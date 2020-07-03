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июль 2020
Новые лауреаты премии имени Сегаловича
3 июля 2020, 12:00
Яндекс назвал новых лауреатов премии имени Ильи Сегаловича. Она вручается каждый год за достижения в компьютерных науках. В этом году лауреатами премии стали 12 человек: девять — в номинации «Молодые исследователи» и трое — в номинации «Научные руководители». Размер премии для молодых исследователей составляет 350 тысяч, а для научных руководителей — 700 тысяч рублей.
Почему мосты иногда лучше не наводить
29 июля 2020, 13:50
В прошлом месяце мы выпустили и добавили в Яндекс.Диск сервис для видеовстреч — Телемост. А на этой неделе мы добавили некоторым пользователям иконку Телемоста на рабочий стол для быстрого доступа к сервису. Руководитель Яндекс.Диска Владимир Русинов рассказывает, откуда появилась иконка, почему мы решили сделать Телемост частью Диска и что произойдёт с сервисом в дальнейшем.