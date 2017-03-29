Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Добро пожаловать в Яндекс.Коннект

Яндекс.Коннект — это набор сервисов для совместной работы и общения.

Многие из этих сервисов уже хорошо известны пользователям. Яндекс.Почта и Яндекс.Диск — популярные сервисы Яндекса, а Почта Для Доменов (расширение Яндекс.Почты) — активно используется группами и организациями. Другие сервисы Яндекс разрабатывал для собственных нужд, а теперь мы хотим их предложить всем нашим пользователям. Потому что верим, что то, что хорошо работает для самого Яндекса, будет востребовано и за пределами Яндекса. У Яндекса довольно много таких продуктов, и сейчас мы открываем первые из них. Например, Вики.

Вики — это удобная база знаний вашей компании. В ней удобно хранить заметки, справочные данные, информацию о проектах, наброски планов или любые другие страницы, содержащие тексты, изображения, файлы и ссылки. В Вики есть удобные инструменты для совместного редактирования и обсуждения.

Ямб — ещё один новый сервис. Это мессенджер, направленный на эффективную работу в рамках организации. Он автоматически интегрирован с общей адресной книгой — все сотрудники уже есть в контакт-листе. Все общение происходит между коллегами, а при увольнении сотрудник теряет доступ к мессенджеру — таким образом Ямб позволяет контролировать внутрикорпоративную коммуникацию. Ямб кроссплатформенный и оптимизирован для работы на мобильных устройствах.

Помимо того, что сервисы теперь лучше интегрированы друг с другом, появился полноценный инструмент управления аккаунтами организации — структурой, составом, ролями, виртуальными командами.

Чтобы предоставить пользователям как можно больше возможностей, мы решили разделить наборы услуг на платные и бесплатный. Базовый тариф — бесплатен, но в нем некоторые функции ограничены. Тариф Премиум позволяет использовать все функции, оплата производится за количество сотрудников. Кстати, прямо сейчас вы можете познакомиться с Коннектом совершенно бесплатно — деньги мы пока не берём. Школе или ВУЗу мы будем рады предоставить расширенные возможности бесплатно, напишите нам.

Первым пользователями Коннекта стали те, кто уже работал с Яндекс.Почтой для домена. Мы получили полезные отзывы, спасибо первопроходцам! Кстати, для работы с Коннектом свой домен на самом деле не нужен, вы можете зарегистрироваться и все настроить, а домен подключить позже. А если вам зачем-то нужно использовать больше одного домена — не проблема! Подключайте их, письмо, отправленное на адрес в домене-алиасе, попадёт в ящик с таким же именем в основном домене. Ответы на вопросы можно найти на нашем сайте.

Подключайтесь и работайте эффективно!

174 комментария
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vlasov@geo-club.tk
29 марта 2017, 21:34
Не понравилось слово "Стафф", которое есть в титле страниц сотрудников на staff.yandex.ru ("Иван Иванов - Стафф @ Яндекс.Коннект"). Ну неужели нельзя было вместо "стаффа" написать что-нибудь вроде "Сотрудники"?
Зато все остальное нравится. 
P.s. Не нашёл кнопку вроде "Удалить организацию из Коннекта". Она, конечно, пока не нужна, но вдруг кому понадобится?
Обновлено 29 марта 2017, 21:34
Маша
Сотрудник Яндекса31 марта 2017, 13:33
vlasov@geo-club.tk,
Спасибо за ваше предложение по названиям в интерфейсе, мы подумаем. Коннект – живой продукт, мы постоянно думаем над тем, как сделать его удобнее и приятнее.
Что касается удаления организации, то вы можете просто перестать пользоваться Коннектом, но нам этого, конечно, не хотелось бы  
csrv.pro
30 марта 2017, 18:59
Уже пользуемся pdd.ya.ru, как одной кнопкой мигрировать на Коннект?
Маша
31 марта 2017, 13:01
csrv.pro,
В интерфейсе Почты для домена в меню есть ссылка «Мигрировать в Коннект». Если вы не видите такой ссылки именно в вашем аккаунте, значит нам требуется чуть-чуть времени, чтобы подготовить миграцию ваших доменов – мы хотим, чтобы все прошло гладко, поэтому показываем такую ссылку только, когда уверены, что миграция для существующих пользователей пройдет гладко. 
mik-on
7 апреля 2017, 10:45
Маша,
в моем аккаутне такая ссылка есть, но мой домен не переводится. Может, тогда ее вовсе убрать? :)
Маша
Сотрудник Яндекса7 апреля 2017, 12:25
mik-on,
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки (вот тут https://yandex.ru/support/connect/troubleshooting.xml), мы посмотрим именно на ваш домен. 
mik-on
7 апреля 2017, 12:34
Маша,
Я уже писал :) мне сказали, невозможно :)
Евгений Лебединский
31 марта 2017, 01:32
А онлайн редактирование документов будет позже? Интересует совместное редактирование. Диск без онлайн-редактора это очень плохо. Да и пора уже свой редактор делать. Зачем нам MS Office Online то.
Маша
Сотрудник Яндекса31 марта 2017, 13:28
Евгений Лебединский,
Вы правы, редактирование документов - полезная возможность, мы надеемся, что когда-нибудь она появится,
desipov
16 апреля 2017, 23:42
Маша,
А Вы можете ответить конкретно? Будет редактор или нет? И когда?
Маша
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 15:35
desipov,
Пока, к сожалению, не могу. Как только будут новости, расскажем обязательно
VasilevME@s1212.yaconnect.com
31 марта 2017, 11:47
При переносе домена с ПДД, будет ли доступен онлайн редактор документов на Диске?
В документации написано, что редактор доступен для доменов, зарегистрированных до 10 октября 2016г.
Будет ли добавлена возможность редактирования документов для новых пользователей? Сейчас получается, что новые сотрудники не имеют редактора (
Маша
Сотрудник Яндекса31 марта 2017, 13:28
VasilevME@s1212.yaconnect.com,
 Вы правы, редактирование документов - полезная возможность, мы надеемся, что когда-нибудь она появится,
madne5bla
2 апреля 2017, 14:03
Есть проблемка, в PDD появился баннер о переходе на коннект но кнопки перехода нет, только регистрация нового аккаунта, а в новом аккаунте не удается подключить домен выдает ошибку 409. Как быть?

Маша
Сотрудник Яндекса3 апреля 2017, 13:27
madne5bla,
 В интерфейсе Почты для домена в меню есть специальная ссылка «Мигрировать в Коннект». Если вы не видите такой ссылки именно в вашем аккаунте, значит нам требуется чуть-чуть времени, чтобы подготовить миграцию ваших доменов – мы хотим, чтобы все прошло гладко. 
Если ошибка с подключением домена сохраняется по-прежнему,  напишите, пожалуйста, нам, чтобы мы могли посмотреть, в чем именно проблема (там можно приложить скриншот и подробно описать, что происходит именно в вашем случае). 
myxa@zstandart.yaconnect.com
9 января 2018, 14:47
Маша,
Каким образом можно отправить запрос о проблеме с подключением домена без указания домена?
Masha
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:13
myxa@zstandart.yaconnect.com,
А почему вы не можете указать домен? Он не обязательно должен быть подключен, укажите тот, с которым проблема.
 Вот тут
zorgoalex@sidb.yaconnect.com
3 апреля 2017, 06:57
Добрый день! А полноценное (не веб) десктопное решение планируется?
Маша
Сотрудник Яндекса3 апреля 2017, 13:29
zorgoalex@sidb.yaconnect.com,
Поясните, пожалуйста, что именно Вы ожидаете? Все сервисы Коннекта сейчас доступны через браузер, некоторые также через специальные мобильные приложения (Почта, Диск, Ямб). 
boss@sk-elbrus.com
3 апреля 2017, 16:48
Маша,
Мне тоже хотелось бы, что бы было десктопное приложение. Т.е. не через браузер, а отдельно установить.

А через мобильное приложение не получается отправить не документ, ни фото.
Маша
Сотрудник Яндекса3 апреля 2017, 17:29
boss@sk-elbrus.com,
 Все-таки не очень понятно, о каком сервисе идет речь :( Вы можете написать в службу поддержки, возможно, проблема конкретно у вашего мобильного. А если вы имеете ввиду наш мессенджер, Ямб, то десктопное приложение планируется, ждите новостей. 
info@obogreemvse-ru-1615935.yaconnect.com
3 апреля 2017, 09:54
Когда любой желающий сможет подключить коннект?

Маша
Сотрудник Яндекса3 апреля 2017, 13:30
info@obogreemvse-ru-1615935.yaconnect.com,
Хоть сейчас! :) Пожалуйста, проходите на наш промо-сайт и подключайтесь! 
Обновлено 3 апреля 2017, 13:30
zorgoalex@sidb.yaconnect.com
5 апреля 2017, 06:10
Добрый день! Десктопное решение, я имел ввиду что-то, наподобие Битрикса24. Если планируется, то какие сроки? Хотелось бы попробовать ваше решение, тем более, у нас домен в pdd.
Маша
Сотрудник Яндекса5 апреля 2017, 13:41
zorgoalex@sidb.yaconnect.com,
 теперь понятно! Все-таки предлагаем вам попробовать Коннект в текущем виде, прямо в браузере. Пока он работает только так, зато на всех платформах ;) 
ООО "Эколайн"
7 апреля 2017, 16:46
Добрый день! У меня на Почте для домена подключен один основной домен и огромное количество не основных. Основной домен используется как почта и диск, не основные я как почту не использую. Для не основных я просто эксплуатирую DNS-сервер Яндекса (делигирую с регистранта на dns1.yandex.net и dns2.yandex.net, а затем редактирую DNS-записи необходимым мне образом). В связи с этим пару технических вопросов
1. При мигрировании на Коннект мигрируют все домены аккаунта?
2. При мигрировании каждого конкретного домена копируется все его потроха, а именно
- все DNS-записи домена один к одному как и было
- все почтовые ящики домена
- вся почта с каждого ящика (переписка и вложения)
- весь диск с каждого ящика (или как это правильнее сказать, диск завязанный на аккаунт ящика), а там местами на иных ящиках диск забит под завязку до 10 Гб ???
3. Будет ли на Коннекте свободное добавление доменов и редактирование DNS-записей как и в Почте для домена?


И да кнопки «Мигрировать в Коннект» у меня нет, видимо по выше описанным причинам
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com
9 апреля 2017, 07:38
Пробовал перейти с нуля
Не сразу разобрался как завести сотрудника и ящик, зак + нас старом мониторе был почти не заметен в низу страницы.
Возникла куча проблем
прописал МХ яндекса, домен делегировался. Но в почте писал что МХ не назначены, и почта соответственно не ходила. удалил домен, делегировал полностью все записи через NS, но туту же потерял возможность подтвердить домен черуз Cname запись.
информация на серверах яндекса обновляется не сразу и войти под заново созданными записями получается не сразу., хоть и пароль и логин указан верно.( так еще и кепчу потом просит ввести). та же проблема с отправкой почты на новые ящики, уходит с раза 7 в остальных случаях пишет пользователь не найден. (через сутки нормализовалось). 
Если поставить галку запрет смены пароля, то у пользователей функция смены доступна, но попасть потом не получилось, выдает пароль изменен и далее этой страницы, даже при смене пароля через админку попасть не получилось.
  Удалил полностью сотрудника чтобы создать заново, сотрудник удалился только из админки, но аккаунт продолжает работать, и завести такой же ящик не получается. 
 DKIM-подписи уже  который день висит в состоянии подключения. 
Хоть и поставил свой домен, основным в аккаунтах везде по умолчанию и при входи светится *****.yaconnect.com. 
Очень не удобно что после того как завел 70 сотрудников нужно зайти  под каждым в ручную активировать и до настраивать РОР. 
Мигрировал в пятницу вечером (но тех поддержка тоже отдыхает с пятницы по воскресенье) и я следовательно не получил ни одного ответа.... 
Когда делал до этого почту через яндекс PDD, столько проблем не было... 
Идея КОННЕКТА хорошая, но пока сыровато исполнение. Пытаясь пойти в ногу со временем, получил двое суток головной боли. теперь еще и переживаю, не свернет ли яндекс КОННЕКТ как и другие свои проекты!?
Обновлено 9 апреля 2017, 07:43
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com
9 апреля 2017, 07:54
Пока яндекс почта для домен белее надежный и рабочий инструмент чем коннект. Второй раз я пока не рискну получить столько удовольствия от активации КОННЕКТ 
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com
11 апреля 2017, 19:29
ну что сказать после 2 дней мучений мигрировали на другой mail. сервис.  Рассказываю...
после примерно 8 писем через почтовую программу, яндекс стал считать почти все письма похожими на спам. Менеджером было предложено отправлять счета в таких случаях через браузер, но когда они по пять раз вводят кэпчу... что бы отправить счет... через 2 часа я про себя узнал много нового и про яндекс тоже ) Настройка правил пересылки не работала. Задал вопрос тех.поддержке и через 12 часов получил ответ, что нужно ко всем ящикам привязать мобильник... это был финиш... На другом подобном сервисе тех.поддержка ответила за 20мин. Пользователей загрузил из файла за 15сек. настроил миграцию всех писем с яндкса за 30мин.  Пользователям настроил отправку почты через новый сервер, все сразу вздохнули с облегчением, работа закипела. правила почты заработали как нужно.
DKIM заработал сразу на новом сервере, на Яндексе уже 4 дня подключается....



Яндекс бери пример.


ответ Сапорта за 20мин


добавление пользователей через фаил, а не руками каждого забивать


работать начинает сразу а не через непонятное количество времени.


нет необходимости выбирать что твой домен главный каждый раз при написании письма


возможность отслеживать статистику отправленной, полученной, забанной почты



итд






Обновлено 11 апреля 2017, 19:34
Маша
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 13:31
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com,
 Нам очень жаль, что так получилось. Спасибо за ваши замечания, они помогут нам стать лучше.
zurapa
13 апреля 2017, 14:37
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com,
напишите, пожалуйста куда ушли, если не секрет. (Если запрещено здесь, то пожалуйста на почту zurapa@ya.ru).
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com
20 апреля 2017, 13:20
zurapa,
ответил на почту
mixail.exe
5 мая 2017, 11:52
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com,
и мне скажи :) mixail.exe@gmail.com
foxovsky@oz-n.ru
12 апреля 2017, 08:52
Подключился к Коннекту ещё примерно недели две назад, когда появились упоминания в pdd.yandex.ru


Но возникла проблема — ну никак не хотел домен привязываться к уже имеющийся учетке foxovsky@yandex.com, пришлось регистрировать новый аккаунт foxovsky@oznetwork.yaconnect.com


Возможно ли перенести это добро на мой основной аккаунт (foxovsky@yandex.com)?
А в целом, сервис очень понравился, будем пробовать переезжать всей командой
Маша
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 13:41
foxovsky@oz-n.ru,
 Я так понимаю, вы успешно настроили Коннект, и аккаунт администратора у вас -  foxovsky@oznetwork.yaconnect.com? В таком случае рекомендуем оставить его, потому что если бы вы управляли доменом с простого аккаунта и одновременно пытались бы пользоваться сервисами  Коннекта, у вас не работали бы сервисы Ямб и Вики, например. Если у вас остались вопросы по привязке аккаунта, напишите нам в поддержку - персональные данные лучше не обсуждать тут, мне кажется ;) 
cyberonru
12 апреля 2017, 10:27
Подскажите хотябы примерную дату когда всем аккаунтам станет возможно перенестись на коннект и от чего зависит длительность подготовки яндексом аккаунта к переносу, а то ждем ждем а ссылка так и не появляется. хочется уже перейти на новый сервис а то если по новой подключаться то сотрудникам приходится создавать новые аккаунты а это значит новая почта и всем очень не удобно.
Маша
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 13:43
cyberonru,
 Примерно это произойдет в этом году ;) И мы надеемся, что довольно скоро. Перенос доменов зависит, например, от того, не управляется ли этот домен нашим партнером-регистратором, в этом случае нам надо еще кое-что подготовить и настроить. Если вы используете АПИ Почты для домена, то вам тоже пока лучше не переезжать, АПИ Коннекта еще не до конца готово. 
Денис
12 апреля 2017, 16:47
Поправьте шаблон ямб в рассылке
https://pp.userapi.com/c638929/v638929941/35756/SC5qL_-N1Ug.jpg
как встроить картинку?
Маша
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 17:05
Денис,
Спасибо, поправим!
Денис
12 апреля 2017, 16:57
Сделайте возможность с главной сервиса быстро переключаться между аккаунтами
https://pp.userapi.com/c638929/v638929941/35774/K0ptzywkqt8.jpg

И когда уже у вас будет единый виджет для переключения аккаунтов на всех сервисах яндекса
Маша
Сотрудник Яндекса12 апреля 2017, 17:07
Денис,
Посмотрим, что можно сделать, спасибо! 
Марк
12 апреля 2017, 23:23
Добрый день! Когда станет доступна регистрация и перенос  доменов из ПДД в Коннект регистратора reg.ru?
Обновлено 12 апреля 2017, 23:24
Маша
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 15:38
Марк,
Здравствуйте! К сожалению, не могу сейчас назвать точную дату, но обязательно появится. Мы напишем
Алексей А. Денисов
13 апреля 2017, 18:17
Скажите пожалуйста, появятся ли такие сервисы как ямб и вики для обычных пользователей? Будьте так добры, ответьте
Маша
Сотрудник Яндекса14 апреля 2017, 01:04
Алексей А. Денисов,
Они уже есть :) Вы можете зарегистрироваться в Коннекте и пользоваться Вики. С Ямбом, да, сложнее, нужно, чтобы те,  с кем вы хотите общаться, были зарегистрированы в одной с вами команде. Но Вики - пожалуйста, пользуйтесь. 
Алексей А. Денисов
14 апреля 2017, 23:40
Маша,
 вы меня не поняли. Будут ли эти приложения отделены от коннекта, для некорпоративных пользователей? И скажите пожалуйста будет ли приложение, яндекс  календарь для мобильных устройств? извините за беспокойство
Маша
Сотрудник Яндекса15 апреля 2017, 02:30
Алексей А. Денисов,
 Ну пока мы не планируем выделять Вики в отдельный сервис. Но вы же можете им воспользоваться даже в одиночку, никаких ограничений в регистрации нет для "некорпоративных" пользователей. Календарь развивается, надеемся, он будет отвечать всем необходимым сценариям. 
Kirill
15 апреля 2017, 21:05
Что вы за партизаны такие!? запустили такую огромную вещь втихаря, я фанат и каждодневный пользователь яндекса, а узнал об этом случайно, зайдя в ПочтуДляДомена. Такие вещи надо в самой корпоративной почте пиарить и до, и после выхода! Молодцы!
zakaz@magiccanvas.ru
16 апреля 2017, 11:43
Почему кнопка подключится не нажимается ? что делать ? 
Маша
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 15:36
zakaz@magiccanvas.ru,
Лучше всего написать в службу поддержки с указанием конкретного домена и описанием проблемы. Это правильный способ решения вашего вопроса. Спасибо! 
desipov
16 апреля 2017, 23:43
Когда появится клиент "Ямб" для установки под Windows?
Обновлено 16 апреля 2017, 23:44
Маша
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 15:37
desipov,
Боюсь называть точную дату, чтобы не разочаровать вас потом. Работаем! Следите за новостями, обязательно про это напишем 
zlebnik
18 апреля 2017, 11:39
Какая крутая штука тут вышла втихую :)
А будут ли доступны боты в Ямбе и если да - то есть ли ориентировочные даты?
И будет ли (хотя бы возможна ли в теории) миграция с GMail + Slack (slack точно дает экспортировать сообщения:))?
Маша
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 11:42
zlebnik,
 Спасибо ;) Боты - интересная тема, пока нет, но думаем над этим. Инструменты миграции появятся, когда в полную силу заработает API - мы планируем это сделать как можно быстрее, но пока не готово :( 
Dmitriy
18 апреля 2017, 12:32
А задачи и проекты будут?
Кира
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 15:55
Dmitriy,
добрый день! Мы активно работаем над расширением списка сервисов, входящих в Яндекс.Коннект. За всеми новостями Вы можете следить на Портале и в Блоге.
kadet-2002
18 апреля 2017, 13:22
Жму подключиться и ничего не происходит...
Сергей Кажаев
20 апреля 2017, 18:17
kadet-2002,
в другом браузере попробуйте) у меня в хроме заработало, в яндекс. браузере - нет
kadet-2002
24 апреля 2017, 12:27
Сергей Кажаев,
 в хроме тоже не хочет. В опере та же ситуация.
Кира
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 12:06
kadet-2002,
для того, чтобы мы быстрее смогли разобраться в ситуации и помочь Вам, пожалуйста, подайте заявку в службу поддержки с подробным описанием Ваших действий. Если возможно, приложите к Вашему письму скриншоты. Спасибо!
Vladislav Ignatev Y.
20 апреля 2017, 12:02
Когда "Коннект" начнет работать?
Маша
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 11:41
Vladislav Ignatev Y.,
Что именно у вас не работает? Напишите нам, пожалуйста, в службу поддержки, там можно сообщать ваши личные данные и приложить скриншоты.
enverest
21 апреля 2017, 14:23
Нажимаю на кнопку "Подключиться" на главной яндекс.коннекте - ничего не происходит. В консоль кидается сообщение об ошибке - начинается так: Content Security Policy: Параметры страницы заблокировали загрузку ресурса https://www.google.com.ua/ads/conversion/
Продолжение тут не буду выкладывать.
Маша
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 11:39
enverest,
Спасибо, кажется, мы знаем об этой ошибке и уже ее исправляем. 
russianengineering
23 апреля 2017, 16:57
Добрый день.
Вроде нормально перенёс домен в коннект. Большинство функций работает. НО. Вики не открывается. Справа есть жёлтый баннер "Подключиться". При переходе появляется форма Регистрация в Яндекс.Коннекте. - для чего это нужно?
Маша
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 11:38
russianengineering,
Ой, как интересно ;) А давайте вы напишете нам в службу поддержки, приложите скриншоты и мы посмотрим, почему так получается. 
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
24 апреля 2017, 11:51
Маша,
Если честно, я пока не понимаю логику работы всей этой чехарды... Почему-то (после перехода на коннект) при попытке перейти на корпоративной почте в Диск, я попадал на личный аккаунт. Теперь стало ещё веселее, так-как я попадаю на коннект с длиннющим адресом (зарегистрировался на свою голову!), и боюсь что в корпоративную почту больше не попаду?! - А тогда можно сразу стреляться..... Может отыграть всё назад, пока не поздно?
Кира
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 12:14
ivanov@russianengineering.yaconnect.com,
вчера сотрудник службы поддержки написал Вам письмо на данный адрес с запросом более подробной информации. Проверьте, пожалуйста.
Думаю, в личной переписке мы оперативнее сможем разобраться в проблеме и помочь Вам.
russianengineering
23 апреля 2017, 17:01
Добрый день.
В повседневной деятельности очень не хватает программы для управления проектами типа МС Проджект.

Планирует ли Яндекс подобную функцию в Коннекте?
Маша
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 11:37
russianengineering,
Если не прямо такое же, то что-то для постановки и контроля задач точно будет ;) 
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
24 апреля 2017, 11:54
Маша,
Вообще, я ввязался в эту авантюру в надежде получить общий диск для сотрудников достаточно большого объёма для хранения свей информации вместо сервера.

П. С.
Почему нельзя просто предложить компаниям дисковое пространство для аренды?
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
24 апреля 2017, 12:00
Маша,
Точно такое-же не надо. Неплохая программка «WorkSection» — управление проектами онлайн. Но они с Украины и система оплаты не понятная - наличными.... опять-же я Яндексу доверяю больше - работаю с Я. более 10 лет.
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
23 апреля 2017, 17:23
Добрый день.

Зарегистрировался в Яндекс.Коннекте. Появился новый ящик в Яндексе с длиннющим адресом ххххххх@хххххххххххххххххххххх.yaconnect.com - для чего этот адрес и как с ним работать (с ума сойдёшь, пока продиктуешь его по телефону) и почему улетели все предыдущие настройки в структуре компании?
Кира
Сотрудник Яндекса24 апреля 2017, 14:01
ivanov@russianengineering.yaconnect.com,
добрый день!
Ваше обращение было передано специалисту службы поддержки, он уже отправил Вам сообщение на данный адрес. Проверьте, пожалуйста.
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
25 апреля 2017, 14:04
Кира,
Да, я видел письмо, но пока не нашёл времени ответить.
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
1 мая 2017, 18:49
Кира,
Письмо с картинками я сегодня отправил в поддержку. Кстати, проблема значительно усугубилась. Коротко о проблеме:

Я попал на промосайт, и нажал кнопку в верхнем правом углу "подключиться". Появилась таблица для заполнения. Я заполнил и подтвердил. Мне подключился новый аккаунт - с которого я пишу. С этого аккаунта вроде все новые функции работают.
НО! Перестали работать Почта и Диск на Корпоративном и личном аккаунте, так - как через Меню (в обоих аккаунтах) я всегда попадаю на "служебный" аккаунт.
Как мне вновь получить доступ к своим данным?
ivanov@russianengineering.yaconnect.com
19 июня 2017, 13:53
ivanov@russianengineering.yaconnect.com,
Добрый день. Так ничего и не работает. Сейчас нужно добавить ящик новому коллеге, а доступа к домену нет.
MurzNN
24 апреля 2017, 20:40
По какому протоколу работает Ямб (Яндекс мессенджер)? Совместим ли он со стандартными Jabber-клиентами как бывший Яндекс.Онлайн? Работать на десктопном компьютере с мессенджером в браузере ужасно неудобно, да и интеграции с системой вообще никакой не настроишь.
Кира
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 16:40
MurzNN,
здравствуйте! Все данные в Коннекте передаются по безопасному протоколу HTTPS, со стандартными клиентами он не совместим. Что касается десктопной версии Ямба, то наши специалисты уже сейчас над ней работают. 
Lazy Badger
29 апреля 2017, 21:33
Кира,
Т.е  творение очумелых ручек, несовместимое ни с чем стандартным? И вы (Яндекс) думаете, что реальный бизнес будет вам доверять свою информацию, зная|предполагая, что ЯМБ может помереть молча, как раньше было с ЯОнлайном?!
admin@tranzit-media.net
25 апреля 2017, 14:00
Добрый день. Запустил в тестовом режиме коннект. Завел трех сотрудников. Переместить их по отделам не получается: выдает сообщение "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409."
Кира
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 15:13
admin@tranzit-media.net,
добрый день! Мой коллега из службы поддержки уже связался с Вами по поводу данной проблемы. Проверьте, пожалуйста.
Kon-dv
26 апреля 2017, 07:09
Возможен ли бесплатный доступ, без рекламы, для образовательных учреждений?
Кира
Сотрудник Яндекса26 апреля 2017, 10:21
Kon-dv,
здравствуйте! Подробнее о тарифах и условиях Вы можете узнать здесь.
Обновлено 26 апреля 2017, 10:21
zm1919
26 апреля 2017, 20:06
Смогут ли пользователи Яндекса подавать заявки на вступление в определенную группу?
Например, формируется мероприятие, туда приглашаются участники, участники сами регистрируются и что-то присылают администратору
Raivo Ristinen
27 апреля 2017, 13:57
Почему из Диска на Коннекте был вырезан онлайн-офис и какая будет ему замена? 
Кира
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 18:49
Raivo Ristinen,
здравствуйте! К сожалению, по срокам пока точно сориентировать не можем, но наши специалисты уже работают над реализацией функции редактирования документов.
itdep@tmr.rest
28 апреля 2017, 20:58
Ужасно неудобно формировать отделы, почему только по одной учетной записи можно добавлять?
Обновлено 28 апреля 2017, 20:58
itdep@tmr.rest
28 апреля 2017, 21:16
itdep@tmr.rest,
 Хоть бы Drag-and-drop был.
Кира
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 22:36
itdep@tmr.rest,
здравствуйте! На данный момент возможности добавлять сразу несколько учетных записей действительно нет. Я передам ваше предложение разработчикам сервиса. Спасибо!
Blitz51
28 апреля 2017, 23:18
Переехали на коннект. В админке отображаются не все ящики сотрудников, часть утеряна! Очень надеюсь, что не безвозвратно! В самом Коннекте нет прямой связи с техподдержкой. Надеюсь, удастся вернуть все назад... 
Обновлено 28 апреля 2017, 23:22
Blitz51
29 апреля 2017, 19:16
Blitz51,
почти сутки - ответа от поддержки так и нет. М-да..
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com
29 апреля 2017, 19:24
Blitz51,
он и по праздникам и выходным не работают
Blitz51
2 мая 2017, 16:27
dmitriy@sibfrost.yaconnect.com,
По всей видимости у Яндекса праздники еще продолжаются...
Кира
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 22:55
Blitz51,
здравствуйте! Для того, чтобы мы смогли быстрее разобраться в данной ситуации и помочь вам, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, подробно описав проблему. 
Lazy Badger
29 апреля 2017, 21:47
Unified Communication  от Яндекса?! На каком размере организаций проводилось функциоальное тестирование (если проводилось)? Не интересуют объемы ТНК, но - сотни сотрудников, десятки отделов... На какие нагрузки проводилось нагрузочное тестирование (если проводилось)? Тысчонка человек в Ямбе/Вики может породить много шума. Не вижу средств контроля/безопасности (кроме парольной защиты, которая вообще не безопасность, а авторизация) - вменяемая служба ИБ будет иметь очень много вопросов к Коннекту. Чьи сертификаты у Коннекта есть для работы с данными ограниченного доступа?
Как насчет поддержки географически разделенных команд/отделов (для каждого сотрудника я хочу знать как минимум /постоянно, без влезания в карточку/ его локальное время)?
adm@gbsalavat.ru
2 мая 2017, 10:23
Добрый день, игрались с командами в админке и теперь не можем удалить - после попытки удалить команду вылезает красная полоса с текстом "Произошла ошибка — не удалось удалить команду". Помогите разобраться. Так же хотелось бы, чтобы мы имели возможность редактировать поле "почта" в отделах и в командах.
Кира
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 23:06
adm@gbsalavat.ru,
здравствуйте! Пожалуйста, напишите  в службу поддержки по поводу данной ситуации с указанием имени домена и аккаунта, при удалении которого возникает ошибка.
ra@quantrum.me
8 мая 2017, 20:07
Попробовал. Самым ценым для себя видел Вики. Это был сущий ад. Меня засыпало ошибками. Файлы не закачивались, страницы не создавались, имеющиеся страницы не правились. Преимущественно встречал 500 ошибку, но и 404 не оставала. Достаточно было по F5 обновить страничку. А там как повезет, или есть, или нет. Постоянные сообщение об UNKNOWN ERROR. Первый раз видел такое количество ошибок в сервисе Яндекса. Это прискорбно...
Маша
Сотрудник Яндекса12 мая 2017, 18:24
ra@quantrum.me,
Очень жаль, что так получилось, но хорошо, что  это были временные проблемы, сейчас такого не должно быть. Если проблема воспроизводится, мы будем очень благодарны деталям и скриншотам в нашей форме обратной связи. Спасибо!
direct-ekoline
10 мая 2017, 15:38
Почитав тут про наличие проблем решил проверить процесс миграции другим аккаунтом, прежде чем делать это основным. Дайте кнопку "Мигрировать в Коннект" для данного аккаунта
Маша
Сотрудник Яндекса12 мая 2017, 18:38
direct-ekoline,
Кнопка появляется не для аккаунта, а для доменов. Если у вас ее нет, напишите, пожалуйста, в форму обратной связи, мы разберемся на конкретных именах доменов, возможна ли миграция прямо сейчас. 
direct-ekoline
15 мая 2017, 11:43
Маша,
домены на данном аккаунте ранее были привязаны к другому аккаунту и там кнопка "Мигрировать" была. Писать в форму обратной связи не буду, так как Ваше внимание уже было привлечено. Мне лень писать кому-то что-то. Я хочу легко и комфортно мигрировать и не иметь проблем. Для этого и сделал тестовый аккаунт и перекинул на него часть доменов, чтобы проверить все ли будет корректно. Если еще и для миграции вы будете мне советовать в саппорт писать, тогда мне проще мигрировать к Вашим конкурентам, где уже все готово и просто ждет меня
Маша
Сотрудник Яндекса15 мая 2017, 15:59
direct-ekoline,
Проверьте, пожалуйста, сейчас. Вы должны увидеть ссылку на миграцию для ваших доменов. 
direct-ekoline
15 мая 2017, 16:28
Маша,
Спасибо, кнопка "Мигрировать" появилась
Подскажите что делать вот на этом этапе  http://www.fayloobmennik.net/6989074
Нажатие на кнопку "Новая организация" приводит к форме регистрации нового аккаунта с доменным именем в зоне yandexconnect.com. Как  увидеть  уже готовый аккаунт с имеющимся именем  direct-ekoline@yandex.ru и двумя подключенными к нему доменами ??
direct-ekoline
15 мая 2017, 16:33
Напротив доменов есть кнопки "Перенос" нажав на которые мы попадаем на форму переноса конкретно данного домена. Все это не вариант. Хотелось бы видеть так сказать "комплексную миграцию", а именно:
- головной аккаунт с тем же именем что и был (вне зоны yandexconnect.com)
- почта с вложениями и диск головного аккаунта
- все домены привязанные к головному аккаунта  сразу должны быть добавлены 
- все настройки DNS каждого домена
- все сотрудники каждого домена
- почта с вложениями и диск каждого сотрудника
direct-ekoline
16 мая 2017, 15:05
Маша,
протестировал перенос домена нажатием кнопки "Перенос" и в принципе частично получил то, что хотел, а именно головной аккаунт в доменной зоне @yandex.ru и организацию с доменным именем перенесенного домена. Опишите пожалуйста данный процесс подробнее и детальнее, пришлось просто поверить на слово и смотреть что получилось. И да, комплексный перенос, как я и писал выше был бы не лишним!


Теперь поправьте меня, если я был не прав и ответьте на вопросы:


1. Переключение организаций (доменов) происходит именно в левой панели в списке сверху, а в режиме "Домены" просто добавляются алиасы к текущему домену? Если да, то что тогда делать администратору доменов с адресом в зоне @yandexconnect.com ?? Назовите вкладку тогда яснее "Алиасы текущего домена", а в списке сверху дайте кнопки + и - для добавления и удаления доменов


2. Перенос почты и диска по сути не происходит, достаточно как и прежде залогинится соответствующим сотрудником и получить к ним доступ?


3. Будут ли переносится кириллические домены? Пока приходится возвращаться в PDD и редактировать DNS записи там


4. Кто такой сотрудник Ямб? Почему в Коннекте я вижу одно сотрудника (Ямб, при условии, что до переноса на домене не было ящиков совсем), а если посмотреть на домен из-под PDD уже после переноса их там уже три? И их количество со временем увеличивается. После отката в PDD конечно все возвращается на место, просто интересно что делает с ящиками сервис.


5. Администратору доменов с адресом в зоне @yandex.ru не доступны Вики, Ямб, Люди и Команды. У администратора доменов с адресом в зоне @yandexconnect.com таких ограничений нет. Будет ли доступ позже?


6. Сквозная панель Коннекта слева сверху - если залогинится под сотрудником, то везде во всех сервисах присутствует. Если залогинится под головным аккаунтом, то в Диске нет совсем панели,в Почте классическая шапка без функций Коннекта.
В сервис Календарь панель не завезли вне зависимости от типа аккаунта
Маша
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 18:51
direct-ekoline,


1. Переключение организаций (доменов) происходит именно в левой панели в списке сверху, а в режиме "Домены" просто добавляются алиасы к текущему домену? Если да, то что тогда делать администратору доменов с адресом в зоне @yandexconnect.com ?? Назовите вкладку тогда яснее "Алиасы текущего домена", а в списке сверху дайте кнопки + и - для добавления и удаления доменов
Спасибо за идею, посмотрим!
2. Перенос почты и диска по сути не происходит, достаточно как и прежде залогинится соответствующим сотрудником и получить к ним доступ?
Ну да, почтовые ящики сотрудников переезжают к сотрудникам.
3. Будут ли переносится кириллические домены? Пока приходится возвращаться в PDD и редактировать DNS записи там
Будут, но пока этого не происходит.
4. Кто такой сотрудник Ямб? Почему в Коннекте я вижу одно сотрудника (Ямб, при условии, что до переноса на домене не было ящиков совсем), а если посмотреть на домен из-под PDD уже после переноса их там уже три? И их количество со временем увеличивается. После отката в PDD конечно все возвращается на место, просто интересно что делает с ящиками сервис.
Этот "сотрудник" - бот, он приветствует вас в сервисе. Про их размножение не очень понятно, покажите скриншот, пожалуйста. У меня он такой один ;)
5. Администратору доменов с адресом в зоне @yandex.ru не доступны Вики, Ямб, Люди и Команды. У администратора доменов с адресом в зоне @yandexconnect.com таких ограничений нет. Будет ли доступ позже?
Предполагается, что администратор должен быть частью администрируемой организации, то есть под логином вида admin@MY-ORG.yaconnect.com ему доступны все сервисы. Так называемые "внешние" администраторы - пришли их почты для доменов, если вы регистрируетесь в Коннекте с нуля, у вас такой проблемы не возникает, потому что администрирование доступно только изнутри. То есть ответ на ваш вопрос - нет, пока не планируется делать доступ для "внешнего" администраторского логина.
6. Сквозная панель Коннекта слева сверху - если залогинится под сотрудником, то везде во всех сервисах присутствует. Если залогинится под головным аккаунтом, то в Диске нет совсем панели,в Почте классическая шапка без функций Коннекта.
В сервис Календарь панель не завезли вне зависимости от типа аккаунта
1. См. ответ выше про внешних админов. 2. Календарь - знаем, но это скоро исправится, будет новый Календарь с правильной шапкой. 
direct-ekoline
18 мая 2017, 11:10
Маша,
4.  Разобрался, система заводит ящики под рассылку "всем" и под команды с отделами.  
4. Сотрудник Ямб явно заглушка под какое-то ограничение из серии "в чате не может не быть администратора".  Так почему бы им не стать администратору домена?


5.  Внешний администратор вполне успешно справляется с администрированием  домена и организации вполне успешно, не хуже внутреннего. Отсутствие у него юзер-сервисов, мне кажется скорее надуманным ограничением по бизнес-логике, нежели техническим ограничением. Сотрудники вида сотрудник@мой.домен по сути являются для коннекта такими же внешними, как и внешний администратор, но сервисы у них есть


6. Сквозную панельку в Почту и Диск для "внешнего администратора" все же было бы не плохо  сверстать. Если это не Ваша зона ответственности, то пните своих коллег которые за это отвечают. Это в Ваших же интересах, на первом этапе проекта именно внешние администраторы Ваши основные заказчики, нежели внутренние

direct-ekoline
16 мая 2017, 16:17
В почте есть путаница  между контактами теми что сотрудники по Коннекту и личными контактами на почте. Тех кто сотрудники по Коннекту  так и назовите "Коллеги" (если залогинился сотрудник) или "Сотрудники" (если залогинился администратор) вместо "Люди",  почему не "Слоны"? 
Личные контакты с почты так и назвать "Мои контакты"
Маша
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 18:34
direct-ekoline,
спасибо за идеи, мы подумаем
p.danshov@hgio.ru
26 мая 2017, 14:04
Добрый день. Завел сотрудников. Переместить их по отделам не получается: выдает сообщение "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409."
Также при  редактировании данных мользователя не удается сохранить изменения. Пишет Произошла ошибка — не удалось обновить информацию о пользователе
Маша
Сотрудник Яндекса26 мая 2017, 14:27
p.danshov@hgio.ru,
Сейчас посмотрим! 

e.kanischev@marvelous.ru
31 мая 2017, 14:53
Маша,
 приветствую.
Вы очень часто упоминаете возможность использования функции "Обратная связь". Я уже дважды направлял обращения. Увы, в ответ — тишина :).


Есть понимание по среднему времени ожидания ответов? :) Или, возможно, есть вариант "педалирования"?


Спасибо!
Маша
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 16:31
e.kanischev@marvelous.ru,
В среднем мы стараемся отвечать в течение 1-2 суток, но иногда бывают сбои. Вижу ваши вопросы - один, действительно, давно ждет, второй - свежий :) Обязательно ответим! Обращения через форму удобнее, потому что сохраняется вся история переписки с Вами, все специалисты могут быть привлечены к решению вашего вопроса, а также не светятся в публичном пространстве ваши детали. 
e.kanischev@marvelous.ru
31 мая 2017, 17:59
Маша,
именно по причине удобства коммуникации с удовольствием буду использовать форму обратной связи. Но при одном условии — мне будут отвечать :).


Я очень жду ответы на оба мои обращения. Очень.


Спасибо!
p.danshov@hgio.ru
26 мая 2017, 14:21
теперь пользователей не заводит. Произошла ошибка — не удалось создать пользователя
admin@redguy.ru
22 июня 2017, 15:01
Что за сбой?
Кира
Сотрудник Яндекса22 июня 2017, 16:56
admin@redguy.ru,
здравствуйте! Уточните, пожалуйста, о каком сбое идёт речь? Пожалуйста, опишите ситуацию подробнее, чтобы мы могли быстрее разобраться в проблеме и устранить её, если она есть.
admin@redguy.ru
22 июня 2017, 17:10
Кира,
https://vk.com/wall195680093_1256 . Этот сбой.
Кира
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 11:22
admin@redguy.ru,
правильно ли я понимаю, что данная проблема возникает на домене оур2055.рус при попытке миграции в Коннект?
admin@redguy.ru
23 июня 2017, 12:12
Кира,
Почти, да проблема на этом домене, но миграция в коннект уже была зделана. Я уже начал добавлять сотрудников. И тут этот сбой.
Кира
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 14:13
admin@redguy.ru,
я передал информацию нашим специалистам. Как только появятся какие-либо новости по проблеме, мы сразу же с Вами свяжемся.
admin@redguy.ru
11 июля 2017, 23:31
Кира,
Простите скоро будет исправлено?
Олег
27 июня 2017, 23:34
Нет возможности мигрировать. В течении месяца постоянно одна ошибка - Произошёл технический сбой, мы работаем над устранением его причины. 
Обновлено 27 июня 2017, 23:34
kulikovss@irk-gb6.ru
18 июля 2017, 10:26
какой протокол используется в ямб? 
или как ямб использовать в чате   Mozilla Thunderbird 
Masha
Сотрудник Яндекса28 июля 2017, 10:27
kulikovss@irk-gb6.ru,
боюсь, что никак - протокол закрытый 
kulikovss@irk-gb6.ru
18 июля 2017, 10:27
для домена необходим общий спам фильтр. ну наверное в принципе и фильтр
Masha
Сотрудник Яндекса28 июля 2017, 09:48
kulikovss@irk-gb6.ru,
В Яндекс.Почте есть защита от спама, поясните, пожалуйста, вы имеете ввиду какую-то еще защиту? 
kulikovss@irk-gb6.ru
28 июля 2017, 13:13
Masha,
не защиту, а то что нужна возможность не только индивидуальный спам фильтр, а один общий на домен, т.е. я как админ внес и больше остальных спам не одалевает
+ возможность не пропускать вложения тут два варианта
1) вы сами укажите что это exe. bat или другие исполнительные файлы
2) либо лучше вариант что я на своей стороне бы указывал какие вложения отфильтровывать и чтоб они не доходили до конечного пользователя

ilya@nadaev.ru
25 июля 2017, 21:07
Я активный пользователь и продвиженец в своих кругах яПДД. яКоннект попользовал - понравился.


Из замечаний:
Вики-разметка для широких масс ненужна. Особенно сервису, у которого есть онлайн офис доков.
Например наш отдел кадров с удовольствием делал бы объявления в вики - но пытаться им объяснить, как писать в викиРазметке - это как дельфина просить произвести стыковку космических станций (дельфин вроде умный, но на результат расчитывать не стоит)
М.б. лучше добавить совместную работу с документами, с чатом (привет ЯМБ) и уведомлениями подписчикам


Хотелось бы единое приложение для смартфонов в котором все сервисы будут (включая календарь, который яндекс упорно пытается не делать) Тем более название подходящее (мол приложение - коннект в мир сервисов яндекса)



ЯМБ - теплый и ламповый с уютными чатиками, но... Чоб его не интегрировать внутрь почты и адресной книги? Я провёл эксперимент: разослал сотрудникам сообщения "ГО в ЯМБ, я создал" Почти все проигнорили с формулировкой "ну его нафиг по всяким левым ссылкам ходить". А те, кто воспользовался им уже после объяснения, чтокчему - через 15 минут закрыли вкладку с ним и больше никогда не были онлайн. А ещё сообщения в почту от ЯМБа замусоривают её (было бы неплохо иметь возможность сделать всем сразу фильтр для этих сообщений)


Хотелось бы иметь больше власти в админке (настраивать массово сотрудникам фильтры, интерфейсы, подписи(добавить общую подпись легко, но вот как бы сделать два варианта (рус,eng) и всем автоматом прописать добавочный номер)) В конце концов (ИМХО) кто кроме админов будет внедрять и продвигать яКоннект на местах?

Ещё бы иметь возможность админить яКоннект со смартфона (или это я уже многого хочу?)



В адресной книге  в карточках сотрудников иметь бы поля: внутренний телефон,сотовый телефон, скайп, должность, примечание



Запланированная цена в 190р за сотрудника великовата имхо. За эти деньги можно взять более взрослые сервисы совместной работы, до которых, к моему великому сожалению яКоннект не дорос. Кстати, а платить надо будет за все ящики? например у меня есть ящик с которого сервера отправляют уведомления - они какбэ не совсем сотрудники (хоть и пользы приносят больше некоторых людей)


Masha
Сотрудник Яндекса26 июля 2017, 09:02
ilya@nadaev.ru,
Спасибо вам большое за такой развёрнутый комментарий! Отвечу так:  про часть того, что вы написали, мы и сами думаем или даже делаем. А про деньги - вы можете сделать команду, которая имеет почтовый адрес, и использовать ее для уведомлений или других ролевых адресов - тогда это не будет платно. 
largeriver
26 июля 2017, 13:20
Очень хотим использовать коннект в компании, в частности трекер. Нужда острая, как это можно сделать? Иначе придется пользоваться чем-то другим....а очень не хочется.
Masha
Сотрудник Яндекса28 июля 2017, 09:49
largeriver,
Вы можете просто зарегистрироваться и начать пользоваться! Чтобы попробовать Трекер, нужно заполнить заявку на бета-тестирование, по мере возможности мы пришлем вам приглашение. 
mederdz
29 сентября 2017, 07:59
как отключить коннект ? не могу найти, прощу ответить в почту

admin@wrkshp.yaconnect.com
23 октября 2017, 19:08
mederdz,
Вам ответили в почту? Подскажите, что надо сделать, а то у меня такая же проблема.
mederdz
13 ноября 2017, 13:43
admin@wrkshp.yaconnect.com,
нет, молчат 
admin@wrkshp.yaconnect.com
23 октября 2017, 18:14
Добрый день.
Как удалить организацию из коннекта? Я только что создал аккаунт, но не смог связать с битриксом24, потому что он не поддерживает коннект, а только ПДД. Но и мигрировать обратно  на ПДД у меня не получается, так как аккаунт изначально был создан в Коннекте. На текущий момент я хочу удалить аккаунт в коннекте и создать заново на ПДД.
Подскажите как?
Masha
Сотрудник Яндекса23 октября 2017, 19:20
admin@wrkshp.yaconnect.com,
 Организацию удалить нельзя, можете ей  просто не пользоваться :) 
Если вы уже привязали домен, то можете его отвязать и потом перейти с ним в ПДД

Чтобы отключить основной домен от нашего сервиса, сделайте, пожалуйста, следующее:
В меню "Админка" выберите раздел "Домены".
Нажмите на имя технического домена с "yaconnect.com".
В появившемся окне выберите пункт "Сделать основным"
Подождите, пока информация обновится и технический домен станет основным в Вашей организации.
Снова перейдите в "Админка" -> раздел "Домены"
Нажмите на имя домена, который Вы хотите отключить.
В появившемся окне выберите пункт "Удалить"

Если у вас будут вопросы, вы можете также воспользоваться формой обратной связи.
Alexeyrkim
10 ноября 2017, 21:28
Когда будет настроена кроссплатформенность? Будет ли выпущено приложение Вики для Apple? Совместный доступ к органайзеру - основной инструмент, который мы ищем уже давно. Сейчас пользуемся OneNote, но функционал минимален, так что очень ждем вашего выхода. Сейчас нет возможности использовать коннект с мобильного устройства.
arsenyratner
16 ноября 2017, 09:21
Мы в организации испольщуем группы распространения exchange для рассылки сообщений нашим клиентам и все они не имеют адреса в нашем домене. Есть ли аналогичный сервис в пдд или коннект?
alexeylyubimov
24 декабря 2017, 21:00
Здравствуйте! Очень не хватает функции удаления организации, команды, сотрудника. Чтение инструкции не даёт ответа на все эти вопросы. Я даже не смог сменить сотруднику пароль, хоть в руководстве данная функция предусмотрена.
Masha
Сотрудник Яндекса27 декабря 2017, 11:43
alexeylyubimov,
Удалить или заблокировать сотрудника вы, конечно, можете. Но вы правы, мы почему-то не описали это в помощи :(  исправимся. Пока можете посмотреть на эту картинку, там видно,  как управлять сотрудником 
alexeylyubimov
27 декабря 2017, 14:04
Мария, спасибо за ответ. Однако, картинка мне не поможет, т.к. я слепой и мне нужно чёткое текстовое описание решения задачи.
Masha
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:15
alexeylyubimov,
Алексей, извините, неудобно получилось с картинкой :( 
Я свяжусь с вами отдельно, напишу инструкцию по удалению сотрудника. 

Alexander Zotov
14 января 2018, 15:59
Здравствуйте!


Возникла проблема с переносом домена. Ошибка "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409." Был домен изначально на pdd с активными почтовыми ящиками, потом уже создал аккаунт на Коннекте и только после этого решил перенести домен (при активных почтовых ящиках).


Спасибо!
Кира
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 18:43
Alexander Zotov,
здравствуйте! Уточните, пожалуйста, сохраняется ли проблема сейчас?
ab@newtone.yaconnect.com
23 января 2018, 08:59
Добрый день. Не могу добавить новый домен, пишет: "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409." Подскажите, что делать. 
Кира
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 18:42
ab@newtone.yaconnect.com,
здравствуйте! Для того, чтобы разобраться в проблеме, нам необходима дополнительная информация. Мой коллега отправил Вам сообщение. Проверьте, пожалуйста.
admin@unimon.yaconnect.com
29 января 2018, 14:54
Кира,
добрый день.
Аналогичная проблема у нас для домена unimon.ru
admin@domkadastr.yaconnect.com
24 января 2018, 11:01
Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409.
Не могу подключить домен. Если пробовать мигрировать с PDD, то тоже выдает ошибку о том что процесс переноса уже запущен, перенести нельзя. Можно как то оперативно решить проблему?? Ждем ответа по почте уже  5 дней.
Кира
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 18:39
admin@domkadastr.yaconnect.com,
здравствуйте! Мой коллега уже связался с Вами по почте. Проверьте, пожалуйста.
admin@unimon.yaconnect.com
30 января 2018, 10:39
Добрый день. Не могу добавить новый домен unimon.ru, пишет: "Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409." Подскажите, что делать. 
Masha
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:59
admin@unimon.yaconnect.com,
Мы написали вам письмом инструкции, проверьте ваш ящик, пожалуйста. 
vova-tu2011
30 января 2018, 20:19
Произошла ошибка 409. Выдает при попытке добавить домен
vkapas
30 января 2018, 23:10
В Коннекте, по сравнению в ПДД, появилась «Общая адресная книга сотрудников».

Можно ли подключить общую адресную книгу в сторонних почтовых клиентах, например, Outlook, или она работает только в веб-интерфейсе Яндес.Почты?
xvladsvs
13 февраля 2018, 10:52
vkapas,
А как настроить эту общую адресную книгу? Говорят, что в почтовом клиенте она должна появиться в "общие контакты" - у меня там пусто... Надо какие-то действия предпринять?
vkapas
18 февраля 2018, 17:12
xvladsvs,
зависит от того, как она будет работать. Можно, например, так: https://habrahabr.ru/sandbox/63631/
Обновлено 18 февраля 2018, 17:13
soft-servisru
20 февраля 2018, 14:43
vkapas,
Есть и такой вариант.
vkapas
21 февраля 2018, 04:19
soft-servisru,
да, спасибо, как раз тестирую похожий вариант. Остановился только на бесплатном CalDav Synchromnizer.
admin@solve.yaconnect.com
31 января 2018, 17:57
"Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409". Домен Solve.kz уже был у вас на pdd. Что делать?
Masha
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:59
admin@solve.yaconnect.com,
Наша служба поддержки уже связалась с вами, пожалуйста, проверьте вашу почту. 
root@adaptis.yaconnect.com
5 февраля 2018, 13:38
Не удалось завершить действие. Произошла ошибка 409. Домен adaptis.pro уже был подключен на pdd/
Обновлено 5 февраля 2018, 13:39
vyacheslav.zaytsev@gost-group.com
6 февраля 2018, 19:20
connect@support.yandex.ru
никто из ТП не отвечает ... плс ХЕЛП


 Я администратор
Имя домена:
gost-group.com
Дополнительная информация:
День добрый.
Прошу помощи выгрузить информацию о всех пользователях домена: пример ниже
Дата рождения, Почта, Staff
Masha
Сотрудник Яндекса9 февраля 2018, 18:48
vyacheslav.zaytsev@gost-group.com,
Насколько я вижу, Вам удалось обсудить вопрос со службой поддержки. 
Табачкова Даша
6 марта 2018, 11:26
Нужно было удалить u-mrk.ru домен с яндект коннект. Для этого я добавила новый домен в итоге, я удалила, и он провал в яндект коннет, Но в ПДД пишет что он в коннект
https://1drv.ms/u/s!AhwI08ayQv9ap4VrXjC5XUxa3J5o_w

https://1drv.ms/u/s!AhwI08ayQv9ap4VsNB9kVLzbA8-H6g
aparchevsky@dreambay.yaconnect.com
7 марта 2018, 10:33
Если на аккаунте яндекса уже есть ПДД(example1.ru) и Коннект(example2.yaconnect.com). При попытке в коннекте подключить example1.ru говорит, что домен не может быть подключен.
ВОПРОС: Если сделать миграцию что будет с example2.yaconnect.com? Он удалится и вместо этого подключиться example1.ru? или домен ПДД просто будет добавлен ко второму?
ale6256
7 марта 2018, 19:07
Борщ

Евгений Осипов
25 апреля 2018, 16:09
Здравствуйте, подключил сервис для своего отдела, но не совсем разобрался с порядком доставки почты сотрудникам. Дело в следующем: в моем понимании сотрудники должны видеть всю корреспонденцию, начиная со своей личной почты и заканчивая почтовым ящиком all@, т.е. по такой "ветке": личный ящик -> почта подгруппы -> почта группы -> почтовый ящик all@. Но по факту получается что сотрудник видит только свою почту и почту лишь одной вышележащей структуры. Думаю, что правильно было бы, чтобы корреспонденция поступающая на почтовый ящик all@ была видна всем сотрудникам, независимо от группы, в которой они состоят. Не знаю, понятно ли я все описал, но должна быть, по моему мнению, некоторая рекурсия по всем веткам групп, начиная от сотрудников и заканчивая группой all@.
StarunR
9 мая 2018, 15:45
В связи с проблемами с доступом к мессенджерам интернационального уровня, рассматривали возможность использования мессенджера от Яндекс в качестве импортозамещающего.  Telegram пока работает, но мало-ли что, предпосылки к переходу есть. Сервисы Яндекса редко блокируются РКН на территории России, стабильно функционируют, бесплатны в базовом тарифе. Нет необходимости поднимать свои сервера для мессенджера, нет необходимости вести отдельные учетные записи для пользователей. Это плюсы. Однако, оказалось что Ямб запущенный еще год назад, до сих пор не представляет из себя рабочего продукта, скорее прототип. С одной стороны это понятно, ПДД и Ямб - бесплатны для пользователей и не приносят прибыли Яндексу. Подобные мессенджеры у гугла появляются и исчезают каждый год. С другой стороны эти сервисы востребованы именно сейчас. Множество мелких и не очень компаний ищут замену импортным средствам коммуникаций (Skype for business, Slack, Telegram...). Не всем подходит ICQ и TamTam, не все хотят пользоваться продуктами Mailru group.
Конкретно, Ямб на текущий момент не подходит в данном случае потому что общение ограничено одним доменом (одной организацией в разрезе Яндекс Коннект). В нашем случае есть различные юридические лица (разные организации), включенные на уровне области в один департамент. Пользователю одной организации необходимо отправлять сообщения пользователю другой организации, хотя бы в рамках департамента. То есть как минимум хотелось бы возможность настраивать федеративные связи между организациями которые мы администрируем. В принципе, контрагенты имеющие PDD, так же хотели бы общаться с нашими пользователями, что тоже в других продуктах решается настройками федерации, либо разрешением принятия сообщений из любых источников.
Здесь возникают сложности в поиске контактов, но кто мешает при выходе за рамки организации учитывать пользователей по их полным email  адресам? Возникают проблемы спама, но, думаю они тоже решаемы. Проблема федеративной связи основная причина по которой невозможно пользоваться чатилкой Ямб.
Из мелких недочетов бросающихся в глаза:
1. Нет возможности присвоить чатику картинку для удобства визуального поиска.
2. Нет интеграции с почтой, или я не нашел ее. В открытом окне браузера, на странице с почтой, можно сделать индикатор непрочитанных сообщений Ямб или встроить чатилку прямо в окно с почтой.
3. На странице помощи, ссылка на загрузку приложения для mac ведет на win приложение.
4. Нет API, или я его не нашел. Если уж рассматривать как замену tg, то хотелось бы получать уведомления от сервисов в Ямб.
Руслан
15 мая 2018, 10:29
После установки приложения Ямб на windows 10 открывается белое окно и ничего не происходит! не появляются поля для ввода логина и пароля. Как это можно исправить? На 8ке все хорошо работает и через браузер заходит...
Тех. поддержка здесь вообще появляется? Последний ответ в феврале...
Обновлено 15 мая 2018, 10:30
Masha
Сотрудник Яндекса1 июня 2018, 18:31
Руслан,
Насколько я вижу, техподдержка ответила вам лично :) 
Наталья Носкова
31 мая 2018, 11:19
Здравствуйте. Хотелось бы, чтобы в Ямбе появилась функция удаления/очистки истории. Очень этого не хватает
Masha
Сотрудник Яндекса1 июня 2018, 18:32
Наталья Носкова,
Спасибо за пожелание, передам команде. 