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январь 2017
Панорамы года
17 января 2017, 10:30
В 2016 году панорамомобиль Яндекса побывал в 34 регионах России и сфотографировал более 14 тысяч километров улиц и дорог. На снимки попали не только виды городов, но музеи, достопримечательности, памятники природы. Здесь мы собрали самые интересные панорамы, сделанные в минувшем году.
Вредоносные расширения: чем они опасны и как от них защититься
27 января 2017, 10:35
Расширения — это мини-программы, с помощью которых можно добавить в браузер необходимые инструменты: например, переводчик или блокировщик назойливой рекламы. Но не все расширения полезны. Среди них встречаются программы, которые воруют личные данные, вставляют на веб-страницы дополнительные рекламные блоки или лайкают от вашего имени сомнительные посты в социальных сетях.