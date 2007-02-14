Блог Яндекса
февраль 2007
Обнимемся, обнимемся!
14 февраля 2007, 09:43
На эту неделю выпали Масленица, День всех влюбленных, День спонтанного проявления доброты и снег. Мы не могли пройти мимо таких замечательных праздников. Во-первых, напекли много вкусных открыток. Во-вторых, сделали кнопочку «Полюбить» рядом с каждой открыткой. Нажав на нее, вам не придется в следующий раз искать понравившуюся карточку — она будет ждать вас на странице «любимые» (у каждого, разумеется, свои любимые). В-третьих, мы спонтанно создали страницу «сохраненные», на которой каждый авторизованный пользователь сможет хранить нарисованные Яндекс.Красками открытки. И посылать их кому захочется сколько угодно раз (совет: не ставьте никого в копию, когда посылаете, например, «валентинку», для этого существует Bcc :). Вы тоже можете спонтанно или обдуманно проявить доброту и вспомнить о всех своих любимых, знакомых и просто хороших людях — количество поздравлений на человека не лимитировано!Антон Попов, можно просто Валентин
Уголок Японии на Яндексе
16 февраля 2007, 19:43
Как встретить Восточный новый год в гармонии с самим собой и окружающим миром? Можно это сделать, играя в неторопливые логические игры. Яндекс предлагает вам созерцательно покликать мышкой и развить интеллект в головоломке Судоку – мы запасли для вас 9999 вариантов заданий, и у каждого есть возможность разгадать задание первым. Игру можно отложить, пока зеленый чай не заварится в третий раз, а при возвращении продолжить заполнять ячейки цифрами. Для любителей писать иероглифы или просто закрашивать квадратики тушью, наблюдая за появлением картины на фоне восхода солнца за горой Фудзи, мы нарисовали Японские кроссворды. Это игра для любителей прекрасного и тех, кто не любит суеты. Выбирая сложность игры, не забудьте отложить дела, потому что 5 минут на нее явно не достаточно. Антон Попов, держу баланс Инь и Ян(декс)
Новая услуга Директа: SMS-оповещение
20 февраля 2007, 12:44
Директ становится еще удобней. Теперь можно подписаться на SMS-оповещения и оперативно узнавать о том, что средства на рекламной кампании подходят к концу или закончились совсем. Новая услуга стала логическим продолжением виртуальных визиток. Если вы не любите получать SMS глубокой ночью, укажите удобное время, и Директ будет учитывать ваши пожелания. Время отправки сообщений по умолчанию с 9:00 до 21:00. SMS отправляются за счет Яндекса. Теперь ваша рекламная кампания всегда под вашим контролем!Высоцкая Ольга, менеджер проектов, отдел рекламных технологий
Распродажа, скидка, подарок,…
28 февраля 2007, 09:55
Все управление, в конечном счете, сводится к стимулированию активности других людей. Л. Якокка Известно, что подарки, скидки и прочие бонусы стимулируют рост продаж. Мы решили проверить, в какой степени подобные обещания увеличивают привлекательность рекламных объявлений, размещенных клиентами Яндекс.Директа. Для исследования были отобраны объявления, которые показывались в 2006 году и содержали в заголовке и/или в тексте следующие слова: бесплатно (бесплатный), дарим, даром, дешевый (дешевле), доступный, купоны, льготный, недорогой, подарок, распродажа, скидка, сниженные, торопитесь, халява, халявный. Всего таких объявлений набралось несколько десятков тысяч, суммарно они были показаны более 1,5 млрд раз. Сразу выяснилось, что клиенты Яндекс.Директа предпочитают использовать слова-«стимуляторы» в тексте, а не в заголовке объявления: слова из нашего списка в 5 раз чаще встречались именно в тексте рекламного сообщения. При этом рекламодатели стараются не злоупотреблять повторами: одновременное упоминание любого из этих слов и в заголовке, и непосредственно в рекламном сообщении встречается в 10 раз реже, чем только в тексте объявления. Использование подобной лексики приводит к тому, что CTR рекламных объявлений увеличивается в несколько раз (по сравнению со средним на Яндекс.Директе). Например, кликабельность объявления со словом «скидка» в заголовке или в тексте выше средней в 3 раза, а при упоминании слова «дарим» и в заголовке, и в тексте — более чем в 4 раза. Употребив это слово только в заголовке или только в тексте, получим «прирост» CTR примерно в 2 раза. Впрочем, из любого правила есть исключения. Будучи упомянуты в тексте объявления, слова «купоны» и «льготный» повышают кликабельность (см. таблицу), но СTR сообщений с этими словами в заголовке составляет только 0,73 от среднего на Яндекс.Директе, т.е. привлекательность рекламы уменьшается на четверть. В целом, практика подтверждает теорию: потенциальные покупатели демонстрируют повышенный интерес к рекламе, обещающей подарки и скидки. Мы отнюдь не призываем клиентов Яндекс.Директа при составлении рекламных текстов ориентироваться исключительно на результаты нашего исследования. Но предлагая покупателям подарок или бонус, пожалуйста, не обманывайте их — модераторы Яндекс.Директа внимательно следят за тем, чтобы текст размещенного объявления соответствовал предложению на сайте рекламодателя. Захар Плющ, Алексей Амилющенко, блюстители порядка