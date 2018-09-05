Мы открыли набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные двухгодичные курсы для школьников 8-9 классов, где учат программировать на примере языка Python. В этом году география проекта расширилась почти втрое: он будет работать в 54 российских городах. Чтобы поступить в Яндекс.Лицей, надо сдать онлайн-тест и пройти очное собеседование. Заявку на обучение можно подать до 9 сентября.