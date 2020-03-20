Регулярные задачи в Трекере

У каждой компании есть регулярные задачи, о которых нужно всегда помнить — например, ежемесячное выставление счетов, составление отчётов, регулярные проверки оборудования или просто заказ канцелярских принадлежностей.

Трекер поможет вам меньше думать об организации работы и сосредоточится на том, что действительно важно, с помощью автоматического создания регулярных задач.

Вы можете настроить создание задач с любой периодичностью — каждый рабочий день, по понедельникам, каждые 10 дней или даже с интервалом в несколько часов.

Например, вы хотите, чтобы каждый понедельник появлялась задача для менеджера о планировании недели.

Чтобы создать регулярную задачу, перейдите в настройки очереди. В разделе Администрирование выберите Автоматизация → Автодействия и нажмите Создать автодействие.

Укажите название автодействия, чтобы не запутаться, например, «Еженедельное планирование для менеджера».

Укажите повторение по дням: каждый 7 день. В поле Начать повторение укажите дату ближайшего понедельника и время, в которое задача появится в Трекере. Если задача будет появляться в Трекере в 10:00, то уведомление менеджеру придёт в начале рабочего дня, и задача не потеряется в потоке других дел.

Если вы хотите, чтобы автоповторение не прекращалось, не заполняйте поле Закончить повторение. Позднее вы в любой момент сможете отключить автодействие в настройках.

Теперь пора заполнить информацию о самой задаче. Для этого нажмите Создать задачу. Появится уже привычное окно задачи с полями: опишите, что надо сделать, укажите исполнителя и наблюдателей. Сохраните этот шаблон и нажмите кнопку Создать.

Первая задача появится в 10:00 в понедельник, а менеджер и наблюдатели получат уведомления на почту.

Бонус: создание задачи по триггеру

Вы также можете создавать задачи по триггеру. Схема та же: укажите условия срабатывания триггера, выберите действие «Создать задачу» и заполните её поля.

Это удобно: например, если вы создаёте задачу на рекламные баннеры для копирайтера, связанная задача для дизайнера появится автоматически.

Мы подробно описали настройку триггеров и автодействий в Помощи.