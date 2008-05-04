Каждый год с мая по август есть три недели, когда мы чаще обычного встречаемся с друзьями и знакомыми. Нас тянет к ним, а их через некоторое время к нам или наоборот. Те, у кого эти недели уже наступили, наверняка догадались, о чем идет речь, а для остальных поясню — весной и летом в городах наступает характерный для нашей страны сезон отключения горячей воды. Наспех приклеенные объявления на дверях подъездов жестко и бесчеловечно «информируют» нас о том, что на 21 день о горячей ванне можно забыть, а для душа придется вскипятить пару-тройку чайников. Как тут не вспомнить про друзей? Отныне будет проще спланировать, к кому и когда ехать: у нас появился новый поисковый колдунщик, который знает даты отключения горячей воды в Москве (мы будем рады, если вы поделитесь официальными данными по другим городам). Достаточно набрать в поисковой строке «горячая вода», «отключение воды» или «график отключения», — колдунщик предложит ввести адрес нужного вам дома и, если есть данные, покажет дату отключения горячей воды. Адрес можно добавить и к самому запросу. Например, так: Если ваш дом уже попал «в черный список», колдунщик подскажет адреса ближайших саун и бань или предложит найти водонагреватель на Маркете. Если колдунщик не нашел вашего дома, не расстраивайтесь. Проверьте пока дверь подъезда. С вашей помощью мы будем добавлять недостающие данные. У меня-то на Перекопской воду отключили в этот вторник: Хорошо хоть перекапывать перестали. Но я уже выяснил, к кому наведаться, а главное прикинул, когда самому ждать гостей — долг-то, как известно, платежом красен. Напоследок желаю всем иметь побольше друзей в разных частях города. Оставайтесь в чистоте и радости, а главное помните — вы не одиноки. М. Хотвотер-Турнофф, акваменеджер