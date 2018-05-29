Яндекс.Станция: смотрите и слушайте

Всю свою историю Яндекс делает программы. Они работают на самых разных устройствах: компьютерах, смартфонах, планшетах и даже телевизорах. Несколько лет назад мы задумали новую программу. Эта программа отличалась от других и была настолько особенной, что заслуживала нового, особенного устройства.

Программу, о которой идёт речь, вы уже знаете, — это голосовой помощник Алиса. Пора рассказать и об устройстве. Сегодня на конференции YaC мы представили Яндекс.Станцию — домашнюю мультимедиа-платформу с Алисой на борту. Это первое устройство, которое Яндекс спроектировал самостоятельно.

Внешне Станция напоминает музыкальную колонку. Она действительно отлично играет музыку, а ещё находит и показывает видео, сериалы и кино — если подключить её к телевизору. Станцией управляет Алиса, которая ловит ваши поручения на лету. Она поставит ребёнку сказку, заведёт будильник, подскажет, сколько варить яйцо всмятку, и напомнит купить еды для кота.

Взаимодействовать со Станцией просто: вы говорите, Алиса отзывается. Вроде всё так же, как на смартфоне, но не совсем. Смартфон улавливает сказанное, только когда вы находитесь поблизости. Стоит чуть отойти, и он уже не откликнется на голос. А если в помещении шумно, аппарат и вовсе придётся поднести ко рту.

«Сердце» Яндекс.Станции — платформа Yandex IO. Главные составляющие платформы — микрофонная матрица и компьютер (главная плата). Благодаря Yandex IO Станция слышит пользователя даже издалека и в сложных акустических условиях. Подробнее о платформе читайте в блоге Яндекса на «Хабрахабре». В Яндекс.Станции не один микрофон, а целых семь. Вместе они образуют микрофонную матрицу — она позволяет Станции расслышать вас даже с другого конца комнаты. Станция определяет, откуда идёт голос, и отсекает все посторонние звуки. Она поймёт вас, даже если в комнате открыто окно, а под окном дробят асфальт.

Обратиться к Станции можно прямо с дивана. Не надо нажимать кнопки или искать пульт — достаточно произнести слово-активатор: «Алиса» или «Яндекс».

У Станции есть два режима распознавания речи, фоновый и основной. В фоновом режиме она реагирует только на слова-активаторы, а всё остальное пропускает мимо ушей. Если слово-активатор прозвучало, Станция понимает, что вы обращаетесь к ней, и переключается в полноценный режим распознавания.

Микрофонную матрицу можно отключить одной кнопкой. Если кнопка нажата, Станция не слышит ничего, даже слов-активаторов, — её микрофоны обесточены.

Яндекс.Станция — ещё и история про хороший звук. Платформа оснащена тремя динамиками суммарной мощностью в 50 ватт и двумя пассивными излучателями и умеет работать в стереорежиме. Для аудиофилов мы предусмотрели возможность снять кожух — тогда треки будут звучать без малейших искажений.

Станция сохраняет способность понимать вас, даже когда из динамиков играет музыка. Для этого в Яндексе разработали набор технологий, которые вычитают из входящего сигнала исходящий. Когда зазвучит любимое соло, можно сказать «Алиса, громче!» — и Станция вас услышит.

Чтобы общаться со Станцией, не нужно заучивать команды. Русский — родной язык Алисы, и она в курсе, что один и тот же смысл можно передать разными словами. Говорите с ней, как придётся, — можно попросить посоветовать хорошее кино на вечер, а можно воскликнуть «Алиса, вруби рок!».

Внутри Яндекс.Станции размещён компьютер с модулем Wi-Fi — через него она выходит в интернет, чтобы находить для вас нужное. Впрочем, Станцию можно использовать и как обычную Bluetooth-колонку: подключить её к смартфону или планшету и слушать музыку из памяти устройства.

Яндекс.Станция вскоре поступит в продажу — если вы оставите адрес на сайте, мы сообщим, когда это произойдёт. Она будет стоить 9990 рублей. Покупатели Станции получат в подарок год бесплатной Яндекс.Музыки, возможность смотреть фильмы без рекламы на КиноПоиске и другие бонусы подписки Яндекс.Плюс, а также три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.

Возможности Яндекс.Станции будут постоянно расширяться. Алису обучают не только в Яндексе — весной мы запустили платформу Яндекс.Диалоги, с помощью которой разработчики могут прививать нашей помощнице новые навыки. Так что вскоре Алису можно будет попросить включить свет, запустить стиральную машину или погладить бельё — и она выполнит просьбу.