Блог Яндекса
февраль 2019
Яндекс приглашает стажёров
5 февраля 2019, 09:00
Мы открыли набор на летнюю стажировку. Её можно пройти в офисах Яндекса в восьми городах. Стажёры присоединяются к одной из команд в роли разработчика или аналитика и вместе с ней работают над сервисами Яндекса. Базовые требования к стажёрам — знание математики и умение программировать. Подробнее о летней стажировке можно будет узнать на мероприятии «Лето в Яндексе».
Яндекс.Почта избавит от ненужных рассылок
13 февраля 2019, 12:00
В Яндекс.Почте появился инструмент для управления рассылками. С его помощью можно избавиться от ненужных рассылок и очистить ящик от старых писем. Почта отличает важные сообщения от неважных: если вы откажетесь от рассылки магазина, вам продолжат приходить подтверждения заказов.