Добавьте Формам индивидуальности

Один из популярных способов применения форм — публикация их на сайте. Чтобы это было легко сделать, мы выбрали для форм максимально нейтральный дизайн. К сожалению, иногда таким формам не хватало индивидуальности или они плохо сочетались с оформлением остальной страницы. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов внешнего вида форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.

Теперь вы можете выбрать один из готовых стилей или создать свой с помощью конструктора:

Откройте форму в режиме редактирования. Перейдите на вкладку Тема. Выберите одну из тем или создайте свою с помощью кнопки Создать тему. Сохраните изменения.

Изменения темы применяются мгновенно. Если форма уже опубликована, пользователи сразу увидят ее в новом оформлении: