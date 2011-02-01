Хорошие новости для абонентов Билайн (Россия) — с сегодняшнего дня вы можете пользоваться мобильными Яндекс.Картами, которые потребляют интернет-трафик бесплатно. Чтобы установить новую версию приложения, нужно набрать m.ya.ru/ymm/beeline в браузере телефона и нажать на кнопку «Скачать».

Или можно получить бесплатную смс со ссылкой на страницу загрузки, указав свой телефон на этой странице (ваш номер телефона будет забыт нами сразу после отправки сообщения :). Потраченный на загрузку приложения трафик — тоже бесплатный. Если при запуске мобильных Яндекс.Карт появится логотип вашего оператора, значит всё получилось! На данный момент приложение есть для платформ Java, Symbian, Windows Mobile и Android. Владельцы iPhone и iPad, не расстраивайтесь, для вас приложение появится со дня на день — следите за обновлениями в AppStore. Напоминаем, что небольшая плата может взиматься за подключение к A-GPS и DNS-серверам (таковы, к сожалению, особенности мобильного интернета). Подробнее об этом можно прочитать тут.