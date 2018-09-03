Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Трекер. Кастомизированные графики и фильтр по заголовкам в SLA

Мы продолжаем развивать SLA и добавили две новые функции:

  • кастомизация графиков работы;
  • отдельные почтовые заголовки

Графики работы

Добавили возможность настраивать в SLA собственные графики работы, а не только выбирать из предложенных. Например, если в пятницу у вас короткий день или графики отличаются в разные дни, — теперь можно указать это.

Как кастомизировать график:

  • В настройках очереди в разделе «Графики работы» добавьте свой график или скопируйте существующий для внесения изменений.
  • Дайте ему уникальное название, чтобы не спутать в списке с другими.
  • Выберите часовой пояс и рабочие дни, настройте время работы для каждого дня, если оно отличается, и сохраните.
  • Выберите новый график в настройках SLA.

Почтовые заголовки

Чтобы не пропустить письмо про нарушение или предупреждение по SLA и не спутать его с другими уведомлениями от Трекера, вы можете настроить в почте фильтры по почтовым заголовкам. Тогда письма по SLA будут падать в отдельную папку или обозначаться меткой — например, «Важные» или «SLA».

Как настроить фильтр:

  • Зайдите в настройки почты и создайте новое правило на обработку почты.

  • Используйте условие «Заголовок содержит „X-Tracker-SLA-Violation: yes“», чтобы обработать письма с настроенным оповещением про SLA.
  • Используйте условие «Заголовок содержит „X-Tracker-SLA-Violation-Status: warn“ или „X-Tracker-SLA-Violation-Status: fail“», чтобы обработать письма с настроенными оповещениями типа «предупреждение» (warn) и «срыв срока» (fail).

Подробнее про настройки в Помощи:

20 комментариев
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gk.promintel
3 сентября 2018, 23:03
Риторический вопрос - почему серверам Яндекса плевать на МХ записи?
Скажите, как мне свалить из этой говеной роты? (с) рядовой Хадсон
отвяжите мне домен!!!





Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:24
gk.promintel,
уточните, обращались ли вы в нашу службу поддержки по этому вопросу?
starkeen
4 сентября 2018, 21:58
Интересно, что случится раньше, Коннект заработает нормально или техподдержка коннекта начнёт отвечать на багрепорты и хоть как-то создавать видимость присутствия? Я уже смирился с неизбежными ошибками нового продукта, но даже просто взять и мигрировать с ПДД в Коннект невозможно! Домен делегирован на DNS Яндекса, но Коннект при этом упорно твердит, что он не подтверждён.
А. А. А.
11 сентября 2018, 18:38
starkeen,
Это боль! Верните ПДД!
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:25
starkeen,
коллеги из службы поддержки говорят, что не получали писем с вашего аккаунта. Уточните, пожалуйста, с какого ящика вы нам писали? Мы обязательно проверим статус ваших обращений!
starkeen
13 сентября 2018, 18:13
Кира,
Например, starkeen@gmail.com 
starkeen@smartline.yaconnect.com
13 сентября 2018, 23:23
Кира,
а ещё я отправлял запрос с адреса starkeen@smartline.yaconnect.com
да и какая разница теперь уже, уровень клиентского сервиса примерно понятен: сначала пишешь с одного адреса, просят прислать скрины, отправляешь скрины, молчат несколько недель, потом отвечают вдруг, извиняются за задержку с ответом, просят еще скринов, потом молчание затягивается на месяц и вдруг начинают отвечать в комментариях к записям в блоге, это вообще нормально?
starkeen@smartline.yaconnect.com
13 сентября 2018, 23:25
Кира,
у меня же даже номера тикетов есть: 18081320005382434, 18082110434432166, 18090421475663759 но какой в них смысл?
starkeen@smartline.yaconnect.com
13 сентября 2018, 23:34
starkeen,
если вдруг ваши коллеги захотят написать мне очередной ответ в стиле "не понимаем, о чем вы говорите, все работает, вы нажимаете не в ту сторону, лучше пришлите еще немного скриншотов", то лучше пусть ничего не отвечают, а потратят время на что-нибудь более полезное, иначе я уже готов воспринять это как сигнал к отступлению в сторону кого-нибудь из ваших конкурентов. Не то чтоб я пугал, какой профит вам от нас, мы только отвлекаем вас от чего-то важного, но хочется надеяться, что хоть кому-то в компании важна лояльность клиентов в принципе. И, если говорить о принципах, то сейчас уйти к конкурентам мешает только лень, это ж опять все ящики перенастраивать у пользователей, но когда речь заходит о принципах, лень отступает на второй план. 
Кира
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:44
starkeen@smartline.yaconnect.com,
мои коллеги из службы поддержки говорят, что передали ваше обращение техническим специалистам. Они обязательно свяжутся с вами, когда будет какая-то новая информация
dks-box
10 сентября 2018, 16:06
Послушайте, я конечно понимаю, что вы там крайне заняты внедрением новых опций,
но почему поддержка не может ответить на запрос неделю? НЕДЕЛЮ, КАРЛ!
Это разве похоже на нормальный сервис? И после этого вы предлагаете подключить платные опции, чтобы испытывать тот же гемор, но уже за деньги?
Кто в здравом уме будет пользоваться сервисом, если ТП забивает на всё?
А. А. А.
11 сентября 2018, 18:38
dks-box,
ДААААА!!!!!
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:32
dks-box,
 коллеги из службы поддержки говорят, что ответили на ваше обращение. Проверьте, пожалуйста. Извиняюсь за то, что вам пришлось ждать так долго.
А. А. А.
11 сентября 2018, 18:36
У нас несколько доменов на PDD  яндекс. Всё что нам нужно - почта. Один из доменов перевели на КОННЕКТ и теперь не понимаю как добавлять почтовые ящики к домену, как изменять пароли, где вообще посмотреть сколько у нас ящиков на данном домене???
Помогите плиз!
Обновлено 11 сентября 2018, 18:37
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:35
А. А. А.,
 все действия по управлению почтовыми ящиками в Яндекс.Коннект производятся в разделе Админка -> Оргструктура: https://connect.yandex.ru/portal/admin/structure . Вам нужно найти нужного пользователя, нажать на многоточие рядом с его портретом и выбрать нужный пункт выпадающего меню (редактировать информацию/изменить пароль/удалить и так далее)
btcweb
13 сентября 2018, 08:53
Первый комментатор все уже сказал, тем не менее, убедительная просьба отключить домены от сервиса Коннект. Он нам не нужен (и не был нужен, но нас то зачем спрашивать, ага?).


Отправлено два обрщения, прошел месяц. Огромное количество нерабочего функционала, бесполезные факи, отвратительный интерфейс и все это в облаке. Спасибо - не надо. Верните pdd, пока не поздно, и все не перешли на другие продукты.




Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:53
btcweb,
коллеги из службы поддержки ответили вам. Извиняюсь, что этого ответа пришлось ждать так долго
btcweb
15 сентября 2018, 00:19
Кира,
спасибо, вопрос по первому тикету решен. Но пока ждал ответа, решил также отключить оставшиеся домены, о чем как раз и просил во втором тикете. Не хотелось бы снова ждать месяц, прошу посодействовать (#18091222432398514)


А вообще, было здорово если бы Яндекс предложил сервис по типу mailgun отдельно от Коннекта, ведь почти любому проекту в наше время необходима автоматизированная рассылка от имени своего домена.
Кира
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:47
btcweb,
мои коллеги говорят, что отключили домены, о которых вы писали. Уточните, пожалуйста, остались ли у вас какие-либо ещё нерешённые вопросы.
Комментарий удалён
Кира
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:54
tmbsir,
ваш вопрос уже непосредственно в процессе решения. Пожалуйста, подождите ещё немного.