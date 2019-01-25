Яндекс учредил премию имени Ильи Сегаловича. Она будет вручаться молодым учёным и научным руководителям из вузов России, Беларуси и Казахстана, добившихся серьёзных достижений в области компьютерных наук. Размер премии для студентов и аспирантов составит 350 тысяч, а для научных руководителей — 700 тысяч рублей. Первое награждение лауреатов премии имени Сегаловича пройдёт в апреле этого года.