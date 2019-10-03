Режим чтения в Трекере: теперь бесплатно для всех сотрудников

В Трекере хранится много полезной информации: список целей и задач, история обсуждений, принятые решения и многое другое. Чтобы вам было проще делиться этой информацией с коллегами, мы добавили в Трекер режим «Только чтение». Теперь все сотрудники организации, добавленные в учетную запись в Коннекте, смогут бесплатно просматривать задачи и дашборды, пользоваться фильтрами и досками. Покупать для этого дополнительные подписки не нужно.

В этом режиме у пользователей есть ряд ограничений: они не могут изменять или комментировать задачи, создавать доски и дашборды. Подробнее о режиме читайте в Помощи Трекера.

Когда будет полезен режим «Только чтение»

Начало работы в Трекере

Начните работу в Трекере небольшой группой сотрудников и не бойтесь потерять связь с остальной компанией. Все задачи будут на виду и никто не выпадет из контекста.

Служба поддержки

Организуйте внутреннюю службу поддержки. Все сотрудники смогут ставить задачи по почте или с помощью Форм и отслеживать их прогресс в режиме «Только чтение». Подписки нужно оформить только для работников службы пожддержки.

Работа с заказчиками

Пригласите внешних заказчиков в вашу организацию и демонстрируйте им прогресс с помощью досок или дашбордов. Не забудьте настроить доступы, чтобы внешние люди не увидели чужие задачи.