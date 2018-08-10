Напомнил себе, напомни товарищу!

В Трекере появилась возможность отправлять напоминания по задаче не только себе, но и коллегам. Собираясь в отпуск, можно заранее настроить сообщения, чтобы работа по проекту не зависла. Напоминайте коллегам о приближающемся дедлайне, важных этапах процесса или сторонних событиях. Например:

Задача «Документация по проекту», напоминание: 23 августа — семь дней до сдачи месячного отчета.

Задача «День города в парке», напоминание: 31 августа — согласовать проведение мероприятия с МЧС (иначе не успеем).

Задача «Новый сайт», напоминание: 15 августа — ждем обработанные фотографии не позднее 1 сентября

Чтобы создать напоминание для коллеги:

Зайдите в меню справа в задаче. Установите дату и время. Если ваш адресат в другом часовом поясе, укажите время с учетом разницы. В комментарии напишите, что нужно сделать получателю. Укажите получателя.

По умолчанию напоминание придет, даже если задача будет уже закрыта к указанной дате. Можно убрать галочку на кнопке «Даже после выбора резолюции», если напоминание не нужно после закрытия задачи или смены резолюции.

Напоминания можно редактировать даже после отправки и удалить в любой момент. Адресат будет видеть напоминание на странице задачи начиная с указанной даты. Напоминание всегда можно удалить, если оно уже не актуально.