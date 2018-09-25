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А теперь — мультфильм

Те, кто родился до эпохи видеомагнитофонов и DVD-плееров, помнят, каково это — ждать мультик по телевизору. Выбирать тогда не приходилось — что покажут, то покажут, — но обычно шло что-нибудь хорошее.

Многие советские мультфильмы люди с удовольствием пересматривают и сейчас, но уже не на ламповых телевизорах, а на планшетах и компьютерах. Чтобы старые мультики, которые можно посмотреть на Яндексе, лучше выглядели на современных экранах, мы применили к ним технологию DeepHD.

До обработки
После обработки
Кадр из мультфильма «Дюймовочка»

DeepHD — это разработанная в Яндексе технология, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей. В результате картинка становится более чёткой. DeepHD используется с этой весны: мы начали с того, что в преддверии 9 мая обработали несколько фильмов о Великой Отечественной войне.

До обработки
После обработки
Кадр из мультфильма «Маугли»

Теперь в высоком разрешении можно посмотреть десять мультиков студии «Союзмультфильм». Это «Аленький цветочек» (1952), «Золотая антилопа» (1954), «Снежная королева» (1957), «Дюймовочка» (1964), «Бременские музыканты» (1969), «Умка ищет друга» (1970), «Маугли» (1973), «Щелкунчик» (1973), «Путешествие муравья» (1983) и цикл про «Котёнка по имени Гав» (1976–1982).

До обработки
После обработки
Кадр из мультфильма «Снежная королева»

Как это работает

Искусственный интеллект, который лежит в основе DeepHD, не изменяет цвета и не добавляет на изображение ничего лишнего. Кадры до и после обработки имеют идентичное содержание. Разница в том, что DeepHD усиливает детали, которые были задуманы и отрисованы художниками-мультипликаторами, но могли частично потеряться при цифровой обработке плёнки.

До обработки
После обработки
Кадр из мультфильма «Аленький цветочек»

Реставрация кино- и анимационных лент вручную — кропотливая работа, которая занимает месяцы, а порой и годы. Обработку с помощью DeepHD можно проводить буквально на лету — Яндекс поступает так с телеэфиром. Видеопоток, который отдают нам несколько телеканалов, обрабатывается в режиме реального времени и практически без задержек поступает к зрителю уже в повышенном разрешении.

До обработки
После обработки
Кадр из мультфильма «Аленький цветочек»

Кино и мультики, обработанные с помощью нейронных сетей, можно посмотреть прямо на Яндексе или на КиноПоиске. Их легко отыскать по запросам [фильмы в deephd] и [мультфильмы в deephd]. Коллекция будет постоянно пополняться.

28 комментариев
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Petia
25 сентября 2018, 10:44
Молодцы !
Spoody
25 сентября 2018, 10:59
Глубокий ашди
kernit
25 сентября 2018, 11:29
Вот это именно то, что я хотел, продолжайте в том же духе. Но я повторю свой старый коммент: всё таки я и дальше считаю, что Министерство Культуры должно озаботится массовой  полноценной реставрацией старого кино, мультфильмов и исторических хроник, в высоком качестве. вместо распиливания денег на съёмке говнофильмов.
Андрей
25 сентября 2018, 11:36
Если можно условные 360р превратить в 720р, то возможно ли полученные 720р превратить в 4К? Ну, как в шпионских фильмах, когда в увеличенном отражении на винтике виден номер проезжающей мимо машины.
Обновлено 25 сентября 2018, 11:34
Николай Астахаев
25 сентября 2018, 11:50
Можно, но на следующий день.
Юрий
25 сентября 2018, 12:07
Класс!   Мультики ждал, да. Особый кайф был, когда во время тестовой трансляции из Останкино в 1967 году крутили диснеевские мультики.  До этого и не знал об их существовании. Мультики и сейчас с удовольствием смотрю. Спасибо за труд команде Яндекс'а
alexartukov
25 сентября 2018, 12:10
Доброе дело!
Анатолий Пискунов
25 сентября 2018, 12:40
Большое спасибо за работу! Покажу обработанные мультфильмы своим детям :)
Ребриков Анатолий
25 сентября 2018, 14:27
А нечего комментировать. Хоть до обработки, а хоть после, прекрасные мульты. Но это для меня. А детям может быть нравятся постобработанные фильмы? Но уверен, не шреков показывать детям нужно! 
А
25 сентября 2018, 16:36
А вы откроете сервис с deephd, можно ли будет обработать личную коллекцию?


Жалко что старые фильмы кодировались и создавались в таком качестве, что часто лучше посмотреть современный трешевый боевик чем достойный фильм н в низком качестве. 
Обновлено 25 сентября 2018, 16:39
Игорь Т.
28 сентября 2018, 16:00
А,
+1 к вопросу
tatyana-urosova
11 ноября 2018, 15:10
А,
по второй части комментария я не соглашусь. Считаю, что все-таки лучше посмотреть хороший фильм в плохом качестве, чем непонятно что в хорошем. Я почти перестала смотреть современные фильмы, потому что после их просмотра остается навязчивое чувство зря потраченного времени и денег.  А вот к вопросу тоже присоединюсь. Такой сервис очень нужен. Ведь через него можно было бы не только личные коллекции фильмов и мультфильмов обрабатывать, но и свои фото, где качество хромает. 
chief.rozonov
25 сентября 2018, 20:20
Я правильно понимаю, что мультфильмы до 720p(включительно) не обрабатывались с помощью dHD? То есть можно dHD отключить?
electrosila2018
25 сентября 2018, 20:35
Жаль, что не планируется выпуск отдельной программыили сервиса  для пользователей. Всегда найдется, что улучшить, клипы 60-90-х качеством не блещут. Хотя их плюс в том, что радуют даже такими.
Павел
сегодня, 11:30
electrosila2018,
пользователи завалят чем попало сервис, на обработку которого потребуется огромное количество компьютерных ресурсов. Огромные деньги в пустоту. Сервис если и может быть, то только платным
Oleg B.в
26 сентября 2018, 15:17
Я бы предложил еще перевести все бездарные современные мультики и кино в 320х240. Яндекс, сделайте пожалуйста на нейронных сетях сервис DEEP CGA
Имя Фамилия
27 сентября 2018, 13:22
Т.е. используется ранее отсканированный видеоматериал?  Цифровизация заново с оригинальной киноплёнки не предполагается?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 сентября 2018, 19:57
Да, для обработки с помощью DeepHD мы берём видеофайлы с невысоким разрешением. Сканирование и реставрация киноплёнок (которых, к слову, у нас нет) — это совсем другая история.
Обновлено 27 сентября 2018, 23:00
Имя Фамилия
28 сентября 2018, 15:29
Вы же можете (думаю) обратиться в Госфильмфонд?  Яндекс - крупнейшая компания, а не шарашка.
Или совместно с Минкультом замутить проект "Возвращая шедевры" ("Возвращая наследие".).  Уж Минкульту точно не откажут.
Алексей
27 сентября 2018, 17:49
Про список фильмов в deephd, эта технология отлично подходит для улучшения старых фильмов (что особенно важно, у нас есть огромное количество малоизвестных жемчужин, которым требуется применение этой технологии), зачем там новые фильмы, у которых с качеством проблем нет, мне не понятно.
klipovka
28 сентября 2018, 16:27
Круто!)
toma.stoliar
19 октября 2018, 14:09
Главное - чтобы некоторые детали не "потеряли".
А вообще я заметила, что всё современное (технически обработанное): ёлочные игрушки, например, - бездушное! Красивая картинка - а тепла нет. Расчеловечивание и машинизация
- это синонимы!
Обновлено 19 октября 2018, 14:14
Павел
сегодня, 11:36
toma.stoliar,
очень много снимают на зеленом фоне, вся эта мертвая картинка, от того .что возможно и игрушек никаких там и нет. Зачем тратиться на реквизит и декорации, если можно нарисовать всё на компьютере. Сравнить например фильмы про Индиану Джонса и недавно вышедший Круиз по джунглям - небо и земля )
Александр В.
28 ноября 2018, 15:43
Ещё бы и звук научились исправлять. Звуковая дорожка в некоторых старых советских мультфильмах такая,  что половину слов не разобрать.
Максим
1 января 2019, 12:32
Да открыли бы доступ всем желающим, попробовать обработать свои личные видео, и увидеть разницу.  
Рубен
6 февраля 2019, 18:16
Сделайте со старыми музыкальными клипами ещё такой апскейл)
L
7 февраля 2019, 17:23
Да, очень странно, что не открыли доступ. Огромный PR эффект могло бы принести, а так, знают лишь 3.5 читателя блога и ностальгирующие родители. Примеров открытого доступа к подобным технологиям (нейронным сетям) масса. Что сказать.. Получилась еще одна проприетарщина, молодцы.
Владимир
10 апреля 2019, 15:00
Захотел посмотреть мультфильмы по ссылкам в посте. Какой ни ткну - перед мультом реклама. Пытался посмотреть всю рекламу - за первым роликом запускается второй. Пытался пропускать рекламу - то же самое, счетчик возвращается на 30 секунд и идёт новый ролик. Жаль.