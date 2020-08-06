В основе наших беспилотных автомобилей лежит разработанная в Яндексе система автономного управления. Мы хотим, чтобы она хорошо работала в самых разных дорожных, погодных и климатических условиях. Поэтому машины тестируются в разных городах и разных странах. В этом посте мы расскажем, где сейчас проходит тестирование и какие особенности есть у каждой из локаций.