дай пять бро!
kol-007@mail.ru
12 июля 2018, 08:53
homerender,
 :)
gua5naco
14 июля 2018, 15:09
homerender,
, почитала и тоже заказала. Теперь есть резон ждать осени :)
d.kartonnaja2018
11 июля 2018, 12:48
Очень! Волнует два вопроса:
1) можно ли их законнектить между собой и как это будет работать (сможет ли алиса понимать какой станчии что делать)
2) возможна ли интеграция станции в другие системы, например умный дом (например от сяоми) если да, то кому продать за нее душу 😁
kol-007@mail.ru
12 июля 2018, 08:54
d.kartonnaja2018,
Они когда её презентовали какраз говорили что планируют её сделать "центром умного дома", а учитывая нашу дружбу с китайцами- оооочень надеюсь что интеграция с Сяоми будет, тогда это реально мега-крутая штука получится.
omerlin
11 июля 2018, 18:32
Добавьте поддержку DLNA и NAS (вопсроизведения контента из дисков в локальной сети) и взял бы. А так кусочное решение.
kol-007@mail.ru
12 июля 2018, 09:04
omerlin,
Это решается софтом, надеюсь сделают. Реально нужный функционал.
feniks-live
12 июля 2018, 10:18
У меня есть действующая подписка Яндекс.плюс на полгода. К станции обещают годовую подписку на музыку.  Как получить год музыки? Желательно, чтобы при этом срок подписки продлился, а не сожрал полгода действующей.
kol-007@mail.ru
13 июля 2018, 08:52
feniks-live,
Фото выкладывали, там написано что активировать можно до конца 2018 года, если есть действующая подписка, то надо дождаться её окончания.
advokat.petrow
12 июля 2018, 18:29
Как указано на сайте   Бесплатная доставка с 1 по 15 октября
Делайте предзаказы СКОРО.... очень скоро
kol-007@mail.ru
13 июля 2018, 08:50
advokat.petrow,

Дата оформления:
11 июля, 15:04


Способ оплаты
Предоплата банковской картой
9 990 ₽, оплачено


Дата доставки:
Заказ доставят c 1 по 31 октября.
Перед этим вам позвонит сотрудник колл-центра, чтобы подтвердить доставку.
botir95
13 июля 2018, 13:31
Добрый день! Есть станция в наличии на Тимура Фрунзе?
sanlis
13 июля 2018, 14:02
оформив предзаказ на маркетплейсе, срок доставки 1-31 октября, реально колонка приедет только в октябре, или все же вы ее доставляете всем раньше?
oooartamonov@mail.ru
14 июля 2018, 22:29
sanlis,
Получите отказ и деньги обратно. удобно беспроцентный кредит для маркетплейса со всей страны на три месяца может больше
oooartamonov@mail.ru
14 июля 2018, 22:34
sanlis,
Света Чистякова перестала отвечать на вопросы почему то. 
nastia.nutrik
13 июля 2018, 18:41
Яндекс, зачем вы издеваетесь над людьми и плодите мошенничество? Я месяц назад встала в список ожидания, т.к. хотела подарить мужу на день рождения, он большой поклонник ваших приложений и услуг. В день продаж была в трехдневном отпуске. Вместо нормальных продаж станция разошлась разошлась по перекупщикам, соответственно, прилично дороже. А следующая официальная продажа... барабанная дробь... в октябре! Ок, любовь к мужу сильнее обстоятельств и я нашла перекупщиков из подмосковья. Договорилась о доставке на авито через курьерскую службу (я на 8м месяце беременности и мне не так удобно ездить в подмосковье). Накладную прислали. Мне сказали, что необходимо внести резерв через Яндекс кассу. После того, как я внесла половину, обратила внимание, что никакого подтверждения оплаты мне не приходит, позвонила в курьерскую службу и попросила подтвердить платеж. Платеж мне подтвердили, но попросили внести оставшиеся 12 тыс. На мое замечание, что мне не хотелось бы переводить 100% суммы заказа неизвестной компании без какого либо договора и не имея товара в пределах видимости, мне ответили, что понимают мои сомнения и вышлют договор. Тем не менее, ни доставки, ни договора, ни обратного звонка я не дождалась и курьерская служба перестала выходить на связь, как и продавец. Итог : - 12к и никакой станции. Почему вы позволяете перекупщикам и мошенникам навариваться и создаете такие ситуации для ваших клиентов?
oooartamonov@mail.ru
14 июля 2018, 22:33
nastia.nutrik,
Света Чистякова перестала отвечать на вопросы почему то. 
vasilijvitkulevskij
13 июля 2018, 22:01
Да умная,слов нету.
gankin.n
14 июля 2018, 11:19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли Станция подключаться к домашнему NAS по wifi и воспроизводить, к примеру, фильмы с него?
oooartamonov@mail.ru
14 июля 2018, 22:21
Хочу приобрести данное устройство ,поисковик(яндекс маркет) выдаёт только "маркет плэйс беру" они обещают с 1 по 15 октября но оплату сразу то есть за три месяца вперёд . В отзывах есть информация об отказах и возврате оплаты через 10 дней после отказа.давно не встречал такого не прикрытого нае----ва. Может всё же есть честный продавец ? Подскажите!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 16:01
Здравствуйте. Беру — это проект Яндекс.Маркета. Все условия честно описаны на сайте: оформить предзаказ можно после оплаты, сроки доставки Станции — с 1 по 15 октября.
Дмитрий
15 июля 2018, 03:24
У меня дочь зовут Алиса. Видимо, это будет проблемой при управлении колонкой и дочерью одновременно?
Владислав
15 июля 2018, 15:37
Дмитрий,
специально для таких случаев в настройках можно поменять активационное слово с "Алиса" на "Яндекс".
Обновлено 15 июля 2018, 15:38
siaweb
17 июля 2018, 02:06
Когда будет старт продаж в Санкт-Петербурге?
dyakin89
18 июля 2018, 06:09
Сможет ли станция подключённая к телевизору открыть браузер
Или все что можно это слушать музыку и смотреть фильмы в определённых программах?
Я думаю многих интересует этот вопрос
Дмитрий
18 июля 2018, 23:43
dyakin89,
ага, на фансериалс сериальчики посмотреть, например :)
Владимир
16 сентября 2018, 22:27
dyakin89,
Браузера нет! И это бред!!!
Есть только видео и музыка!
Victorya Levit
18 июля 2018, 23:03
Когда в Израиле будут продавать извиняюсь спросить или хотя бы доставка будет?  Ну или в Беларусь в Минск.
cheevster
19 июля 2018, 15:12
Вот взял бы прямо сейчас, но раздражает сам принцип диалогов. Вместо Алиса, включи свет. Алиса запусти навык очень умный дом, включи свет, выход. И только потом снова можно спросить погоду и всё прочее, чем может похвастаться Алиса. Ладно Гугль, но даже голосовой помощник Дуся справляются без этих костылей.
Владислав
21 июля 2018, 04:56
cheevster,
согласен, этот момент надо как то продумать Яндексу. В настройках например указывать какие навыки хочу что бы работали постоянно параллельно...
RomReed
19 июля 2018, 15:33
Что будет если я куплю колонку и попрошу ее включить музыку а в нашем региона яндекс музыка заблокирована?
Дмитрий
19 июля 2018, 16:11
RomReed,
не включит. Можно взять роутер (например микротик), подрубить на нем l2tp (ВПН) и подключаться к роутеру колонкой по вафле, получается колонка будет по ВПН конектиться, и сможет работать.
RomReed
19 июля 2018, 16:23
Дмитрий,
хорошая идея правда отдавая 10 ка за колонку я надеюсь что должно все работать без танцев с бубном
Дмитрий
20 июля 2018, 00:27
RomReed,
так если у провайдера заблочен ЯД, то через колонку он автоматом не начнет работать, вся работа через твою вафлю же будет (через твой вайфай)
Миша Стоякин
21 июля 2018, 19:27
а её можно подключить к ноутбуку?

Владислав
21 июля 2018, 22:35
Миша Стоякин,
Нет, толко к ТВ
Миша Стоякин
21 июля 2018, 19:28
а её можно подключить к ноутбуку?
ggaletzciy-ne
29 июля 2018, 18:47
Помогите пожалуйста кто пользуется станцией. На сегодняшний день с помощью неё можно выходить в поисковик и заходить на различные сайты?
Владимир
16 сентября 2018, 22:26
ggaletzciy-ne,
Вообще бред, но в ней нет браузера !
Миша Стоякин
30 июля 2018, 19:00
а если есть hdmi port?



Дмитрий
30 июля 2018, 20:32
Миша Стоякин,
да
s.kovalenkogames
20 августа 2018, 08:20
когда можно будет купить колонку? она теперь недоступна к покупке на ям 
Владислав
20 августа 2018, 08:56
s.kovalenkogames,
вопрос поддерживаю...
Я так понимаю по предзаказу все разобрали...
s.kovalenkogames
23 августа 2018, 12:00
Владислав,
появилась в продаже снова, предзаказы на ноябрь 
https://beru.ru/product/100307940934 
Mr.Kurch
4 сентября 2018, 20:43
Когда в Беларуси появится?
serj.troshin2013
12 сентября 2018, 21:18
А как попросить ее искать видео в оригинале, а не на русском?
Роман
30 сентября 2018, 14:55
Сделайте свой телефон минимум с 845 снапдрагоном или 855, с 835 никто не будет покупать, пишу здесь так как не нашел тему про телефон
Влад Дармель
5 октября 2018, 16:48
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли объединить несколько станций для прослушивания музыки?
Спасибо за ответ.
Nauryz Nurhanov
8 октября 2018, 08:48
ЯНДЕКС, ты супер!
Applemaltsev
8 октября 2018, 23:50
А не подскажете, на какой OC работает станция? Там android или Linux какой-нибудь. Мне чисто для интереса 
Applemaltsev
8 октября 2018, 23:55
А, все не надо, прочитал. И заплакал... Android ужас. Яндекс, разработайте уже свою собственную ос и ещё круто было бы увидеть яндекс.смартфон... но только не на Android 
skryanev
15 октября 2018, 20:27
Везде хвастают, что Станцию можно попросить сделать громче или тише. Но зачем же при этом прерывать воспроизведение музыки и, тем более, видео. Жутко раздражает. Будете исправлять?
mikhail.a.seregin
20 октября 2018, 12:01
skryanev,
Согласен. Очень раздражает 
3AXAPOB
18 октября 2018, 21:45
Было бы здорово если бы добавили iptv
mikhail.a.seregin
20 октября 2018, 12:00
Вопрос. Первый. Как снимается кожух? По мне, так очень много басов. Хочется чуток понизить количество нижних частот. Возможно без кожуха будет лучше. Вопрос второй, возможно ли изменить эквалайзер? Или как то настроить звук?
panisheva11
26 октября 2018, 21:07
Здравствуйте, возможно ли подключить станцию к домашнему кинотеатру? Что бы звук шел не с колонки станции, а хорошей дорогой акустики. Вот приобрел данный девайс и разочаровался из за этого. Как то глупо получается имея хорошую акустику дома  слушать музыку и слушать звук от фильмов при просмотре, только с одной колонки в станции.
Владислав
27 октября 2018, 04:44
panisheva11,
+++
Роман
7 ноября 2018, 16:49
panisheva11,
При подключении по hdmi нет возможности гнать звук по кабелю? Серьезно? Только купил станцию, еще не подключал, нужно уже расстраиваться?
panisheva11
8 ноября 2018, 20:59
Роман,
Я тоже расстроился... это вообще огромный косяк этой станции!!! в итоге стоит сейчас просто так, нет желание слушать музыку в этой колонке!!!
Роман
19 ноября 2018, 19:06
panisheva11,
Да уж, посмотрел один фильм с иви на станции подключённой через ресивер к проектору, управлять норм, но звук то идёт только с колонки. Моя акустика 5.1 не используется, фиерия, для фильмов такой звук совсем не годится. Отдал колонку дочке 5 лет, мне кажется для детей она подходит лучше всего - если вы, как и я, не хотите давать детям планшеты и телефоны. У дочери даже лучше получается общаться с Алисой, но осталась одна проблема - дочку зовут Алеся, менять позывной колонки на Яндекс мне она запретила, ну вы поняли..
tina.zanevskaya
4 ноября 2018, 00:11
перезагрузка
tina.zanevskaya
4 ноября 2018, 00:12
перейти на яндекс- деньги
Artisco
24 ноября 2018, 20:21
Если сконектите Алису с умными девайсами от xiaomi - куплю несколько. В каждую комнату по Алисе поставлю.
alex-k@smartup.school
28 ноября 2018, 17:08
Здравствуйте.
А станция уже умеет работать с Яндекс.Диалоги?
igorkorenov
4 декабря 2018, 08:27
На даче интернет не ловит.то и не будет работать?
borisovmedia
5 декабря 2018, 22:40
Ни как не могу заказать Яндекс станцию от Яндекс музыки. Красного цвета сколько ждать еще? уже 2 месяца не подвозят.(
gtb.grosheva
15 декабря 2018, 19:03
 Помогите мне понять Не пойму в чём прикол этой станции. Если у меня есть телефон который может подключаться и к телевизору и к док станции и разговаривать голосом Алисы опять и управлять чем угодно почему это станция должна стоить 10.000 кого вы хотите удивить в нынешний век.
За такие деньги в стройке туда хотя бы проектор или какой-нибудь голографический проектор чтобы хотя бы там лицо появлялось этой Алисы. Почему я тупо должен разговаривать с какой-то коробкой?я что идиот мне что поговорить не с кем? Пожалуйста пока не вышла это колонка додумайте хотя бы чтобы можно было хотя бы за какие-то ваши достижения  в этой  колонке купить ее. очень сыро.блин так жаль. Вы же яндекс.
Докажите что русские могут придумывать крутые штуки.
Обновлено 15 декабря 2018, 19:08
Владислав
24 декабря 2018, 06:59
gtb.grosheva,
этих денег она вполне стоит. Посмотрите много обзоров в ютубе.
polina3101
11 июня, 13:24
gtb.grosheva,
Главное отличие, пожалуй, в хороших микрофонах. С телефоном вы у Алисы из соседней комнаты погоду точно не спросите.(например, очень удобно во время готовки, когда руки заняты или испачканы - запустить таймер или музыку или узнать время) Ну и в первую очередь это именно колонка, а значит с нее логично слушать музыку и радио. Если вы пользуетесь яндекс музыкой - то яндекс уже знает ваши предпочтения и хорошо подбирает что-нибудь новенькое в вашем вкусе. Или вы можете запусть сразу " включи что-нибудь из русского рока" и так далее. Громкость хорошая
si914
9 января, 20:08
Так радовался. А она проработала 20 минут и перестала включаться. Скорее всего модуль питания. Ну как так!?!
tr202
13 января, 18:07
Пробки может на телевизоре показать или яндекс маркет открыть?
Aa5173351
16 января, 13:22
Подарили колонку, ну сказать что я разочарован ничего не сказать. Во первых никаких промо материалов внутри не было, чтобы подключить хотябы тестовую подписку. Видео на ютуб не запускается. Как итог будильник за 10 тысяч. Смысла в такой покупке не вижу.
black.bred
17 марта, 13:04
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответы на ряд вопросов:
1)Поддерживает ли Станция chromecast (в качестве приемника: отправить с телефона видео на Станцию)? 
После использования nvidia shield не готов отказаться от такой фичи...
1.1)в качестве источника (транслировать со Станции видео на телевизор по chromecast)?
2) Miracast?
3) DLNA и тд.?
3) Возможно ли подключить к станции внешнюю акустику?
3.1) AUX?
3.2) Беспроводное подключение?
4) Возможно ли появление пульта ДУ для более удобного управления воспроизведением мультимедиа (управление голосом -- это конечно замечательно, но в ряде случаев пульт может быть значительно удобнее)?
A.G.LYALIN
20 марта, 11:40
Можно ли синхронизировать станции между собой? 
taknelzo
29 марта, 01:24
Здрасвуте, допустим у меня стоит дома телевизор Samsung и саундбар, сможет ли яндекс станция работать в паре с саундбаром? Сможет ли она воспроизводить звук как от телевизора так и при проигрывании музыки с телефона одновременно с саундбаром и работать как единная система? Спасибо.
Обновлено 29 марта, 01:25
Антон Д.
29 марта, 04:46
А станция ловит эфирные радиостанции? полный диапозон фм

polina3101
11 июня, 13:17
Антон Д.,
С недавнего времени работает обычное fm радио.
polina3101
11 июня, 13:15
Очень жду, когда можно будет на будильник включать музыку. Еще хорошо иметь возможность для будильника отдельно настроить громкость. А то иногда поздно вечером для фильма звук ставишь на минимум, забываешь  - и утром будильник не слышно.  Я бы на максимуме только будильник бы и запускала )))


Чтобы узнать о хороших навыках и даже о стандартных ее возможностях - нужно лезть на сайт. Было бы удобно, если бы была какая-то встроенная подробная голосовая помощь, рассказывающая обо всех умениях. И какой-нибудь голосовой обзор навыков - типо самых популярных, выбор редакции. 
anton-tula-net
7 июля, 16:22
отлично, но есть хотелки..
всеже станция позиционируется как умное устройство
1) DLNA - воспроизведение из локальной сети контента (видео/фото/аудио)
2) включать/выключать телевизор по HDMI-CEC (вообще не ожидал отсутствие поддержки)
3) в блютус режиме нельзя его выключить и хотябы громкостью управлять - хотелось бы хотябы этого
Обновлено 7 июля, 16:23
anton-tula-net
8 июля, 10:05
дополнительно: настроить эквалайзер нельзя.. вы серьезно?
Владимир
3 августа, 13:49
надеюсь увидеть,услышать и мэйби приобрести