Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Markdown в Формах и новое в работе с Трекером и Вики

Вы давно просили нас добавить в Формы возможность форматировать текст: создавать заголовки и списки, выделять текст курсивом или полужирным, вставлять ссылки и т. д. Теперь это можно сделать с помощью Markdown-разметки.

Просто начните вводить текст вопроса с разметкой, и Формы сразу покажут результат.

Так можно оформить почти все тексты в форме: вопросы и комментарии к ним, варианты ответов и сообщение об отправке.

Работа с Вики и Трекером

Многие из вас используют Формы, чтобы создавать задачи в Трекере или отправлять данные на вики-страницы. Чтобы делать это было удобнее, мы добавили возможность просмотреть ссылки на такие задачи и страницы сразу после отправки формы.

Чтобы включить такую возможность:

  1. Перейдите на вкладку «Уведомления».
  2. Найдите уведомление, результат работы которого вы хотите показать.
  3. Включите для него опцию «Показывать результат пользователю».

13 комментариев
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f.fedorov@open-s.info
23 августа, 11:08
Спасибо!
nastyaakhmedowa
23 августа, 11:09
Хорошо4
rus.russian-yen
23 августа, 11:10
Хорошо
Константин
23 августа, 11:11
 Она пойдёт как Админка на сайт?
Было бы  здорово сделать  еще  изображения редактор)

aively
23 августа, 12:27
Константин,
Здравствуйте, а что вы имеете в виду под "Админкой на сайт" 
что вы хотите сделать в рамках этого?
Максим Делов
23 августа, 11:17
Тоже присоединяюсь, Яндекс любимые вы наши сделайте реальный конструктор форм с редактором дизайна, и я тогда буду делать одностроничники на google site, и вставлять туда вашу форму, сео будет у двух поисковиков и это бесплатно, во было бы клёво
mehman.s@apsherongroup.ru
23 августа, 11:26
Где эти формы? Яндекс как всегда "очаровывает" своей малопонятностью. 
aively
23 августа, 12:28
mehman.s@apsherongroup.ru,
В посте есть ссылка на адрес сервиса - https://yandex.ru/forms
Обновлено 23 августа, 12:29
Нумизматус
23 августа, 12:41
Пытаюсь понять...
askiselev@aksamit.ru
23 августа, 15:42
Очень хорошо. Мне не хватает возможности арифметических вычислений в форме или в вики по ссылке. Как это сделать?
aively
23 августа, 17:04
askiselev@aksamit.ru,
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, а какие задачи вы хотите решать с помощью арифметических вычислений ?
Киселев А.С.
24 августа, 15:15
aively,
Добрый день! Например, выбирая состав/комплектацию продаваемого товара, получить его итоговую стоимость.
Есть стоимость метра, необходимо получить стоимость выбранного количества метров, и т.д.
АСАЙТ кино клипы новости
24 августа, 15:13
Формы это хорошо,но мне хотелось бы, чтоб моя ссылка на видео была не только кликабельна в чате,а открывалась вместе с картинкой для более эстетичного вида