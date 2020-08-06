Блог Яндекса
август 2020
Где тестируются беспилотные автомобили Яндекса
6 августа 2020, 13:58
В основе наших беспилотных автомобилей лежит разработанная в Яндексе система автономного управления. Мы хотим, чтобы она хорошо работала в самых разных дорожных, погодных и климатических условиях. Поэтому машины тестируются в разных городах и разных странах. В этом посте мы расскажем, где сейчас проходит тестирование и какие особенности есть у каждой из локаций.
Чемпионат Яндекса по программированию: регистрация открыта
17 августа 2020, 12:00
Мы открыли регистрацию на чемпионат Яндекса по программированию. В этом году Yandex Cup пройдёт в шести направлениях: фронтенд и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и алгоритмы. Участие в чемпионате — это возможность попробовать себя в решении нестандартных задач, помериться силами с другими программистами и выиграть денежный приз.