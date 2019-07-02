Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек

Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Для мини-команд прозрачная коммуникация даже важнее: четкое разделение ответственности и очевидные дедлайны помогут не терять время и силы на пути к большим целям.

Чтобы поддержать маленькие проекты, мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек. Пробуйте разные инструменты, автоматизируйте процессы и освобождайте время для развития — без всяких финансовых обязательств.

Кому подойдет новый тариф:

  • Стартапу. На старте, когда нет никаких гарантий, удобный инструмент поможет добавить определенности и не потребует расходов.
  • Небольшому отделу. Чтобы организовать работу внутри команды, необязательно ждать отмашки сверху.
  • Службе поддержки. Даже без CRM можно эффективно работать с обращениями пользователей с помощью Трекера.

Вот как выглядят все новые тарифы:

Количество пользователейСтоимость за человека в месяц, ₽
1 — 5Бесплатно
6 — 1093
11 — 100209
101 — 500163
501 — 200081