Сегодня, 14 февраля, Персональному поиску Яндекса исполняется ровно два месяца. С момента появления программы на свет мы получили большое количество отзывов. Среди них были и положительные, и отрицательные, и — что важно! с предложениями и пожеланиями. Спасибо всем тем, кто пишет нам свое мнение о программе — это очень помогает ее совершенствовать. В декабре, когда мы открыли Персональный поиск Яндекса для всех желающих, продукт еще находился в фазе активного тестирования. Поэтому версию первого релиза мы обозначили как 0.9.7. Сегодня мы выпускаем версию 1.0.0. По сути, это первый «настоящий» релиз нашего продукта. В нем исправлены все те ошибки, которые были обнаружены нами (и вами) после декабрьского релиза. Например, исправлены недочеты PDF-парсера, так что скорость индексации документов этого формата существенно увеличилась. С момента выхода версии 0.9.7 у Персонального поиска Яндекса появилось более 20 тыс. постоянных пользователей. То есть за каждый месяц существования продукта аудитории растет примерно на 10 тыс. человек. Мы надеемся, что все больше и больше людей сумеют найти все на своем персональном компьютере. Присоединяйтесь! Александр Быков, менеджер проектов