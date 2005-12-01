Когда-то на Яндексе количество документов и гигабайтов указывалось на самом верху главной страницы. Со временем строчка с числами стала спускаться все ниже и ниже, а потом и вовсе пропала. И действительно: зачем указывать общее количество документов в базе, если оно на качество поиска непосредственно не влияет. Однако Яндекс продолжал исправно сообщать для каждого запроса, сколько по нему нашлось страниц. Как понять, много это или мало, если не знать, по какому объему проходит поиск? Вот мы и решили снова написать заветное число. «Это нововведение — по сути хорошо забытое старое», — как-то объяснил Илья Сегалович на кухне. Точной формулировки никто не запомнил, но звучало это примерно так: «Теперь пытливые исследователи могут получать и сравнивать различные числовые характеристики, такие как различительная сила термина и обратная документная частота — как классическая, так и остаточная, которая, как известно, считается, как разница между значением наблюдаемым и предсказанным в предположении Пуассоновского распределения». Конечно, Яндекс давно уже ищет не только по вебу, и в каждой сфере поиска свои числа. В Каталоге это число описаний сайтов, в Новостях — количество сообщений и источников, которые их поставляют, в Маркете — число товарных предложений, в Адресах — организаций, в Словарях — статей, в Картинках — картинок… Занятно, что самым сложным при выводе чисел оказалось не посчитать их (информация обновляется в автоматическом режиме раз в сутки), а правильно просклонять соседние слова. По счастью, с этой задачей блестяще справился наш ведущий разработчик Денис Нагорнов.Дмитрий Фельман, менеджер портала