Яндекс.Трекер на AgileDays 2018

Яндекс.Трекер — специальный партнер конференции AgileDays, которая проходит 22 и 23 марта (сегодня и завтра) в Москве.

AgileDays — глобальная конференция по гибкому управлению процессами и не только. Приглашаем вас на наш стенд, если вы среди участников конференции.

Для представления нашего сервиса мы придумали проводить опрос среди участников конференции прямо с помощью Трекера.

Вопросы — поля в задаче, созданные специально для этого опроса. Как создать поля и изменить другие параметры, можно посмотреть в Помощи

По итогам можно собрать дашборд с обобщенными результатами, выглядеть будет примерно так.

Готовясь к конференции мы решили посчитать, сколько Agile-досок есть в нашем собственном Яндкес.Трекере. Выяснилось, что почти три тысячи — 2907, если быть точными. А спринтов почти на порядок больше — 26734.

Если вы уже пользуетесь Яндекс.Трекером и работаете по Agile, поделитесь опытом в комментариях, нам будет приятно и интересно.