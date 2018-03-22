Яндекс.Трекер на AgileDays 2018

Яндекс.Трекер — специальный партнер конференции AgileDays, которая проходит 22 и 23 марта (сегодня и завтра) в Москве.
AgileDays — глобальная конференция по гибкому управлению процессами и не только. Приглашаем вас на наш стенд, если вы среди участников конференции.
Для представления нашего сервиса мы придумали проводить опрос среди участников конференции прямо с помощью Трекера.
Вопросы — поля в задаче, созданные специально для этого опроса. Как создать поля и изменить другие параметры, можно посмотреть в Помощи
По итогам можно собрать дашборд с обобщенными результатами, выглядеть будет примерно так.
Готовясь к конференции мы решили посчитать, сколько Agile-досок есть в нашем собственном Яндкес.Трекере. Выяснилось, что почти три тысячи — 2907, если быть точными. А спринтов почти на порядок больше — 26734.
Если вы уже пользуетесь Яндекс.Трекером и работаете по Agile, поделитесь опытом в комментариях, нам будет приятно и интересно.