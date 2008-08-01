Стоило нам опубликовать наше исследование о пробках, как в Москве случился транспортный коллапс (третий за год и первый за лето). Вчера с 19 часов и до позднего вечера Яндекс.Пробки сообщали пользователям о десятибалльной загруженности дорог, при которой, как известно, «лучше ехать на метро». Последний раз пробки в 10 баллов Яндекс зафиксировал 9 апреля. Первая мысль была: «Неужели все это из-за дождя»? Но, нет, друзья, не может дождь, даже тропический, так осложнить движение. На транспортную ситуацию повлияло несколько факторов: Так и быть, погода. Но дороги нигде не затопило, только немного упала видимость. День недели. Вторник для автомобилистов куда более тяжелый день, чем понедельник. Люди после выходных пришли в себя и сели за руль, плюс доехали до Москвы грузовые автомобили и фуры. Ряд ДТП: на внутренней стороне МКАД, недалеко от Волоколамского шоссе столкнулись два автомобиля и перекрыли 1,5 полосы; на Новорижском шоссе в области недалеко от МКАД, столкнулись восемь автомобилей, включая КАМАЗ; в 30 км от МКАД, на Каширском шоссе, автомобиль, который предварительно расстреляли киллеры, врезался в фуру и загорелся; множество мелких ДТП. Ремонтные работы: на внутренней стороне МКАД, недалеко от Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД, около шоссе Энтузиастов; на внутренней стороне МКАД в районе Гольяново; на внешней стороне МКАД в районе 88-го км, между Осташковским и Алтуфьевским шоссе; на внутренней стороне ТТК в районе Варшавки. Вы только вдумайтесь: общая длина пробок вчера вечером составила 685 км (по информации на 19 часов 40 минут). Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до эстонской границы, если выстроить пробки в одну линию. Самая длинная пробка вчера растянулась на внутренней стороне МКАД, от Бесединских мостов до Волоколамского шоссе. Ее общая протяженность составила 49 км, так как из-за ремонтных работ произошло сужение дороги до двух полноценных полос. После ДТП, которое случилось в тот же день, вообще осталось доступно только пол полосы. Люди «задыхались» в пробке с двух часов дня до десяти вечера. Из-за ситуации на этой дороге остановились также Ленинский и Мичуринский проспекты, Можайка, Рублевка, Варшавка, Каширка и Кутузовский проспект (в сторону области). И все это происходит летом, когда не все еще вернулись из отпусков. Следующий пик загруженности ожидается с 25 августа по 1 сентября, когда все начнут подготовку к школьному периоду. Я всерьез задумалась над тем, чтобы в это время пересесть на общественный транспорт.Лиана Баладзе, слежу за загруженностью дорог