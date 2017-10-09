Коннект, Трекер, Почта для домена

Коннект, Трекер, Почта для домена

Вики в Коннекте

В Яндексе Вики существует с 2003 года, это один из первых, самых любимых и ежедневно используемых инструментов. Мы как-то посчитали что сейчас в нашей Вики почти 1 миллион статей, 75% сотрудников не просто читают, а пишут, они авторы статей в Вики. За рабочий день в среднем совершается 17 000 правок (это 35 правок в минуту).

Вики в составе Яндекс.Коннекта работает уже почти полгода. Мы видим, что множество организаций уже подключили себе этот инструмент и пользуются им. 
Нам хочется, чтобы Вики приносила вам как можно больше пользы. Поэтому мы хотим немного рассказать о том, как лучше и удобней использовать Вики для эффективной работы вашей организации или команды.

Вики — это инструмент для совместной работы, сервис для коллективного создания полезной информации. Самые простые, но от того не менее полезные виды документов, которые могут быть размещены на Вики любой организации: правила внутреннего распорядка, планы компании на год, описание проектов, инструкции для разных подразделений, справочники по любым вопросам. Причем живые, постоянно обновляемые справочники!

Но быть большим справочником — не единственная функция Вики. Её можно использовать как инструмент для планирования и совместной работы. Например, мы в Яндексе заводим странички на Вики, когда нужно составить описание готовящегося проекта и разложить всё по полочкам: что мы хотим сделать, как это будет работать и кому понадобится; что уже для этого есть, а что предстоит сделать; кто будет отвечать за конкретные аспекты работы; и так далее.

Первая версия документа обычно представляет из себя скорее список пунктов, оглавление будущего документа, который постепенно создается всеми членами команды.

Конечно, всё это можно сделать и в обычном текстовом документе или на листе бумаги. Но у странички на Вики есть несколько больших преимуществ. Во-первых, она не потеряется: вы ее уже опубликовали, она надежно сохранена, во-вторых, ею легко поделиться — надо просто отправить ссылку нужному человеку, отделу или команде. Когда у всех есть общая отправная точка в виде описания на Вики, работать над большими задачами гораздо проще. Кстати, на общих страницах работает совместное редактирование — при этом старые версии сохраняются, а все заинтересованные получают уведомления об изменениях на Почту.

Еще один полезный рецепт: если вы не готовы сходу открыть страницу с описанием проекта для команды или всей компании, можете закрыть доступ к ней от всех и поработать над документом самостоятельно (это можно сделать, кстати, и в вашем личном разделе, он есть у каждого сотрудника). В тот момент, когда вы будете готовы представить документ для обсуждения, просто измените права доступа. Если окажется, что логичнее разместить документ в другом разделе (кластере), просто переместите его — и готово. Не нужно копировать и заново оформлять текст.

Кстати, у Вики в Коннекте есть целых два справочника: обычная Помощь и справочник-песочница, встроенный прямо в Вики вашей организации — оттуда легко копировать разметку для сложных случаев. 

Желаем эффективной совместной работы.

32 комментария
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s.nesterov@lrkc.ru
13 октября 2017, 15:44
Спасибо, интересно. Как предложение - может имеет смысл сделать видеоролик с кратким курсом по использованию вики?
Masha
Сотрудник Яндекса1 ноября 2017, 08:40
s.nesterov@lrkc.ru,
 Хорошая идея (простите за позднюю реакцию :) 
Может, сделаем и ролик как-нибудь! 

vse.by
1 мая 2018, 14:53
Masha,
)))))))) великопостный ответ: "может" + "когда-нибудь" = никогда!
Александр Ш.
26 января 2018, 17:56
Подключили сервис вики. Но создать новую страницу или зайти на него не можем. При попытке что-то сделать перекидывает на главную страницу яндекс коннект и нет никакого вики. Почему?
Кира
Сотрудник Яндекса26 января 2018, 19:09
Александр Ш.,
добрый вечер! Мой коллега уже связался с Вами по почте. Проверьте, пожалуйста.
Александр Ш.
27 января 2018, 01:59
Кира,
Админ который подключает вики не может пользоваться вики сам. Считаю это недоделкой с Вашей стороны.
Админить же эту вики как-то надо. Печально.
Получается только член организации может пользоваться вики, а админ с другим логином отличным от логина организации, который подключает эту вики пользоваться не может. Очень странно и даже в корне не верно. Усложняет работу с системой яндекс коннект. И кстате, если это платная услуга , то где стоимость и кнопка отключить услугу?
Обновлено 27 января 2018, 02:02
Кира
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 15:26
Александр Ш.,
добрый день! Да, вы правы, чтобы управлять Вики и некоторыми другими сервисами, где содержатся данные организации, надо иметь логин в домене этой организации - в этой системе есть некоторая логика, например, не все готовы давать доступ к своей вики админу, который только помог настроить почту и подключить сервисы. Если же на самом деле деле админу доверяют, то легко можно дать ему аккаунт в домене организации и роль админа - тогда управление всеми сервисами будет ему вполне доступно.
Платность никак не влияет на эту систему.
rbt-sr
24 ноября 2018, 12:27
Кира,
это неудобно, EvilDead прав. Сам столкнулся с таким вопросом при начале использования wiki!
Зачем мне заводить новую почту только для использования wiki?
Обновлено 24 ноября 2018, 12:28
dvn@tm-samara.ru
27 февраля, 14:25
Кира,
поддерживаю остальных, жутко неудобно постоянно перелогинить, при этом начинают отваливаться привычные вещи (например виджеты), привязанные к основному аккаунту. И в довершение жести - нельзя ввести в организацию свой аккаунт яндекса, которым пользуешься 15 лет 
lifanovsky
16 мая, 17:03
dvn@tm-samara.ru,
Абсолютно точно. Искал, как зайти в вики, и только из этих комментариев понял, что для этого нужно заводить отдельную почту..
lr
1 июня 2018, 19:22
Скажите, а будет ли сделано приложение для мобильных устройств? Для нашей компании это актуально.
rbt-sr
24 ноября 2018, 12:29
lr,
Поддерживаю идею!
Venmer
19 августа 2018, 12:28
Бесполезная штука, имхо. Вики делаются в корпоративной сети или, на худой конец, в Гугл-документах или программах аки Help&Manual.
Вот закроет Яндекс вашу вики, потом локти кусать будете.
rbt-sr
24 ноября 2018, 12:29
Предусмотрена ли резвная копия данных организации в wiki?
Venmer
25 ноября 2018, 08:20
rbt-sr,
Это уже вопрос к Яндексу, есть у него возможность скачать себе копию или нет. Если "нет", то ваша копия будет храниться также в облаке.
Masha
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 13:53
Venmer,
 Информация в сервисе хранится с резервированием, с использованием всей инфраструктуры Яндекса. Так что да, резервная копия предусмотрена

roman@canyon.work
24 января, 22:37
Masha,
имелась в виду возможность забрать к себе одним кликом все документы с вики в виде единого архива в идеале сохраняя разметку markdown.
dogadinpv@interkom-l.com
6 сентября 2018, 10:17
Похоже на то, что цифры статистики случайные. 1 млн статей и 9 древних комментариев к инструкции, непохоже на работающий сервис...
Masha
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 10:37
dogadinpv@interkom-l.com,
 Если вы про этот пост, то это не совсем инструкция. Мы написали пост в блог, чтобы познакомить наших пользователей с возможностями Вики. 


Если у вас есть вопросы по возможностям сервиса, задавайте, попробуем помочь 
Max Z
21 сентября 2018, 01:05
Спасибо, что шарите во вне ваши технологии, Яндекс! Это крайне полезно и круто.
Car-parking
8 декабря 2018, 21:01
Max Z,
👌🏽
kl@rifco.ru
29 сентября 2018, 02:26
Мне кажется, лучше было использовать разметку markdown.
Car-parking
8 декабря 2018, 21:00
kl@rifco.ru,
так можно же.
opora-peresvet
14 марта, 14:45
Почему то не хочет подключайться Вики. Просто кружок уже два дня бегает и все
ekamrus@nextstation.bar
5 апреля, 22:01
opora-peresvet,
И у меня такая же беготня кружка. Яндекс, помоги!
info@ieoinsider.com
8 апреля, 15:02
Добрый день в вики можно сделать публичным ?
shreddaweb
29 апреля, 22:14
У меня уже второй день "подключается" Вики в моем коннекте. Скажите, в чем может быть дело? Куда обратиться за помощью?
Роман М.
12 мая, 12:28
Второй день разборок с коннектом:
Вики не подключается - идёт бесконечное подключение
Расширенный тариф с общим диском отменён?
Складывается впечатление, что яндекс готовится к похоронам проекта

amanshyndau
21 мая, 09:53
помогите )) а как вообще на свою Вики то зайти?  не удается! 
antonsela
9 июня, 14:57
Действительно, 21 век на дворе! Сделайте видео!))
coxus2005
28 июня, 01:50
Затея отличная. Но реализация — для ботанов. Уж насколько я имею опыт работы в айти, но лексикон и термины, которые используются в сервисе — мама дорогая. Пытался использовать в нескольких проектах, но так и бросил эту затею. Обычным сотрудникам «от сохи» сервис слишком тяжел и непонятен.
Ксения Чернышева
вчера, 15:11
Благодарю!!  Уже приступила к созданию страницы.