Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Добавьте Формам индивидуальности

Один из популярных способов применения форм — публикация их на сайте. Чтобы это было легко сделать, мы выбрали для форм максимально нейтральный дизайн. К сожалению, иногда таким формам не хватало индивидуальности или они плохо сочетались с оформлением остальной страницы. Чтобы это больше не было препятствием, мы подготовили несколько вариантов внешнего вида форм с разными цветами шрифтов, кнопок и фона.

Теперь вы можете выбрать один из готовых стилей или создать свой с помощью конструктора:

  1. Откройте форму в режиме редактирования.
  2. Перейдите на вкладку Тема.
  3. Выберите одну из тем или создайте свою с помощью кнопки Создать тему.
  4. Сохраните изменения.

Изменения темы применяются мгновенно. Если форма уже опубликована, пользователи сразу увидят ее в новом оформлении:

Опубликовать форму на сайте легко: просто скопируйте код формы и добавьте его на страницу вашего сайта. Больше ничего делать не нужно, форма сама появится в том месте, в которое вы поместили ее код.

10 комментариев
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sebafurego@deasoft.ru
12 июля, 10:59
У вас на картинке показано как форма адаптируется в мобильном виде. Лейбл сверху, а инпут снизу, это удобно. Но в реальности такого не происходит, форма в мобильной версии как была в одну строку каждый элемент так и остается. Это ужасно не красиво и не адаптивно. Вы когда нибудь решите этот вопрос? И не удобно в модалки вставлять такие формы. Они у вас будут когда нибудь такими же как на главной картинке? Яндекс формы отличный инстумент, но ребята решите с дизайном вопрос, это просто боль... https://www.deasoft.ru/forma-svyazi.html откройте на мобильном и посмотрите
Laque-krd
12 июля, 11:18
sebafurego@deasoft.ru,
Здравствуйте, а у меня ваша ссылка с телефона нормально открылась, все адаптированно.
Algimed
12 июля, 12:36
Laque-krd,
Нет. Все правильно написал Seba.


Можно без конструктора, просто пользовательские css. Так как реализация Яндекс форм мне нравится в разы больше гугловских. Но со стилями беда.
Сидоров Павел
12 июля, 13:36
поддерживаю. просто пользовательские свойства css
aively
13 июля, 15:37
sebafurego@deasoft.ru,
ой, а расскажи, на каком девайсе-браузере воспроизводится?
у меня она нормально адаптируется на Android в Я.Браузере
aively
13 июля, 15:37
Сидоров Павел,
а покажи пример, пожалуйста =)
cloverfish
21 июля, 11:30
Не хватает возможности грузить собственные фоны, это планируется?
aively
21 августа, 12:13
cloverfish,
Здравстуйте!
Расскажите, пожалуйста, для каких задач это необходимо?
ilv@unikom-service.yaconnect.com
22 июля, 06:38
А у меня на сайте форма выглядит иначе, чем в предпросмотре. Нет отступов и тени. http://www.unikom-service.ru/order/
aively
21 августа, 12:16
ilv@unikom-service.yaconnect.com,
Здравствуйте!
Для того чтобы форма выглядела более согласованно с сайтом при использовании её в iframe  применяются другие стили.