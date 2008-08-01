Блог Яндекса
август 2008
Только это между нами
1 августа 2008, 15:20
Сегодня жители и гости Новосибирска, Нижневартовска, Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска наблюдали полное солнечное затмение. А вы это видели? Потому что в следующий раз полное солнечное затмение можно будет наблюдать только в январе 2009 года, да и то на Борнео. P.S. А фотки затмения лучше выкладывать на Яндекс.Фотках. Пусть уж все посмотрят :) Отдел затмений
Школа анализа данных: первый год закончился, второй не за горами
8 августа 2008, 20:33
В Школе анализа данных, организованной Яндексом летом прошлого года, закончился первый год обучения. Поскольку полный курс обучения занимает 2 года, то у нас еще нет выпускников, но теперь появились студенты, которые перешли на второй курс. По итогам первого года в Школе из 80 студентов, поступивших в сентябре, осталось 50. Более 20 студентов Школы уже проходят стажировку в Яндексе, несколько человек перешли работать на полный рабочий день. В третьем семестре слушателей ждут много новых предметов, среди которых «Выпуклый анализ и методы оптимизации», «Промышленное программирование», «Процедурные и декларативные языки», «Анализ социальных сетей» и «Теория информации». Набор на новый поток Школы Яндекса начался 15 мая и продолжится до конца августа. Всех заинтересованных приглашаем на сайт Школы. С этого учебного года в Школе открывается новое отделение – алгоритмов и технологий поиска. Главное отличие нового отделения – ориентация на computer science в традиционном понимании. Основная задача — обучить студентов методам современной теоретической информатики, а также технологиям поиска данных. Конкурс на оба отделения (отделение анализа данных и отделение алгоритмов и технологий поиска) остается общим. Как и в прошлом году, мы набираем студентов в магистратуру кафедры «Анализ данных» МФТИ, но теперь поступить туда может не только бакалавр из МФТИ, но и выпускник бакалавриата любого другого вуза. Кроме того, с этого учебного года специализация «Анализ данных» открывается в магистратуре Высшей школы экономики. Туда тоже может поступить любой выпускник вуза с дипломом бакалавра. Поскольку Высшая школа экономики готова предоставлять своим студентам общежитие, теперь мы особенно рады пригласить учиться в школу выпускников региональных вузов. Елена Бунина, заместитель директора Школы анализа данных
Автор Modern Information Retrieval в Яндексе
12 августа 2008, 16:01
В пятницу 15 августа в московском офисе Яндекса на Самокатной выступит известный ученый в области информационного поиска, вице-президент Yahoo! по исследованиям в Европе и Латинской Америке, автор Modern Information Retrieval доктор Рикардо Баеса-Ятес. Тема выступления — «Mining Web Queries». Мы приглашаем всех, кто интересуется современными проблемами и методами информационного поиска, на лекцию. Начало в 17:00, предварительно надо зарегистрироваться по телефону +7 495 739-7000 (количество мест ограничено). Если вы хотите совершить небольшую экскурсию по офису Яндекса, укажите это при регистрации и приходите на полчаса раньше. Павел Браславский
Готовимся к осенним пробкам
18 августа 2008, 14:16
Вы наверняка замечали, что в отпускной сезон число пробок на дорогах всегда падает, а в рабочий – всегда растет. При этом общественный интерес к пробкам от времени года не зависит: при подсчете количества упоминаний слова «пробки» в сообщениях российских СМИ стало ясно, что оно не меняется от сезона к сезону уже больше года.
Больше спутников хороших и разных!
20 августа 2008, 12:20
Прошло чуть больше месяца, и мы снова готовы порадовать наших пользователей свежими спутниковыми снимками 2008 года, опубликованными на бета-версии Яндекс.Карт! Вас ждут незабываемые прогулки по восьми городам Росcии, а именно: – Самаре – Тольятти – Уфе – Казани – Ижевску – Оренбургу – Ульяновску – Магнитогорску Хотите ещё? Следите за нашими анонсами – самое интересное впереди :)Маша Орлова (Иванова), менеджер Яндекс.Карт
На чем ездить осенью?
20 августа 2008, 16:57
Стоило нам опубликовать наше исследование о пробках, как в Москве случился транспортный коллапс (третий за год и первый за лето). Вчера с 19 часов и до позднего вечера Яндекс.Пробки сообщали пользователям о десятибалльной загруженности дорог, при которой, как известно, «лучше ехать на метро». Последний раз пробки в 10 баллов Яндекс зафиксировал 9 апреля. Первая мысль была: «Неужели все это из-за дождя»? Но, нет, друзья, не может дождь, даже тропический, так осложнить движение. На транспортную ситуацию повлияло несколько факторов: Так и быть, погода. Но дороги нигде не затопило, только немного упала видимость. День недели. Вторник для автомобилистов куда более тяжелый день, чем понедельник. Люди после выходных пришли в себя и сели за руль, плюс доехали до Москвы грузовые автомобили и фуры. Ряд ДТП: на внутренней стороне МКАД, недалеко от Волоколамского шоссе столкнулись два автомобиля и перекрыли 1,5 полосы; на Новорижском шоссе в области недалеко от МКАД, столкнулись восемь автомобилей, включая КАМАЗ; в 30 км от МКАД, на Каширском шоссе, автомобиль, который предварительно расстреляли киллеры, врезался в фуру и загорелся; множество мелких ДТП. Ремонтные работы: на внутренней стороне МКАД, недалеко от Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД, около шоссе Энтузиастов; на внутренней стороне МКАД в районе Гольяново; на внешней стороне МКАД в районе 88-го км, между Осташковским и Алтуфьевским шоссе; на внутренней стороне ТТК в районе Варшавки. Вы только вдумайтесь: общая длина пробок вчера вечером составила 685 км (по информации на 19 часов 40 минут). Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до эстонской границы, если выстроить пробки в одну линию. Самая длинная пробка вчера растянулась на внутренней стороне МКАД, от Бесединских мостов до Волоколамского шоссе. Ее общая протяженность составила 49 км, так как из-за ремонтных работ произошло сужение дороги до двух полноценных полос. После ДТП, которое случилось в тот же день, вообще осталось доступно только пол полосы. Люди «задыхались» в пробке с двух часов дня до десяти вечера. Из-за ситуации на этой дороге остановились также Ленинский и Мичуринский проспекты, Можайка, Рублевка, Варшавка, Каширка и Кутузовский проспект (в сторону области). И все это происходит летом, когда не все еще вернулись из отпусков. Следующий пик загруженности ожидается с 25 августа по 1 сентября, когда все начнут подготовку к школьному периоду. Я всерьез задумалась над тем, чтобы в это время пересесть на общественный транспорт.Лиана Баладзе, слежу за загруженностью дорог
1500
22 августа 2008, 12:05
В ноябре 2007 года нас стало больше тысячи. А буквально вчера - уже больше полутора тысяч. Однозначно назвать того, кто именно оказался очередным юбилейным сотрудником Яндекса, мы сразу не смогли: в один день на работу регулярно выходят по несколько человек. Не смогли применить и фотофиниш, ведь время прихода сотрудников на работу, мы, к счастью, не отмечаем. Выбрать победителя можно двумя способами - по времени подачи его руководителем заявки на новое рабочее место или по времени фактического заведения нового сотрудника в общей системе учета. Поэтому по одной версии 1500-ным сотрудником стал новый менеджер, а по другой - инженер. Дамам принято уступать, вот мы и решили, что полуторатысячным яндексоидом (вернее, полуторатысячной) стала Ольга Курицына - менеджер Яндекс.Почты. Ефим Мирочник, руководитель hell(p)desk
Когда мы говорим Яndex, мы подразумеваем Яндекс
22 августа 2008, 15:48
На следующей неделе на страницах Яндекса появится наш новый логотип. Основное отличие от всех предыдущих в том, что он целиком написан на кириллице.
Как пользователи могут влиять на ранжирование
26 августа 2008, 13:15
В пятницу 29 августа в московском офисе Яндекса на Самокатной состоится очередной семинар. С докладом "Анализ поведения пользователей для улучшения качества ранжирования" выступит сотрудник Яндекса Игорь Кураленок. Речь пойдет о том, как клики и последовательности запросов пользователей могут непосредственно влиять на ранжирование результатов веб-поиска. Мы приглашаем всех, кто интересуется современными проблемами и методами информационного поиска, на наш семинар. Начало в 17:00, предварительно надо зарегистрироваться по телефону +7 495 739-7000.Павел Браславский