Как вы знаете, в Яндексе работает уже почти триста человек. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы представить, сколько дней рождений и прочих праздников происходит в год в таком большом коллективе. Для того, чтобы угостить коллег чем-то вкусненьким по какому-нибудь поводу, достаточно одного письма на внутреннюю рассылку. А так как избалованные частыми праздниками коллеги на сообщения «тортики на кухне» уже не реагирует, каждый условный именинник старается написать что-то нетривиальное, с хорошим CTR. Вот, например: «Выкатываем. Через 5 минут на кухню выкатывается арбуз. Мотивация: без мотивации».«Можно ли одной ягодкой накормить весь Яндекс? По поводу моего возвращения из отпуска на кухне морошковая Laponia (из тех самых мест)». «Работники военкомата не успели. В 18 часов на кухне будет дополнительная порция фруктов - отпразднуем неудачу работников военкоматов в призыве меня на военную службу. Не успели...». «Ура!!! Ксения Андреевна родилась!!! Тортики завтра, сегодня есть дела поважнее ;) надо же съездить посмотреть и все такое...» «Мишки против Белочек. Друзья, на двух кухонных столах расположились Мишки и Белочки. Приглашаю поддержать одну из сторон! Принимаются также ставки, кто останется в живых последним. Я ставлю на Мишек». «Два - Рафаэлло и Журавушка. На кухне. Просто встретились по дороге и не удержался». «В связи с моим возвращением из Приэльбрусья, на кухне лежат пряники. Правда не кавказские, а тульские, но тоже вкусные » «(25) - праздничное ведерко» «Всех поздравляю с началом новой недели! На кухне есть немного малины из подмосковного леса». Или вот например, задают одному сотруднику целый день одни и те же вопросы, нужно как-то ответить всем и разом. Кто-то вешает FAQ около рабочего места, кто-то пишет на ту же рассылку – и то, и другое действенно, но не препятствует разговорам на другие темы. «У меня нет смартфона. У Лёни тоже нет смартфона. Андрей в отпуске, но у него тоже нет смартфона» «Эта штука для спагетти, эта штука тоже для спагетти» «Чтобы не повторяться: летала на параплане. Неудачно приземлилась. Закрытый перелом. Гипс на 2 месяца». Или, допустим, обратная ситуация: нужно задать всем один вопрос: «Кто-нибудь может подсказать, какая погода в Сочи в начале сентября?» «Очень нужен, просто необходим, фильм «Космическая Одиссея» Кубрика! На один вечерок...» «Никто не знает, где может продаваться маленький детский зонтик?» «Доброму фею, который положил мне на стол 15-гиговый IDEшный Quantum - спасибо тебе, Добрый фей, но он мне не нужен. Можешь забрать обратно». «Никто не видел сегодня высокой полосатой чашки? Я вчера оставила ее на кухне, а сегодня не могу найти. Она мне очень нравится и хорошо сочетается с кофточкой». «Никому котята не нужны?» «Найдены деньги. Сегодня, во второй половине дня, в коридоре, ведущем в курилку, были найдены бесхозные 500 рублей. Обнаружившего пропажу, просим обращаться к секретарям. Если таковых будет несколько - поделим на всех!!!» Такая вот обычная жизнь у яндексоидов – они рождаются, женятся, рожают детей, бьют чашки, теряют деньги. Все как у людей. P.S. Кстати, может мне кто-нибудь одолжить дрель? Наталия Осташева, культмассовый сектор