В 2016 году панорамомобиль Яндекса побывал в 34 регионах России и сфотографировал более 14 тысяч километров улиц и дорог. На снимки попали не только виды городов, но музеи, достопримечательности, памятники природы. Здесь мы собрали самые интересные панорамы, сделанные в минувшем году.