Мобильное приложение Яндекс.Трекера

Сегодня мы рады рассказать о том, что у Яндекс.Трекера появилось долгожданное мобильное приложение.

Приложение умеет многое, правда, пока не все, что вы можете сделать в браузере.

В первую очередь, конечно, это оперативные уведомления — пуши. Вы сами можете выбрать, какие именно уведомления хотите получать — с призывами, комментариями или изменениями статусов или все-все.

Конечно, можно быстро создавать новые задачи, менять исполнителя и управлять списком наблюдателей. В уже созданных задачах всегда можно оставить комментарий и просмотреть приложенные файлы.

Приложение поддерживает все ваши фильтры, которыми вы пользуетесь на компьютере, и позволяет добавлять новые.

Чтобы пользоваться приложением, вам нужно уже иметь аккаунт в Яндекс.Трекере. Зато после того, как вы его используете для логина в приложение, общий для всех приложений Яндекса Account Manager запомнит его, и вы сможете, например, в один клик подключить свой рабочий почтовый ящик в Яндекс.Коннекте в приложении Яндекс.Почта.

Детали использования можно посмотреть в нашей Помощи (для iOS и Android), а скачать приложение — в Google Play и AppStore.