Блог Яндекса
март 2007
Блогосфера в кармане
9 марта 2007, 17:05
Яндекс открывает версию поиска по блогам для мобильных устройств: http://pda.blogs.yandex.ru. С сегодняшнего дня владельцы КПК смогут узнать о самом интересном в блогосфере, где бы они ни находились. Теперь всегда можно быть в курсе наиболее значимых событий в интернете, узнать о самых обсуждаемых фильмах, выставках или сериалах. Кроме индикатора актуальных тем для обсуждения, Яндекс.Блоги — способ узнать мнения людей обо всём на свете. Например, прежде чем покупать новый телевизор, вы, не выходя из магазина, сможете узнать, что думают о нем люди, у которых уже есть такая модель. Мы всегда стараемся сделать наши сервисы доступнее и надеемся, что PDA-версия поиска по блогам понравится всем владельцам КПК и будет удобной для них.Антон Волнухин, руководитель службы Поиска по блогам
Новая новая страница результатов поиска по блогам
15 марта 2007, 17:16
Некоторое время назад мы представили вам бета-версию новой страницы с результатами поиска по блогам. В ней было много улучшений и новых возможностей. Тогда же мы спросили, что вам нравится или не нравится в ней, попросили ваших предложений о том, как сделать её ещё лучше. Мы учли все конструктивные предложения и сделали новую версию. Посмотреть на неё можно по тому же адресу, что и раньше: http://blogs.yandex.ru/search.beta.xml. Мы, конечно же, будем очень благодарны за любые идеи по улучшению страницы результатов и просто отзывы о новом варианте этой страницы.Антон Волнухин, любитель хороших хороших результатов
Яндекс.Кубок шагает по стране
22 марта 2007, 12:27
Яндекс.Кубок рад сообщить своим постоянным игрокам и всем желающим проверить уровень своего владения приемами быстрого ориентирования на интернет-просторах о бодром старте весеннего цикла региональных игр. Напомним, что в 2003 году Яндекс опубликовал методику проведения поисковых соревнований под лицензией copyleft, с тех пор соревнования проводились в разных регионах, с разной аудиторией и на разных языках. И если весной 2004 года прошел всего один региональный кубок, а в 2005 и 2006 — меньше десяти, то нынче ожидается порядка двадцати соревнований с марта по май. В этом месяце уже прошли кубки в Казани, Новосибирске и Чаплыгине (Липецкая обл), идут предварительные туры в Самаре, сегодня пройдет соревнование в Одессе. Информация о грядущих кубках будет появляться на странице ближайших соревнований. Расширяется и зона покрытия. Новые точки на карте Кубка: Самара, Пермь, Волгоград, Ижевск, Тюмень, Омск, Чаплыгин Челябинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Йошкар-Ола, Волжский, Оренбург, Пенза, Армавир, Калининград, Брянск, Новый Уренгой. Список может пополняться, а в отдельных городах ожидается даже несколько соревнований. Радует готовность наших партнеров — региональных агентств — поддержать кубок в его размахе. В наступающем сезоне организаторы разделились примерно 50/50 (учебные заведения/региональные агентства). Репортажи с мест событий осуществляются региональными СМИ: теле- и радиоканалами, газетами и журналами. По городам мелькают афиши и листовки: «А ты зарегистрировался для участия в Кубке?». Участники не пропустят информацию о грядущем турнире. Остается порадоваться количеству призов, которые достанутся победителям. Читайте новости о предстоящих и прошедших кубках в СМИ и на сайте kubok.yandex.ru, узнавайте о возможностях участия ваших городов в кубковом движении. Желаем удачи! Эльвира Мухаметшина, руководитель поисковых соревнований
Поиск по френдленте
22 марта 2007, 15:52
Где ещё можно найти самое лучшее, как не у собственных друзей? Сегодня Яндекс открывает новую возможность для блоггеров и всех, кто интересуется блогами: поиск по записям своих друзей. Вы помните, что видели в своей френдленте запись, но не помните, кто её написал? Или вы хотите узнать, что ваши друзья думают о каком-то событии? Теперь это легко сделать — просто укажите имя пользователя, по записям друзей которого вы хотите искать, в форме расширенного поиска. Также форму поиска по френдленте теперь можно установить к себе в блог (а можно установить и форму, в которой можно выбрать — искать ли по самому блогу или по его друзьям). Сегодня доступен поиск по френдлентам пользователей сервисов LiveJournal.com, LiveInternet.ru и Diary.ru. Если вы — администратор службы хостинга блогов, и хотите, чтобы пользователи вашего сервиса тоже могли искать по своим друзьям, пожалуйста, напишите об этом письмо по адресу support@blogs.yandex.ru.Антон Волнухин, нахожу самое интересное у друзей
Что объединяет псковичей и одесситов?
23 марта 2007, 13:06
В феврале на проекте Яндекс.Города изменился алгоритм подсчета интернет-индекса: мы решили, что блоги — достаточно важный показатель интернет-активности, так что надо поведение блоггеров начать как-то учитывать. В процессе выбора подходящей характеристики городской блогосферы мы много экспериментировали и смотрели на разные получающиеся зависимости. В итоге решили использовать в качестве индикатора активности городских блоггеров число постов в блоги из этого города за месяц, отнесенное к числу тамошних пользователей интернета. Приняв такое решение, мы вспомнили, как полгода назад в исследовании блогосферы наши аналитики отмечали, что блоггеры активнее всего в больших городах. Поэтому стало интересно построить зависимость нашей метрики — числа постов на душу интернет-населения города — от размеров самого города. Получилась вот такая картинка, где по горизонтальной оси отложено население города в миллионах жителей, а по вертикальной — активность городских блоггеров (за 100% принята активность москвичей): Хорошо видно, что в среднем тенденция подтверждается. Но вот две точки очень сильно отклоняются от средней картины для городов с населением меньше 2 млн. человек, эти точки относятся к Одессе и Пскову. Одесский выброс не вызывает большого удивления: одесситы знамениты разговорчивостью и любовью к колоритному словесному самовыражению. А вот псковичи нас всерьез изумили. Вот и думаем теперь, почему Псков оказался такой яркой звездой на небосклоне российской блогосферы…Андрей Себрант, Яндекс.Городской голова
МойКруг.ру - часть Яндекса
28 марта 2007, 13:51
Всем привет! Меня зовут Илья Широков. Я - руководитель и сооснователь проекта Мой Круг. Я развивал этот сервис с самого первого дня, и сегодня мне посчастливилось сообщить вам о том, что наш проект приобретен Яндексом! Наша команда перешла на работу в Яндекс, и теперь мы работаем в очень удобном офисе Яндекса. Возможно, это звучит шаблонно, но нами движет желание создать по настоящему полезный проект и сделать мир немного лучше. И теперь, вместе с Яндексом, у нас появились все возможности для реализации этой цели. В нашем распоряжении масса ресурсов, которые мы будет использовать для того, чтобы улучшить жизнь пользователей Моего Круга. Например, уже сейчас вы можете заметить, что Мой Круг работает быстрее - это благодаря новым серверам Яндекса. У нас наполеоновские планы, а это значит, что нам нужны единомышленники, которые помогут нам воплотить их в жизнь. Поэтому, сейчас мы ищем талантливых разработчиков в нашу команду. Если вы хотите работать над интересным проектом и воплощать свои идеи в жизнь свяжитесь со мной (shirokov.moikrug.ru). Нам очень нужны хорошие специалисты в верстке, PHP, JavaScript и PostgreSQL. О том, как нам работается в Яндексе лучше всего расскажет Дима Котеров, главный архитектор и со-основатель Моего Круга, а также автор книг по PHP и проекта dklab: «Мы работаем в Яндексе недавно. Однако могу передать первые впечатления от общения с новыми коллегами. Во-первых, все, с кем мне приходится контактировать, очень приветливы и всегда готовы помочь, ответить на любые вопросы и даже задержаться на работе до поздней ночи ради того, чтобы ввести тебя в курс дела. Во-вторых, сразу же бросается в глаза профессионализм людей: мы свободно общались практически на любые темы, касающиеся технического устройства Моего Круга, тонкой настройки ОС и т.д. Лично я еще нигде не видел столь большого числа профессионалов столь высокого класса. Стоит еще отметить, что люди переполнены энтузиазмом и по-настоящему любят свою работу. Очень приятно было это видеть, ведь я сам именно такой человек. В Яндексе значительно больше народу, чем было у нас. И темп работы более размеренный. Здесь прежде, чем внедрять новую функциональность, ее обсуждают и тестируют неделями, т.е. на согласования уходит ощутимо большая часть времени, чем это было в стартапе. Правда, мы решили, что скорость разработки Моего Круга не должна из-за этого подвергаться изменениям, и по-прежнему придерживаемся недельного релиз-цикла. Приятно еще то, что можно в любой момент пойти на кухню и поесть: еда есть всегда, причем - разная и в неограниченном количестве. Пожалуй, это самые главные отличия, потому что остальных установок Яндекса мы (с той или иной погрешностью) придерживались и в стартапе». Илья Широков, руководитель и со-основатель Мой Круг.ру
Эффективность позиций Директа
29 марта 2007, 15:30
Существует такое мнение, что в Яндекс.Директе важнее всего позиция размещения. Отчасти это действительно так – переходов с объявления, размещенного на первой позиции (справа от результатов поиска), больше, чем, скажем, по 15-ой или 22-ой. Однако проведенное нами небольшое исследование показывает, что первая позиция с точки зрения эффективности не всегда является доминирующей. Что же тогда определяет популярность объявления? График свидетельствует о том, что количество кликов относительно резко снижается только после пятой позиции. Разгадка этого проста – пятая позиция у большинства пользователей находится как раз на границе «первого экрана», а четверть посетителей, по различным причинам (находят нужное раньше, формулируют запрос по-другому, выключают соединение и т.п.), отказываются скроллить страницу. Объявления на «первом экране» собирают хоть и не одинаковое количество переходов, но критических разрывов между ними нет. Визуально может показаться, что первая позиция значительно возвышается над остальными, но это ощущение обманчиво – разница между первой и второй позициями примерно такая же, как между второй и третьей: около 30%. Нередко объявления, расположенные на третьей или четвертой позиции, оказываются для людей гораздо более привлекательными. Все это в очередной раз говорит о том, что популярность того или иного объявления Яндекс.Директа напрямую зависит от качества рекламного предложения. Не позиция красит объявление, объявление – позицию. Речь идет не о каких-то изысках, а об умении найти точные слова, чтобы моментально заинтересовать потенциального покупателя. Кроме качества текста, второе условие успеха объявления – попадание в «гарантию». Как известно, в Директе по ключевым словам «гарантированно», то есть всегда и при любой погоде, на первом экране демонстрируются только четыре объявления, лучших по показателям кликабельности и цены за клик. Остальные – выводятся от случая к случаю. Поэтому рекламодателям надо следить, чтобы их объявление постоянно находилось в «гарантии», а уж каким оно будет по счету – дело второе. А что касается первой позиции... Она никогда не выйдет из моды, потому что быть наверху и престижно, и кликов при прочих равных там все-таки больше. Но Яндекс.Директ – не олимпийский комитет, и золотой медали за первое место здесь не вручают. Поэтому наш совет рекламодателям – ищите уникальное торговое предложение и выражайте его лучше, точнее, убедительнее конкурентов, и тогда будет вам если не счастье, то хороший CTR.Антон Попов, менеджер проектов
У пресс-портретов появилась «морда»
29 марта 2007, 20:18
Год назад в Яндекс.Новостях появились пресс-портреты — автоматически созданные дайджесты о человеке по материалам СМИ. Сначала это была только текстовая информация: сведения о местах работы и должностях, прямая речь, высказывания третьих лиц. Со временем мы научились работать с датами — теперь в пресс-портретах можно найти дни рождения и смерти. Мы научились не просто выделять имена в новостном сюжете, но и понимать, о каком именно человеке идет речь, и предлагать ссылку на нужный пресс-портрет в блоке «сюжет в лицах». А к каждому пресс-портрету показывать список связанных с ним персонажей. Пресс-портреты позволяют легко получить список самых популярных боксеров-тяжеловесов или французских писателей, узнать, кто в компании Microsoft занимается маркетингом и выяснить, что фраза «Иванов из Яндекса» может относиться по меньшей мере к трем разным людям. Главная страница раздела пресс-портреты (http://news.yandex.ru/people/) представляет новостную картину через призму главных участников — герои основных новостей, последние отставки и назначения, известные люди, отмечающие сегодня день рождения. Как и все, что связано с пресс-портретами, главная страница формируется полностью автоматически, а мы по-прежнему будем работать над совершенствованием алгоритмов и будем рады всем замечаниям и предложениям, связанным с сервисом. Лев Гершензон