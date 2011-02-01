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Блог Яндекса

февраль 2011
RTFM на Яндексе
1 февраля 2011, 12:37
У любого программиста по пятьдесят раз на дню возникает задача «сходить в документацию и посмотреть параметры функции». Хорошо, если данную задачу успешно решает IDE, но это не всегда так, и поэтому существует большой поток «программистских» запросов к поиску. Мы решили сэкономить программистам время на поиск в документации, и показывать интересующий их ответ прямо в поисковой выдаче ― в специальном колдунщике. Это официальная версия, которую мы сказали руководству. На самом деле, мы – сами программисты, и сделали колдунщик, чтобы нам было проще работать. Не цитируйте этот пост в блогах, а то нас «попалят» :)
Семинар "Constructional syntactic analysis for information access tasks", Юсси Карлгрен
2 февраля 2011, 13:24
Сегодня мы открываем регистрацию на следующий семинар, который состоится 16 февраля 2011 года, в московском офисе Яндекса.
Изменение маршрута, изменение маршрута!
4 февраля 2011, 19:13
В офисе Яндекса в Москве, что рядом с м. «Парк культуры», сейчас работает более полутора тысяч человек. Около сотни человек в день приходит к нам в гости: наши клиенты, кандидаты в яндексоиды, партнёры и просто хорошие люди. Большинство из них добираются до Яндекса общественным транспортом.
Находки для мобильных
10 февраля 2011, 12:58
У Яндекс.Находок появился собственный мобильный интерфейс, и теперь справиться о своих предыдущих поисках можно не только в любое время и в любом месте, но и почти с  любого устройства.
Я.Субботник в Санкт-Петербурге
14 февраля 2011, 14:13
Мы открываем серию Я.Субботников 2011 года.
Все ищут любовь. Некоторые на Яндексе.
14 февраля 2011, 14:44
Некоторые вещи особенно сложно найти. Без сомнения, любовь относится к их числу. Несмотря на это, а возможно, благодаря этому, любовь - популярная тема у пользователей поиска "Яндекса". Каждый день пользователи задают не менее 300 000 запросов о любви, а самые популярные из них это [картинки про любовь], [статусы про любовь] и вечный запрос [что такое любовь]. Кроме них большой популярностью пользуются стихи и афоризмы про любовь. Вообще, выяснилось, что люди чаще ищут какие-то произведения на любовную тему, а не ответы на свои личные вопросы.
Новые спутниковые снимки: 50 тысяч квадратных километров
15 февраля 2011, 11:58
Команда сервиса Яндекс.Карты рада сообщить об очередном обновлении спутниковых снимков.
Курсы информационных технологий в Яндексе
15 февраля 2011, 18:38
Сегодня мы начинаем запись студентов и молодых специалистов на  «Курсы информационных технологий».
Абонентам Билайн — бесплатный трафик в мобильных Яндекс.Картах
17 февраля 2011, 15:15

Хорошие новости для абонентов Билайн (Россия) — с сегодняшнего дня вы можете пользоваться мобильными Яндекс.Картами, которые потребляют интернет-трафик бесплатно. Чтобы установить новую версию приложения, нужно набрать m.ya.ru/ymm/beeline в браузере телефона и нажать на кнопку «Скачать».

Или можно получить бесплатную смс со ссылкой на страницу загрузки, указав свой телефон на этой странице (ваш номер телефона будет забыт нами сразу после отправки сообщения :). Потраченный на загрузку приложения трафик — тоже бесплатный. Если при запуске мобильных Яндекс.Карт появится логотип вашего оператора, значит всё получилось! На данный момент приложение есть для платформ Java, Symbian, Windows Mobile и Android. Владельцы iPhone и iPad, не расстраивайтесь, для вас приложение появится со дня на день — следите за обновлениями в AppStore. Напоминаем, что небольшая плата может взиматься за подключение к A-GPS и DNS-серверам (таковы, к сожалению, особенности мобильного интернета). Подробнее об этом можно прочитать тут.

Смотрите на экранах: Яндекс.Деньги + Сбербанк
21 февраля 2011, 16:49
У нас отличная новость для всех, кто по-прежнему пополняет электронные кошельки в офлайне. С сегодняшнего дня моментальное пополнение Яндекс.Денег доступно прямо в банкоматах или в терминалах Сбербанка. И всего за 1,5%!
Яндекс.Метро. Станция Андроид
22 февраля 2011, 19:37
Сегодня мы выпустили новую версию приложения Яндекс.Метро – для мобильных устройств на платформе Android. Теперь оно доступно для четырех основных платформ.
Запуск главной мобильной страницы на iPhone и Android
24 февраля 2011, 19:57
Примерно месяц назад мы запустили открытое тестирование мобильной версии главной страницы Яндекса под iPhone и Android. С того времени мы собрали большое количество отзывов (спасибо вам) и исправили несколько багов. Сегодня мы рады сообщить, что теперь страница доступна всем пользователям этих устройств.
Новый API – определение местоположения по WiFi и GSM сетям
25 февраля 2011, 11:52
Сегодня мы запускаем для публичного тестирования новый API-сервис  – Яндекс.Локатор. C помощью этого программного интерфейса можно определить координаты мобильного устройства или ноутбука по идентификаторам WiFi и GSM сетей, в зоне действия которых он находится. С помощью API Яндекс.Локатора можно отображать местоположение пользователя на карте,  добавлять геотэги к фотографиям и сообщениям, отправляемым в социальные сети (например, в Twitter), создавать игры и придумывать другие сервисы, основанные на географическом местоположении пользователя.
Ранжирование организаций на Яндекс.Картах
25 февраля 2011, 15:16
У Яндекс.Карт появилась собственная формула для ранжирования организаций.
Карты, Деньги. Два способа
28 февраля 2011, 12:59
Представьте себе: вы всегда оплачиваете корм для рыбок Яндекс.Деньгами, а сегодня — увы — на счете закончились деньги. Рыбки голодают, а к вашей зарплатной карте не подключен интернет-банк. Да и в темноте к терминалу у метро бежать страшно.