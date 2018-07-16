Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Трекер+репозитории=удобство

Теперь в Трекере появилась возможность отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket. Если вы ведете свою разработку в этих системах, то просто добавьте ссылку на них и авторизационные данные в настройках Трекера и внутри ваших задач появятся ссылки на коммиты, в которых упоминается номер задачи.

Коммиты — во вкладке коммиты :)

К Трекеру можно подключить несколько репозиториев, сделать это может администратор. Вкладку с коммитами можно выключать и включать у разных очередей в настройках очереди (это может сделать владелец-администратор очереди). 

Если вы работаете в Github и у вас закрытый репозиторий, получите токен от него тут (необходимо установить repository and read:org access required).

Если вы работаете в BitBucket, получите пароль для приложения и используйте свой логин для авторизации. 

17 комментариев
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PanovAU@npf-ati.ru
1 августа 2018, 14:54
"К Трекеру можно подключить только один репозиторий...". То есть с помощью Трекера работать с несколькими проектами нельзя. Ведь у каждого проекта собственный и как правило не один репозиторий. (работаем с BitBucket на своем сервере)


Masha
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 14:52
PanovAU@npf-ati.ru,
Да вы правы, а самое смешное, что так и есть - можно подключить несколько, сколько угодно! (Пост исправили, спасибо за комментарий)
PanovAU@npf-ati.ru
2 августа 2018, 15:16
Masha,
Осталось сделать человеческий интерфейс для wiki (хотя бы как в Confluence) и можно мигрировать в Яндекс
aively
3 августа 2018, 16:34
PanovAU@npf-ati.ru,

Привет, а расскажите, пожалуйста, какие трудности возникают при работе с интерфейсом?
Kosh.Vorlon
10 августа 2018, 18:22
Masha,
Вопрос офф топ, ибо я устал писать в саппорт  (неделю подряд) и не получать ответ, пишу так, как удалить организации в яндекс.коннект, у меня почта для доменов не ходит с ваших серверов. 
Обновлено 10 августа 2018, 18:24
Masha
Сотрудник Яндекса12 августа 2018, 17:37
Kosh.Vorlon,
Не могу найти вашего обращения по вашему логину, видимо, вы писали с другого адреса?  
Kosh.Vorlon
12 августа 2018, 17:54
Masha,
Писал с этого логина (к логину e-mail привязан - что мешает найти?), домены уже отвязал от ваших серверов, осталось удалить организации. Написал повторно на  connect@support.yandex.ru.
Вообще отсутствие функционала удаления организации, в админке крайне не удобно, а писать на connect@support.yandex.ru бесполезно, я пишу уже неделю и нет ответа.
Скажите свой e-mail я вам напишу.

Обновлено 12 августа 2018, 17:56
daniel@zetuniverse.yaconnect.com
12 августа 2018, 03:42
А если у пользователя нет организации в GitHub, то как подключить приватный репозиторий?
Masha
Сотрудник Яндекса13 августа 2018, 14:17
daniel@zetuniverse.yaconnect.com,
Если репозиторий закрытый - сгенерируйте токен для вашего репозитория, по инструкции тут: https://help.github.com/articles/creating-a-personal-access-token-for-the-command-line/
Используйте этот токен в администрировании Трекера в разделе "Репозитории".
Если репозиторий открытый - просто добавьте ссылку на него там же.
softshape2
25 октября 2018, 14:42
А есть ли (или ожидается ли) в Трекере + Bitbucket интеграция уровня Jira + Bitbucket, когда из таска можно сразу создать ветку для него, увидеть какие ветки связаны с задачей, создать пулрек из определенной ветки, а если пулрек смерджен то таск автоматически переходит в состояние Test и т.п.? 
Masha
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 12:04
softshape2,
Мы все время думаем над развитием инструментов для разработчиков, но к сожалению, прямо в ближайшее время такое, как вы пишите, не будет сделано, а называть более дальние сроки не будем - чтобы не обманывать и не обманываться :) 
dmitry@korishchenko.ru
11 декабря 2018, 01:13
Добрый день!
Сделал все по инструкции с Github (приватный репозиторий), система пишет "Недостаточно прав для выполнения операции".


И как понять в чем ошибка? Все разрешения по токену даны.



dmitry@korishchenko.ru
11 декабря 2018, 12:46
dmitry@korishchenko.ru,
На самом деле совсем не смешно.
Когда начал пользоваться Коннектом - не могли 3 недели решить проблему с верификацией MX запись.
Теперь с репозиторием.


URL репо пробовал в разных вариациях:
https://user@github.com/user/repo
https://github.com/user/repo

https://github.com/user/repo.git

https://user@github.com/user/repo.git

git://github.com/user/repo.git

git://github.com/user/repo

...
и так далее.
Токен точно верный, через командную строку:
git clone https://login:token@github.com/user/repo/git
Отрабатывает на ура.
Хотелось бы видеть в сервисе две вещи:
1) Понятную обработку и вывод ошибок. Вы ведь делаете сервис для разработчиков, как ни крути.
2) Внятное SLA по хелпдеску. Если для получения нормальной поддержки - нужно перейти на платный аккаунт - так и напишите. Бесплатникам - ответ в течение 10 рабочих дней, платникам - VIP обслуживание, 1 business day, все дела.


Простите за эмоции. 
Но возникают большие сомнения для перехода на платную версию.
Продукт сам по себе офигенный, сделан хорошо, но такие мелочи, на которые убиваешь по несколько часов - крайне расстраивают.
В поддержку даже не отправляйте, чтобы решить проблему с верификацией MX записей пришлось писать вашему представителю на Хабре, иначе реакции не было никакой).


Очень жду ответа, надеюсь вы по-настоящему болеете своим продуктом и хотите, чтобы он стал популярным. Что же, ждем подтверждения этой гипотезы :)
Обновлено 11 декабря 2018, 12:48
Кира
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 16:35
dmitry@korishchenko.ru,
большое спасибо за подробное описание!
Мы действительно хотим, чтобы работа в Трекере была удобной и приносила только положительные эмоции.
Мой коллега уже связался с вами по указанному в блоге адресу для запроса дополнительной информации :)
dmitry@korishchenko.ru
12 декабря 2018, 11:13
Кира,
да, получил ответ от коллег, разбираемся с проблемой :) огромное спасибо за оперативность!
dmitry@korishchenko.ru
13 декабря 2018, 14:22
Вопрос решился еще вчера.
Спасибо!



Обновлено 13 декабря 2018, 14:22
vladimir@biznpro.ru
5 сентября, 22:11
Подскажите у нас развернут свой сервер с GitLab возможно ли к нему подключиться, выполняем все по инструкции, но мы не видим даже чтобы приходило хотя бы обращение к нашему серверу. 