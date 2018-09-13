Немного нового в Agile, удобные шаблоны очередей и другие новости Трекера

Команда разработки Яндекс.Трекера работает по гибкой методологии (Agile :). Это значит, что каждые две недели у нас заканчивается очередной спринт. И мы с удовольствием рассказываем о его результатах. В этот раз наши новости касаются понемногу разных частей сервиса: мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.
- Быстрое создание Agile-доски и обновленные карточки;
- Новые шаблоны для создания очередей;
- Фильтрация по родителю и по эпикам в диаграмме Гантта;
- Выбор полей для фильтров при настройке SLA;
- Фильтрация внешних и внутренних переписок.
Обновляем Agile
Agile-доски появились в Трекере несколько лет назад и уже давно ждали обновления.
Чтобы создать доску, раньше нужно было перейти на главную страницу Трекера, создать новый фильтр или выбрать его из предложенных. Выглядело это довольно громоздко:
Теперь для создания доски нужно только придумать название и настроить фильтр. Трекер сам выберет нужные колонки и создаст новую доску.
Карточки на досках стали более информативными. Помимо компонентов задачи на них теперь отображается короткое описание, теги, статус и количество назначенных Story Points.
Колонки стали фиксированными по ширине. Ориентироваться на доске стало проще.
Шаблоны для очередей
Для быстрого создания очередей по типовым задачам в Трекере есть готовые шаблоны. Раньше выбор шаблона выглядел так:
Теперь описание шаблонов стало более полным и понятным. Количество шаблонов увеличилось, появились новые категории: работа с людьми и документами, создание товаров и услуг.
Гантт: группировка по родителю и эпикам
В диаграмме Гантта задачи теперь можно группировать по родительским задачам и по эпикам.
Для этого:
- Зайдите в список задач и откройте Диаграмму Гантта;
- Кликните в поле группировки и выберите нужную опцию
Дополнительные фильтры в SLA
В настройках SLA теперь можно добавить новые поля для фильтров. Например, отфильтровать задачи по количеству итераций или приоритету.
Для этого:
- Зайдите в настройки очереди и откройте вкладку SLA;
- Нажмите «Создать новый фильтр»;
- Кликните «Добавить параметры» и выберите нужные фильтры.
Фильтры для переписки
Мы внесли несколько небольших изменений в функции переписки с внешними адресатами:
- Сообщения, уходящие наружу, теперь выделяются подсветкой
- В задачах появились фильтры для комментариев и сообщений из почты
Развивайтесь вместе с Яндекс.Трекером!