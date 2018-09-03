Трекер. Кастомизированные графики и фильтр по заголовкам в SLA

Мы продолжаем развивать SLA и добавили две новые функции:

кастомизация графиков работы;

отдельные почтовые заголовки

Графики работы

Добавили возможность настраивать в SLA собственные графики работы, а не только выбирать из предложенных. Например, если в пятницу у вас короткий день или графики отличаются в разные дни, — теперь можно указать это.

Как кастомизировать график:

В настройках очереди в разделе «Графики работы» добавьте свой график или скопируйте существующий для внесения изменений.

Дайте ему уникальное название, чтобы не спутать в списке с другими.

Выберите часовой пояс и рабочие дни, настройте время работы для каждого дня, если оно отличается, и сохраните.

Выберите новый график в настройках SLA.

Почтовые заголовки

Чтобы не пропустить письмо про нарушение или предупреждение по SLA и не спутать его с другими уведомлениями от Трекера, вы можете настроить в почте фильтры по почтовым заголовкам. Тогда письма по SLA будут падать в отдельную папку или обозначаться меткой — например, «Важные» или «SLA».

Как настроить фильтр:

Зайдите в настройки почты и создайте новое правило на обработку почты.

Используйте условие «Заголовок содержит „X-Tracker-SLA-Violation: yes“», чтобы обработать письма с настроенным оповещением про SLA.

Используйте условие «Заголовок содержит „X-Tracker-SLA-Violation-Status: warn“ или „X-Tracker-SLA-Violation-Status: fail“», чтобы обработать письма с настроенными оповещениями типа «предупреждение» (warn) и «срыв срока» (fail).

Подробнее про настройки в Помощи: