Блог Яндекса
сентябрь 2019
Продолжаем набор в Яндекс.Лицей
5 сентября 2019, 13:15
В Яндекс.Лицее школьников восьмых и девятых классов бесплатно учат программировать на Python. Набор открыт в 131 городе и посёлке.
Чемпионат по программированию
9 сентября 2019, 12:00
Призовой фонд 2,2 миллиона рублей, возможность участвовать через интернет и задачи из жизни — такие, которые каждый день решают программисты Яндекса.
Новая игра с фотографиями и приметы, по которым нейросеть узнаёт разные страны
24 сентября 2019, 15:40
Мы сделали игру для путешественников и эрудитов — в ней нужно угадывать страны по фотографиям, загруженным пользователями на Яндекс.Карты. Как и в другой нашей игре про города, в угадывании стран с вами будет состязаться Алиса. Чтобы всё было честно, мы запретили ей подглядывать в базу Яндекс.Картинок и попросили не обращать внимания на номера машин и флаги государств.