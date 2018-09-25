А теперь — мультфильм

Те, кто родился до эпохи видеомагнитофонов и DVD-плееров, помнят, каково это — ждать мультик по телевизору. Выбирать тогда не приходилось — что покажут, то покажут, — но обычно шло что-нибудь хорошее.

Многие советские мультфильмы люди с удовольствием пересматривают и сейчас, но уже не на ламповых телевизорах, а на планшетах и компьютерах. Чтобы старые мультики, которые можно посмотреть на Яндексе, лучше выглядели на современных экранах, мы применили к ним технологию DeepHD.

До обработки После обработки Кадр из мультфильма «Дюймовочка»

DeepHD — это разработанная в Яндексе технология, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей. В результате картинка становится более чёткой. DeepHD используется с этой весны: мы начали с того, что в преддверии 9 мая обработали несколько фильмов о Великой Отечественной войне.

До обработки После обработки Кадр из мультфильма «Маугли»

Теперь в высоком разрешении можно посмотреть десять мультиков студии «Союзмультфильм». Это «Аленький цветочек» (1952), «Золотая антилопа» (1954), «Снежная королева» (1957), «Дюймовочка» (1964), «Бременские музыканты» (1969), «Умка ищет друга» (1970), «Маугли» (1973), «Щелкунчик» (1973), «Путешествие муравья» (1983) и цикл про «Котёнка по имени Гав» (1976–1982).

До обработки После обработки Кадр из мультфильма «Снежная королева»

Как это работает Искусственный интеллект, который лежит в основе DeepHD, не изменяет цвета и не добавляет на изображение ничего лишнего. Кадры до и после обработки имеют идентичное содержание. Разница в том, что DeepHD усиливает детали, которые были задуманы и отрисованы художниками-мультипликаторами, но могли частично потеряться при цифровой обработке плёнки.

До обработки После обработки Кадр из мультфильма «Аленький цветочек»

Реставрация кино- и анимационных лент вручную — кропотливая работа, которая занимает месяцы, а порой и годы. Обработку с помощью DeepHD можно проводить буквально на лету — Яндекс поступает так с телеэфиром. Видеопоток, который отдают нам несколько телеканалов, обрабатывается в режиме реального времени и практически без задержек поступает к зрителю уже в повышенном разрешении.

До обработки После обработки Кадр из мультфильма «Аленький цветочек»

Кино и мультики, обработанные с помощью нейронных сетей, можно посмотреть прямо на Яндексе или на КиноПоиске. Их легко отыскать по запросам [фильмы в deephd] и [мультфильмы в deephd]. Коллекция будет постоянно пополняться.