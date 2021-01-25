Блог Яндекса
В феврале мы откроем набор в летние школы Яндекса. Если вы начинающий разработчик или дизайнер, уже кое-что умеете, но вам не хватает опыта — приглашаем на занятия. В школах преподают сотрудники Яндекса. Будут лекции, практические занятия и работа над проектом в команде с другими студентами. Обучение в школах бесплатное, для поступления нужно хорошо сделать тестовое задание.
В Яндекс.Заправках появилась доставка еды и напитков. Теперь в приложении можно не только оплатить топливо, но и заказать что-нибудь из кафе на АЗС. Заказ принесут прямо в машину за пять минут. Доставка пригодится, если вы путешествуете с ребёнком, на улице непогода или вы стремитесь избегать лишних контактов. Услуга доступна более чем на ста АЗС в Москве и Московской области.