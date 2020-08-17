Журнал Маркета помогает читателям выбирать товары: разбираться в категориях, ценах и вдумчиво совершать покупки. Статьи в Журнал пишут эксперты и сами покупатели, а редакция следит, чтобы они были полезными, достоверными и легко читались.

Ольга Шаповалова, руководитель группы координаторов, рассказала, как всю работу редакции перенесли в Трекер, благодаря чему средний срок обработки статьи сократился в четыре раза, а база авторов выросла почти втрое.