В каждой дискуссии важны все реплики, а вопросы обычно задают ради ответов. Комментарии, оставленные к записям в блогах зачастую представляют не меньший (а иногда и больший) интерес, чем сами записи. С сегодняшнего дня Поиск по блогам ищет не только по записям в блогах. Мы объявляем о начале бета-тестирования поиска по комментариям. Вы можете сами испытать его уже сейчас: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=счастье Например, можете найти все ссылки на какой-либо блог: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=link="company.yandex.ru/blog*" Или все комментарии определённого человека: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton" Вот так можно найти что-нибудь в комментариях в определённом журнале: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton"+<<+journal="kukutz.livejournal.com" А вот так – все комментарии определенного пользователя в других журналах: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=... С помощью переключателя в нижней части странице, результаты поиска можно сгруппировать по блогам, по авторам комментариев или по посту, к которому написаны комментарии. На данный момент возможен поиск по комментариям в LiveJournal и LiveInternet с момента их создания. В будущем мы планируем сделать поиск по комментариям в других блогохостингах и автономных блогах. Мы постарались загрузить архивы сервисов максимально полно, и уже сейчас доступно более 90% всех существующих публичных комментариев для данных сервисов – около 400 миллионов. Со временем мы проиндексируем и оставшуюся часть. Напоминаем, что любой блоггер может запретить индексацию своего блога и всех комментариев в нём с помощью файла robots.txt (в ЖЖ - настройка "минимизировать индексацию моего блога поисковыми системами"). Если вы хотите сделать какой-либо текст недоступным для поиска, оберните его в тэг <NOINDEX>. Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о таком своём желании через форму обратной связи. Мы будем очень благодарны за сообщения об ошибках в работе поиска и за предложения о том, как улучшить поиск или его интерфейс. Мы постараемся исправить все недоработки и учесть наиболее интересные и важные пожелания в окончательной версии сервиса. Присылать и то, и другое можно на адрес support@blogs.yandex.ru.Антон Волнухин, знаю ответ: 42