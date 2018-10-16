Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Трекер + Календарь = быстрое создание встреч по задачам

Продолжаем работать над оптимизацией Трекера, чтобы вам было легче планировать и обсуждать свою работу. Представляем новую функцию — быстрое создание встреч по задачам.

Чтобы создать любое событие, раньше нужно было зайти в календарь, вручную добавить всех участников и указать тему встречи. Теперь процесс стал быстрее и проще. Встреча создается прямо из задачи в Трекере, многие поля заполняются автоматически.

Как создать встречу:

  1. Откройте список «Действия» на странице задачи.
  2. Выберите пункт «Создать событие в календаре».
    Исполнитель может также занять время в календаре для работы над задачей.

  3. Исправьте список участников, если необходимо.
  4. Выберите время и место проведения встречи.
  5. Если нужно, добавьте краткое описание.
  6. Нажмите «Создать».

Встреча появится в календаре всех участников, на их почтовые адреса придут оповещения.

1 комментарий
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skalinina@data-economy.ru
7 августа, 16:34
в  запись календаря не пробрасывается номер задачи , а  было бы удобно добавлять ссылку хотя бы в поле "описание".   НО (!) и в самой задаче "цифрового следа" о том  . что создана запись календаря тоже нет . 