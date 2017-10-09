Вики в Коннекте

В Яндексе Вики существует с 2003 года, это один из первых, самых любимых и ежедневно используемых инструментов. Мы как-то посчитали что сейчас в нашей Вики почти 1 миллион статей, 75% сотрудников не просто читают, а пишут, они авторы статей в Вики. За рабочий день в среднем совершается 17 000 правок (это 35 правок в минуту). Вики в составе Яндекс.Коннекта работает уже почти полгода. Мы видим, что множество организаций уже подключили себе этот инструмент и пользуются им.

Нам хочется, чтобы Вики приносила вам как можно больше пользы. Поэтому мы хотим немного рассказать о том, как лучше и удобней использовать Вики для эффективной работы вашей организации или команды.

Вики — это инструмент для совместной работы, сервис для коллективного создания полезной информации. Самые простые, но от того не менее полезные виды документов, которые могут быть размещены на Вики любой организации: правила внутреннего распорядка, планы компании на год, описание проектов, инструкции для разных подразделений, справочники по любым вопросам. Причем живые, постоянно обновляемые справочники!

Но быть большим справочником — не единственная функция Вики. Её можно использовать как инструмент для планирования и совместной работы. Например, мы в Яндексе заводим странички на Вики, когда нужно составить описание готовящегося проекта и разложить всё по полочкам: что мы хотим сделать, как это будет работать и кому понадобится; что уже для этого есть, а что предстоит сделать; кто будет отвечать за конкретные аспекты работы; и так далее.

Первая версия документа обычно представляет из себя скорее список пунктов, оглавление будущего документа, который постепенно создается всеми членами команды.

Конечно, всё это можно сделать и в обычном текстовом документе или на листе бумаги. Но у странички на Вики есть несколько больших преимуществ. Во-первых, она не потеряется: вы ее уже опубликовали, она надежно сохранена, во-вторых, ею легко поделиться — надо просто отправить ссылку нужному человеку, отделу или команде. Когда у всех есть общая отправная точка в виде описания на Вики, работать над большими задачами гораздо проще. Кстати, на общих страницах работает совместное редактирование — при этом старые версии сохраняются, а все заинтересованные получают уведомления об изменениях на Почту.

Еще один полезный рецепт: если вы не готовы сходу открыть страницу с описанием проекта для команды или всей компании, можете закрыть доступ к ней от всех и поработать над документом самостоятельно (это можно сделать, кстати, и в вашем личном разделе, он есть у каждого сотрудника). В тот момент, когда вы будете готовы представить документ для обсуждения, просто измените права доступа. Если окажется, что логичнее разместить документ в другом разделе (кластере), просто переместите его — и готово. Не нужно копировать и заново оформлять текст.

Кстати, у Вики в Коннекте есть целых два справочника: обычная Помощь и справочник-песочница, встроенный прямо в Вики вашей организации — оттуда легко копировать разметку для сложных случаев.



Желаем эффективной совместной работы.