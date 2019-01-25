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январь 2019
Вы только посмотрите
25 января 2019, 09:00
Космодром на Дальнем Востоке, самая древняя в России крепость, граффити площадью десять тысяч квадратных метров в Нижегородской области и другие интересные места на новых панорамах Яндекса.
Научная премия имени Ильи Сегаловича
31 января 2019, 10:40
Яндекс учредил премию имени Ильи Сегаловича. Она будет вручаться молодым учёным и научным руководителям из вузов России, Беларуси и Казахстана, добившихся серьёзных достижений в области компьютерных наук. Размер премии для студентов и аспирантов составит 350 тысяч, а для научных руководителей — 700 тысяч рублей. Первое награждение лауреатов премии имени Сегаловича пройдёт в апреле этого года.