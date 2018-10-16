Трекер + Календарь = быстрое создание встреч по задачам

Продолжаем работать над оптимизацией Трекера, чтобы вам было легче планировать и обсуждать свою работу. Представляем новую функцию — быстрое создание встреч по задачам.

Чтобы создать любое событие, раньше нужно было зайти в календарь, вручную добавить всех участников и указать тему встречи. Теперь процесс стал быстрее и проще. Встреча создается прямо из задачи в Трекере, многие поля заполняются автоматически.

Как создать встречу:

Откройте список «Действия» на странице задачи. Выберите пункт «Создать событие в календаре». Исполнитель может также занять время в календаре для работы над задачей. Исправьте список участников, если необходимо. Выберите время и место проведения встречи. Если нужно, добавьте краткое описание. Нажмите «Создать».

Встреча появится в календаре всех участников, на их почтовые адреса придут оповещения.