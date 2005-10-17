Блог Яндекса
октябрь 2005
Дети, деньги и кнопочка «принт»
17 октября 2005, 22:40
Дети яндексоидов давно привыкли, что их родители чем-то отличаются от обыкновенных родителей, поэтому давно ничему не удивляются. Вот, например, какие случаи бывают. Отец сидит у компьютера, изучает прессу о запуске новых Яндекс.Денег. В дверях появляется дочь. — Пап, дай денег. — (не отрываясь от экрана) Мне далеко идти. Давай, я лучше тебе на почту немного сброшу. Заодно узнаешь, как новая система работает. — Ага. А я смогу потом кнопочку «принт» нажать? Елена Колмановская, главный редактор
Как объявления Директа привязываются к рубрикам Яндекс.Каталога
21 октября 2005, 20:05
Месяц назад Яндекс объявил о новой площадке для системы Яндекс.Директ. Рекламодателям Яндекс.Директ начал автоматически предлагать одну или несколько подходящих рубрик Яндекс.Каталога. Статистика показов и объявлений Директа в рубриках каталога и переходов по ним за этот месяц стабилизировалась и говорит о довольно неплохом качестве привязки объявлений к рубрикам. Расскажем немного об алгоритме этой привязки. Тематическое распределение результатов поиска по описаниям сайтов в Яндекс.Каталоге часто позволяет понять, какую тему затрагивает запрос. Например, по запросу пудель поиск в Яндекс.Каталоге выдаёт сейчас семь сайтов, и шесть из них находится в рубрике Дом / Домашние животные / Собаки. Поэтому основная идея автоматической классификации объявлений Директа несложна: надо просто посмотреть, в каких рубриках лежит больше всего сайтов, аннотации которых содержат ключевые фразы, заданные в объявлении. Этот алгоритм, конечно, в некоторых случаях дает ошибки. Но с ними вполне можно бороться, используя дополнительные источники данных. Например, действенным фактором оказался CTR объявлений Директа на Яндекс.Поиске. У одного объявления о лечебной гимнастике был такой список ключевых фраз: "восточная гимнастика", "упражнения", "лечебная физкультура", "осанка"... — всего 15 фраз. Для запроса, объединяющего эти фразы, наиболее близкой оказалась рубрика "Учеба / Курсы / Иностранные языки". Анализ показал, что это происходит из-за наиболее общей ключевой фразы "упражнения", которая подавляла все остальные фразы. И обнаружилось, что именно у фразы "упражнения" в объявлении про лечебную гимнастику CTR по показам на Яндекс.Поиске очень низок. Если же эту фразу убрать, то неправильная связь с рубрикой о курсах иностранных языков исчезает. Представляется, что применение такого простого алгоритма стало возможным благодаря качеству исходных данных. Ключевые фразы в объявлениях Директа, которые задают рекламодатели, обычно очень релевантны. С другой стороны, качество рубрикации сайтов и качество их аннотаций, даваемых редакторами Яндекс.Каталога, весьма высоко. Положительную роль также играет свойство "самонастраиваемости" Директа: пользователи, кликающие по релевантной рекламе в Яндекс.Поиске, обучают и алгоритм тематической привязки рекламы. Михаил Маслов, начальник отдела разработки поисковых технологий
Как повысить кликабельность в Директе
21 октября 2005, 20:08
Cтатистика объявлений Директа за первые девять месяцев этого года не только подтвердила гипотезу "геотаргетинг и наличие ключевых слов в тексте объявлении увеличивают кликабельность", но и позволила вывести коэффициенты эффективности: - кликабельность объявлений, старгетированных на несколько регионов и городов, в среднем на 7-10% больше, чем у объявлений, которые могут видеть все пользователи поиска; - в среднем на 10% увеличивается CTR, если одно или несколько слов из рекламной фразы присутствуют в тексте объявления, и на 15-17%, если слова есть в заголовке объявления. А если заголовок начинается с одного из слов фразы, то средняя кликабельность таких объявлений вырастает на 25%. Естественно, объявления, в которых задан геотаргетинг, а в тексте есть слова из рекламной фразы, показывают ещё большую кликабельность. В среднем CTR таких объявлений на 30-35% больше, чем у остальных. А вот оценить, как влияют минус-слова на кликабельность не удалось: в большинстве своём клиенты Директа не утруждают себя исключением слов, которые не относятся к теме объявления, и чаще фразы, по которым показываются объявления, минус-слов не содержат.Захар Плющ, ведущий разработчик
Кубок и уроки информатики в Аничковом лицее
26 октября 2005, 12:25
Прошло четыре игры VI Кубка по поиску. Можно уже говорить о явных лидерах в рейтинге школ и поблагодарить учителей информатики за активность в приобщении учеников к современным видам интернет-спорта. На сегодня первое место по количеству результативных участников соревнований (13 человек) занимает Аничков лицей (Санкт-Петербург), где преподают информатику Мария Владимировна Наумова и Николай Викторович Зудинов. На втором месте пока находится Хабаровский Лицей информационных технологий, что особенно приятно, так как именно здесь проходил финал Хабаровского кубка в сентябре этого года, в организации которого нам оказали большую человеческую помощь заместитель директора по информационным технологиям Дмитрий Васильевич Шестопалов и преподаватель информатики Елена Александровна Коростелева. Хабаровский ЛИТ представил пока троих результативных участников, у которых однако есть все шансы выйти в юниорский финал. Многие юниоры при регистрации не указывают учебные заведения, а некоторые - забывают фамилии учителей (так и пишут - "забыл"). Пока еще есть повод поинтересоваться у преподавателя, как его зовут, потому что первый тур Кубка продолжается. Осталось две игры, в которых можно не только показать себя, но и увековечить свою школу. Наталия Осташева, руководитель поисковых соревнований
Яндекс провел тренинги
28 октября 2005, 16:28
Яндекс провел тренинги по работе с системой Яндекс.Директ для рекламных агентств. На тренингах присутствовали 142 человека из 63 агентств, в том числе 13 региональных - из Перми, Иркутска, Краснодара, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурга и даже Киева. Представителей рекламных агентств было так много, что специалисты Яндекса обучали желающих освоить тонкости Директа три дня подряд. Слушатели узнали про преимущества Яндекс.Директа перед рекламой, оплачиваемой по показам, общие принципы работы системы показов объявлений, увидели в онлайн-режиме, как создается кампания, попробовали различные инструменты управления. Мы надеемся, что знания, которые получили наши партнеры, помогут им в дальнейшем работать с еще большей эффективностью.Наталья Замятина, менеджер по работе с рекламными агентствами