Блог Яндекса
апрель 2006
Помощь по поиску, поиск по помощи
3 апреля 2006, 15:31
На Яндексе опубликована новая версия портальной помощи — help.yandex.ru. Центральное место в ней занимает помощь по поиску, существенно переработанная и дополненная по сравнению с предыдущей версией. Автор всех текстов, известнейший специалист по поиску в интернете Александр Садовский, постарался описать имеющиеся возможности в понятной и живой форме, сопроводив их занятными примерами. Даны полезные советы для начинающих, рассмотрены элементы, которые могут встретиться в результатах поиска, подробно описан язык запросов. Тем, у кого есть конкретные вопросы по поиску, поможет раздел FAQ. Впервые за время существования Яндекса заработал поиск по разделам помощи всех служб. Пользовательское соглашение, лицензия на поиск и другие правовые документы вынесены в отдельный раздел «Правила».Дмитрий Фельман, менеджер портала
О результатах зачетов за март и учебном процессе в целом
4 апреля 2006, 17:35
Как мы и обещали, объявляем итоги мартовского марафона поисковых зачетов (тех самых, которые "круглосуточно и без выходных"). Первым победителем зачетов по количеству участников (более 30) стал Уральский Государственный Технический Университет - УПИ (Екатеринбург), сильно обогнав Московский Государственный университет (19 участников) и Санкт-Петербургский государственный университет (10). Мы поздравляем УГТУ-УПИ и высылаем в Екатеринбург почетную грамоту от Яндекса. Тем временем марафон продолжается, и в начале мая будут объявлены итоги за апрель. Участвуйте сами, зовите друзей, одноклассников и однокурсников, проводите свои турниры по поиску на базе механизма зачетов - все в ваших руках. И еще одно объявление для студентов и абитуриентов. На днях мы анонсировали новую службу Яндекс.Рефераты, роботы которой с легкостью генерируют сложнейшие тексты для рефератов и курсовых по самым разным темам - от тонкодисперсного чернозёма в XXI веке до целотоновых микрохроматических интервалов в свете внутридискретного арпеджио и полимодальной организации. Но это уже совсем другая история.Наталия Осташева, руководитель отдела маркетинговых проектов
Как и чем живет Яндекс.XML
10 апреля 2006, 11:11
Более двух лет назад мы дали всем желающим доступ к результатам поиска Яндекса в формате XML. Сегодня на основе Яндекс.XML сделаны и игрушки (например, "Отчество"), и поисковые сервисы (например, поиск по белорусским сайтам на портале Tut.by). По Лицензии через Яндекс.XML можно было делать до 200 запросов в сутки бесплатно, после чего использование сервиса тарифицировалось на коммерческих условиях. Тогда нам казалось, что для любого личного использования это достаточно. Аппетит приходит во время еды — мы регулярно стали получать просьбы об увеличении бесплатного лимита. Желая привлечь внимание широкого круга программистов к имеющимся возможностям взаимодействия с поисковой машиной, в марте мы увеличили лимит в 5 раз — теперь бесплатно можно делать до 1000 запросов в сутки. Такого количества запросов хватит небольшим и средним сайтам для организации различных видов поиска на основе Яндекс.XML, а веб-мастерам — для решения задач поисковой оптимизации. Если вам нужен больший поток поисковых запросов, то условия остаются коммерческими. Однако, если вы — юридическое лицо, мы можем сделать вам интересное предложение. Вы можете стать участником Рекламной сети Яндекса. Тогда вы получите не только Яндекс.XML бесплатно, но еще и деньги — половину дохода, заработанного на вашей площадке. А если вам нужен Яндекс.XML не для организации поисковых сервисов, то для вас специальные условия — цена меньше заявленной в прайс-листе в 4 раза. Пишите приложения! Юрий Вечер, менеджер по программным продуктам
Наши на даб-даб-даб
11 апреля 2006, 13:14
23–26 мая 2006 года в Эдинбурге состоится международная конференция WWW2006, в программу которой включены два стендовых доклада от Яндекса. Конференции этой серии являются важным событием для исследователей, представителей индустрии и визионеров интернета всего мира. При разработке сервисов мы часто проводим исследования. Наработки не всегда удается привести в вид, пригодный для публикации, но Яндекс поддерживает сотрудников в стремлении «не прятать» полученные результаты и делиться ими с научным сообществом. Первая статья “Extracting News-Related Queries from Web Query Log” посвящена методу выделения запросов, относящихся к недавним, текущим и предстоящим событиям реального мира. Выделенные таким образом запросы используются на сервисе Яндекс.Новости для кластеризации и ранжирования сообщений. Вторая статья “Automatic Geotagging of Russian Web Sites” описывает метод автоматического определения географии сайта, основанный на анализе IP-адреса, URL и содержания сайта. По мере того, как Рунет все больше «прирастает регионами», локализация веб-ресурсов приобретает все более важное значение.Павел Браславский, менеджер проектов, отдел Веб-поиска
Яндекс.WiFi вышел по-английски
17 апреля 2006, 18:46
Due to popular demand from English speaking users of Russian WiFi hotspots, an English version of Yandex.WiFi site has come out - it fully duplicates the Russian version in its structure and exists to make life and communications easier for our international friends. We'd like to remind, that Yandex.WiFi - is a great technology, which allows you to come in to a restaurant, order your sandwich and while you are waiting for your order, turn on your laptop to browse the Internet and check your e-mail - absolutely free. Bon Internet! Dmitriy Shilov, Yandex.WiFi project manager
О новой почте: зачем мы ее делали?
19 апреля 2006, 18:44
О новой почтовой службе Яндекса можно говорить общие слова на тему повышения удобства и производительности работы пользователя с почтой, но это уже сказано в пресс-релизе. А здесь я хотел бы выделить главные технологические "фишки" новой почты, рассказ о которых и отвечает на вопрос "зачем мы ее делали"? Итак: Поиск по мере набора Поиск писем, в большинстве почтовых программ далеко не самая удобная операция, требующая перехода в отдельное окно, превратилась в новой почте Яндекса в функцию "Поиск во время набора" ("search as you type"). Теперь, едва начав набирать имя отправителя или тему письма, вы сразу видите результат поиска. Например, можно, оставив письма от одного адресата, помечать, удалять, переносить (а в будущем и сортировать их по размеру или дате), и все это — не выходя из экрана чтения списка писем. Метки Мы не могли пройти мимо "меток" (или "тагов") - коротких одно-двухсловных примечаний, которыми можно пометить любое письмо, не выстраивая при этом жесткую иерархию вложенных папок, не запоминая ее, не держа ее в голове и т.д. В то же самое время трудно уговорить пользователя отказаться от привычных "Входящих" или "Отправленных". Поэтому в новой почте Яндекса как традиционные папки, так и метки: теперь можно быстро пометить письмо одной или многими метками, быстро получить список всех писем с данной меткой и т.п. Обсуждения Некоторые почтовые программы предлагают интерфейс работы с обсуждениями (или "тредами") - группой писем, связанных общей темой и состоящей из ответов участников друг другу. В новой почте Яндекса предлагается принципиально новый способ работы с обсуждениями: мы не пытаемся выстраивать иерархию взаимотношений между письмами, но вместо этого показываем общую тему и упорядоченный по времени отправления список авторов писем. В самом деле, мы считаем, что не так важно, кто именно кому ответил, гораздо важнее порядок, в котором написаны письма. Первая строка Заголовки писем часто бывают неинформативны, поэтому при просмотре списка заголовков бывает трудно понять, насколько значимо то или иное письмо. Одно из решений в борьбе за информативность и емкость веб-интерфейсов, в ситуации когда загрузка каждой страницы обладает "немалой стоимостью" - показывать в списке писем не только заголовок, но и начало самого письма. Новая почта Яндекса идет в этом направлении еще дальше и показывает начало содержательной части письма без приветствий и цитат. Цитаты Автоматическое цитирование при ответах и пересылках - настоящий бич в использовании почты, особенно у новичков. Цитаты вставляются то выше, то ниже основного текста, от неумелого использования они часто загромождают основной текст письма. Новая почтая Яндекса умеет схлопывать цитаты. Более того, в качестве эксперимента мы включили автосворачивание цитат по умолчанию (его, кстати, можно отключить в настройках). В качестве маленького бонуса пользователю: мы умеем отслеживать неприятные ситуации, когда от повторного цитирования в сочетании с автопереносом строк последнее слово длинной строки перескакивает на новую строчку и цитата как бы разбивается на части. От чего затрудняется чтение и понимание письма. Существенную часть таких случаев новая почта Яндекса уверенно определяет и НЕ разбивает цитату на части. Создание письма – шаг вперед Новая почта Яндекса умеет автоматически сохранять письма во время редактирования. Раз в три минуты при помощи AJAX, то есть без перезагрузки страницы, на сервер сохраняется текущий текст письма. Сохранённую копию можно найти в папке "Черновики". Кроме того, на странице создания письма есть удобный кроссбраузерный визуальный редактор, который позволяет оформить письмо самыми популярными средствами: курсив, полужирный, крупный и мелкий шрифт, ссылки, заголовки, списки и даже встроенные картинки. Автоматический сбор адресов При написании письма новая почта Яндекса подсказывает адреса, собранные автоматически. Автоматические адресные книги, предлагаемые обычно почтовыми программами страдают массой недостатков: они "не понимают" что у человека бывает несколько e-mail адресов, не учитывают давность переписки при подсказке, не умеют автоматически дополнять "голый e-mail" человеческим именем при получении ответного письма, и уж конечно, абсолютно не представляют себе, что такое латинская транслитерация русских имен и фамилий. Весь этот букет проблем был нами решен год назад, когда мы запустили "умную адресную книгу". Мы планируем включить уже апробированные на адресной книге алгоритмы отождествления вариантов траслитерационных написаний имен во все виды поиска по почте. Обычный поиск: что именно найдено? Традиционный поиск писем по тексту или адресату, конечно же, тоже работает, но результаты поиска стали намного информативнее - справа от списка найденного показываются корреспонденты найденных писем, а на карточке корреспондента, которая доступна, в том числе и из адресной книги, динамически подгружается и все переписка с ним. Аякс, не Гектор! AJAX-интерфейс позволяет многое: разнообразные перетаскивание мышкой (drag-n-drop) писем на папки, на метки, на кнопки меню, меток на письма и от них. AJAX же помогает переходить к чтению письма и обратно к списку писем без перезагрузки страницы. Большое количество действий доступно при помощий клавиш клавиатуры. Дополнительные фильтры Мы работаем над тем, чтобы выделить самые типичные и популярные пользовательские шаги. Для этого в текущей версии создан механизм "фильтров", то есть способ сократить список писем выбранной папки, оставив там только письма, удовлетворяющие некоторому условию. На сегодняшний день (для начала) мы выделили три таких условия: все непрочтённые письма; все письма с файлами (вложениями); все письма, имеющие строго одного получателя — владельца почтового ящика. Мы планируем добавлять и изменять список этих фильтров в зависимости от интенсивности их использования. Веб-интерфейс, но без полосы прокрутки! Все основные действия на страницах новой почты всегда доступны без лишней прокрутки – папки и меню с кнопками действий всегда остаются на месте, приклееными к верху страниц. Более того, когда вы пишете письмо, поле для текста растёт вместе с набранным текстом — так, чтобы на веб-странице не было двух (таких неудобных!) полос прокрутки одновременно. Картинки На странице письма с вложенными изображениями видны их уменьшенные копии (preview). Если хочется сэкономить трафик, то в настройках можно указать опцию "не показывать картинки в письмах". И это всё? Конечно, нет. Работа над новой почтой Яндекса продолжается. Следите за анонсами! Илья Сегалович, директор по технологиям
Яндекс на КИБе
24 апреля 2006, 19:12
На прошлой неделе в Москве прошла конференция "Интернет и бизнес", в которой приняли участие многие сотрудники Яндекса — в качестве ведущих, выступающих, слушающих и дискутирующих. Вот кто выступал (по ссылкам — файлы с презентациями): Аркадий Волож открыл конференцию преведствием и рассказом о том, что такое интернет. Слайд с "картой интернета" прилагается. Екатерина Фадеева, главный юрист компании, представила анализ влияния нового закона "О рекламе" на деятельность интернет-компаний. Роман Иванов, руководитель отдела коммуникационных сервисов, посчитал все блоги и блог-хостинги российской сети и предрек конец "монополии" Livejournal.com. Евгений Ломизе, руководитель отдела рекламных технологий, рассказал о рынке поисковой рекламы по данным Яндекс.Директа. Лев Гершензон, под началом которого недавно были запущены пресс-портреты на Яндекс.Новостях, поведал о технологиях извлечения знаний (fact extraction) для поиска в интернете. Центральным событием конференции стало заявление руководителей трех порталов — Яндекса, Рамблера и Mail.ru — о планах создать профессиональную ассоциацию, объединяющую российские интернет-компании. Вот как это выглядело (фото Сергея Петренко, слева направо: Дмитрий Гришин, Ирина Гофман, Аркадий Волож): Выступления сотрудников с докладами и презентациями на научных и бизнес-конференциях в Яндексе всячески приветствуются. Спасибо тем, кто подготовил выступления, а также всем тем, кто слушал, задавал вопросы, делился комментариями. До встречи на следующей конференции! Дмитрий Иванов, директор по проектам
Логотипы, б/у
26 апреля 2006, 10:59
— Добрый день, Яндекс, Екатерина! — Здравствуйте. Меня просили выслать логотип. Так вот я выслал, но, пожалуйста, потом верните. Он у нас последний.Екатерина Жукова, секретарь
Правильно и чисто
26 апреля 2006, 17:16
Хорошо, что есть провайдеры, которые предлагают не только стандартный набор услуг, но всегда стараются сделать для клиентов чуточку больше. Примером такой «чуточки» может быть качественная фильтрация спама. Сегодня «КОМСТАР–Объединенные ТелеСистемы» объявил о запуске «Спамообороны» в коммерческую эксплуатацию. Теперь пользователи почти 20 тыс. почтовых ящиков станут немного счастливее. Яндекс с удовольствием рекомендует провайдеров, предлагающих пользователям «правильные» тарифы на доступ в интернет, а также заботящихся о чистоте почты клиентов. Юрий Вечер, менеджер по программным продуктам
Новая почта: курсор в списке писем
28 апреля 2006, 16:28
Этим постом мы открываем серию сообщений о новых интересных возможностях в новой почте, с точки зрения её разработчиков. Мы стремимся сделать новую почту доступнее во всех смыслах, в том числе — возможности все действия совершать с клавиатуры. Довольно многое было сделано сразу, подробности можно прочитать в «помощи». Уже после запуска в почте появился новый элемент, позволяющий работать с клавиатуры со списком писем — курсор, показывающий текущее выбранное с клавиатуры письмо. При входе в папку, вы сразу увидите, что самое верхнее письмо более тёмное — это и есть курсор. Вверх и вниз его можно сдвигать обычными курсорным клавишами «вверх» и «вниз». При помощи «пробела» можно выделить письмо, чтобы ответить или переслать его кнопками «R» или «F», пометить кнопкой «L» либо удалить кнопкой «Delete». Нажав «Enter», вы перейдёте к чтению письма. Перемещение по списку с зажатой клавишей «Shift» позволяет делать групповые выделения писем. В ближайшие дни появится также поддержка сочетаний клавиш «Ctrl+вверх/вниз» — это позволит переместить курсор сразу на десяток писем, и «Ctrl + влево/вправо» — переход к предыдущей/следующей странице списка писем. Мы надеемся, что вскоре в нашей почте любое действие можно будет совершить с клавиатуры. А каких клавиатурных действий в новой почте не хватает вам? Андрей Сумин, javascript-разработчик