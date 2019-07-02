Выстраивать процессы важно не только в корпорации на тысячу сотрудников, но и при работе над маленьким проектом или стартапом. Для мини-команд прозрачная коммуникация даже важнее: четкое разделение ответственности и очевидные дедлайны помогут не терять время и силы на пути к большим целям.
Чтобы поддержать маленькие проекты, мы отменили плату за Трекер для команд до пяти человек. Пробуйте разные инструменты, автоматизируйте процессы и освобождайте время для развития — без всяких финансовых обязательств.
Кому подойдет новый тариф:
- Стартапу. На старте, когда нет никаких гарантий, удобный инструмент поможет добавить определенности и не потребует расходов.
- Небольшому отделу. Чтобы организовать работу внутри команды, необязательно ждать отмашки сверху.
- Службе поддержки. Даже без CRM можно эффективно работать с обращениями пользователей с помощью Трекера.
Вот как выглядят все новые тарифы:
|Количество пользователей
|Стоимость за человека в месяц, ₽
|1 — 5
|Бесплатно
|6 — 10
|93
|11 — 100
|209
|101 — 500
|163
|501 — 2000
|81