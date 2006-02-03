Блог Яндекса
февраль 2006
Гражданам Яндекса: из паспортного стола
3 февраля 2006, 14:31
Что писать при входе на Яндекс? Логин? Электронный адрес? А какой из адресов: на Яндекс.Почте или на Народе? Как все сложно... было до недавнего времени :) Теперь наши пользователи могут заходить на любой из сервисов Яндекса, не задумываясь о том, что нужно вводить: свой логин или один из своих е-мейлов @yandex.ru, @narod.ru — любой вариант правильный. Главное — не забудьте пароль. И еще о свободе выбора. Теперь у пользователей есть возможность вводить собственный контрольный вопрос при регистрации на Яндексе. Галина Короленко, менеджер проектов
День Святого Валентина вместе с Яндекс.WiFi и Russian Podcasting
13 февраля 2006, 19:44
Новым поводом для совместной акции Яндекса и Russian Podcasting послужил День всех влюбленных — уже не новый праздник для граждан бывшего Союза, но и не настолько привычный, как 8 марта или 23 февраля. К тому же — не выходной. Ко Дню Святого Валентина «Яндекс» и Russian Podcasting придумали новую игру: вы отправляете звуковую «валентинку» на специальной странице и с этого момента претендуете на призы от организаторов акции. Все, что вам нужно делать — это слушать 14 февраля специальные выпуски подкастов и надеяться, что ваше послание прозвучит в эфире. Подробно об акции WiFi-Valentine читайте на сайте Яндекс.WiFi. Напоминаем вам, что выпуски подкастов вы можете прослушивать прямо в Яндекс.Ленте, просто добавив соответствующий RSS-поток. Наталия Осташева, отдел поддержки неофициальных праздников
Персональному поиску Яндекса - 2 месяца
14 февраля 2006, 12:31
Сегодня, 14 февраля, Персональному поиску Яндекса исполняется ровно два месяца. С момента появления программы на свет мы получили большое количество отзывов. Среди них были и положительные, и отрицательные, и — что важно! с предложениями и пожеланиями. Спасибо всем тем, кто пишет нам свое мнение о программе — это очень помогает ее совершенствовать. В декабре, когда мы открыли Персональный поиск Яндекса для всех желающих, продукт еще находился в фазе активного тестирования. Поэтому версию первого релиза мы обозначили как 0.9.7. Сегодня мы выпускаем версию 1.0.0. По сути, это первый «настоящий» релиз нашего продукта. В нем исправлены все те ошибки, которые были обнаружены нами (и вами) после декабрьского релиза. Например, исправлены недочеты PDF-парсера, так что скорость индексации документов этого формата существенно увеличилась. С момента выхода версии 0.9.7 у Персонального поиска Яндекса появилось более 20 тыс. постоянных пользователей. То есть за каждый месяц существования продукта аудитории растет примерно на 10 тыс. человек. Мы надеемся, что все больше и больше людей сумеют найти все на своем персональном компьютере. Присоединяйтесь! Александр Быков, менеджер проектов
Яндекс.WiFi-Valentine: популярные ведущие говорили из «Космоса»
15 февраля 2006, 18:53
Вчера, в День влюбленных, так активно отмечаемый у нас в последние годы, Яндекс и Russian Podcasting провели новую совместную акцию под кодовым названием WiFi-Valentine. С обеда и до позднего вечера популярные ведущие Василий Стрельников, Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе, Кирилл Михайлов и Олег Чистов, уютно расположившись на диванчиках в ресторане кинотеатра «Космос» (кстати, буквально на днях подключенного к программе Яндекс.WiFi), записывали и выпускали в эфир подкасты, в которых рассказывали трогательные истории из жизни — про любовь, как и положено в такой день. Победители — авторы лучших присланных «валентинок» и просто первые, нашедшие команду подкастеров, тоже могли передать приветы, поэтому весь вечер звучали признания в нежных чувствах Иркам, Машкам и даже Пашкам. Победители получили призы и подарки, в том числе — билеты в кино на взрослые сеансы.Диана Трубецкая, менеджер проектов
В поисках индекса
26 февраля 2006, 03:46
Как найти почтовый индекс по адресу? Яндекс.Адреса могут ответить на этот вопрос. Достаточно ввести в поле «Что» слово «почта», а в поле «Где» — улицу и дом. С большой вероятностью в первых строках результатов поиска вы получите индекс ближайшего почтового отделения. Например: Москва, ул. Живописная, 11, индекс почтового отделения — 123103. Если вы сомневаетесь в найденном индексе, сделайте проверочную работу — веб-поиск даст массу правильных ответов. Александр Ермолаев, разработчик интерфейсов
Новый геоселектор на Яндекс.Погоде
27 февраля 2006, 12:21
Собираетесь в отпуск, к дальним родственникам, в командировку? Посмотреть прогноз погоды в другом городе теперь намного проще: на странице выбора введите первые буквы нужного города и выбирайте города из предложенного списка. А если не помните точного названия (и такое тоже случается), просто наберите название страны — вам будет предложен список городов. Андрей Сумин, разработчик интерфейсов
Улучшаем Яндекс.Картинки
28 февраля 2006, 19:39
В интерфейс поиска картинок было внесено большое количество не бросающихся в глаза изменений. Цель этих изменений — сделать поиск более комфортным и интуитивно понятным. Вот наиболее значимые улучшения: URL-кодированные кириллические имена файлов теперь заменяются на их читаемые варианты;