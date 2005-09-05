Блог Яндекса
сентябрь 2005
Яндекс за кадром
5 сентября 2005, 13:20
Как вы знаете, в Яндексе работает уже почти триста человек. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы представить, сколько дней рождений и прочих праздников происходит в год в таком большом коллективе. Для того, чтобы угостить коллег чем-то вкусненьким по какому-нибудь поводу, достаточно одного письма на внутреннюю рассылку. А так как избалованные частыми праздниками коллеги на сообщения «тортики на кухне» уже не реагирует, каждый условный именинник старается написать что-то нетривиальное, с хорошим CTR. Вот, например: «Выкатываем. Через 5 минут на кухню выкатывается арбуз. Мотивация: без мотивации».«Можно ли одной ягодкой накормить весь Яндекс? По поводу моего возвращения из отпуска на кухне морошковая Laponia (из тех самых мест)». «Работники военкомата не успели. В 18 часов на кухне будет дополнительная порция фруктов - отпразднуем неудачу работников военкоматов в призыве меня на военную службу. Не успели...». «Ура!!! Ксения Андреевна родилась!!! Тортики завтра, сегодня есть дела поважнее ;) надо же съездить посмотреть и все такое...» «Мишки против Белочек. Друзья, на двух кухонных столах расположились Мишки и Белочки. Приглашаю поддержать одну из сторон! Принимаются также ставки, кто останется в живых последним. Я ставлю на Мишек». «Два - Рафаэлло и Журавушка. На кухне. Просто встретились по дороге и не удержался». «В связи с моим возвращением из Приэльбрусья, на кухне лежат пряники. Правда не кавказские, а тульские, но тоже вкусные » «(25) - праздничное ведерко» «Всех поздравляю с началом новой недели! На кухне есть немного малины из подмосковного леса». Или вот например, задают одному сотруднику целый день одни и те же вопросы, нужно как-то ответить всем и разом. Кто-то вешает FAQ около рабочего места, кто-то пишет на ту же рассылку – и то, и другое действенно, но не препятствует разговорам на другие темы. «У меня нет смартфона. У Лёни тоже нет смартфона. Андрей в отпуске, но у него тоже нет смартфона» «Эта штука для спагетти, эта штука тоже для спагетти» «Чтобы не повторяться: летала на параплане. Неудачно приземлилась. Закрытый перелом. Гипс на 2 месяца». Или, допустим, обратная ситуация: нужно задать всем один вопрос: «Кто-нибудь может подсказать, какая погода в Сочи в начале сентября?» «Очень нужен, просто необходим, фильм «Космическая Одиссея» Кубрика! На один вечерок...» «Никто не знает, где может продаваться маленький детский зонтик?» «Доброму фею, который положил мне на стол 15-гиговый IDEшный Quantum - спасибо тебе, Добрый фей, но он мне не нужен. Можешь забрать обратно». «Никто не видел сегодня высокой полосатой чашки? Я вчера оставила ее на кухне, а сегодня не могу найти. Она мне очень нравится и хорошо сочетается с кофточкой». «Никому котята не нужны?» «Найдены деньги. Сегодня, во второй половине дня, в коридоре, ведущем в курилку, были найдены бесхозные 500 рублей. Обнаружившего пропажу, просим обращаться к секретарям. Если таковых будет несколько - поделим на всех!!!» Такая вот обычная жизнь у яндексоидов – они рождаются, женятся, рожают детей, бьют чашки, теряют деньги. Все как у людей. P.S. Кстати, может мне кто-нибудь одолжить дрель? Наталия Осташева, культмассовый сектор
Директ: результат введения автоброкера по отдельным фразам.
8 сентября 2005, 14:10
На прошлой неделе на Яндекс.Директе был введен более гибкий способ управления ценой клика. Раньше максимальную ставку при включенном автоброкере (системе минимизации списываемой цены клика) можно было поставить только сразу на все объявление, а с прошлого вторника появилась возможность ставить на каждую отдельную фразу. Соответствующая новость на Яндексе была озаглавлена "Яндекс экономит деньги клиентов". Таки действительно экономит. Средняя ставка на Директе в результате изменений уменьшилась почти на 3%. Евгений Ломизе, руководитель отдела рекламных технологий
Яндекс за кадром-2: «Родину» в хорошие руки.
19 сентября 2005, 11:33
С момента опубликование поста «Яндекс за кадром» в адрес редакции корпоративного блога пришло множество писем — люди присылали дрели и резюме, говорили, как у нас здорово и весело. Большое всем спасибо за доброе отношение, отзывчивость и электроинструменты! А закадровые репортажи решено продолжать. Вот так, например. Бывает уходит человек в отпуск или уезжает в командировку и почту не читает (и такое тоже случается), возвращается через несколько дней, а там... И когда на пятой сотне срочных писем даешь отдохнуть глазам и голове, идешь на все ту же внутреннюю рассылку, узнать, как там коллеги без тебя — чем жили, часто ли смеялись, сколько телефонов зарядили, сколько денег потеряли, кто родился, кто женился и пр. Вот пишет Катя из отдела по работе с клиентами Коммерческого департамента: «Есть пианино «Родина» в приличном состоянии. Ему уже ничего не страшно. Родину отдам за самовывоз, везти с Мичуринского проспекта, 2 этаж, грузовой лифт есть. Таланты, отзовитесь, а то мне нужно освободить место, чтобы повесить боксерскую грушу. Груша четыре года в уголке стоит, маман не дает повесить, боится, что потолок обвалится». И тут ведь сразу находятся люди с понятием — и слова правильные к ситуации подберут, и поддержат Катю морально: «Какая глубокая связь. Только не говори, что пианино у тебя тоже к потолку прибито...» или «Я когда женился и жену к себе домой перевозил — сказал — никаких пианин!». От себя (точнее, от Михалкова-старшего) добавлю: «Сегодня он играет джаз...». Пока суд да дело, и пианино отдирают от потолка в квартире на Мичуринском, «весёлый, общительный и игривый котёнок Тёпа ищет семью», а ночной оператор Паша пытается снять квартиру. И если на котенка пока никто не претендует, то потенциальное пашино жилье уже окружают плотным кольцом добрые и отзывчивые яндексоиды: — Тоже ищу. С некоторыми оговорками присоединяюсь к предудыщему оратору. — Вместе жить будете? — А еще места есть? — Паша, ты чертовски популярен. — Надеюсь, что популярен все-таки не Паша. — И я! И мне надо! — Предлагаете жить коммуной? — Ну прямо реалити-шоу Яндекс.Дом... — На работу, опять же, ездить будем вместе. Икарус купим... — Скотинку заведем... Молочко по утрам парное... Потом ребятишки пойдут... А так ведь почитаешь, и сразу работать хочется — письма писать, по телефонам звонить, по этажам бегать. И когда к вечеру понимаешь, что день прошел в приятных хлопотах, наливаешь себе последнюю на сегодня чашку кофе и на посошок читаешь последнее вечернее письмо: «Всем спасибо. Хорошие руки найдены». Наталия Осташева, культмассовый сектор
Занимательная арифметика: счастья больше, и растет оно быстрее
21 сентября 2005, 10:13
23 сентября 1997 года на выставке Softool была анонсирована поисковая машина www.yandex.ru. Тогда же мы опубликовали первую из серии сказок Яндекса — небольших текстов, которые рассказывали, что можно найти в интернете. В 1997 году интернет еще не стал обыденным явлением нашей жизни и реклама его была актуальна. Сегодня эти сказки интересны в основном потому, что в них указана статистика результатов поиска того или иного запроса. Так, например, из первой сказки, названной «Web — гуманизм или чернуха?», можно узнать, что 8 лет назад в Сети по запросу «счастье» находилось 6876 документов, а по запросу «несчастье» — 1301. Для сравнения, сегодня эта статистика выглядит так: «счастье» — 15209264 документов (рост более чем в 2000 раз), «несчастье» - 1945859 (чуть меньше чем в 1500 раз). То есть счастья не только больше, но и растет оно быстрее Помню, в 1997 шла дискуссия, равен ли объем русского веба 4 ГБ или все-таки 7 ГБ. Ответ сильно зависел от того, насколько хорошо сливались кодировки одних и тех же документов, а также о того, брались ли русские тексты в американских доменах. Сегодня Яндекс индексирует 22 270 ГБ (749 436 627 уникальных документов на более чем 2 млн уникальных серверов). То есть объем вырос в несколько тысяч раз. Кстати, переход через терабайт (1024 гигабайт) Яндекс зафиксировал 5 марта 2002 года. А сейчас мы индексируем почти 22 терабайта. И, честно говоря, сегодня эти объемы впечатляют пользователей существенно меньше, чем раньше гораздо меньшие объемы — все уже привыкли к тому, что интернет является универсальной справочной. Тексты на вебе стали более сбалансированно относиться к женщинам и мужчинам. Сегодня пропорция женщина [41690765]/ мужчина [33908372]=1.2 против женщина [27109]/ мужчина [12610] = 2,15 в 1997. Видимо, это связано с тем, что по пользованию интернетом женщины практически догнали мужчин, при этом женщины больше интересуются мужчинами... Но все это суровая правда, то есть быль. А, возвращаясь к сказкам, приятно сознавать, что в нашем рунете гуманизм [722147] по-прежнему втрое опережает чернуху [230011]! Елена Колмановская, главный редактор
Яндекс.ua — как оно выкатывалось
22 сентября 2005, 09:50
Строго говоря, чтобы проследить полную историю выкатки yandex.ua, надо углубиться в достаточно давнюю историю — и, ввиду ее объемности, мы этого делать не будем. Ограничимся несколькими эпизодами. Окончание работы над сервисами, ориентированными на Украину. Весь этот период — а это примерно неделя — мне пришлось регулярно шаманить над своим парком компьютеров, проверяя работу сервисов в разных браузерах и с разных IP, а менеджерам проектов Яндекса — выяснять, почему пользователю в Одессе выдается киевская погода, а киевскому — не выдается местная телепрограмма. Последний гвоздь в готовый портал удалось забить за полчаса до запуска yandex.ua. А еще в полночь по киевскому времени (за 10 часов до запуска) мы активно переписывались и проверяли, что у нас как работает. Подготовка пресс-конференции и встреча в Киеве. В течение двух дней наша пресс-служба регулярно волновалась на предмет явки журналистов на пресс-конференцию, а агентство УНИАН регулярно рассказывало, что большинство киевских журналистов предпочитает не аккредитовываться заранее. Стороны излучали осторожный оптимизм вплоть до того момента, как за полчаса до начала пресс-конференции в зале начали устанавливаться телеоператоры. После появления в зале оператора НТН пресс-служба Яндекса облегченно вздохнула, а персонал УНИАН спокойно выразился в том духе, что пресс-конференция Яндекса — это все же СОБЫТИЕ. Вопросы журналистов на пресс-конференции несколько сбили нас с готового настроя — мы все же ждали больше вопросов про Украину, а получили больше вопросов про Яндекс. Попутно я выяснил, как участники пресс-конференций выдерживают постоянные вспышки «блицев», т.е. фотовспышек — оказывается, правильно их направлять в белый потолок, поэтому они визуально заметны, но абсолютно не напрягают. Но если вы думаете, что оно все же закончилось, то вы сильно ошибаетесь — этим оно только начиналось...Сергей Петренко, директор компании «Яндекс.Украина»
Украина - новые отражения в зеркале СМИ
22 сентября 2005, 15:06
Два года назад новые Яндекс.Новости были представлены пользователям как зеркало российских СМИ. С 20 сентября в нашем зеркале отражается не только Россия. Теперь служба разделена на два выпуска: «Яндекс.Новости — Россия» содержит сюжеты, по большей части состоящие из сообщений российских СМИ, и «Украина» — из украинских. Коэффициент участия СМИ в сюжете вычисляется автоматически. Но это вовсе не означает, что новости разделились по географическому признаку. О событиях мирового масштаба — катастрофах, катаклизмах, новых концертных программах звёзд — СМИ разных стран напишут одинаково охотно, поэтому сюжеты на эти темы появятся во всех выпусках Яндекс.Новостей. А вот то, что сейчас украинские СМИ интересуются только внутренней политикой, можно увидеть исключительно в украинском выпуске. Впрочем, события на Украине волнуют и российское медиа-сообщество, так что в выпуске «Россия» наверняка будут «украинские» сюжеты. Ближайшая аналогия новой структуры службы — телевыпуски новостей. В день, когда новости российских телеканалов рассказывают о визите Путина в Вашингтон, урагане «Рита» и правительственном кризисе в Киеве, новости украинских телеканалов почти целиком будут посвящены формированию нового кабинета министров. Разве что про ураган скажут несколько слов в конце выпуска. И о погоде. Сейчас в Киеве +17 градусов, в течение сегодняшнего дня будет ясно, осадков не ожидается. Надеемся, что служба Яндекс.Новости вносит такую же ясность в картину происходящих событий. Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Новости
На деревню дедушке
26 сентября 2005, 11:03
Каждое утро в офис Яндекса почтальон приносит полторы-две сотни писем — обычных бумажных конвертов. Сегодня, разбирая утреннюю почту, я обнаружила конверт с адресом «Москва, ООО „Яндекс”» — ни индекса, ни улицы, ни дома. И ведь дошло! P.S. До сегодняшнего дня рекордсменом по степени курьезности был адрес «Санкт-Петербург, улица Голубкина, ООО „Яндекс”». И тоже письмо нашлось — слоган обязывает :) Екатерина Жукова, секретарь
Опубликованы работы по программе научных стипендий Яндекса за 2004-2005 год
29 сентября 2005, 16:10
Мы выложили на сайт работы, которые вошли в сборник Интернет-Математика-2005. Сборник, который появится в бумажном виде в следующий понедельник, составлен из отчетов по научным стипендиям Яндекса за сезон 2004-2005 г. Всего на сайте (и в сборнике) опубликовано 25 работ: 24 работы по стипендиям плюс одна обзорная, от нас: И. Сегалович, М. Маслов, Ю. Зеленков. Цели и результаты программы научных стипендий Яндекса. В статье говорится, что учрежденная Яндексом программа стипендий «Интернет-Математика» призвана стимулировать отечественные исследования в области автоматической обработки веб-данных. Такие приложения как веб-поиск, классификация веб-сайтов, агрегация новостей, фильтрация почтового спама, выбор товаров, контекстная реклама требуют адекватных научных исследований. Программа стипендий Яндекса позволит заполнить эту нишу.Илья Сегалович, директор по технологиям