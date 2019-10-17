Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Корпоративный мессенджер в Коннекте

У каждой компании есть мессенджер, в котором сотрудники обсуждают рабочие вопросы.

Кто-то использует в работе популярные программы для ежедневного общения. Добавлять новых работников в чаты надо вручную, и рабочий файл может случайно улететь бывшему сотруднику, или, того хуже, даже не сотруднику. Каша из личных и рабочих сообщений отвлекает и действует на нервы. 

Мы заметили эту проблему, решили сделать ваше рабочее общение проще и удобнее и перезапустили корпоративный мессенджер в составе Коннекта.

Вы можете попробовать Чаты прямо сейчас — это бесплатно.

По функциональности они не отличаются от популярных решений: вы так же можете отвечать на сообщения, пересылать их, упоминать коллег и создавать групповые чаты. Потерять важную информацию почти невозможно: любые сообщения и обсуждения можно закрепить сверху, а с помощью поиска вы за пару кликов найдёте нужное сообщение, файл или человека. Ещё в Чатах есть стикеры — без них никак.

Однако, в отличие от многих других мессенджеров, наши корпоративные чаты синхронизируются с единым каталогом сотрудников в Коннекте. Обычно вы заполняете этот каталог сами, но список сотрудников появится автоматически, если вы уже пользуетесь сервисами Коннекта, например, Почтой на домене. Вам больше не придётся беспокоиться о безопасности и тратить время на организацию общения: все новые сотрудники компании сразу же появляются в мессенджере. Просто начните вводить имя или должность работника в поиске, и Чаты предложат вам нужного человека. Если сотрудник ушёл из компании, он автоматически теряет доступ ко всем рабочим чатам. Так вы будете уверены, что внутренняя информация остаётся внутри компании.

Бонус: вы можете использовать наш мессенджер не только для общения с коллегами. Разрешите Чатам доступ к списку контактов в телефоне, и вы сможете переписываться со всеми, у кого есть аккаунт в Яндексе.

Мобильное приложение доступно для iOS и Android.

Версии приложений для других платформ можно найти по ссылке.

20 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
bekliev@prizyvanet.ru
вчера, 17:31
Когда корпоративный чат можно будет интегрировать в веб-сервисы?
vsurovikin@auditproektov.ru
вчера, 17:37
Замечательный вопрос задал bekliev@prizyvanet.ru!
А то трекер с другим известным чатом вы интегрировали, а свой нет...
sergeev@velogorod.by
вчера, 17:38
Если вы общаетесь с коллегами в пяти мессенджерах, мы добавим вам шестой! 
ayusupova@onlinetours.travel
вчера, 17:42
sergeev@velogorod.by,
Где тут можно поставить лайк?)
metrika.bukhalenkov
сегодня, 11:12
sergeev@velogorod.by,
тоже хотел написать)
Улитин Дмитрий
вчера, 17:41
Где десктоп версия? Я в браузере сижу из под 5 почт, причем своя основная, а корпоративная в оутлуке , без десктоп версии заход ни о чем 
Обновлено вчера, 17:44
yndx-mishakazakov
Сотрудник Яндексавчера, 18:18
Улитин Дмитрий,
здравствуйте, все версии существующие для платформ на одной странице https://yandex.ru/support/messenger/index.html
Coriolis
вчера, 17:47
Да, нужен десктоп. Только пожалуйста, не богомерзкий электрон!!!! (Хватит обманывать пользователей!)
yndx-mishakazakov
Сотрудник Яндексавчера, 18:20
Coriolis,
выше давал Дмитрию ссылку, продублирую и вам: https://yandex.ru/support/messenger/index.html
sis@federal82.ru
вчера, 18:18
Ну это хорошо! Но если хотите сделать действительно хорошее решение, то интегрируйте в мессенджер соц сети и другие менеджеры, например как входящие линии в битрикс. И к почтовым спервисам это тоже относиться. Желаю не стоять на месте и Вы сможете действительно стать конкурентными. 
v.pirozhkov@yclients.tech
вчера, 18:25
> Бонус: вы можете использовать наш мессенджер не только для общения с коллегами. Разрешите Чатам доступ к списку контактов в телефоне, и вы сможете переписываться со всеми, у кого есть аккаунт в Яндексе.


И телефонные контакты получат доступ к корпоративной переписке? Вы что рекламируете, корпоративный чат или хотите навязать обычному пользователю ещё один очередной мессенджер для общения с родными?
Иван
вчера, 18:32
Очередной мессенджер с такой же судьбой как у AOL, MSM, Yahoo и Google talk. Какой смысл этого велосипеда, если каждому сотруднику выдается корп. симка и он может привязать к ней рабочие чаты в Telegram, Whatsapp и тд?
yndx-mishakazakov
Сотрудник Яндексавчера, 19:02
Иван,
выглядит будто наше решение со входом по единому Яндекс-логину, привязанному к каталогу сотрудников, удобнее чем "симка-телефон-телеграм-рабочие_чаты" :)
rezhetsdv@zhilishnik-tn.mos.ru
сегодня, 00:44
Иван,
Именно Вам 10+ сортов колбасы действительно нужно? Или вам другие жертвы маркетинга навязывают мильён по сути дублирующихся инструментов "послать сообщение"? Велосипед из вацапов-вайберов-телег мне(мне) , например, не нужен. Зато пачка реально нужных сервисов под единой учёткой - вот именно то, что нужно. 
Обновлено сегодня, 00:47
rezhetsdv@zhilishnik-tn.mos.ru
сегодня, 00:51
yndx-mishakazakov,
бро, запили ночную тему, а то кровь из глаз по ночам иногда покапывает)) В остальном - крутяк, нравится динамика! Ну и (однажды) и мы заведём корп.моб.связь... А пока привязываем свои мобилки... хотя, казалось бы, причем тут 241-ФЗ...
mxite
вчера, 19:56
> вы можете использовать наш мессенджер не только для общения с коллегами. Разрешите Чатам доступ к списку контактов в телефоне, и вы сможете переписываться со всеми, у кого есть аккаунт в Яндексе.


То есть чтобы написать имеющемуся у меня в почте контакту в чатик, я должен а) занести этот контакт в телефонную книгу и б) установить телефонное приложение. Слово "перректально" заиграло новыми красками. Зато стикеры есть, важный инструмент. Два смузи разработчикам.
Обновлено вчера, 19:56
lost
вчера, 21:04
Классно, картинка из приватного чата доступна любому по ссылке. Заливай, сливай инфу из корп мессенджеров)


https://files.messenger.yandex.ru/file_shortterm/file/27cfb121-b4c4-4c9c-a5a1-b7740addd17d?size=middle-2048
lazukov
сегодня, 10:35
Добавьте отключение возможности добавлять в корпоративные чаты пользователей не из коннекта. Нам нужны закрытые  чаты внутри компании
rezhetsdv@zhilishnik-tn.mos.ru
сегодня, 13:49
lazukov,
+
admin@zamanmebel.ru
сегодня, 11:15
Зачем для привязки нужен номер мобильного? email не достаточно