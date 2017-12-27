В статье «Как сделать внутренний продукт внешним. Опыт команды Яндекс.Трекера» мы рассказали о том, как мы делали Яндекс.Трекер.

Рассказ в основном затрагивает особенности разработки системы, но есть и объяснение, почему мы вообще считаем важным использовать единый инструмент для всей компании.

В Яндексе сейчас работает больше шести тысяч человек. Несмотря на то, что многие его части устроены как независимые стартапы со своими командами разного размера, необходимость понимать, что происходит у людей на соседнем этаже всегда есть — их работа может пересекаться с вашей, их улучшения могут помочь вам, а какие-то процессы наоборот могут негативно повлиять на ваши. В такой ситуации сложно, например, призывать коллегу из другого рабочего пространства в Slack. Особенно, когда прозрачность задачи важна для множества людей из разных направлений.

Также у нас теперь появилась Демоверсия Трекера — можно посмотреть, как выглядит сервис, используя только свой обычный логин на Яндексе, без регистрации в Яндекс.Коннекте.