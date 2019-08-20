Markdown в Формах и новое в работе с Трекером и Вики

Вы давно просили нас добавить в Формы возможность форматировать текст: создавать заголовки и списки, выделять текст курсивом или полужирным, вставлять ссылки и т. д. Теперь это можно сделать с помощью Markdown-разметки.

Просто начните вводить текст вопроса с разметкой, и Формы сразу покажут результат.

Так можно оформить почти все тексты в форме: вопросы и комментарии к ним, варианты ответов и сообщение об отправке.

Работа с Вики и Трекером

Многие из вас используют Формы, чтобы создавать задачи в Трекере или отправлять данные на вики-страницы. Чтобы делать это было удобнее, мы добавили возможность просмотреть ссылки на такие задачи и страницы сразу после отправки формы.

Чтобы включить такую возможность: