О новой почтовой службе Яндекса можно говорить общие слова на тему повышения удобства и производительности работы пользователя с почтой, но это уже сказано в пресс-релизе. А здесь я хотел бы выделить главные технологические "фишки" новой почты, рассказ о которых и отвечает на вопрос "зачем мы ее делали"? Итак: Поиск по мере набора Поиск писем, в большинстве почтовых программ далеко не самая удобная операция, требующая перехода в отдельное окно, превратилась в новой почте Яндекса в функцию "Поиск во время набора" ("search as you type"). Теперь, едва начав набирать имя отправителя или тему письма, вы сразу видите результат поиска. Например, можно, оставив письма от одного адресата, помечать, удалять, переносить (а в будущем и сортировать их по размеру или дате), и все это — не выходя из экрана чтения списка писем. Метки Мы не могли пройти мимо "меток" (или "тагов") - коротких одно-двухсловных примечаний, которыми можно пометить любое письмо, не выстраивая при этом жесткую иерархию вложенных папок, не запоминая ее, не держа ее в голове и т.д. В то же самое время трудно уговорить пользователя отказаться от привычных "Входящих" или "Отправленных". Поэтому в новой почте Яндекса как традиционные папки, так и метки: теперь можно быстро пометить письмо одной или многими метками, быстро получить список всех писем с данной меткой и т.п. Обсуждения Некоторые почтовые программы предлагают интерфейс работы с обсуждениями (или "тредами") - группой писем, связанных общей темой и состоящей из ответов участников друг другу. В новой почте Яндекса предлагается принципиально новый способ работы с обсуждениями: мы не пытаемся выстраивать иерархию взаимотношений между письмами, но вместо этого показываем общую тему и упорядоченный по времени отправления список авторов писем. В самом деле, мы считаем, что не так важно, кто именно кому ответил, гораздо важнее порядок, в котором написаны письма. Первая строка Заголовки писем часто бывают неинформативны, поэтому при просмотре списка заголовков бывает трудно понять, насколько значимо то или иное письмо. Одно из решений в борьбе за информативность и емкость веб-интерфейсов, в ситуации когда загрузка каждой страницы обладает "немалой стоимостью" - показывать в списке писем не только заголовок, но и начало самого письма. Новая почта Яндекса идет в этом направлении еще дальше и показывает начало содержательной части письма без приветствий и цитат. Цитаты Автоматическое цитирование при ответах и пересылках - настоящий бич в использовании почты, особенно у новичков. Цитаты вставляются то выше, то ниже основного текста, от неумелого использования они часто загромождают основной текст письма. Новая почтая Яндекса умеет схлопывать цитаты. Более того, в качестве эксперимента мы включили автосворачивание цитат по умолчанию (его, кстати, можно отключить в настройках). В качестве маленького бонуса пользователю: мы умеем отслеживать неприятные ситуации, когда от повторного цитирования в сочетании с автопереносом строк последнее слово длинной строки перескакивает на новую строчку и цитата как бы разбивается на части. От чего затрудняется чтение и понимание письма. Существенную часть таких случаев новая почта Яндекса уверенно определяет и НЕ разбивает цитату на части. Создание письма – шаг вперед Новая почта Яндекса умеет автоматически сохранять письма во время редактирования. Раз в три минуты при помощи AJAX, то есть без перезагрузки страницы, на сервер сохраняется текущий текст письма. Сохранённую копию можно найти в папке "Черновики". Кроме того, на странице создания письма есть удобный кроссбраузерный визуальный редактор, который позволяет оформить письмо самыми популярными средствами: курсив, полужирный, крупный и мелкий шрифт, ссылки, заголовки, списки и даже встроенные картинки. Автоматический сбор адресов При написании письма новая почта Яндекса подсказывает адреса, собранные автоматически. Автоматические адресные книги, предлагаемые обычно почтовыми программами страдают массой недостатков: они "не понимают" что у человека бывает несколько e-mail адресов, не учитывают давность переписки при подсказке, не умеют автоматически дополнять "голый e-mail" человеческим именем при получении ответного письма, и уж конечно, абсолютно не представляют себе, что такое латинская транслитерация русских имен и фамилий. Весь этот букет проблем был нами решен год назад, когда мы запустили "умную адресную книгу". Мы планируем включить уже апробированные на адресной книге алгоритмы отождествления вариантов траслитерационных написаний имен во все виды поиска по почте. Обычный поиск: что именно найдено? Традиционный поиск писем по тексту или адресату, конечно же, тоже работает, но результаты поиска стали намного информативнее - справа от списка найденного показываются корреспонденты найденных писем, а на карточке корреспондента, которая доступна, в том числе и из адресной книги, динамически подгружается и все переписка с ним. Аякс, не Гектор! AJAX-интерфейс позволяет многое: разнообразные перетаскивание мышкой (drag-n-drop) писем на папки, на метки, на кнопки меню, меток на письма и от них. AJAX же помогает переходить к чтению письма и обратно к списку писем без перезагрузки страницы. Большое количество действий доступно при помощий клавиш клавиатуры. Дополнительные фильтры Мы работаем над тем, чтобы выделить самые типичные и популярные пользовательские шаги. Для этого в текущей версии создан механизм "фильтров", то есть способ сократить список писем выбранной папки, оставив там только письма, удовлетворяющие некоторому условию. На сегодняшний день (для начала) мы выделили три таких условия: все непрочтённые письма; все письма с файлами (вложениями); все письма, имеющие строго одного получателя — владельца почтового ящика. Мы планируем добавлять и изменять список этих фильтров в зависимости от интенсивности их использования. Веб-интерфейс, но без полосы прокрутки! Все основные действия на страницах новой почты всегда доступны без лишней прокрутки – папки и меню с кнопками действий всегда остаются на месте, приклееными к верху страниц. Более того, когда вы пишете письмо, поле для текста растёт вместе с набранным текстом — так, чтобы на веб-странице не было двух (таких неудобных!) полос прокрутки одновременно. Картинки На странице письма с вложенными изображениями видны их уменьшенные копии (preview). Если хочется сэкономить трафик, то в настройках можно указать опцию "не показывать картинки в письмах". И это всё? Конечно, нет. Работа над новой почтой Яндекса продолжается. Следите за анонсами! Илья Сегалович, директор по технологиям