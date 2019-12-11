Вычисляемые поля в Трекере, автоматизация и скоринг

Мы добавили в Трекер возможность создать вычисляемые поля, задав триггер-формулу на сложение, вычитание, умножение и деление.

Это упрощает работу и экономит время: с их помощью вы сможете, например, автоматически рассчитывать количество дней, потраченных на задачу, или настроить систему скоринга для разработки новых функциональностей.

Раньше это пришлось бы высчитывать где-то вне Трекера, а потом заходить в каждую задачу и заполнять поле с оценкой вручную. Теперь вы можете настроить триггер-формулу и заполнить поля для расчёта оценки сразу на странице фильтра. Всё про всё — 5 минут.

Как это работает:

Допустим, у вас много задач на разработку, и никто не понимает, что взять в работу в первую очередь. Для таких ситуаций существует система скоринга RICE. Она учитывает 4 фактора:

Reach — охват людей, на которых повлияет новая функциональность в течение какого-то периода времени;

— охват людей, на которых повлияет новая функциональность в течение какого-то периода времени; Impact — влияние новой функциональности на продукт;

— влияние новой функциональности на продукт; Confidence — уверенность в оценке охвата, влияния и трудозатрат;

— уверенность в оценке охвата, влияния и трудозатрат; Effort — трудозатраты: количество «человеко-месяцев», недель или часов.

Чтобы получить оценку RICE, надо подставить значения этих факторов в формулу:

Reach * Impact * Confidence / Effort = RICE Score

Приступим к делу:

1. Создайте поля Reach, Impact, Confidence, Effort и Score в настройках Трекера.

2. Создайте триггер-формулу. Для этого в настройках очереди выберите «Администрирование» > «Автоматизация» > «Триггеры». В условиях срабатывания укажите событие «Поля формулы изменились». Из действий триггера выберите «Вычислить значение поля». Создайте формулу, используя знаки +,-,*,/ и укажите поле, в котором хотите видеть результат вычисления. Мы подробнее описали процесс в Помощи.

3. Отфильтруйте задачи, которые нужно приоритезировать — например, по статусу.

4. Настройте столбцы так, чтобы отобразились поля Reach, Impact, Confidence, Effort и Score. Рядом с каждым полем появится карандашик — вы можете редактировать значения полей прямо на странице фильтра.

5. Как только вы заполните эти поля, сработает триггер, и в поле Score каждой задачи появится оценка RICE.

6. Отсортируйте задачи по убыванию в поле Score. Те, что в топе — самые важные.

Сохраните фильтр: в следующий раз будет достаточно открыть его и заполнить поля RICE в новых задачах, а триггер автоматически посчитает оценку. Также вы можете добавить на дашборд виджет по этому фильтру, чтобы следить за изменениями.

Попробуйте настроить систему скоринга сами — выберите нужную очередь и вперёд: Страница фильтров