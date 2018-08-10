Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Напомнил себе, напомни товарищу!

В Трекере появилась возможность отправлять напоминания по задаче не только себе, но и коллегам. Собираясь в отпуск, можно заранее настроить сообщения, чтобы работа по проекту не зависла. Напоминайте коллегам о приближающемся дедлайне, важных этапах процесса или сторонних событиях. Например:

  • Задача «Документация по проекту», напоминание: 23 августа — семь дней до сдачи месячного отчета.
  • Задача «День города в парке», напоминание: 31 августа — согласовать проведение мероприятия с МЧС (иначе не успеем).
  • Задача «Новый сайт», напоминание: 15 августа — ждем обработанные фотографии не позднее 1 сентября

Чтобы создать напоминание для коллеги: 

  1. Зайдите в меню справа в задаче. 
  2. Установите дату и время. Если ваш адресат в другом часовом поясе, укажите время с учетом разницы.
  3. В комментарии напишите, что нужно сделать получателю.
  4. Укажите получателя.

По умолчанию напоминание придет, даже если задача будет уже закрыта к указанной дате. Можно убрать галочку на кнопке «Даже после выбора резолюции», если напоминание не нужно после закрытия задачи или смены резолюции.

Напоминания можно редактировать даже после отправки и удалить в любой момент. Адресат будет видеть напоминание на странице задачи начиная с указанной даты. Напоминание всегда можно удалить, если оно уже не актуально.

44 комментария
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teamurka
12 августа 2018, 13:49
А скажите, пожалуйста, у вас поддержка работает? Два обращения отправил - а в ответ тишина...
Masha
Сотрудник Яндекса12 августа 2018, 15:48
teamurka,
 Да, прошу простить за задержку, обязательно ответим, постараемся как можно быстрее! 
Kosh.Vorlon
13 августа 2018, 18:36
Уважаемый яндекс-коннект и Masha L, через неделю написания запросов я получил тот же ответ: "На данный момент можно решить проблему следующим образом: Вам нужно самостоятельно удалить с домена все почтовые ящики (обращаю Ваше внимание на то, что вся информация из ящиков при этом удалится безвозвратно), после чего наши специалисты удалят организацию в Яндекс.Коннекте.".  Можно Удалить организации? Номера тикетов по запросам, 18080507140228577,  18060913230545311, и еще три письма  на которые за неделю никто так и не ответил.  


Сколько еще писать запросы, подскажите в течении какого времени ваш саппорт может ответить.  Я прошу удалить домены и организации уже неделю.

Обновлено 13 августа 2018, 18:37
Кира
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 11:36
Kosh.Vorlon,
Прошу прощения за такую длительную задержку! Мои коллеги из службы поддержки сообщили, что уже заняты решением вашего вопроса и свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Kosh.Vorlon
22 августа 2018, 20:45
Кира,
Уважаемый яндекс, идет третья неделя как вы все делаете?
Когда запускали проект миграции на коннект, вы продумывали рост нагрузки на саппорт и возможность отключить услугу? удалить организации можно, или нет? уже охото ругаться...
Обновлено 22 августа 2018, 20:46
Кира
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 19:32
Kosh.Vorlon,
уточнила про вашу заявку. Обещают ответить, как только появятся новости. Извиняюсь, что вам так долго приходится ждать.
Титов
15 августа 2018, 11:02
Такая поддержка пользователей ни куда не годится. Вторую неделю пытаюсь добавить домен в яндекс.коннект. Два обращения в службу поддержки - даже робот не ответил (Команда Яндекс.Коннекта [devnull@yandex.ru])!
Только вот хотели купить место на Яндекс.Диске, но видимо не судьба...
Кира
Сотрудник Яндекса16 августа 2018, 11:37
Титов,
Уточните, пожалуйста, имя домена, либо данные аккаунта, с которого вы писали нам обращения. Мы обязательно разберёмся в возникшей ситуации.
uzpmadm
20 августа 2018, 07:26
Добрый день, написал в поддержку неделю назад, тикеты 18081308073515138, 18081614391931343. Так и не получил ответа. Проблема в том что исчез из управления ПДД домен, в яндекс.коннект не появлялся.
o.lopaev@oboykin.ru
20 августа 2018, 11:03
uzpmadm,
Такая же история. Два обращения, и тишина. Пытаюсь домен добавить, а мне в ответ что он у другого администратора...
18082010431338961

18081310472674724

Уже две недели без админки. Я живу  напротив Яндекса в Питере, скоро буду помидоры кидать в их красивые окна)))
Кира
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 16:08
uzpmadm,
 Мои коллеги из службы поддержки говорят, что сегодня уже ответили вам. Извиняюсь за то, что ожидание ответа так затянулось!
Кира
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 16:09
o.lopaev@oboykin.ru,
Уточнила про вашу заявку. На неё тоже сегодня был дан ответ. Проверьте, пожалуйста. 
gk.promintel
27 августа 2018, 09:02
o.lopaev@oboykin.ru,
Еще не бросали помидоры? Может и за меня парочку кините? Помидоры оплачу) 
o.lopaev@oboykin.ru
27 августа 2018, 09:52
gk.promintel,
Я думаю пора уже арбузы запасать и мортиру строить))))))) Ответили с поддержки и коннекта и домена. Условия и тех и других выполнил. И опять неделю молчат... И файл создал, и почту владельца прописал и... Тишина... И мертвые с косами стоят!
Ticket#18081310472674724

Ticket#18082010431338961

Хорошо хоть сама почта еще живет))) А то бы точно кирпичи полетели в их красивый витраж))) Но уже задумались над созданием своего почтового сервера... Чем полагаться на яНдеХС уж лучше заплатить ЦОДУ.
o.lopaev@oboykin.ru
27 августа 2018, 09:59
o.lopaev@oboykin.ru,
Отменить арбузы, но мортиру продолжать строить )))))
Пришел вчера оказывается ответ, что не нашли один из ящиков для подтверждения. Написал им ответ. Буду надеется что не неделю ждать... Хотя судя по статистике...)))))
gk.promintel
28 августа 2018, 10:26
o.lopaev@oboykin.ru,
А у меня помимо пропажи админского домена еще и часть ящиков не работает. На двух! доменах. Да еще и топов в основном. Ппц... короче
Тоже думаем о миграции на свой сервер
Кира
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 19:31
o.lopaev@oboykin.ru,
 ответили вам сегодня. Проверьте, пожалуйста.
Обойкин
5 сентября 2018, 19:40
Кира,
Всё работает)) Меня поддержка домена спасла ещё в понедельник, а коннектовские только сейчас)).
gk.promintel
20 августа 2018, 11:15
Шеф, всё пропало! Ни админского доступа (NB!), ни доступа к почте у сотрудников. "Празднуем", так сказать, автопереезд на Коннект! Спасибо!
Ticket#18082008224058553 - подтолкните плиз!

(что странно - проблема только на одном домене, у остальных всё работает (тьфу-тьфу-тьфу))
Кира
Сотрудник Яндекса21 августа 2018, 16:10
gk.promintel,
коллеги из поддержки обещали в самое ближайшее время ответить на вашу заявку. Они обязательно разберутся в возникшей ситуации.
gk.promintel
23 августа 2018, 09:41
Кира,
Написали, и опять пропали. Такое чувство, что только комментарии здесь могут сдвинуть дело с мертвой точки
gk.promintel
24 августа 2018, 09:52
Кира,
Толкните тиккет плиз!
gk.promintel
25 августа 2018, 09:15
Кира,
КГде у вас тут книга жалоб и предложений?
Кира
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 19:20
gk.promintel,
 передала коллегам ваше сообщение. Обещают в самые ближайшие сроки ответить.
kamchatka
23 августа 2018, 06:56
Действительно, пора напомнить сотрудникам Яндекс Коннекта, что добавленный недобавленный домен, по которому обращался в поддержку еще два месяца назад ( 18062018330252295 ), так и не нашли.
Обновлено 23 августа 2018, 06:58
Кира
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 19:16
kamchatka,
 передала коллегам. Они обещают связаться с вами в ближайшее время.
mea-service-metrika
23 августа 2018, 10:53
Здравствуйте. Перейти из сервисов коннект на яндекс невозможно, логотип открывает меню коннект, тоже самое с почтой. Очень неудобно.
Masha
Сотрудник Яндекса23 августа 2018, 18:04
mea-service-metrika,
 Вы можете выбрать отображение в меню переходов на сервисы Яндекса в админке организации по адресу https://connect.yandex.ru/portal/admin/customization/general
Удалённый пользователь
24 августа 2018, 15:20
Masha,
По урле "Такой раздел не существует. Убедитесь в том, что адрес страницы указан верно". Когда можно будет удалять организации и домены?
Masha
Сотрудник Яндекса27 августа 2018, 16:31
Проверьте, что вы переходите по этой ссылки из-под аккаунта администратора организации. Пользователям эта ссылка, действительно, недоступна
Kosh.Vorlon
27 августа 2018, 19:11
Masha,
Ну да, с этим разобрались. Вопрос когда вы удалите организации или появится функционал? Оставшиеся домены я тоже переведу так как тех поддержка не отвечает уже 2ю неделю, а решает проблему уже три недели......
den@promintel.ru
28 августа 2018, 16:48
Masha,
Как то по списку людей в коннекте можно определить кто админ (может звезда у него горит какая?), кто-то же должен был стать админом при автопереезде?
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:21
den@promintel.ru,
из обычного аккаунта пользователя определить, кто админ, к сожалению, нельзя. Это может посмотреть только другой администратор
admin@klinika116.ru
24 августа 2018, 10:57
Здравствуйте, интересует (в Ямбе):
1) визуальное отображение новых писем на корпоративном ящике как всплывающего сообщения
2) Адресная книга либо автодобавление пользователей при добавлении их в почту домена
Работы в этом плане не ведутся?
Masha
Сотрудник Яндекса27 августа 2018, 16:35
admin@klinika116.ru,
Ямб сейчас, действительно, перерабатывается, так что изменений ждать стоит, но, к сожалению, не могу назвать точных сроков :( 
Дмитрий
27 августа 2018, 15:54
Яндекс, а ты заметил что пост в блоге о Трекере, а почти все комменты про переезд в Коннект? Это весьма показательно. Кстати у меня тоже есть запрос в техподдержку, он не критичный, но запишите меня в ждуны тоже.
Masha
Сотрудник Яндекса27 августа 2018, 16:32
Дмитрий,
Заметить несложно :( 


Если вы написали в поддержку, вам обязательно ответят. Если нет - пишите, тоже ответим! 
Региональный Центр
29 августа 2018, 11:14
Добрый день! вторую неделю бьюсь с пропажей ящиков и домена Ticket#18082711223785687 . Пропал домен, управление около 50 почтовых ящиков. Пытаюсь подтвердить -загрузил файл. Ответа от поддержки нет.  Как работать господа?
Кира
Сотрудник Яндекса5 сентября 2018, 18:55
Региональный Центр,
 мои коллеги из службы поддержки говорят, что ответили на вашу заявку. Уточните, всё ли в порядке сейчас?
serg_pnz@blister-upakovka.yaconnect.com
12 сентября 2018, 06:33
Напоминание работает, имхо, не правильно. Оно для того и напоминание, чтобы алерт отображался сразу. Что мне с письма на почту и алерта, который "выскакивает" при повтором заходе, например, на следующий рабочий день...
Комментарий удалён
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:15
tmbsir,
я понимаю всю серьезность этой ситуации! Наши технические специалисты уже занимаются изучением вашего вопроса. Как только будут какие-либо новости, мы сразу же свяжемся с вами!
admin@santekhon.ru
10 ноября 2018, 16:49
Такой раздел не существует
Убедитесь в том, что адрес страницы указан верно
robokor-center
22 ноября 2018, 17:55
У нас по адресу: https://connect.yandex.ru/portal/admin/structure пишет: "Такой раздел не существует. Убедитесь в том, что адрес страницы указан верно". Мы сбрасывали доступ через поддержку яндекса для аккаунта, чтобы появился для него доступ - это не помогло. Самое странное, что остальные страницы админки работают под этим доменом:
1) https://connect.yandex.ru/portal/admin/customization/admins - открывается, но список администраторов пуст и нельзя добавить нового администратора или дополнительного. 
2) https://connect.yandex.ru/portal/admin/customization/dns
3) остальные страницы админки открываются...


Как нам быть? Нам нужна почта для домена, но из ppd.yandex.ru наш домен перенесен в коннект? Мы не можем создавать сейчас ящики для нашего домена, как решить эту проблему?
Кира
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 10:27
robokor-center,
Здравствуйте! Наши специалисты обнаружили причины возникновения подобной ситуации и устранили их. Сейчас доступ на страницу https://connect.yandex.ru/portal/admin/structure должен работать корректно. Проверьте, пожалуйста.