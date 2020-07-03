Яндекс назвал новых лауреатов премии имени Ильи Сегаловича. Она вручается каждый год за достижения в компьютерных науках. В этом году лауреатами премии стали 12 человек: девять — в номинации «Молодые исследователи» и трое — в номинации «Научные руководители». Размер премии для молодых исследователей составляет 350 тысяч, а для научных руководителей — 700 тысяч рублей.