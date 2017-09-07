Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

API Коннекта

Мы рады рассказать о том, что у Коннекта появилось API.
С помощью Directory API вы сможете управлять учётными записями сотрудников вашей организации, создавать, удалять и редактировать отделы и команды.
Также Directory API позволяет подключать домены к Яндекс.Коннекту или отключать их.

Один из основных и важных сценариев, где вам может пригодится именно API — управление учетными записями сотрудников. Мы подготовили несколько примеров запросов к API, которые помогут сразу начать работать:

Более сложные сценарии можно реализовывать, используя различные языки программирования, например, вот этот скрипт на Python позволяет сделать загрузку отделов и пользователей из файла в формате CSV.
Если вы пользовались API Почты для домена и поэтому не переезжали в Яндекс.Коннект, то теперь можно переносить учетные записи и начинать пользоваться Коннектом — API работает!

3 комментария
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p.selivanov@fortesting.yaconnect.com
12 сентября 2017, 22:32
Но ведь сайт не доступен:
https://api.directory.yandex.ru/ 

Обновлено 12 сентября 2017, 22:33
Lazy Badger
12 ноября 2017, 13:18
API - "интерфейс", он появился! Совсем в руськей езыг уже не умеете?
Masha
Сотрудник Яндекса12 ноября 2017, 14:14
Lazy Badger,
Вообще, вы правы, спасибо! Именно так правильно, вот и Грамота.ру советует. Однако, тут явно вмешалась способность русского языка додумывать род иноязычных аббревиатур по фонетическому облику слова. API - оканчивается как "алиби", например. Отсюда - средний род и вылез ;( 