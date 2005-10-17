Месяц назад Яндекс объявил о новой площадке для системы Яндекс.Директ. Рекламодателям Яндекс.Директ начал автоматически предлагать одну или несколько подходящих рубрик Яндекс.Каталога. Статистика показов и объявлений Директа в рубриках каталога и переходов по ним за этот месяц стабилизировалась и говорит о довольно неплохом качестве привязки объявлений к рубрикам. Расскажем немного об алгоритме этой привязки. Тематическое распределение результатов поиска по описаниям сайтов в Яндекс.Каталоге часто позволяет понять, какую тему затрагивает запрос. Например, по запросу пудель поиск в Яндекс.Каталоге выдаёт сейчас семь сайтов, и шесть из них находится в рубрике Дом / Домашние животные / Собаки. Поэтому основная идея автоматической классификации объявлений Директа несложна: надо просто посмотреть, в каких рубриках лежит больше всего сайтов, аннотации которых содержат ключевые фразы, заданные в объявлении. Этот алгоритм, конечно, в некоторых случаях дает ошибки. Но с ними вполне можно бороться, используя дополнительные источники данных. Например, действенным фактором оказался CTR объявлений Директа на Яндекс.Поиске. У одного объявления о лечебной гимнастике был такой список ключевых фраз: "восточная гимнастика", "упражнения", "лечебная физкультура", "осанка"... — всего 15 фраз. Для запроса, объединяющего эти фразы, наиболее близкой оказалась рубрика "Учеба / Курсы / Иностранные языки". Анализ показал, что это происходит из-за наиболее общей ключевой фразы "упражнения", которая подавляла все остальные фразы. И обнаружилось, что именно у фразы "упражнения" в объявлении про лечебную гимнастику CTR по показам на Яндекс.Поиске очень низок. Если же эту фразу убрать, то неправильная связь с рубрикой о курсах иностранных языков исчезает. Представляется, что применение такого простого алгоритма стало возможным благодаря качеству исходных данных. Ключевые фразы в объявлениях Директа, которые задают рекламодатели, обычно очень релевантны. С другой стороны, качество рубрикации сайтов и качество их аннотаций, даваемых редакторами Яндекс.Каталога, весьма высоко. Положительную роль также играет свойство "самонастраиваемости" Директа: пользователи, кликающие по релевантной рекламе в Яндекс.Поиске, обучают и алгоритм тематической привязки рекламы. Михаил Маслов, начальник отдела разработки поисковых технологий