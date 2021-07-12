С каждым днём в интернете становится всё больше интересного и полезного видео: от развлекательных шоу до образовательных курсов. При этом большая часть материалов выходит на иностранных языках и недоступна пользователям из России из-за языкового барьера. Мы близки к тому, чтобы снять этот барьер, и представляем вам первую версию машинного перевода видео.