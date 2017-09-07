API Коннекта

Мы рады рассказать о том, что у Коннекта появилось API.

С помощью Directory API вы сможете управлять учётными записями сотрудников вашей организации, создавать, удалять и редактировать отделы и команды.

Также Directory API позволяет подключать домены к Яндекс.Коннекту или отключать их.

Один из основных и важных сценариев, где вам может пригодится именно API — управление учетными записями сотрудников. Мы подготовили несколько примеров запросов к API, которые помогут сразу начать работать:

Более сложные сценарии можно реализовывать, используя различные языки программирования, например, вот этот скрипт на Python позволяет сделать загрузку отделов и пользователей из файла в формате CSV.

Если вы пользовались API Почты для домена и поэтому не переезжали в Яндекс.Коннект, то теперь можно переносить учетные записи и начинать пользоваться Коннектом — API работает!