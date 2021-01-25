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Блог Яндекса

январь 2021
Летние школы Яндекса: самое главное
25 января 2021, 11:00

В феврале мы откроем набор в летние школы Яндекса. Если вы начинающий разработчик или дизайнер, уже кое-что умеете, но вам не хватает опыта — приглашаем на занятия. В школах преподают сотрудники Яндекса. Будут лекции, практические занятия и работа над проектом в команде с другими студентами. Обучение в школах бесплатное, для поступления нужно хорошо сделать тестовое задание.

Подзаправиться кофе: доставка еды и напитков в Яндекс.Заправках
28 января 2021, 09:00

В Яндекс.Заправках появилась доставка еды и напитков. Теперь в приложении можно не только оплатить топливо, но и заказать что-нибудь из кафе на АЗС. Заказ принесут прямо в машину за пять минут. Доставка пригодится, если вы путешествуете с ребёнком, на улице непогода или вы стремитесь избегать лишних контактов. Услуга доступна более чем на ста АЗС в Москве и Московской области.