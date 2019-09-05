Мы сделали игру для путешественников и эрудитов — в ней нужно угадывать страны по фотографиям, загруженным пользователями на Яндекс.Карты. Как и в другой нашей игре про города, в угадывании стран с вами будет состязаться Алиса. Чтобы всё было честно, мы запретили ей подглядывать в базу Яндекс.Картинок и попросили не обращать внимания на номера машин и флаги государств.