Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Немного нового в Agile, удобные шаблоны очередей и другие новости Трекера

Команда разработки Яндекс.Трекера работает по гибкой методологии (Agile :). Это значит, что каждые две недели у нас заканчивается очередной спринт. И мы с удовольствием рассказываем о его результатах. В этот раз наши новости касаются понемногу разных частей сервиса: мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.

  • Быстрое создание Agile-доски и обновленные карточки;
  • Новые шаблоны для создания очередей;
  • Фильтрация по родителю и по эпикам в диаграмме Гантта;
  • Выбор полей для фильтров при настройке SLA;
  • Фильтрация внешних и внутренних переписок.

Обновляем Agile

Agile-доски появились в Трекере несколько лет назад и уже давно ждали обновления.

Чтобы создать доску, раньше нужно было перейти на главную страницу Трекера, создать новый фильтр или выбрать его из предложенных. Выглядело это довольно громоздко:

Теперь для создания доски нужно только придумать название и настроить фильтр. Трекер сам выберет нужные колонки и создаст новую доску.

Карточки на досках стали более информативными. Помимо компонентов задачи на них теперь отображается короткое описание, теги, статус и количество назначенных Story Points.

Колонки стали фиксированными по ширине. Ориентироваться на доске стало проще.

Шаблоны для очередей

Для быстрого создания очередей по типовым задачам в Трекере есть готовые шаблоны. Раньше выбор шаблона выглядел так:

Теперь описание шаблонов стало более полным и понятным. Количество шаблонов увеличилось, появились новые категории: работа с людьми и документами, создание товаров и услуг.

Теперь страница создания очереди выглядит так

Гантт: группировка по родителю и эпикам

В диаграмме Гантта задачи теперь можно группировать по родительским задачам и по эпикам.

Для этого: 

  • Зайдите в список задач и откройте Диаграмму Гантта;
  • Кликните в поле группировки и выберите нужную опцию

Дополнительные фильтры в SLA

В настройках SLA теперь можно добавить новые поля для фильтров. Например, отфильтровать задачи по количеству итераций или приоритету.

Для этого:  

  • Зайдите в настройки очереди и откройте вкладку SLA;
  • Нажмите «Создать новый фильтр»
  • Кликните «Добавить параметры» и выберите нужные фильтры.

Фильтры для переписки

Мы внесли несколько небольших изменений в функции переписки с внешними адресатами:

  • Сообщения, уходящие наружу, теперь выделяются подсветкой
  • В задачах появились фильтры для комментариев и сообщений из почты
Теперь внутренние и внешние сообщения не будут путаться между собой.

Развивайтесь вместе с Яндекс.Трекером! 

12 комментариев
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potokstudio2
15 сентября 2018, 10:57
Я прошу прощения, что пишу не совсем по теме. Я пытаюсь уже 2 недели перенести домен в коннекте с одного аккаунта яндекса на другой. Мне приходит письмо с подтверждением владения домена.  Я размещаю файл на сервере. И пишу в ответном письме, что готов к проверке. И после этого тишина. Я так уже 3 раза за 2 недели делал. И все без результата.
Кира
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 11:04
potokstudio2,
добрый день! Мне очень жаль, что решение так затянулось. Мой коллега из службы поддержки ответил Вам в заявке. Проверьте, пожалуйста.
Комментарий удалён
Кира
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 11:09
btcweb,
здравствуйте! Ваш вопрос решили, мой коллега написал Вам о результате в заявке. Проверьте, пожалуйста.
btcweb
19 сентября 2018, 21:40
Кира,
спасибо! Вопрос решен.
deti.navigator
19 сентября 2018, 16:30
Извините, что пишу не по теме, но у вас же нет контактов поддержки, а те, что есть - не реагируют на письма, поэтому я просто ору это здесь, в надежде, что кто-нибудь увидит и отреагирует.

У меня на нескольких аккаунтах поломался коннект.
Не работает привязка домена: https://i.imgur.com/9aQ9AI4.png (на скриншоте отсутствуют варианты привязки).
Кнопка "Проверить" генерирует ошибку 422 Unprocessable Entity для запроса к /portal/api/domains/ownership, а интерфейс просто навечно зависает на "Выполняется проверка": https://i.imgur.com/t1VC7Gm.png
Кнопка "Удалить" генерирует ошибку 403 Forbidden, для запроса к /portal/api/domains,  а интерфейс выдаёт такую ошибку : https://i.imgur.com/rUsZbTs.png


Очень жалко, что никто не разбирает письма, отправленные на connect-support@yandex-team.ru
Кира
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 17:34
deti.navigator,
уточните, пожалуйста, с какого адреса вы писали на адрес connect-support@yandex-team.ru? Либо, может быть, вы можете указать здесь номер тикета, который был присвоен вашему обращению? Мои коллеги из службы поддержки обязательно разберутся в ситуации.
stiinfo
21 сентября 2018, 02:13
Кира,
писал с ящика stiinfo@. Номера тикета я вам не назову, потому что у вас нет публичных issue tracker'ов где можно было бы завести тикет (я так понимаю, что яндексу не нужны ни мои проблемы, ни моя помощь), а при обращении на connect-support@yandex-team.ru не приходит никакого ответа (как и при обращении на support@yandex.ru).
Не получив ответа при обращении с ящика stiinfo@ я не стал и даже пытаться отправить аналогичное письмо с этого ящика, а вместо этого решил просто отловить любого конкретного сотрудника Яндекса.
Пожалуйста, вы бы не могли по своим каналам передать Кому Следует информацию о моей проблеме?
deti.navigator
21 сентября 2018, 02:15
stiinfo,
опс, отправил сообщение сразу от stiinfo, а планировал с этого.
Кира
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:33
stiinfo,
передала вашу просьбу коллегам. Они обещают связаться с вами в самое ближайшее время
Igor P.
22 декабря 2018, 08:24
Кира,
невероятно, но я нашёл данную переписку по поиску своей проблемы... 
посмотрите, пожалуйста, мой тикет Ticket#18122114215132908, точно такая же проблема
admin@itcsolutions.ru
11 октября 2018, 13:08
интересно сервис работает.
все было ок, и вдруг перестала ходить почта. вернее Входящие отвалились.
Исходящие - почему-то работают.


изменений в настройке коннекта не было, в настройках домена (dns) тоже не было.
с чего вдруг?
Ticket#18101109530848798
Александр
11 октября 2018, 13:24
admin@itcsolutions.ru,
Похоже, у вас неправильные настройки домена. MX-записи указывают на серверы timeweb: https://www.ip-ping.ru/dig/?host=itcsolutions.ru&rt=4&server=
Про настройки DNS-записей для Коннекта можно почитать в помощи.
Обновлено 11 октября 2018, 13:26