Блог Яндекса
октябрь 2007
Из Украины, с письмом!
1 октября 2007, 18:10
После запуска домена yandex.ua как регионального портала для украинских пользователей мы практически сразу начали получать письма с вопросами «А когда Яндекс планирует давать почтовые адреса в этом домене?». Тогда мы не очень понимали, зачем это людям. Но подумали, а почему и в самом деле не дать возможность тем, кто этого хочет, использовать адреса типа vasya@yandex.ua. И сделали это. Теперь у каждого пользователя почты Яндекса в интерфейсе появилась возможность выбрать адрес yandex.ua в качестве адреса исходящей почты, а принимать почту для такого адреса мы умеем по умолчанию. Листуймося!Сергей Петренко, Антон Забанных, почтальоны
Календарь Яндекса: как ничего не забыть
1 октября 2007, 19:15
Осенью новый сезон открывают театры и телевизионные каналы, активно проходят кинопремьеры, выставки и концерты. Событий так много и всюду хочется успеть. Календарь Яндекса поможет в этом стремлении – теперь Яндекс.Телепрограмма и Яндекс.Афиша не только показывают анонс и время начала сеанса, но и могут напомнить о событии по электронной почте и SMS. Как добавить событие Добавить в Календарь напоминание о фильме и концерте проще простого. Зайдите на Яндекс.Телепрограмму или Яндекс.Афишу и, выбрав сеанс интересного фильма, наведите на него курсор. Кликните по значку , чтобы событие попало в Календарь. Перед началом сеанса вам придет оповещение по электронной почте или SMS. Чтобы изменить способ оповещения по умолчанию, зайдите в настройки вашего Календаря.
Екатеринбург из космоса
3 октября 2007, 18:20
Наступила осень, земная поверхность стремительно покрывается опавшими желтыми листьями, солнце все чаще прячется за серыми осенними тучками, а мы тем временем выпускаем обновление карты Екатеринбурга. Да не просто обновление карты, а еще и с дополнением: спутниковыми снимками Екатеринбурга. На сегодняшний день это самые свежие спутниковые снимки Екатеринбурга в интернете. Они датированы летом прошлого года и получились весьма удачными, погода была ясной. Спутниковые снимки и обновленная карта Екатеринбурга станут доступны посетителям «большого» Яндекса и пользователям «Мобильных Яндекс.Карт» одновременно.
Школа анализа данных на Физтехе
4 октября 2007, 13:59
Ректор Физтеха академик Н.Н.Кудрявцев и генеральный директор Яндекса Аркадий Волож подписали договор об образовании базовой кафедры Физтеха при Школе анализа данных. Кафедра так и называется: «Анализ данных». Она позволит целенаправленно специализировать часть студентов Физтеха в области разработки приложений завтрашнего интернета. Кафедра уже набрала 7 студентов, которые будут делать свои магистерские дипломы по этой новой специальности. Кафедральные студенты будут загружены намного сильней, чем остальные студенты Школы. Вместо двух основных курсов и одного по выбору, у них будет четыре основных обязательных курса. Одновременно с этим они будут стажироваться в Яндексе. Это станет возможным потому, что эта работа будет засчитываться им в Физтехе как основное образование. В родном институте им останется пройти только общеобразовательные курсы. Пожелаем им успехов. Илья Борисович Мучник, директор Школы
Яндекс.Деньги разрушают пирамиды
5 октября 2007, 17:26
Яндекс.Деньги разработали и запустили специальную программу отстрела финансовых пирамид. Цель программы — мошенники, предлагающие «отправить 30 рублей на шесть кошельков Яндекс.Денег и получить на свой кошелек 300 рублей». За первые три недели работы программы заблокировано больше 1000 пирамид — примерно по 45 в день. Все новые пирамиды обнаруживаются теперь в течение одного дня, а все участвующие кошельки оперативно блокируются для выявления мошенников. Мы надеемся, что в скором времени финансовые пирамиды исчезнут как явление. А пока помните, что осторожность всегда кстати, и при получении подобных писем от мошенников сообщайте в службу поддержки.Мария Грачева, Яндекс.Деньги
Встреча JUG.RU в Москве
8 октября 2007, 12:34
7 лет назад в Питере прошла первая встреча сообщества программистов JUG.RU. Теперь, благодаря Яндексу, JUG.RU приходит в Москву. Встреча состоится 13 октября (суббота) в 16 часов в офисе Яндекса на Самокатной. Доклады: Роман Елизаров, Designing High-Performance Distributed Systems for Event Processing. Анатолий Орлов, Архитектура Яндекс.Поиска. Для регистрации пришлите свою фамилию и имя на русском языке на yasha@telamon.ru. Регистрация мягкая, достаточно просто послать письмо, подтверждения не высылаются. После официальной части планируется совместное посещение бара для неформального общения. Яков Сироткин, пассажир поезда "Красная Стрела"
Ещё один аксессуар от Яндекса
8 октября 2007, 17:27
Наши модельеры haute couture дизайнеры и разработчики приготовили небольшой стильный аксессуар для ваших сайтов и блогов. Он сочетает в себе классические черты и веяния современной моды, а главное — следует модным тенденциям любого сезона: в зимние дни добавит вашему сайту морозно-синих цветов, летом будет солнечно сиять желто-оранжевыми оттенками. Новый информер Погоды (а речь именно о нём) поможет вам всегда быть в курсе капризов моды природы: Москва и Альбукерке, Душанбе и Санта-Крус, Гоа и Гонолулу — ничто не ускользнет от вашего внимания. Серия возможностей нового информера наверняка понравится каждому современному человеку. Погода в 1700 городах мира и температура воды для курортов — для любителей активного отдыха. Предупреждения о близящихся похолоданиях или потеплениях — для тех, кто привык всегда быть в курсе. И — изюминка. По пятницам информер помогает планировать выходные. Эта функция незаменима для занятых людей. Получить аксессуар совершенно бесплатно можно здесь. Хорошей вам погоды!Людмила Парфенова, немножко модница
Запомнить всё
9 октября 2007, 12:42
На Маркете теперь можно «запомнить» любое предложение, представленное магазинами, чтобы в дальнейшем рассмотреть его подробнее. Как и прежде, для сохранения товара вам нужно добавить его в список своих покупок. По такому же принципу сохраняются группы, то есть товары в нескольких различных комплектациях. Напомним, что для того, чтобы товары жили в списке покупок дольше одной сессии, нужно быть авторизованным. И еще одна новость — для дотошных покупателей. У многих популярных моделей на Маркете (например, у телефона Nokia N95) появились официальные руководства по эксплуатации и ссылка на страничку модели на сайте производителя. Удачных покупок!Олег Богумирский и Дмитрий Трофимов, Санкт-Петербург
Кубок Перми на приз Главы города
9 октября 2007, 14:30
12 октября 1350 года родился князь Дмитрий Донской. Через 142 года Колумб открыл Америку, а в 1940 — в Москве открылся Концертный зал имени П.И.Чайковского. Нынешнее 12 октября тоже может войти в историю: именно в этот день стартует Кубок Перми по поиску в интернете на приз Главы города по лицензии и при поддержке Яндекса. Один из призов этого Кубка — специально изготовленные наручные часы с символикой Перми. Пермский Кубок станет первым поисковым соревнованием, поддержанным официальным представителем власти.Эльвира Мухаметшина, руководитель регионального направления Кубка
Яндекс.Маркет за здоровье нации!
10 октября 2007, 17:11
Давно известно, что здоровье не купишь. То, что дано нам от природы, нужно поддерживать, чтобы и через много лет чувствовать себя молодым и полным сил. Поможет тут только здоровый образ жизни: правильное питание, достаточная продолжительность сна и, конечно, физическая активность. Похоже, лето закончилось, а с ним и утренние пробежки, купание, катания на роликах или велосипеде. С каждым днем все сложнее заставить себя выйти на промозглую и дождливую улицу. Кто-то уже расслабился и готов к «зимней спячке», а для тех, кто не хочет терять спортивную форму, Яндекс.Маркет своевременно предлагает новые категории товаров: велотренажеры и беговые дорожки. В нашем каталоге представлены модели на любой вкус и кошелек: от простых, проверенных временем, до самых современных, оборудованных DVD-плеером, цветным монитором и с возможностью программирования тренировки. Немало там и профессиональных тренажеров, которые предназначены для интенсивной эксплуатации и могут быть установлены даже в крупных фитнес-центрах и тренажерных залах. Желаем удачного выбора и отличного здоровья! Виктория Куракина, контент-менеджер Яндекс.Маркета
Миллиард показов объявлений Директа
10 октября 2007, 17:26
Всю прошлую неделю отдел рекламных технологий Яндекса, затаив дыхание, ждал недельных итогов и вот дождались - впервые в истории Рунета Яндекс преодолел порог в 1 000 000 000 показов объявлений Директа за неделю, а недельная рекламная аудитория Яндекс.Директа за первую неделю октября достигла уже 17,8 млн. человек, что согласно летнему исследованию ФОМ сопоставимо со всей недельной интернет-аудиторией России. Мы рады, что объявления Яндекс.Директа может увидеть каждый пользователь Рунета, ведь они помогают сделать правильный выбор — стать клиентами наших рекламодателей :). Антон Попов, миллиардер
Ваш персональный юридический консультант на Яндекс.Словарях
12 октября 2007, 13:00
В наше время необходимо быть юридически подкованным, чтобы ориентироваться в большом количестве принимаемых законодательных актов, а также вносимых в них изменениях и дополнениях. Практически каждый взрослый человек хоть раз в жизни читал и подписывал договор, сталкивался с проблемами оформления разного рода документов. Теперь все пользователи Яндекс.Словарей могут повысить свою юридическую грамотность, воспользовавшись Большим юридическим словарем. Словарь толкует более 7000 понятий, в нем представлены основные отрасли права, включая международные и зарубежные. Книга содержит определения таких дисциплин как криминалистика, криминология, судебная медицина, история государства и права. Что касается упоминаемых выше договоров, в Большом юридическом словаре можно ознакомиться со всеми их видами, как то Договор Контрактации, Договор Лизинга, Договор Ренты и т.д. Надеемся, что новый словарь станет вашим помощником в учебе, в работе и в повседневной жизни, а также наверняка пригодится при написании рефератов, курсовых и дипломных работ по правовой тематике. Елена Лаврова, менеджер по работе с издательствами
Яндекс наводит и показывает мосты
12 октября 2007, 18:25
Новосибирск — четвертый город на Яндекс.Картах, к которому мы добавили спутниковые снимки. С ними традиционно можно делать много интересного. Например, находить что-то круглое. Лично меня больше всего тянет рассматривать реку — огромную Обь и длинные мосты через нее. Например, самый длинный метромост в России. Или вот другой мост, отлично сфотографирован со спутника, я считаю. Кроме того, подсказывают коллеги-новосибирцы, в городе находится Географический центр России. Но кроме источника подобных развлечений карта Новосибирска теперь должна стать еще более полезным инструментом для горожан. Ведь дома и улицы на ней можно находить с помощью поиска, и рассматривать найденное в режиме «спутник» или «гибрид». Вы собрались в театр? Новосибирский оперный театр, Красный проспект, 36 Ностальгия по альма-матери? НГТУ находится рядом с метро «Студенческая» В любом случае, никто не знает город лучше его жителей. А для того, чтобы это было приятно не только глазу, но и кошельку, Яндекс сегодня открыл еще один мост, став для Новосибирска локальным ресурсом. Теперь спутниковые снимки перестанут быть дорогим удовольствием! Так что пользуйтесь на здоровье! Маша Лауфер, показатель мостов
Итоги «Интернет-математики 2007»
16 октября 2007, 13:00
Год назад мы объявили о втором конкурсе научных проектов «Интернет-математика 2007». Сегодня мы подводим итоги: опубликованы поступившие отчеты, выходит печатный сборник работ участников, в рамках конференции «Электронные библиотеки 2007» состоится семинар. Приятно отметить, что доклады участников «Интернет-математики 2007» представлены и в основной программе конференции. Обложку бумажного сборника украсила работа художника Геннадия Трошкова «Пирамида 1» (2005). По нашему мнению, композиции художника прекрасно иллюстрируют тот непростой предмет исследований, которым занимаются интернет-математики.
Найдётся всё... снова и снова
16 октября 2007, 18:03
Давайте проведем небольшой тест. Подумайте, бывало ли с вами такое? «На прошлой неделе случайно нашла классный сайт, а сейчас уже не помню ни его адреса, ни запроса, по которому его нашла». «Я привык, что мой любимый интернет-магазин находится в результатах запроса на четвертом месте. А теперь его там нет, и адрес я, конечно же, не помню». «Некоторое время назад я заметила, что периодически повторяю свои запросы, потому что снова забыла, «как пройти в библиотеку». :) Если вам знакома хотя бы одна из этих ситуаций, то в этом вы схожи с миллионами других пользователей интернета. А раз так, вам просто необходимо иметь возможность сохранять ваши находки. Новый сервис «Мои находки» запоминает поисковую историю авторизованных пользователей Яндекса. Конечно, поскольку история эта очень личная, то она доступна только самому пользователю. И для начала ее нужно активировать – без вашего согласия она не включится. Пользуйтесь, находите, делитесь впечатлениями!Александра Самошина, хранитель находок
Звезда по имени Яндекс
18 октября 2007, 15:11
Светись, светись, далекая звезда, Чтоб я в ночи встречал тебя всегда... (М.Ю.Лермонтов) Когда мы переехали в дом на Самокатной и построили там красивый и просторный холл, очень захотелось сделать музейный уголок. В какой-то момент слева от стойки ресепшна появился небольшой стеклянный шкаф. Бросив клич «раскопай своих подвалов и шкафов перетряси», мы начали собирать все старинное про Яндекс, попадались даже вещи прошлого века. В частности, в одном секретном «подвале» обнаружился один из первых серверов, отвечавший по адресу www.yandex.ru в 1997 (Pentium II - 400MHz с двумя гигабайтами оперативной памяти и двумя винчестерами), а в другом — коробка с «Библейским компьютерным справочником» еще дояндексовой эпохи, 1994 года (тогда мы гордились тем, что он занимает менее 7 Мб дискового пространства и требует для работы компьютер с процессором 386SX). Также в музей выставили ленточный бэкап робота Яндекса 2001 года (некоторым представителям более молодого поколения даже приходится объяснять, что это за носитель) и дистрибутив Яндекс.Сайта. Остальные полки заняли образцы сувенирной и рекламной продукции Яндекса разных лет. Недавно в нашем музее появился необычный экспонат. Это не старый сервер, не новая футболка и даже не образец молотка, которые дарили мужской половине Яндекса на 23 февраля. Во время космической недели «10 лет — полёт нормальный» Русский Банк Развития подарил Яндексу оригинальный презент: свидетельство о регистрации звезды по имени Яндекс в созвездии Девы. . Теперь счастливые обладатели телескопов могут найти звезду «Яндекс» по координатам: 194,09949 16,78141. Привет братьям по разуму! Спасибо за то, что мы не одиноки во Вселенной.музейные работники
Информационный поиск без чайников
19 октября 2007, 10:52
С понедельника по четверг в Переславле проходила конференция «Электронные библиотеки». В программе конференции было много интересных докладов, связанных с информационно-поисковой тематикой. Кроме того, в рамках конференции прошел семинар «Интернет-математика 2007», а также очная часть семинара РОМИП'2007. Тем самым мероприятие стало представительной встречей сообщества исследователей и разработчиков, которые занимаются проблемами информационного поиска. Единению и позитивному настрою участников во многом способствовали успехи росссийских футболистов. Я в свою очередь был рад увидеть многих участников недавней летней школы. К сожалению, плотная программа не позволила посетить музеи чайников и утюгов. Зато в перерывах между заседаниями участники могли любоваться видом Плещеева озера, который открывается из окон Института программных систем РАН.Павел Браславский
Для тех, кто хочет всё и сразу
31 октября 2007, 18:33
При одновременной покупке нескольких товаров в интернете (например, фотоаппарата и флэшки), покупателю часто бывает удобнее сделать заказ в одном интернет-магазине. Это быстрее, да и одного курьера встретить легче, чем принять делегацию. Для этого на Яндекс.Маркете существует возможность поиска товаров в одном магазине. Теперь поиск в одном магазине стал еще удобнее. Вы можете добавить любые заинтересовавшие вас товары, представленные на Маркете, в список покупок и найти магазин, подходящий по суммарной цене и наличию товаров (всех или некоторых). Олег Богумирский, менеджер проектов
Поиск по комментариям
31 октября 2007, 19:05
В каждой дискуссии важны все реплики, а вопросы обычно задают ради ответов. Комментарии, оставленные к записям в блогах зачастую представляют не меньший (а иногда и больший) интерес, чем сами записи. С сегодняшнего дня Поиск по блогам ищет не только по записям в блогах. Мы объявляем о начале бета-тестирования поиска по комментариям. Вы можете сами испытать его уже сейчас: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=счастье Например, можете найти все ссылки на какой-либо блог: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=link="company.yandex.ru/blog*" Или все комментарии определённого человека: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton" Вот так можно найти что-нибудь в комментариях в определённом журнале: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton"+<<+journal="kukutz.livejournal.com" А вот так – все комментарии определенного пользователя в других журналах: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=... С помощью переключателя в нижней части странице, результаты поиска можно сгруппировать по блогам, по авторам комментариев или по посту, к которому написаны комментарии. На данный момент возможен поиск по комментариям в LiveJournal и LiveInternet с момента их создания. В будущем мы планируем сделать поиск по комментариям в других блогохостингах и автономных блогах. Мы постарались загрузить архивы сервисов максимально полно, и уже сейчас доступно более 90% всех существующих публичных комментариев для данных сервисов – около 400 миллионов. Со временем мы проиндексируем и оставшуюся часть. Напоминаем, что любой блоггер может запретить индексацию своего блога и всех комментариев в нём с помощью файла robots.txt (в ЖЖ - настройка "минимизировать индексацию моего блога поисковыми системами"). Если вы хотите сделать какой-либо текст недоступным для поиска, оберните его в тэг <NOINDEX>. Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о таком своём желании через форму обратной связи. Мы будем очень благодарны за сообщения об ошибках в работе поиска и за предложения о том, как улучшить поиск или его интерфейс. Мы постараемся исправить все недоработки и учесть наиболее интересные и важные пожелания в окончательной версии сервиса. Присылать и то, и другое можно на адрес support@blogs.yandex.ru.Антон Волнухин, знаю ответ: 42