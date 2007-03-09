Всем привет! Меня зовут Илья Широков. Я - руководитель и сооснователь проекта Мой Круг. Я развивал этот сервис с самого первого дня, и сегодня мне посчастливилось сообщить вам о том, что наш проект приобретен Яндексом! Наша команда перешла на работу в Яндекс, и теперь мы работаем в очень удобном офисе Яндекса. Возможно, это звучит шаблонно, но нами движет желание создать по настоящему полезный проект и сделать мир немного лучше. И теперь, вместе с Яндексом, у нас появились все возможности для реализации этой цели. В нашем распоряжении масса ресурсов, которые мы будет использовать для того, чтобы улучшить жизнь пользователей Моего Круга. Например, уже сейчас вы можете заметить, что Мой Круг работает быстрее - это благодаря новым серверам Яндекса. У нас наполеоновские планы, а это значит, что нам нужны единомышленники, которые помогут нам воплотить их в жизнь. Поэтому, сейчас мы ищем талантливых разработчиков в нашу команду. Если вы хотите работать над интересным проектом и воплощать свои идеи в жизнь свяжитесь со мной (shirokov.moikrug.ru). Нам очень нужны хорошие специалисты в верстке, PHP, JavaScript и PostgreSQL. О том, как нам работается в Яндексе лучше всего расскажет Дима Котеров, главный архитектор и со-основатель Моего Круга, а также автор книг по PHP и проекта dklab: «Мы работаем в Яндексе недавно. Однако могу передать первые впечатления от общения с новыми коллегами. Во-первых, все, с кем мне приходится контактировать, очень приветливы и всегда готовы помочь, ответить на любые вопросы и даже задержаться на работе до поздней ночи ради того, чтобы ввести тебя в курс дела. Во-вторых, сразу же бросается в глаза профессионализм людей: мы свободно общались практически на любые темы, касающиеся технического устройства Моего Круга, тонкой настройки ОС и т.д. Лично я еще нигде не видел столь большого числа профессионалов столь высокого класса. Стоит еще отметить, что люди переполнены энтузиазмом и по-настоящему любят свою работу. Очень приятно было это видеть, ведь я сам именно такой человек. В Яндексе значительно больше народу, чем было у нас. И темп работы более размеренный. Здесь прежде, чем внедрять новую функциональность, ее обсуждают и тестируют неделями, т.е. на согласования уходит ощутимо большая часть времени, чем это было в стартапе. Правда, мы решили, что скорость разработки Моего Круга не должна из-за этого подвергаться изменениям, и по-прежнему придерживаемся недельного релиз-цикла. Приятно еще то, что можно в любой момент пойти на кухню и поесть: еда есть всегда, причем - разная и в неограниченном количестве. Пожалуй, это самые главные отличия, потому что остальных установок Яндекса мы (с той или иной погрешностью) придерживались и в стартапе». Илья Широков, руководитель и со-основатель Мой Круг.ру