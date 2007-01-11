Блог Яндекса
январь 2007
Назвался провайдером, полезай в Тариф
11 января 2007, 18:20
Год назад Яндекс начал поддерживать «правильные» тарифы на интернет. Яндекс.Тарифом был назван безлимитный доступ в интернет с фиксированной абонентской платой, не превышающей 30$ в месяц, и скоростью передачи данных не менее 128 кбит/с. Предложения с подходящими техническими условиями, но с чуть более высокой стоимостью называются «тарифами-кандидатами». Если на момент старта проекта Яндекс.Тарифы были только в Москве и ближнем Подмосковье, то сегодня они есть в Калуге, Нижнем Новгороде, Пскове, Ростове-на-Дону, а также в городах бывшего СССР — Одессе и Риге. К сожалению, «правильные» тарифы так и не появились за Уралом — в Екатеринбурге, Тюмени и Уссурийске есть пока только тарифы-кандидаты, а в других сибирских и дальневосточных городах интернет еще дороже. Среди городов-кандидатов появились также Воронеж, Махачкала и Рязань. Сейчас в проекте участвуют 152 провайдера, предлагающие 336 разных Яндекс.Тарифов и 208 тарифов-кандидатов. Двенадцать провайдеров специально изменили условия предоставления доступа, чтобы стать партнерами проекта. Мы надеемся, что в будущем году число наших партнеров будет расти — ведь интернет нужен людям не меньше, чем телефон, и доступ к нему должен стать таким же постоянным и недорогим. Диана Трубецкая, руководитель проекта Яндекс.Тариф
Скачать: зиму, снег, звук метели
12 января 2007, 15:04
Нынешняя необычно теплая зима никого не оставляет равнодушным. Некоторые даже стали забывать, что зимой бывает снег. Да что там снег! Поди докажи, что декабрь и январь — зимние месяцы, если даже наши многочисленные пользователи отправились на поиски зимы. За последний месяц более тысячи пользователей поинтересовались у Яндекса «где зима?». Привыкшие действовать рвутся в бой и пытаются скачать зиму («зима скачать» — 7584 запроса), порядка двенадцати тысяч запросов направлены на поиск зимних картинок на десктоп, при этом потерявшие надежду на снег и холода разводят руками: «Зимы ждала природа» (1447 запросов). Невзыскательные пессимисты готовы удовлетвориться и прошлогодним снегом («прошлогодний снег скачать» — 2179 запросов), вебдванольщики ищут снег с открытым кодом («снег бесплатно» — 1859 запросов), а немерзнущих аудиалов спас бы и просто звук метели («звук метели» — 669 запросов). Яндекс все-таки предполагает, что зима есть, и призывает сохранять спокойствие. Кстати, с наступающим Старым Новым годом! Запросы «шампанское», «оливье» и «селедка под шубой» еще не просрочены :)Наталия Осташева, зимние виды спорта
Яндекс.Деньгами можно оплачивать дневники LiveJournal
16 января 2007, 14:25
Яндекс.Деньги начали год с подключения очередного крупного сервиса — теперь Яндекс.Деньгами можно оплачивать дневники LiveJournal! С этого момента у русских пользователей LiveJournal пропала необходимость искать для оплаты своего экаунта друзей с кредитками, подходящими в данный момент LiveJournal'у, — появился официальный способ моментальной оплаты ЖЖ на территории России. Можно оплатить собственный дневник, получив массу дополнительных возможностей оформления, можно оплатить ЖЖ любимому автору, можно купить футболку с карандашиком, а можно надарить френдам виртуальных подарков — пинту пива, листик клевера, надкусанный пряник. Жаль, что доставляются футболочки все равно только в пределах США. Ни у кого друзья из штатов не едут в Москву в январе? Футболочек захватить. Мы оплатим. Яндекс.Деньгами. Мария Грачева, директор по маркетингу, Яндекс.Деньги
Яндекс.Краски - нарисуйте настроение
17 января 2007, 17:18
Совсем скоро международный день объятий и другие приятные поводы отправить любимым и близким открытки. Особенную радость доставят открытки, сделанные своими руками! Для того, чтобы вы могли потренироваться в создании своих уникальных поздравлений, мы замешали Яндекс.Краски. Вам остается только разбудить воображение. Выбирайте предметы из забавной коллекции готовых изображений (клипарта) — они крутятся, меняют цвет и размер по вашему желанию и «оживают» при переносе на открытку. Не забудьте полистать изображения вправо-влево — там их много. Для тех, у кого хватит времени и умения на «комикс» из трех картинок, жмите на кнопку «слайды» внизу и оживляйте открытку: выбирайте цвета, прозрачность, кисть или карандаш — экспериментируйте! Смело ищите оптимальный фон, шрифт для текста поздравления. Ведь если что-то пойдет не так, последнее действие всегда можно отменить. А еще в Красках есть анимированные кисти: провел линию — и готовы пульсирующие сердца, провел другую — и на открытке пошел снег. Попробуйте написать текст такой кистью — это завораживает... Да, чуть не забыл: ни в коем случае не нажимайте на иконку со знаками «?» — или потом не говорите, что мы вас не предупреждали!Антон Попов, в Красках с головы до ног
Яндекс.Маркет: в новый год с новыми категориями
19 января 2007, 11:15
Новый год на Яндекс.Маркете начался с открытия четырех новых категорий. Любители путешествий теперь могут выбрать GPS-навигатор. В каталоге представлены как самостоятельные модели, так и дополнительные модули для КПК и ноутбуков. Помимо универсальных моделей вы найдете у нас навигаторы для спортсменов, автомобилистов, велосипедистов и даже специальные морские и авиационные модели. При покупке GPS-навигатора также советуем обратить внимание на карты местности для него, если, конечно, выбранная модель имеет возможность загрузки навигационных карт. Фотолюбители и профессионалы наверняка обрадуются появлению на Маркете категории Объективы, в которой смогут найти модели, соответствующие любым их требованиям и запросам, начиная от стандартных Zoom-объективов и заканчивая оптикой для решения специальных задач, к которой, например, можно отнести объективы со сверхбольшим углом зрения, именуемые в народе «Рыбий глаз». Также мы приготовили подарок для увлеченных кулинаров. Это новая категория Блендеры, в которой представлены как простые модели для приготовления пюре и коктейлей, так и многофункциональные кухонные агрегаты, комплектующиеся несколькими насадками и способные не только измельчить и перемешать продукты, но и замесить тесто, приготовить мясной фарш и наколоть лед. И, наконец, еще одна новинка в разделе бытовой техники для кухни — ставшие в последнее время очень популярными Фильтры для очистки воды. Разнообразие представленных в каталоге моделей порадует даже самых искушенных пользователей. Недорогие и простые в использовании традиционные кувшины и насадки на кран, напольные и настольные диспенсеры для офиса, более сложные системы, требующие установки в водопроводную систему, — вы сможете выбрать на Яндекс.Маркете то, что нужно именно вам.Виктория Плаксина, руководитель контент-службы Яндекс.Маркета
Яндекс.Новости как зеркало российских регионов
23 января 2007, 20:12
Сегодня на Яндекс.Новостях появилось пять новых региональных разделов: Абакан, Благовещенск, Махачкала, Оренбург и Якутск. Информационная карта России по версии нашей службы выглядит теперь так: Розовым отмечены регионы, имеющие свой раздел на Яндекс.Новостях. Белым — те, для которых нам не удалось собрать достаточного количества сюжетов. По карте хорошо видно — чем ближе к Москве, тем беднее информационное поле. Центральный и Приволжский федеральные округа заполнены на 40%, причем отдельно Центральный — всего на 23%, в то время как регионы остальных пяти округов охвачены на 60-70% каждый. И только в СЗФО каждый регион имеет свою страницу на Яндекс.Новостях. Возможно, жизнь в «белых пятнах» карты Яндекс.Новостей не менее интенсивна и насыщена событиями. Но, к сожалению, нам не удается найти тех, кто мог бы поделиться информацией. Возможно, это секрет? Если вы можете подключить к Яндекс.Новостям сайт СМИ вашего региона, напишите нам об этом!Татьяна Платонова, руководитель службы Яндекс.Новости
Гора не идет верблюду
26 января 2007, 17:49
Расслабившиеся за время новогодних праздников и такой странной, не похожей на зиму, погоды, московские водители вчера были застигнуты врасплох. Наступление холодов и сильный снегопад превратили дороги в одну огромную непрекращающуюся пробку. График загруженности московских дорог, который мы привыкли величать «верблюдом» из-за явно наблюдаемых двух пиков-горбов, вчера претерпел значительные изменения. Его «горбы» — утренний и вечерний часы пик — срослись в огромную, на целый день, «гору». С полвосьмого утра до полдвенадцатого ночи добраться наземным транспортом куда-либо было очень сложно, а порой просто невозможно. Если еще два месяца назад близкое к катаклизму 9-балльное состояние московских дорог выглядело на графиках как кратковременные пики, вчера такая загруженность сохранялась в течение многих часов, с 16:40 до 21:20. И даже после полуночи Москва не успокоилась. Пробки показывали 5 баллов, которые были прежде свойственны только дневному трафику. Предчувствуя подобные катаклизмы, предусмотрительные владельцы сайтов разместили на своих страницах информер Пробок от Яндекса. Это позволило им и их читателям следить за вчерашним дорожным буйством и планировать свои передвижения, не отвлекаясь от привычных интернет-сайтов. Людмила Парфенова, третью жизнь за рулем
Даешь два экватора
31 января 2007, 20:14
Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Москва, Новосибирск, Одесса, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск — что общего между всеми этими городами? То, что в каждом из них в этом году точно состоится семинар «Рекламные возможности Яндекса». Пролетев в прошлом году в общей сложности более 40 тысяч километров, что составляет длину экватора Земли, в этом году мы взяли на себя повышенные обязательства. Если в прошлом году мы провели семинары в 12 городах России и Украины, то в этом таких городов будет как минимум 14. Причем этот список, скорее всего, увеличится. Сейчас мы ждем от наших партнеров подтверждение семинара в Саратове, а также - в украинских «миллионниках», Киеве и Днепропетровске. В трех из заявленных городов (Москва, Санкт-Петербург и Одесса) мы проведем двухдневные коммерческие семинары с сертификацией участников. Участие в остальных семинарах — традиционно бесплатно для слушателей. В отличие от двух прошлых лет, когда мы ездили по регионам в рамках программы «Недель цифровых технологий», организованных компаниями Intel и ТрансТелеКом, в этом году все семинары по регионам мы проводим с Региональными коммерческими партнерами Яндекса. Вот список партнеров, которые станут помогать нам в организации семинаров (за что им огромное спасибо!): «Митра» и «Регионинфо» (Барнаул), «Велест» (Воронеж), «Айтекс» и IT MIX (Екатеринбург), «Центр Веб-решений» (Иркутск), «Матрица» и RiTE MEDiA (Казань), Spider Group (Краснодар), R.Time.Group (Новосибирск), «Интернет-Пермь» (Пермь), Mibok (Ростов-на-Дону), «РУДизайн» (Сочи), «Сумма технологий» (Хабаровск). Наши семинарские планы опубликованы на странице http://advertising.yandex.ru/seminar/. На этой же странице будет объявляться регистрация на очередной семинар (обычно это происходит примерно за месяц до начала). Кроме того, на самой странице можно оставить заявку, и мы напомним о семинаре, который будет в нужном вам городе/регионе. Буду рад встретиться с читателями этого текста на наших семинарах.Алексей Амилющенко, докладчег