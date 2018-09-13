Немного нового в Agile, удобные шаблоны очередей и другие новости Трекера

Команда разработки Яндекс.Трекера работает по гибкой методологии (Agile :). Это значит, что каждые две недели у нас заканчивается очередной спринт. И мы с удовольствием рассказываем о его результатах. В этот раз наши новости касаются понемногу разных частей сервиса: мы упростили создание досок Agile, сделали карточки более информативными, добавили новые шаблоны для очередей и несколько опций для фильтрации переписок и SLA.

Быстрое создание Agile-доски и обновленные карточки;

Новые шаблоны для создания очередей;

Фильтрация по родителю и по эпикам в диаграмме Гантта;

Выбор полей для фильтров при настройке SLA;

Фильтрация внешних и внутренних переписок.

Обновляем Agile

Agile-доски появились в Трекере несколько лет назад и уже давно ждали обновления.

Чтобы создать доску, раньше нужно было перейти на главную страницу Трекера, создать новый фильтр или выбрать его из предложенных. Выглядело это довольно громоздко:

Теперь для создания доски нужно только придумать название и настроить фильтр. Трекер сам выберет нужные колонки и создаст новую доску.

Карточки на досках стали более информативными. Помимо компонентов задачи на них теперь отображается короткое описание, теги, статус и количество назначенных Story Points.

Колонки стали фиксированными по ширине. Ориентироваться на доске стало проще.

Шаблоны для очередей

Для быстрого создания очередей по типовым задачам в Трекере есть готовые шаблоны. Раньше выбор шаблона выглядел так:

Теперь описание шаблонов стало более полным и понятным. Количество шаблонов увеличилось, появились новые категории: работа с людьми и документами, создание товаров и услуг.

Теперь страница создания очереди выглядит так

Гантт: группировка по родителю и эпикам

В диаграмме Гантта задачи теперь можно группировать по родительским задачам и по эпикам.

Для этого:

Зайдите в список задач и откройте Диаграмму Гантта ;

; Кликните в поле группировки и выберите нужную опцию

Дополнительные фильтры в SLA

В настройках SLA теперь можно добавить новые поля для фильтров. Например, отфильтровать задачи по количеству итераций или приоритету.

Для этого:

Зайдите в настройки очереди и откройте вкладку SLA ;

; Нажмите «Создать новый фильтр» ;

; Кликните «Добавить параметры» и выберите нужные фильтры.



Фильтры для переписки

Мы внесли несколько небольших изменений в функции переписки с внешними адресатами:

Сообщения, уходящие наружу, теперь выделяются подсветкой

В задачах появились фильтры для комментариев и сообщений из почты

Теперь внутренние и внешние сообщения не будут путаться между собой.

Развивайтесь вместе с Яндекс.Трекером!