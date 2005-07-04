Блог Яндекса
июль 2005
Поиск по блогам: теперь по категориям и тагам сообщений
4 июля 2005, 18:28
В Поиске по блогам появилась возможность искать по категориям и тагам сообщений. Если вы в своем дневнике на Livejournal'е выставляете таги на свои посты, то вы можете более нацеленно их искать. Например так можно найти все сообщения, помеченные тагом «лытдыбр» или «lytdybr». Ну или найти что-нибудь меломанское :) Василий Чекалкин, руководитель отдела разработки коммуникационных сервисов
Новости Яндекс.Карт
5 июля 2005, 23:03
На прошлой неделе на Яндекс.Картах появилась карта Нижнего Новгорода с детализацией до дома, а сегодня добавлена карта Рязани и Рязанской области. Теперь любой любопытствующий может убедиться, что в Рязанской области на самом деле есть Добродушное, Сново-Здорово и даже свой Мыс Доброй Надежды. На карте России: — добавлены контуры субъектов Федерации, разные области теперь показываются разными цветами, — введено различное отображение населенных пунктов, в зависимости от численности населения. Обновлена карта Москвы и Московской области: — внесено около 1500 исправлений, — добавлены новые типы объектов: парки, названия рек, озер и водохранилищ, — добавлены в поиск районы Москвы (например, Южное Бутово), — добавлены на карту контуры соседних с Москвой областей. И пара удобных мелочей: во-первых, появился инструмент «перемещение», привычная по многим windows-программам «лапа»: теперь по карте можно перемещаться в произвольном направлении в режиме drag&drop. А во-вторых, для 508 населенных пунктов на картах России и Европы теперь выдается прогноз погоды на сегодня и на завтра. Чтобы его узнать, нужно задать название города в поисковой строке, и если Яндекс знает погоду для этого места, то, кроме карты, выдается еще и прогноз. Например, вечером 5 июля в Нарьян-Маре всего +5 градусов — хороший аргумент, чтобы перестать ворчать на пасмурное небо. Впрочем, Яндекс.Погодой занимается другой менеджер :) Андрей Стрелков, руководитель службы Яндекс.Карты
Из исторических анекдотов
6 июля 2005, 17:32
Лет шесть назад маленький сын спросил своего отца, работающего в Яндексе: «Папа, а правда, у вас самая крутая поисковая машина?». «Конечно, правда», — скромно ответил папа. «А почему ты тогда без мигалки ездишь?»Елена Колмановская, главный редактор
Весенняя уборка
6 июля 2005, 19:49
Перед майскими праздниками мы поменяли выдачу поиска Яндекса. Если раньше над результатами поиска из веба могло выдаваться несколько подсказок одновременно, то сейчас мы ограничились не более чем одной. Если раньше многие подсказки занимали по 4 строки, и по некоторым запросам половина первого экрана могла быть занята ими, то сейчас подавляющее большинство подсказок уменьшилось до одной строки. Ответ стал меньше и точнее, а страница с результатами поиска — чище. Изменения коснулись и той части страницы результатов, где показываются ссылки из веба. Мы отключили показ по умолчанию ссылки «Похожие документы», сделав возможность включить его в настройках поиска. Также мы убрали надписи «Совпадение фразы», «Строгое соответствие», которые потеряли смысл. Проделанная работа заняла от силы несколько часов, это правда. Но не вся правда. Вначале мы посчитали статистику во всех возможных срезах, чтобы понять, какие подсказки и вспомогательные ссылки неинтересны пользователям, в каких ситуациях и чем это вызвано (дизайном? Алгоритмом показа? Наличием/отсутствием ответа в вебе?) Нужно было тщательно обдумать, показ каких подсказок станет менее заметным, и хуже или лучше это будет для пользователей. И только потом потратить несколько часов и сделать. Надеемся, что выдача стала лучше, чище, удобней. Если вы ничего не заметили, значит мы старались не зря. Чистота не должна быть заметна.Александр Садовский, руководитель отдела веб-поиска
Почему нельзя использовать статистику запросов не по назначению? Можно!
13 июля 2005, 15:18
Статистика запросов к Яндексу — не только серьезный инструмент рекламодателя, но и увлекательная игрушка. Вот, например, что люди ищут со словом «почему» (в порядке убывания частоты): — почему мужчина (женится, любит, изменяет, отказывает) — почему называется — почему работают — почему женщины (изменяют, бросают, ругают, курят, любят ушами, живут дольше) — почему люди (плачут, разводятся, краснеют, икают, употребляют консервированные фрукты) — почему нельзя — почему тормозит. Играйте на здоровье!Елена Колмановская, главный редактор
Теперь пользователи Яндекса сами создают Орфографический словарь
14 июля 2005, 20:26
На этой неделе была запущена новая проверка орфографии на поиске. Раньше, если введенное слово оказывалось «плохим» (его не было в словаре, в интернете находилось мало страниц, содержащих это слово), то Яндекс брал на себя смелость предлагать исправить это «плохое», по его мнению, слово на «хорошее». В этом случае под строкой поиска появлялась фраза «опечатка? возможно, имелось в виду: [предлагаемое «хорошее» слово]». «Обычный» словарь – это, конечно, хорошо. Но в наше время, когда новые слова появляются чуть ли не каждый день, поддерживать актуальность словаря невозможно. Сами посудите, ежедневно регистрируются новые фирмы, появляются новые музыкальные группы, новые спортсмены выигрывают новые соревнования. Возникающие при этом новые слова часто бывают непроизносимыми, нечитаемыми и даже непечатными. Например, все знают, что такое тхэквондо, а как оно правильно пишется? Тхэквондо, тайквондо, тейквондо, тхеквандо, тхеквондо, тэйквондо? Какое слово нужно набрать в поисковой строке? Как учитывать новые слова и не считать их опечатками? Разбором и анализом таких ситуаций в Яндексе как раз и занимается новый алгоритм, автоматически строящий словарь исправлений. Запросы пользователей собираются и анализируются, обрабатывается статистика. Если оказывается, что по какому-то слову есть много вариантов исправлений, то из кластера выбирается похожее слово из наиболее распространенных в интернете. Таким образом, появляется база пар «плохих» и «хороших» слов – слов с ошибками и исправленных, и каждое слово в запросе пользователя теперь проверяется по такому «народному» словарю. Сами попробуйте, любое слово из приведенного выше списка будет предложено исправить на «тхэквондо», так как именно этот вариант написания наиболее употребим в интернете. Получается, что пользователи Яндекса теперь сами создают свой Орфографический словарь. Ошибайтесь чаще, и ваши ошибки помогут вашим товарищам! Алексей Пяллинг, разработчик поисковых сервисов
Из исторических анекдотов
20 июля 2005, 20:27
Гаишник останавливает сотрудника Яндекса за какое-то мелкое нарушение. По ходу разговора выясняет, где тот работает. При слове «Яндекс» представитель правопорядка оживляется: «Как же, знаю, пользуюсь!». Потом грустно добавляет: «А жена моя ищет "Апортом"... Ну ладно, езжай!» Елена Колмановская, главный редактор