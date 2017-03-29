Добро пожаловать в Яндекс.Коннект

Яндекс.Коннект — это набор сервисов для совместной работы и общения.

Многие из этих сервисов уже хорошо известны пользователям. Яндекс.Почта и Яндекс.Диск — популярные сервисы Яндекса, а Почта Для Доменов (расширение Яндекс.Почты) — активно используется группами и организациями. Другие сервисы Яндекс разрабатывал для собственных нужд, а теперь мы хотим их предложить всем нашим пользователям. Потому что верим, что то, что хорошо работает для самого Яндекса, будет востребовано и за пределами Яндекса. У Яндекса довольно много таких продуктов, и сейчас мы открываем первые из них. Например, Вики.

Вики — это удобная база знаний вашей компании. В ней удобно хранить заметки, справочные данные, информацию о проектах, наброски планов или любые другие страницы, содержащие тексты, изображения, файлы и ссылки. В Вики есть удобные инструменты для совместного редактирования и обсуждения.

Ямб — ещё один новый сервис. Это мессенджер, направленный на эффективную работу в рамках организации. Он автоматически интегрирован с общей адресной книгой — все сотрудники уже есть в контакт-листе. Все общение происходит между коллегами, а при увольнении сотрудник теряет доступ к мессенджеру — таким образом Ямб позволяет контролировать внутрикорпоративную коммуникацию. Ямб кроссплатформенный и оптимизирован для работы на мобильных устройствах.

Помимо того, что сервисы теперь лучше интегрированы друг с другом, появился полноценный инструмент управления аккаунтами организации — структурой, составом, ролями, виртуальными командами.

Чтобы предоставить пользователям как можно больше возможностей, мы решили разделить наборы услуг на платные и бесплатный. Базовый тариф — бесплатен, но в нем некоторые функции ограничены. Тариф Премиум позволяет использовать все функции, оплата производится за количество сотрудников. Кстати, прямо сейчас вы можете познакомиться с Коннектом совершенно бесплатно — деньги мы пока не берём. Школе или ВУЗу мы будем рады предоставить расширенные возможности бесплатно, напишите нам.

Первым пользователями Коннекта стали те, кто уже работал с Яндекс.Почтой для домена. Мы получили полезные отзывы, спасибо первопроходцам! Кстати, для работы с Коннектом свой домен на самом деле не нужен, вы можете зарегистрироваться и все настроить, а домен подключить позже. А если вам зачем-то нужно использовать больше одного домена — не проблема! Подключайте их, письмо, отправленное на адрес в домене-алиасе, попадёт в ящик с таким же именем в основном домене. Ответы на вопросы можно найти на нашем сайте.

Подключайтесь и работайте эффективно!