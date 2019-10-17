Корпоративный мессенджер в Коннекте

У каждой компании есть мессенджер, в котором сотрудники обсуждают рабочие вопросы.

Кто-то использует в работе популярные программы для ежедневного общения. Добавлять новых работников в чаты надо вручную, и рабочий файл может случайно улететь бывшему сотруднику, или, того хуже, даже не сотруднику. Каша из личных и рабочих сообщений отвлекает и действует на нервы.

Мы заметили эту проблему, решили сделать ваше рабочее общение проще и удобнее и перезапустили корпоративный мессенджер в составе Коннекта.

Вы можете попробовать Чаты прямо сейчас — это бесплатно.

По функциональности они не отличаются от популярных решений: вы так же можете отвечать на сообщения, пересылать их, упоминать коллег и создавать групповые чаты. Потерять важную информацию почти невозможно: любые сообщения и обсуждения можно закрепить сверху, а с помощью поиска вы за пару кликов найдёте нужное сообщение, файл или человека. Ещё в Чатах есть стикеры — без них никак.

Однако, в отличие от многих других мессенджеров, наши корпоративные чаты синхронизируются с единым каталогом сотрудников в Коннекте. Обычно вы заполняете этот каталог сами, но список сотрудников появится автоматически, если вы уже пользуетесь сервисами Коннекта, например, Почтой на домене. Вам больше не придётся беспокоиться о безопасности и тратить время на организацию общения: все новые сотрудники компании сразу же появляются в мессенджере. Просто начните вводить имя или должность работника в поиске, и Чаты предложат вам нужного человека. Если сотрудник ушёл из компании, он автоматически теряет доступ ко всем рабочим чатам. Так вы будете уверены, что внутренняя информация остаётся внутри компании.

Бонус: вы можете использовать наш мессенджер не только для общения с коллегами. Разрешите Чатам доступ к списку контактов в телефоне, и вы сможете переписываться со всеми, у кого есть аккаунт в Яндексе.

Мобильное приложение доступно для iOS и Android.

Версии приложений для других платформ можно найти по ссылке.