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июль 2021
Meteum 2.0, или почему Яндекс.Погода спрашивает вас о дожде
12 июля 2021, 16:10
Мы представили Meteum 2.0 — обновлённую технологию прогнозирования погоды. Она обучается не только на традиционных материалах — сводках метеостанций, спутниковых фото, показаниях радаров, — но и на данных от пользователей: люди сообщают, идёт ли дождь рядом с ними или нет. Подобные сигналы позволили на 20% повысить точность прогноза осадков.
Будущее близко: стираем языковые границы
16 июля 2021, 10:30
С каждым днём в интернете становится всё больше интересного и полезного видео: от развлекательных шоу до образовательных курсов. При этом большая часть материалов выходит на иностранных языках и недоступна пользователям из России из-за языкового барьера. Мы близки к тому, чтобы снять этот барьер, и представляем вам первую версию машинного перевода видео.