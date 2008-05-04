Блог Яндекса
май 2008
Лезем на стены. Теперь в музее Ахматовой.
4 мая 2008, 17:55
Не секрет, что в офисе на Самокатной уже полтора года существует традиция фотовыставок. Так вот в данный момент проходит уже 18-я. А учитывая, что при смене экспозиции работы автора «продаются» (на самом деле, конечно, раздаются, потому что, кто это купит :) внутри компании, а новым счастливым обладателям часто лень тащить домой большую раму с изображением маленького марокканского мальчика, иорданской рыбы-скалы или коричневого мухомора… Просто поверьте на слово: есть много причин, почему мы дозрели провести первую выездную фотовыставку. По официальной версии же, это просто новый опыт и борьба с развивающейся клаустрофобией. Итак, в ближайшее время дайджест украшений московских стен (с некоторыми примкнувшими, которые решили не ждать своей очереди) выезжает в Питер, где 10 мая в 16.00 откроется выставка. Фотографии, выполненные сотрудниками Яндекса (а конкретно – agura, akuteynikov, AntonovVK, arwen-2, aste, astrelkov, ava, batony4, chmod, deltaflight, gray, kirill-konoplev, ostasheva, themblsha, tigran, vecher99, ya-tosha) будут выставлены в галерее на территории Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме ( Литейный пр, 53). Организатором выступает JUG.RU. Выставка продлится до 20 мая.
Я.Отзывы.Фотки.ру
6 мая 2008, 11:29
В этой главе Яндекс.Бар обретает новые возможности, команда Бара завидует Яндекс.Фоткам, а кнопка Яру появляется, когда никто не ожидал. Ружье, которое несколько месяцев висело на стене, наконец-то выстрелило! В Баре для Internet Explorer появились отзывы о текущей странице. Теперь при посещении любого сайта можно увидеть, насколько живо он обсуждается в блогосфере, и посмотреть самые свежие отзывы в удобном всплывающем окне. Дальше — больше. Интерес пользователей к Яндекс.Фоткам не мог не вызвать чувство зависти у команды Бара. Мы решили урвать себе кусочек славы и сделали новый информер. Он расскажет, как часто ваши фотографии смотрятся и комментируются, сколько новых шедевров загрузили ваши любимые авторы, или сколько неудачных работ — ваши соперники :) Неожиданно для всех в Баре появилась кнопка Я.ру. Она умеет показывать количество непрочитанных комментариев, позволяет делиться настроением и, поговаривают, знает еще пару трюков. Никто не ждал, а вон оно как вышло. Все это происходит прямо сейчас — в новой версии Яндекс.Бара. Дмитрий Алексеев, писатель без стажа
А поговорить?
12 мая 2008, 12:03
Мы непрерывно стараемся сделать контекстную рекламу понятной, а ее интерфейсы — простыми и удобными для самостоятельного использования. Мы пишем полезные советы и общаемся в форуме на сайте Яндекс.Директа. Тем не менее мы знаем, что многие клиенты хотят прямого человеческого общения. Раньше жители Москвы, где расположена штаб-квартира Яндекса, имели некоторое преимущество — для них звонок в отдел продаж был бесплатен, в то время как остальным приходилось платить за межгород. Теперь мы исправили эту несправедливость и ввели номер, общедоступный и бесплатный для всех регионов России: 8 (800) 333-9639 (или, для мнемонического запоминания, 8 (800) 333-YNDX). Только, пожалуйста, помните, что наше рабочее время — с 10:00 до 19:00 по московскому времени. (Если вы живете в другом часовом поясе и не помните временной сдвиг, спросите у Яндекса, например, «разница во времени Владивосток Москва») Поскольку по всей стране растет интерес к контекстной рекламе, мы думаем, что возможность поговорить напрямую с первоисточником — специалистами Коммерческого отдела Яндекса поможет клиентам использовать этот рекламный инструмент более эффективно. Если есть вопросы про рекламу на Яндексе, звоните. С удовольствием ответим. P.S. А украинские рекламодатели, как и раньше, могут звонить в одесский отдел продаж по телефонам +38 (044) 232-6003 или +38 (0482) 33-8848.Алексей Амилющенко, телефонист
Яндекс.Почта с любых мобильных устройств
12 мая 2008, 18:03
Мы решили сделать Яндекс.Почту еще доступнее и добавили интерфейс «для самых маленьких» — обычных мобильных телефонов, у которых есть только WAP или JAVA-браузер. Чтобы сделать работу более комфортной, мы предусмотрели «горячие клавиши»: нажав на клавиатуре телефона кнопку «1», вы сразу попадете в папку «Входящие», «2» — создать письмо, «3» — список контактов, «4» — ответить на письмо. Кроме того, мы адаптировали нашу почту для экранов Apple iPhone. Теперь нет необходимости жестами масштабировать страницу, чтобы прочитать письмо. Наберите на вашем телефоне, смартфоне или коммуникаторе адрес mail.ya.ru — почта сама определит, каким мобильным устройством вы пользуетесь, и предложит наиболее удобный интерфейс. Кстати, вы помните, что с помощью мобильного телефона можно еще и звонить? Для таких оригинальных случаев мы предусмотрели возможность распознавать телефонные номера прямо в тексте письма (или в подписи). Достаточно выбрать курсором нужный номер на экране телефона и нажать его. Умная Яндекс.Почта правильно распознает телефонный номер, как бы он ни был записан — с кодом, скобками, дефисами или пробелами между группами цифр. Андрей Винокуров, всегда на связи
В поисках своего "Я"
13 мая 2008, 16:17
Платон, Кант, Кьеркегор, Кастанеда… и пользователи мобильных Яндекс.Карт. Разве что-то объединяет этих людей? Ответ прост — да, поиск себя. Человек ищет свое Я всю жизнь, и вряд ли кто-то может похвастаться тем, что полностью себя знает и понимает. Даже вышеперечисленные мужи. К счастью, найти себя на Яндекс.Карте в мобильном устройстве стало намного проще. До сегодняшнего дня пользователи Яндекс.Карт искали свое местоположение с помощью GPS-приемников. Остальные, у кого это чудо техники отсутствовало, не могли воспользоваться этой функцией. С выходом новой версии нужно просто запустить приложение, и программа сама найдет местоположение пользователя по базовым станциям сотового оператора. Уже сейчас у нас есть данные о базовых станциях по всем регионам. База непрерывно пополняется. Конечно, точность измерения хуже, чем с помощью GPS. Зато искать себя можно не только «под небом голубым», но и в помещении. Вот так просто, без хлопот и душевных мук большинство счастливых обладателей смартфонов и собственники некоторых обычных телефонов находят теперь свое Я. Чего и вам всем желаем! Коллектив мобильных Яндекс.Карт, ищущий себя
Ночь нужна
13 мая 2008, 18:23
— Девушка, а что Вы делаете в ночь с субботы на воскресенье? — ?? Иду в музей! (из подслушанного) В предстоящие выходные даже запущенная бессонница станет выгодным преимуществом, ведь только раз в году сотни музеев и галерей открывают свои экспозиции в совершенно ином свете. Если повезет с погодой — в лунном. В общем, ночью. В ночь с 17 на 18 мая Москва участвует в культурной акции «Ночь в музее», и расписание мероприятий уже опубликовано на специальном проекте Яндекса. Ночью все получат бесплатно то, что днем не всегда доступно даже за деньги: ботаники смогут насладиться необычными звуками ночной природы и увидеть ночные растения, сознательно голодающие узнают о забытых рецептах русской кухни и просмотрят мастер-класс кулинарного искусства, а готовые соскочить с диеты — продегустируют блюда полевой кухни. Клубная молодежь не выбьется из привычного ритма и сможет позажигать на дискотеке эпох, а кто старомодно скажет, что это не фонтан, — пусть потанцует с музыкальными фонтанами. Тем временем шибко умные подтянутся в парлептипных символах и внимательно послушают про «Тайную историю искусства», а смелые и/или веселые — покажут себя в шуточном поединке «Потехи старой королевы». Исторический музей, музей Высоцкого и музей Есенина, музей творчества аутсайдеров и музей истории танка Т-34 — всё это и многое другое будет открыто в Москве в ночь с 17 на 18 мая. Понятно, что хочется всего и сразу. Ненасытные культуроманы, обошедшие за ночь все музеи и галереи Москвы, смогут узнать об экспозициях, открытых в эту ночь в других городах. Специально для них в Музее современного искусства будет организован телемост с городами-участниками акции. Обогащайтесь! P.S. Если Вы хотите сообщить друзьям о «Ночи», можете забрать картинку из поста (мы сразу же поставим другую) или воспользоваться готовым кодом для вставки на сайт или в блог: Культмассовый сектор
Яндекс.Директ: 10 миллионов — это не игрушки
14 мая 2008, 13:40
Вот и закончились майские праздники. Хорошо отдохнувшие и набравшиеся сил пользователи вернулись в интернет, и жизнь снова закипела. Заметить это было нетрудно. 13 мая информер Яндекс.Директа сообщил нам о новом рекорде: в этот день наши рекламные объявления увидели 10 278 070 пользователей. Это примерно столько же, сколько фанатов у популярной игры World of Warcraft. Но в Директ пользователи не играют, с его помощью они продают и покупают. За последний год совокупная аудитория Яндекса и Рекламной сети Яндекса (РСЯ), которой показываются объявления Яндекс.Директа, выросла более чем в 2 раза. А мы не планируем останавливаться на достигнутом и ждем очередного миллиона. В том числе — пользователей Алексей Кабанов, я считаю
В главной роли — Яндекс.Пробки
15 мая 2008, 18:59
Автомобилистам никогда не приходит в голову, что пробки — это красиво. Для них пробки — это когда все опаздывают и нервничают, нечем дышать от выхлопных газов, а на мобильный приходят sms-ки «Начинаем без тебя». Томление в дорожных очередях убивает чувство прекрасного. Но мы-то знаем, что дорожные пробки, если смотреть на них с высоты, ничуть не хуже закатов и восходов, морских приливов и бегущих по небу облаков. Это вам подтвердит любой лётчик. Мы смотрим на Яндекс.Пробки вместе с другими водителями минимум «два раза в день перед ездой» и вечером 9 апреля традиционно наблюдали за движением в городе. Москва стояла почти как перед Новым годом, и 280 000 человек зашли на Яндекс.Пробки в надежде понять, что же такое творится и не лучше ли заночевать в офисе. Это не было уникальным случаем в условиях Москвы, но нам стало интересно посмотреть, как все начиналось. Мы сложили пробочные картинки за этот день, немного их украсили — и получился мультик. Теперь все любители городской эстетики и водители, томившиеся в тот день в своих машинах, могут посмотреть, как город проснулся, поехал и что в итоге из этого вышло. Желаем вам приятного просмотра! Елизавета Хоботина, эстет на Fusion
Рули, джойстики и бензопила «Дружба» на Яндекс.Маркете
16 мая 2008, 09:45
Если вы знаете, что такое NFS, FlightGear, rFactor, Mortal Kombat и Ил-2, если игры прочно вошли в вашу жизнь, и вам уже недостаточно мыши и клавиатуры для перемещения по игровому пространству — новая категория Яндекс.Маркета «Рули, джойстики, геймпады» как раз для вас. В каталоге вы найдете рули для авто- и джойстики для авиасимуляторов, контроллеры для файтингов и аркад. Среди них сможете выбрать модели, совместимые с ПК, GameCube, PS2, PS3 и Xbox 360. Не забываем мы и о тех, кому ближе оффлайновые «развлечения». Если с наступлением теплой погоды вы затеяли ремонт, строительство или благоустройство садового участка — вам наверняка пригодится возможность подбора инструментов. В дополнение к дрелям, перфораторам и шлифовальным машинам создан каталог пил. Вы сможете найти и сравнить дисковые, сабельные, отрезные и торцовочные модели и даже последнюю версию бензопилы «Дружба» :).бригада строителей Я.Маркета
Для тех, кто любит погорячее
16 мая 2008, 22:43
Каждый год с мая по август есть три недели, когда мы чаще обычного встречаемся с друзьями и знакомыми. Нас тянет к ним, а их через некоторое время к нам или наоборот. Те, у кого эти недели уже наступили, наверняка догадались, о чем идет речь, а для остальных поясню — весной и летом в городах наступает характерный для нашей страны сезон отключения горячей воды. Наспех приклеенные объявления на дверях подъездов жестко и бесчеловечно «информируют» нас о том, что на 21 день о горячей ванне можно забыть, а для душа придется вскипятить пару-тройку чайников. Как тут не вспомнить про друзей? Отныне будет проще спланировать, к кому и когда ехать: у нас появился новый поисковый колдунщик, который знает даты отключения горячей воды в Москве (мы будем рады, если вы поделитесь официальными данными по другим городам). Достаточно набрать в поисковой строке «горячая вода», «отключение воды» или «график отключения», — колдунщик предложит ввести адрес нужного вам дома и, если есть данные, покажет дату отключения горячей воды. Адрес можно добавить и к самому запросу. Например, так: Если ваш дом уже попал «в черный список», колдунщик подскажет адреса ближайших саун и бань или предложит найти водонагреватель на Маркете. Если колдунщик не нашел вашего дома, не расстраивайтесь. Проверьте пока дверь подъезда. С вашей помощью мы будем добавлять недостающие данные. У меня-то на Перекопской воду отключили в этот вторник: Хорошо хоть перекапывать перестали. Но я уже выяснил, к кому наведаться, а главное прикинул, когда самому ждать гостей — долг-то, как известно, платежом красен. Напоследок желаю всем иметь побольше друзей в разных частях города. Оставайтесь в чистоте и радости, а главное помните — вы не одиноки. М. Хотвотер-Турнофф, акваменеджер
Яндекс.Почта - увеличь свой файл
20 мая 2008, 11:48
Нам для друзей ничего не жалко. Мы привыкли делиться с ними всем, особенно — картинками, фотографиями, музыкой, фильмами. Специально для того чтобы было удобнее это делать, мы добавили в Яндекс.Почту возможность обмениваться большими файлами размером до 750 Мб. Это где-то 1500 фоток или 180 песен в формате MP3, или содержимое одного CD. При этом число передаваемых файлов ничем не ограничено. Чтобы отправить большой файл Яндекс.Почтой, нужно выбрать пункт «Вложить файл до 750 Мб» и загрузить его. Это ничем не отличается от отправки маленького файла. Файлы загружаются на Народ.Диск, а в письмо автоматически добавляются ссылки. По этим ссылкам получатель сможет загрузить ваши файлы. Кстати, если провайдер получателя письма поддерживает программу Яндекса Локальная сеть, трафик при загрузке этих файлов будет считаться по локальному тарифу. Андрей Винокуров, всем делюсь с друзьями
И целого мира мало - 2
21 мая 2008, 11:29
В начале года мы объявили, что переедем в бизнес-центр на Большой Татарской. Был подписан договор с девелопером, над проектом уже работали архитекторы. Но наши планы изменились — новый офис Яндекса будет на улице Тимура Фрунзе, в пяти минутах ходьбы от станции «Парк Культуры». Изменились они потому, что за предыдущие полгода значительно выросли цены на недвижимость. Сложилась ситуация (и она характерна для рынков с быстрым изменением ценовой политики), при которой владельцу бизнес-центра на Большой Татарской оказалось выгоднее расторгнуть договор, выплатив большую неустойку, и сдавать площади по новой цене. Яндексу на новых условиях «Легион II» перестал быть интересен, тем более, что в это время мы получили хорошее предложение от бизнес-центра «Красная роза». При прочих равных условиях (центральный округ, близость к метро, собственное здание, парковка), там больше возможностей для расширения — мы сможем поселиться в «Красной розе» надолго. На первом этапе мы арендуем 18 тыс. квадратных метров, к которым в перспективе может прибавиться еще 12 тыс. Это именно тот вариант, который мы хотели найти изначально, но полгода назад такого предложения на рынке просто не было. PS: Стоимость аренды «Красной розы» ниже, чем та новая цена, которую предложил владелец бизнес-центра на Большой Татарской. Дирекция единого заказчика, Яндекс
Зенит — чемпион, Яндекс — семинар
22 мая 2008, 16:01
Мы приехали в Санкт-Петербург накануне семинара «Рекламные возможности Яндекса» — в среду 14-го мая, как раз к началу финального матча Кубка УЕФА. И в момент, когда стал известен результат, как раз гуляли по Невскому проспекту. Это было что-то — казалось, что мы оглохнем от радостных воплей (Питер гудел еще два дня, гудел в буквальном смысле — каждый водитель считал своим долгом просигналить в честь победы «Зенита»). И мы сильно волновались, что утром 15-го мая никто не сможет прийти на семинар вовремя. Наши переживания оказались напрасными — пришли все (даже больше — кто-то подслушивал в фойе =. Слушателей на семинар собрали более 100 человек. И, как обычно на коммерческих семинарах, два дня плотно поработали. Слушатели семинара первыми узнали о том, что в Санкт-Петербурге открылся отдел продаж Яндекса. За два дня было прочитано 12 докладов, проведен мастер-класс по работе с Директом и состоялось тестирование.
Вирус подмены страниц
27 мая 2008, 19:04
Некоторое время назад в Рунете появился новый вирус. Мы решили написать про него, потому что этот вирус имеет прямое отношение к поиску. Назвать его можно «вирусом подмены страниц». Суть деятельности вируса -– в изменении содержимого страниц в браузере пользователя. Мы знаем два основных способа проявления этого вируса: Заменяет ссылку на сайт, например, найденный поисковой системой, ссылкой на какой-то другой сайт, который не имеет или почти не имеет отношения к заданному запросу. При перезагрузке страницы или повторном запросе ссылка на подставной сайт может исчезнуть. При переходе пользователя по ссылке вирус переадресовывает его на другой сайт. В этом случае пользователь оказывается совсем не там, где ожидал. Распространенная сейчас модификация вируса подменяет результаты всех популярных в Рунете поисковиков -- Яндекса, Google, Рамблера, MSN (Live). Заразить свой компьютер вирусом подмены можно разными способами –- например, установив ускоритель закачки файлов BitAccelerator от файлообменника Letitbit.net. Вместе с этой программой распространяется скрытая библиотека. Даже если вы удалите сам BitAccelerator, эта библиотека останется с вами. Масштабы распространения вируса в Рунете достаточно велики –- по нашей оценке, сейчас можно говорить уже о сотнях тысяч зараженных компьютеров. Более подробно принцип действия вируса описан здесь. Теперь – самое главное. Как вылечить свой компьютер? До недавнего времени антивирусные компании классифицировали вирусы подмены страниц как рекламный софт, не приносящий ни вреда, ни пользы. В результате совместных с нами обсуждений и исследований большинство антивирусных компаний пришло к выводу, что такие программы представляют несомненную угрозу. Сейчас почти все распространенные антивирусы автоматически обнаруживают и удаляют вирусы подмены. Кроме того, можно гарантированно избавиться от вируса при помощи бесплатного приложения Я.Онлайн с антивирусом Касперского или утилиты CureIt от "Доктора Веба". Скачать Я.Онлайн можно по адресу online.yandex.ru, а утилиту CureIt –- с сайта компании "Доктор Веб": freedrweb.com. Кроме того, сейчас готовится небольшая утилита от Лаборатории Касперского. О ее выпуске мы сообщим в этом блоге и в разделе Помощь. Мы надеемся, что вместе с антивирусными компаниями сможем остановить распространение вируса и появление его новых образцов. Если после перехода по ссылке из результатов поиска вы вдруг оказались не там, где ожидали –- обновите свой антивирус, либо скачайте CureIt или Я.Онлайн. Служба безопасности страниц