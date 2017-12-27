Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Как мы делали Яндекс.Трекер

В статье «Как сделать внутренний продукт внешним. Опыт команды Яндекс.Трекера» мы рассказали о том, как мы делали Яндекс.Трекер. 

Рассказ в основном затрагивает особенности разработки системы, но есть и объяснение, почему мы вообще считаем важным использовать единый инструмент для всей компании. 

В Яндексе сейчас работает больше шести тысяч человек. Несмотря на то, что многие его части устроены как независимые стартапы со своими командами разного размера, необходимость понимать, что происходит у людей на соседнем этаже всегда есть — их работа может пересекаться с вашей, их улучшения могут помочь вам, а какие-то процессы наоборот могут негативно повлиять на ваши. В такой ситуации сложно, например, призывать коллегу из другого рабочего пространства в Slack. Особенно, когда прозрачность задачи важна для множества людей из разных направлений.

Также у нас теперь появилась Демоверсия Трекера — можно посмотреть, как выглядит сервис, используя только свой обычный логин на Яндексе, без регистрации в Яндекс.Коннекте.

3 комментария
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rasxod
25 апреля 2018, 13:01
Все хорошо, но как всегда не для реалий существующей организации.
Когда у тебя огромная гора внешних подрядчиков и выделять отдельного человека для перебрасывания задач из внутренней системы задач во внешнюю нет никакой возможности.
Сделайте external аккаунты которым будет доступна инфраструктура только в рамках связанного с ними проекта.
т.е. оплату за них берет на себя головная организация, а внешние имею ак клиента, чтобы например один подрядчик мог участвовать в нескольких проектах, но не платить за это. 


Вот ИМЕННО ТОГДА как и в битрикс 24(там есть попытка это сделать, но не доделано) будет смысл, а пока еще один хлам с непонятными целями.

Аналогов гора - но все не то.
Masha
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 13:13
rasxod,
Спасибо за идею, передам команде.

ale6256
22 июня 2018, 23:15
Борщ с мясом