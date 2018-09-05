Блог Яндекса
Мы открыли набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные двухгодичные курсы для школьников 8-9 классов, где учат программировать на примере языка Python. В этом году география проекта расширилась почти втрое: он будет работать в 54 российских городах. Чтобы поступить в Яндекс.Лицей, надо сдать онлайн-тест и пройти очное собеседование. Заявку на обучение можно подать до 9 сентября.
Дизайнер, контент-менеджер, разработчик и управляющий директор Яндекс.Еды — о преимуществах мотоцикла над велосипедом, особенностях ориентирования в торговых центрах и о том, сколько весит жёлтая сумка.
Мы обработали с помощью технологии DeepHD десять советских мультфильмов. Теперь их можно посмотреть в высоком разрешении — и разглядеть детали, задуманные мультипликаторами, но утраченные при оцифровке плёнки.
Издательство Яндекса запускает проект «Я в театре». Он посвящён современному театру и создан совместно с организаторами фестивалей Context. Diana Vishnеva и NET. «Я в театре» — это составленные театральными критиками путеводители для зрителей-новичков, обзоры фестивальных событий и прямые трансляции спектаклей, которые пройдут этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.