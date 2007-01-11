Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Москва, Новосибирск, Одесса, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Хабаровск — что общего между всеми этими городами? То, что в каждом из них в этом году точно состоится семинар «Рекламные возможности Яндекса». Пролетев в прошлом году в общей сложности более 40 тысяч километров, что составляет длину экватора Земли, в этом году мы взяли на себя повышенные обязательства. Если в прошлом году мы провели семинары в 12 городах России и Украины, то в этом таких городов будет как минимум 14. Причем этот список, скорее всего, увеличится. Сейчас мы ждем от наших партнеров подтверждение семинара в Саратове, а также - в украинских «миллионниках», Киеве и Днепропетровске. В трех из заявленных городов (Москва, Санкт-Петербург и Одесса) мы проведем двухдневные коммерческие семинары с сертификацией участников. Участие в остальных семинарах — традиционно бесплатно для слушателей. В отличие от двух прошлых лет, когда мы ездили по регионам в рамках программы «Недель цифровых технологий», организованных компаниями Intel и ТрансТелеКом, в этом году все семинары по регионам мы проводим с Региональными коммерческими партнерами Яндекса. Вот список партнеров, которые станут помогать нам в организации семинаров (за что им огромное спасибо!): «Митра» и «Регионинфо» (Барнаул), «Велест» (Воронеж), «Айтекс» и IT MIX (Екатеринбург), «Центр Веб-решений» (Иркутск), «Матрица» и RiTE MEDiA (Казань), Spider Group (Краснодар), R.Time.Group (Новосибирск), «Интернет-Пермь» (Пермь), Mibok (Ростов-на-Дону), «РУДизайн» (Сочи), «Сумма технологий» (Хабаровск). Наши семинарские планы опубликованы на странице http://advertising.yandex.ru/seminar/. На этой же странице будет объявляться регистрация на очередной семинар (обычно это происходит примерно за месяц до начала). Кроме того, на самой странице можно оставить заявку, и мы напомним о семинаре, который будет в нужном вам городе/регионе. Буду рад встретиться с читателями этого текста на наших семинарах.Алексей Амилющенко, докладчег