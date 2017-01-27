Вредоносные расширения: чем они опасны и как от них защититься

Когда-то для того, чтобы переписываться с друзьями, слушать музыку или смотреть кино, требовались отдельные программы. Сейчас большинство задач можно решить в браузере. Чем больше данных люди передают через браузер, тем больший интерес он представляет для злоумышленников. Вмешаться в работу браузера можно разными способами. Один из них — вредоносные браузерные расширения.

Что такое расширения

Расширения — это программы-модули, которые подключаются к браузеру и расширяют (отсюда и название) его возможности. С их помощью каждый может добавить в браузер те функции, которые нужны именно ему: например, блокировку неприятной рекламы, автоматический перевод текста на веб-страницах, ночной режим просмотра сайтов или экранную клавиатуру с эмодзи.

В чём опасность

Расширения привлекают злоумышленников по нескольким причинам. Во-первых, у них широкие полномочия. Расширения имеют доступ к данным, которыми обмениваются пользователь и сайт, могут влиять на отображение страниц и менять интерфейс браузера: добавлять новые кнопки, панели или закладки. Во-вторых, расширения живут внутри браузера: их установка никак не сказывается на операционной системе компьютера. Поэтому если с расширением что-то не так, вовсе не факт, что на это отреагирует обычная система антивирусной защиты.

Расширения, созданные злоумышленниками, проявляют себя по-разному. Иногда их действия просто неприятны, а иногда представляют непосредственную угрозу для пользователя. Самое распространённое поведение — это:

Подмена контента. Расширение изменяет содержимое веб-страницы. Злоумышленники могут заменить баннеры на популярных ресурсах или добавить на сайт дополнительные рекламные блоки — на этом можно неплохо заработать.

Под удар попадает не только реклама, но и смысловая составляющая страницы. Например, существуют расширения, которые подменяют тексты и картинки на «Авито» — вместо обычных объявлений человек видит сообщения мошенников.

Вторжение в интерфейс браузера. Расширение изменяет главную страницу или добавляет в закладки сайты, на которых человек никогда не был. Таким способом недобросовестные разработчики накручивают посещаемость своих ресурсов.

Слежка. Расширение собирает данные о действиях человека: например, на какие страницы он заходит. Эту информацию можно использовать для показа рекламы. Некоторые расширения перехватывают данные из форм на веб-страницах.

Активность в соцсетях. Расширение публикует посты от имени пользователя или ставит лайки под сомнительными публикациями. Зачастую жертва не замечает этого, пока ей не сообщают внимательные друзья. Не очень внимательные переходят по ссылкам в постах и тоже становятся распространителями спама.

Расширения могут выполнять сразу несколько нежелательных действий сразу. Некоторые умеют менять поведение, подчиняясь командам, которые отдают злоумышленники. Например, сегодня такое расширение может накручивать клики по рекламным объявлениям мошенников, а завтра — собирать данные о пользователях.

Распространение

Полезные расширения распространяются через магазины. Так называют каталоги, где собраны расширения от разных разработчиков. Как правило, каталогом управляет компания, выпустившая браузер. У магазинов есть системы проверки, которые блокируют нежелательные и вредоносные расширения. Поэтому мошенники продвигают свои программы окольными путями — например:

В комплекте с другими программами. Чаще всего нежелательные и вредоносные расширения люди получают вместе с каким-нибудь полезным файлом. Человек скачивает бесплатный фоторедактор, фильм, музыку или торрент и не замечает предупреждения, что вдобавок загрузится что-то ещё. В случае с программами такие «бонусы» даже могут упоминаться в лицензионном соглашении, но многие принимают условия не глядя.

Иногда в комплекте с загружаемым файлом идёт программа-установщик. Она протаскивает в браузер целый набор нежелательных расширений. Избавиться от них трудно — после удаления и перезагрузки компьютера они появляются снова.

В нагрузку к полезному контенту мошенники дают не только расширения и установщики, но и другой нежелательный и даже опасный софт: трояны, приложения для накрутки кликов, программы для доставки рекламы.

Яндекс.Браузер умеет предупреждать пользователей о сайтах, распространяющих нежелательные программы. Предупреждение показывается заранее — до того, как компьютеру может быть нанесён вред. В 2016 году Браузер выдал 137 млн предупреждений, которые увидели более 15 млн человек.

Обманом — нежелательная программа выдаётся за полезную. В таких случаях мошенники утверждают, что их софт предоставляет пользователю ту или иную нужную возможность. Здесь возможны варианты: либо в дополнение к полезной функции программа обладает одной или несколькими неполезными, либо расширение даже не пытается делать то, что было обещано в описании.

Подобные программы часто распространяют через соцсети. Например, человек натыкается в Facebook на ролик с ярким описанием, но при попытке запустить видео ему говорят, что для просмотра нужен специальный видеоплеер.

Если пользователь соглашается на установку, обещанного он не получает — зато на сайтах появляется дополнительная реклама, а люди из его списка друзей видят у себя в лентах аналогичное сообщение. Впервые такое расширение обнаружили в 2014 году. С тех пор злоумышленники постоянно создают новые программы, которые распространяются и действуют точно так же.

Шантажом — пользователя вынуждают поставить расширение. Человек попадает на мошеннический сайт и не может его покинуть. При попытке закрыть вкладку ему сообщают, что это можно сделать только после установки дополнительной программы. Понятно, что от неё не стоит ждать ничего хорошего.

Даже если загружать расширения только из официального магазина, полная безопасность не гарантируется. Чтобы обмануть систему защиты, злоумышленники придумали множество уловок. Например, они создают расширение, которое выглядит невинно и успешно проходит проверку, но после установки догружает со сторонних сайтов дополнительный код. После этого его поведение меняется не в лучшую сторону — скажем, оно начинает встраивать в сайты дополнительную рекламу. Иногда мошенники покупают «хорошие» расширения, написанные энтузиастами, и постепенно превращают их в нежелательные или опасные.

Как защитить себя

Расширения — часть экосистемы браузера. Многие из них сильно упрощают жизнь, поэтому отказываться от расширений только из-за риска встретить злоумышленников не стоит. Чтобы обезопасить пользователей от нежелательных программ, в Яндекс.Браузере предусмотрено несколько механизмов защиты. Все они — часть комплексной системы Protect, встроенной в Браузер.

Во-первых, автоматическая система Яндекса регулярно обходит сайты и проверяет их на наличие нежелательных программ. Если сайт распространяет «плохое» расширение, он попадает в чёрный список. При попытке перейти по адресу из списка Браузер блокирует загрузку сайта и сообщает пользователю о возможных рисках.

Во-вторых, Браузер проверяет все файлы, которые загружает пользователь. Проверка выполняется в момент, когда файл загружен, но ещё не начал исполняться. Браузер изучает файл и его происхождение и выявляет характерные для него свойства — у каждого файла их более двухсот. Эти свойства анализирует система безопасности, основанная на машинном обучении. Она делает вывод о том, опасен файл или нет. Если есть угроза, файл блокируется. Каждый месяц через систему проходят более пяти миллионов уникальных файлов.

Иногда злоумышленники могут подменить установленное из магазина добропорядочное расширение на вредоносное. Такое обычно происходит с расширениями, которые пользователь запускает очень редко. Яндекс.Браузер регулярно сравнивает все установленные расширения с «оригиналами» из магазина. Если найдено несоответствие, программу заменяют на официальный вариант из магазина. Если расширения больше нет в магазине, оно блокируется.

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Яндекс.Браузер предупреждает не только о нежелательных программах, но и об опасных сайтах и файлах, веб-страницах с платными мобильными подписками, смс-мошенничестве и фишинге. Сообщения об угрозах есть в компьютерном Браузере, а также в приложениях для Android и iOS.