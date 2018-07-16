Трекер+репозитории=удобство

Теперь в Трекере появилась возможность отслеживать все коммиты по задачам в GitHub и BitBucket. Если вы ведете свою разработку в этих системах, то просто добавьте ссылку на них и авторизационные данные в настройках Трекера и внутри ваших задач появятся ссылки на коммиты, в которых упоминается номер задачи.

Коммиты — во вкладке коммиты :)

К Трекеру можно подключить несколько репозиториев, сделать это может администратор. Вкладку с коммитами можно выключать и включать у разных очередей в настройках очереди (это может сделать владелец-администратор очереди).

Если вы работаете в Github и у вас закрытый репозиторий, получите токен от него тут (необходимо установить repository and read:org access required).

Если вы работаете в BitBucket, получите пароль для приложения и используйте свой логин для авторизации.