Мы открыли набор на летнюю стажировку. Её можно пройти в офисах Яндекса в восьми городах. Стажёры присоединяются к одной из команд в роли разработчика или аналитика и вместе с ней работают над сервисами Яндекса. Базовые требования к стажёрам — знание математики и умение программировать. Подробнее о летней стажировке можно будет узнать на мероприятии «Лето в Яндексе».