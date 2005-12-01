Блог Яндекса
декабрь 2005
Еще один шаг в Украину
1 декабря 2005, 09:45
Несколько месяцев назад Яндекс пришел в Украину. В преддверии этого события без устали трудились практически все департаменты Яндекса, подгоняя и подшлифовывая работу сервисов и особенно — главной страницы, на которой с тех пор посетители из Украины видят украинские новости, телепрограмму, погоду и рубрики каталога. На этой неделе Яндекс сделал еще один шаг в Украину. Теперь главная страница Яндекса, видимая посетителям из Украины, снабжена еще одним важным элементом, необходимым порталу — рекламой украинских рекламодателей. Что интересно — на этот раз департаментам Яндекса трудиться не пришлось. В этом нам помог наш авторизованный региональный партнер — агентство adPRO во главе с Андреем Панчуком. За что ему спасибо, а всех — с почином! P.S. Из любой другой страны мира главная украинская страница Яндекса доступна по адресу www.yandex.ua.Сергей Петренко, директор компании "Яндекс.Украина"
Наша погода в вашем кармане
5 декабря 2005, 15:30
Ещё одна служба Яндекса стала ближе владельцам устройств с узкими экранами. Яндекс.Погода для наладонных компьютеров расположилась по адресу pda.weather.yandex.ru. Теперь, чтобы одеваться по погоде, не нужно держать под рукой десктоп или ноутбук, нет нужды даже смотреть до конца программу «Время». Можно узнать о прибижающемся урагане или снегопаде прямо на бегу, главное попасть стилусом по нужной части экрана. PDA-версия Яндекс.Погоды помогает соответствовать окружающей среде жителям и гостям 700 городов 94 стран мира. Краткая и информативная главная страница рассказывает о погоде на ближайшие сутки, тут же есть ссылки на страницы прогноза на следующие семь дней. Дополнительное удобство PDA-версии в том, что она показывает вам именно тот город, о котором вы спрашивали в предыдущий раз. Никаких настроек, Яндекс помнит вас! Предназначение службы Яндекс.Погода — давать ясный, чёткий и, по возможности, правдивый ответ на вопросы «А что там с погодой?», «Не знаешь, завтра снег будет? А в Абу-Даби?» и «Как думаешь, взять плащ в отпуск?». Предупреждаем, что Яндекс.Погода не несёт ответственности за внеплановые изменения, вносимые в погоду вышестоящими инстанциями. Будьте здоровы и не теряйте варежки! Леонид Ларшин, руководитель службы Яндекс.Погода
Яндекс.Новости: во всем мире и в вашем городе
14 декабря 2005, 19:36
Настал день, когда пользователи Яндекса могут узнать об основных событиях в своем городе прямо на главной странице портала. В блоке Яндекс.Новостей появился переключатель, позволяющий отобразить ТОП-5 соответствующего региона простым нажатием на кнопку. Время обновления новостей рассчитывается с учетом часового пояса. Сейчас на Яндекс.Новостях формируются информационные картины дня для 40 российских и нескольких зарубежных регионов. Пришла пора привлечь к ним внимание. Принцип отбора региона — достаточная интенсивность потока новостей о нём. Возможно, кто-то спросит, почему отдельные регионы с высоким развитием интернета плохо представлены в наших Новостях? Ответим: нас и самих это удивляет. Если вы считаете, что в нашей базе данных СМИ не хватает важного регионального новостного сайта, напишите нам об этом. А лучше — сообщите о существовании Яндекс.Новостей представителям того самого сайта.Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Новости
Яндекс.Каталог: весь как на ладони
15 декабря 2005, 13:26
Служба Яндекс.Каталог теперь стала доступной пользователям наладонников. Яндекс.Каталог — это отобранные вручную сайты, классифицированные в максимально простое тематическое дерево. Поиск в PDA-версии Яндекс.Каталога осуществляется не по каталожным описаниям, а по всему сайту. При этом предусмотрена возможность ограничить поиск только сайтами для PDA. В настоящее время в Яндекс.Каталоге описано почти 70000 ресурсов. Формируется и наполняется каталог сайтов, адаптированных для PDA. Если вы знаете интересный сайт для PDA, не представленный в нашем каталоге, напишите нам о нем. Каталог дополняет серию PDA-версий служб Яндекса: Поиск, Карты, Погоду и Маркет. Алексей Остроумов, руководитель службы Яндекс.Каталог
С буквой «Я» на медной бляшке
22 декабря 2005, 17:36
Ходят слухи, что в Яндексе на ресепшне ТанЯ, КатЯ и ЮлиЯ выдают гостям странные бейджи: «ЯГость» и «ГостьЯ». Авторитетно заявляю, что это действительно так. В девять утра, получив sms, что в Яндексе наконец-то поставили елку, мы c внучкой незамедлительно отправились туда. Девушки, нисколько не удивившись, встретили нас ослепительными улыбками, прикололи к моему красному пальто бейдж «ЯГость», к внучкиному — «ГостьЯ» и показали, куда складывать подарки. Вот сюда: Спасибо сотрудникам компании «Яндекс» за душевный прием, возможность написать в блог и фотографию на память. Пользуясь случаем, хочу передать привет детишкам из Гонолулу, Мьянмы (Кокосовый остров) и Толи-Толи, у которых опять не будет снега. С наступающим Новым годом!Дед Мороз, руководитель проекта «Новый год»
Архивы Яндекс.Новостей: лицевая сторона
23 декабря 2005, 11:56
Не так давно мы научились составлять списки действующих лиц информационной картины дня. Эту картину cтроит модуль извлечения фактов, способный автоматически определять имена людей в тексте новости. Однако многие интересные факты из прошлого оставались недоступными аудитории, потому что результаты поиска в Новостях выстраиваются по времени, а с момента запуска Яндекс.Новостей в нашем архиве накопилось больше 10 миллионов сообщений! Мы подумали, а что если извлекать имена людей не только из свежих новостей, но также из всех сообщений архива? Именно так поступают Яндекс.Новости со вчерашнего дня. Любой поисковый запрос, при условии, что в его результатах содержится достаточное количество персоналий, «рассекречивает» их в блоке «Упомянутые лица». Теперь все могут изучать связи между людьми или компаниями во времени и пространстве.Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Новости
Маркет: новые функции к Новому году
26 декабря 2005, 15:10
На карточках описаний появился новый блок — «Похожие модели», где можно увидеть пять наиболее похожих моделей выбранного вами устройства. Алгоритм подсчета степени похожести моделей учитывает близость значений параметров и цены. При этом параметры имеют различный коэффициент влияния, в зависимости от их важности для выбора. Кроме того, теперь в категориях Сотовые телефоны, Цифровые фотоаппараты, КПК, MP3-плееры реализована поддержка нескольких увеличенных картинок, чтобы выбранные устройства можно было рассмотреть со всех сторон.Алексей Авдей, менеджер проектов
Регионы на расширенном поиске
27 декабря 2005, 15:55
На расширенном поиске появилась возможность указания региона. Пользователю предлагается выбор из регионов, которые соответствуют первым введенным символам (по-русски или по-английски), при условии, что сайты в этих регионах известны Яндексу. Переход в список осуществляется клавишей Tab, перемещение по списку — клавишами «↓» и «↑», выбор из списка — Enter, Tab, click мышкой по региону. При выборе региона выпадающий список закрывается. В случае совпадения того, что набрал пользователь, и того, что предложил Яндекс, можно не ходить в список — регион учтется автоматически.Анна Кудрявцева, разработчик интерфейсов
Числа
27 декабря 2005, 17:18
Когда-то на Яндексе количество документов и гигабайтов указывалось на самом верху главной страницы. Со временем строчка с числами стала спускаться все ниже и ниже, а потом и вовсе пропала. И действительно: зачем указывать общее количество документов в базе, если оно на качество поиска непосредственно не влияет. Однако Яндекс продолжал исправно сообщать для каждого запроса, сколько по нему нашлось страниц. Как понять, много это или мало, если не знать, по какому объему проходит поиск? Вот мы и решили снова написать заветное число. «Это нововведение — по сути хорошо забытое старое», — как-то объяснил Илья Сегалович на кухне. Точной формулировки никто не запомнил, но звучало это примерно так: «Теперь пытливые исследователи могут получать и сравнивать различные числовые характеристики, такие как различительная сила термина и обратная документная частота — как классическая, так и остаточная, которая, как известно, считается, как разница между значением наблюдаемым и предсказанным в предположении Пуассоновского распределения». Конечно, Яндекс давно уже ищет не только по вебу, и в каждой сфере поиска свои числа. В Каталоге это число описаний сайтов, в Новостях — количество сообщений и источников, которые их поставляют, в Маркете — число товарных предложений, в Адресах — организаций, в Словарях — статей, в Картинках — картинок… Занятно, что самым сложным при выводе чисел оказалось не посчитать их (информация обновляется в автоматическом режиме раз в сутки), а правильно просклонять соседние слова. По счастью, с этой задачей блестяще справился наш ведущий разработчик Денис Нагорнов.Дмитрий Фельман, менеджер портала
Про семинары, экватор и... поиск запчастей
28 декабря 2005, 19:24
Как выяснилось, летая два года на семинары, мы пролетели почти полтора экватора. В 2006-м году летать продолжим. = В конце каждого семинара я читаю Bonus Tracks — доклад, где cобраны всякие шутки. Вот очередная — самая смешная из них. По крайней мере, от нее зал ложится весь. = Это история о том, как некий посетитель поисковой машины хотел отремонтировать свой автомобиль. Очень хотел. Настолько хотел, что долго-долго не сдавался, пытаясь найти нужное решение. Умными словами это называется — сессия запросов. Разработчики изучают такие сессии, чтобы понять, как пользователи ищут. Даже научные статьи по этой теме уже имеются. Я же наткнулся на нее совершенно случайно, копаясь в логах. И она стала украшением презентации. Серия запросов (в порядке поступления; болдом показаны содержательные изменения от запроса к запросу): ругилировка зазора клапанов на двигателе ВАЗ-21083 ругилировка зазора между кулачком разпредвала и стаканчиком клапанов на двигателе ВАЗ-21083 ругилировка зазора между кулачком разпредвала и стаканчиком клапанов двигателе ВАЗ-21083 ругилировка клапанов ГРМ на двигателе ВАЗ-21083 регулировка клапанов ГРМ на двигателе ВАЗ-21083 регулировка клапанов свомим силами на двигателе ВАЗ-21083 регулировка клапанов своим силами на двигателе ВАЗ-21083 инструкция по регулировке клапанов на ВАЗ-21083 инструкция по регулировке клапанов ВАЗ-21083 инструкция по регулировке клапанов ВАЗ-2109 инструкция по регулировке зазора клапанов ВАЗ-2109 инструкция по установке зазора клапанов ВАЗ-2109 регулируем зазор клапанов ваз 2109 стоимость замены клапанов сколько стоит комплект клапанов стоимость комплекта клапанов для ВАЗ ... Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю всегда находить решение максимально быстро. = Алексей Амилющенко, главный аналитик
Вместо итогов года
30 декабря 2005, 16:40
Когда-то, будучи студентами, мы с одним моим приятелем рассуждали о смысле жизни и месте в ней работы. Сегодня он - большой меломан, ставший музыкальным критиком - вспоминает, что я тогда его убедил в том, что если очень захотеть, то хобби может стать работой. Другой мой приятель сказал о том же другими словами: "я работаю собой". Хорошо сказано. Что мне всегда нравилось в Яндексе - это люди, которые "работают собой". И если для небольшого стартапа отношение к работе, как к хобби - норма, то в крупных компаниях бывает иначе: драйв куда-то уходит, свежие идеи протухают, появляются унылые люди, возникают дурацкие правила. Сегодня в Яндексе работает 326 человек (когда три года назад я пришел в компанию, было втрое меньше). Пожалуй, для меня главный итог года - то, что нам удалось так быстро вырасти и не испортиться. Несмотря на то, что Яндекс - большая организация с уже весьма сложной структурой, кучей департаментов, отделов и групп, десятками проектов, тысячами партнеров и десятками тысяч клиентов, люди в компании по-прежнему "работают собой". Как сохранить драйв, демократичность, открытость и доброе отношение друг к другу? Мой вариант ответа: брать на работу увлеченных и хороших людей и самим таковыми оставаться. С Новым годом! Дмитрий Иванов, директор по проектам