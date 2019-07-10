Добавьте Формам индивидуальности

Один из популярных способов применения форм — публикация их на сайте. Чтобы это было легко сделать, мы выбрали для форм максимально нейтральный дизайн. К сожалению, иногда таким формам не хватало индивидуальности или они плохо сочетались с оформлением остальной страницы. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов внешнего вида форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.
Теперь вы можете выбрать один из готовых стилей или создать свой с помощью конструктора:
- Откройте форму в режиме редактирования.
- Перейдите на вкладку Тема.
- Выберите одну из тем или создайте свою с помощью кнопки Создать тему.
- Сохраните изменения.
Изменения темы применяются мгновенно. Если форма уже опубликована, пользователи сразу увидят ее в новом оформлении:
Опубликовать форму на сайте легко: просто скопируйте код формы и добавьте его на страницу вашего сайта. Больше ничего делать не нужно, форма сама появится в том месте, в которое вы поместили ее код.